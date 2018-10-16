Гнать Навального вперед!

Навальный вышел на свободу, посему я прерву рассмотрения вопроса о кадровом офицерстве.

Желающие увидеть, без проблем увидят, что артисты, играющие роль путина (их кукловоды), не способны хотя бы представить себе работу государственного деятеля. К примеру, можете вы можете просматривать новости месяц за месяцем, но не найдёте и случая, чтобы путин хотя бы сообщил, что он сделал что-то из того, что Конституция России обязывает делать президента. Вся «государственная деятельность» путина заменена тупым пиаром, и за 18 лет «путин» в информационном пространстве Рашки вместо сообщения о реализации государственных планов президента, от путина несётся пиар-жужжание, как от назойливой осенней мухи.

Вот смотрю сегодня ленту новостей, причём, даже у оппозиции: «Путин назвал сельское хозяйство одним из локомотивов движения экономики», «Путин уже в курсе: уральцы перестали платить за ЖКХ», «Путин пошутил про газ и белорусскую АЭС». «Сказал, назвал, признался, говорил, сообщил, пошутил, отнёсся». Непрерывное бла-бла-бла СМИ про то, какое очередное бла-бла-бла сделал путин.

Только пиар и ничего, кроме пиара!

Но это для примера, поскольку не о путине речь.

Мои возвращающиеся из зон товарищи сообщили довольно интересный (хотя и понятный) взгляд на политических заключённых (на экстремистов), сидящих в тюрьмах. Это взгляд как находящихся вместе с политическими заключёнными простых зэков («простого народа», не интересующегося политикой), так и служащих УФСИНа (а уж эти, при содержании в зоне политических заключённых, политикой интересоваться обязаны).

Так вот, по мнению этих лиц, сейчас вся оппозиция России сведена к Навальному, то есть, всех, сидящих в тюрьмах, политических заключённых там считают «людьми Навального». Другой оппозиции в глазах правоохранителей Рашки, в России просто не осталось, и, к примеру, по словам моих товарищей, в зоне всякий мало-мальски подкованный человек норовил через политических заключённых передать привет Навальному и этим продемонстрировать свою осведомлённость деталями политической жизни России.

Я бы объяснил это так.

Лица, поступающие на службу фашистам Кремля в тот же УФСИН, гонят от себя мысль о том, кому именно они служат, но понимают, что служат в целом врагам России. Посему стараются политикой не интересоваться, чтобы не знать лишнего про того, кому они служат, - чтобы не расстраиваться.

Но ведь есть и начальство! А оно своими указаниями информирует в УФСИНе тех, кого это касается, о главных «сотрясателях устоев». Вот и получается, что среди наиболее опасных сотрясателей на первом месте не Левый фронт и не русские националисты, а Навальный. А уже от служащих УФСИНа такую точку зрения получают и продвинутые в политическом отношении зэки.

То есть то, что Навальный самый опасный враг Кремля, идёт, в конечном итоге, из самого Кремля. Как-то так. По-другому мне трудно объяснить такой перекос в восприятии политического процесса в Рашке у людей, сугубо зависящих от Кремля, – у холуев Кремля.

У запутинских патриотов иной взгляд.

Тут случаем наткнулся на интервью некоего Шубенкова по вопросам политики, потом выяснил, что это чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами. Это понятно, у нас же в понимании интеллигенции, если человек быстро бегает и хорошо прыгает, то он и в политике силён. Так вот, этот Шубенков, подобрав сопли, авторитетно выдал: «Навальный – забавный человек, без неприязни. Но я думаю, что это просто проект Кремля. Такая увеселительная программа для зрителей и организация досуга для детей. Меня это мало интересует, но будь у меня сын лет 16, я бы его на митинг отпустил при определенных условиях. Так, чтобы на памятники не лез, аккуратен был и не получил по морде».

Что этот «эксперт» имеет в виду под таинственными словами «проект Кремля», Шубенков не пояснил, типа умные это и так понимают, а с дураками физкультурнику разговаривать «западло». Действительно, как ни наткнёшься на такого умного, так такой и балаболит про то, что Навальный это «проект Кремля».

И ещё умные утверждают, что Навальный стал народным лидером потому, что его американцы полгода учили в Йельском университете. А насколько мощный этот университет в глазах врагов Навального, можно понять из сравнения.

Смотрите сами.

Г. Зюганов мало того, что три года учился в Академии общественных наук при ЦК КПСС, так ещё и окончил при ней аспирантуру, а в 1980 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата философских наук. Во!

В. Жириновский (не смотрите, что клоун), мало того, что окончил Институт восточных языков при МГУ и Университет марксизма-ленинизма, так ещё и два года служил пропагандистом а закавказском военном округе.

С. Миронов, помимо нескольких институтов, окончил Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации.

В. Путин, мало того, что окончил университет и несколько различных курсов в КГБ, так ещё и пять лет «проходил тренинг по программе американского Национального демократического института международных отношений (англ. National Democratic Institute for International Affairs, NDI)».

Ну и что толку? Первые три «политика» вынуждены платить участникам за приход на свои абсолютно безопасные митинги, а на встречи с путиным людей загоняют угрозой увольнений.

А к Навальному на митинги люди собираются сами, причём, под страхом «судебного» наказания.

Вот, что значит крест животворящий, виноват, Йельский университет!

Но, а если серьёзно, то что что могут обозначать слова «проект Кремля», которыми дураки маскируют свою глупость?

Из смысла этого понятия, «проект Кремля» это люди, которые объявляют себя оппозицией, чтобы подыгрывать фашистам Кремля для создания видимости того, что в Рашке демократия. Создать видимость, что в Кремле сидит не фашистская сволочь, а вполне себе демократы. И, разумеется, люди «проекта Кремля» находятся на содержании Кремля. Ну, а бесплатно работающие на имидж Кремля дебилы – под защитой Кремля.

Сначала о дебилах. К примеру, подонок, плеснувший в глаза Навального зелёнкой, ведь никак не наказан, хотя Навальный это общественный деятель, а посягательство на жизнь общественного деятеля это особо опасное преступление, предусмотренное статьёй 277 УК РФ: «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, совершенное в целях прекращения его государственной или иной политической деятельности либо из мести за такую деятельность, - наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью».

Конечно, преступник может отговориться, что он не посягал на жизнь Навального, но безусловно посягнул на здоровье, причём, по тем же мотивам, которые оговорены в статье 277 УК РФ и за которые по этой статье полагается смертная казнь. А кто сказал, что посягательство на здоровье не ведёт к сокращению жизни? Между тем, при нападениях на Навального Кремль запрещает возбуждать уголовное дело даже за хулиганство.

Ладно.

Так кто в Рашке является безусловным проектом Кремля?

Кто в Рашке объявляет себя оппозицией, чтобы за деньги Кремля подыгрывать фашистам Кремля в создании видимости того, что в Рашке демократия? Это всё те же - Зюганов, Жириновский и Миронов. Вот, к примеру, свежее: «Мы поддержали президента на выборах, и за это ничего не получили, - комментирует лидер «Справедливой России» Сергей Миронов пустоту партийной кассы, которой не хватает даже на выплату аппарату, - КПРФ выдвинула своего «лёлика» и получила больше миллиарда рублей, Жириновский за свое участие получил 600 миллионов рублей, а наша партия ничего не получила...», - плачет бедный обманутый «проект», не догадавшийся выдвинуть своего «лёлика» типа Грудинина. Короче, «обидели юродивого, отняли копеечку» ©.

Вот и взгляните на Навального с этих позиций. Он обеспечивает Кремлю видимость демократии?

Отнюдь! Разгоняемыми митингами и своей отсидкой непрерывных арестов, Навальный обеспечивает Рашке имидж фашистского государства - он показывает подлинное лицо Рашки.

Это Кремлю надо?

Ну, а что касается денег, то ворам Кремля и для себя не хватает, вон даже реальному холую Кремля С. Миронову денег не дали, даже несмотря на то, что цены на нефть растут. Что уж тут говорить о деньгах для Навального.

То есть, проектом Кремля являются как раз те, кто льёт дерьмо на Навального, а те, кто это делает бесплатно, просто дебилы, типа бегуна Шубенкова, бесплатно делающие то, за что умные подонки получают деньги.

Есть ещё объяснение того, почему Навальный это «проект Кремля», причём, это объяснение основано на том, что Навальный начал делать после выборов. Согласно этому объяснению, задача Навального в том, чтобы собирать под свои знамёна тех, кого туземная «оппозиция» - все эти зюгановы, жириновские и прочие мироновы - собрать не может. И собрав активных граждан, Навальный собранных никуда вести не должен, а должен изнурять своих сторонников бессмысленными митингами. Это, правда, противоречит тому, что Навальный собирает людей для Майдана, но по своей сути это очень серьёзное обвинение, и об этом я и сам уже писал.

Но и здесь вопрос в том, что для примитивного Кремля это слишком затейливый «проект», для Кремля проще использовать для этих целей кого-то проверенного из «оппозиции», ведь у неё - у всей оппозиции Рашки - митинги никуда не ведут. Но, в отличие от Навального, «встроенная оппозиция» Кремлю не надоедает фактами о воровстве Кремля.

Нет, позор коррупционных разоблачений от Навального Кремлю совершенно без надобности, а вместе с этим без надобности и сам Навальный. Поэтому то, что Навальный никуда сторонников не ведёт, может быть просто глупостью самого Наального и его штаба – они в этом плане ничем не отличаются от остальной оппозиции. Ну возглавил бы этих, ещё оставшихся в Рашке мужчин и граждан не Навальный, а какой-нибудь Иванов, Петров или Рабинович – он что, куда-то бы их повёл? Немцов возглавлял – сильно отличался?

То есть эту бессмысленность митингов Навального, на которых он теряет сторонников, можно объяснить просто глупостью.

Но есть вещи, которые в деятельности Навального по-настоящему озадачивают, и я не могу найти удобоваримого объяснения.

Я уже писал, что не смог добиться встречи с Навальным хотя бы для того, чтобы поблагодарить его за выступление свидетелем на нашем суде. И Навальный, и весь его штаб просто не отвечают на письма, посланные на все известные и малоизвестные адреса Навального, не отвечают на звонки, не реагируют на эсэмэски. Такое поведение Навального, положим, в моём случае ещё можно объяснить – со мною просто боятся встречаться.

Однако такое поведение Навального сильно противоречит тому, чему обязаны были обучить Навального в Йельском университете… или же я сильно отстал от жизни.

Дело в том, что я, какая-никакая, а пресса, а с точки зрения рекламы для политика нет ничего важнее общения с прессой. Да, эта важность регулярного общения с прессой до местных кремлёвских дебилов долго и трудно доходила, да и общение с туземными журналистами для Кремля не имело особого значения в виду отсутствия в Рашке свободы слова – холуи в СМИ и так напишут то, что Кремлю надо. В Рашке, та же Захарова начала еженедельные встречи с журналистами относительно недавно, и мы сначала знали Псаку, а уж потом Захарову. А Песков до сих пор не имеет регулярных встреч с прессой, хотя в США такие брифинги являются давно установившейся нормой.

И, казалось бы, Навальный (который, как каждому дебилу понятно, «агент США, намеривающийся провести Майдан в России») должен был бы руководствоваться методами США – делать всё, чтобы пресса непрерывно о нём говорила, делать всё возможное для постоянных встреч со всеми, кто хоть что-то может сообщить публике о нём.

Но недавно мне указали на удивительную особенность Навального и его штаба – они категорически отказываются общаться вообще со всею прессой! Оказалось, что я в этом случае не исключение.

Мало того, что ни Навальный, ни его штаб не проводят никаких брифингов, но даже на прямые попытки самых мощных СМИ связаться и получить комментарий к текущим событиям, от штаба Навального следует либо отказ, либо молчание.

По сути, организация Навального ещё более закрыта, нежели Кремль, который даже артиста, играющего роль Путина, время от времени выпускает на встречу с журналистами. А Навальный и такого мизера не делает никогда!

По факту получается, что Навальный говорит только то, что он сам хочет сказать, а не отвечает на те вопросы, ответы на которые от него хочет услышать пресса. Боится вопросов прессы? Но на неудобные вопросы есть формула: «Без комментариев». Боится, что пресса извратит его ответы? Но это же дополнительный повод для рекламы – на своих выступлениях по четвергам ему было бы о чём говорить.

И недоумение остаётся – а что Навальный и его штаб знают такого, что мы не способны понять?

Почему Навальному пиар не нужен?

Или он сам боится своих успехов?

Ну, тогда Навального нужно поддерживать сильнее, чтобы своей поддержкой гнать его вперёд как можно быстрее.

От редакции: Я тоже считаю, что Навальный проект кремля, так что ж, я сам тоже проект кремля что ли?

Впрочем, аргументирую, почему мне кажется, что Навальный - проект кремля.

Во-первых, вот Удальцов и Левый фронт не проект кремля, потому что получают они за свою деятельность реальные сроки заключения. И кремль старается всячески заткнуть рот Удальцову и его товарищам, куда там в топе Яндекса (который, как известно, контролируется кремлем) сообщить, что, скажем, Удальцов вышел с очередных 30 суток. А вот что Навальный вышел после 20 суток ареста - слышно из каждого утюга. Может, это оппозиция у нас такая громкая? Нет, самые что ни на есть прорежимные СМИ освещают выход из-под ареста Навального.

И зачем ему еще общаться самому с какой-то прессой, когда кураторы и так все, что надо, организуют?

При этом, отбыв 30 суток, причем держа сухую голодовку, Удальцов тут же получил "по рогам", то есть на 5 лет попал под административный надзор, и если теперь появится где-то на митинге или демонстрации, то запросто может угодить снова на несколько лет за решетку.

Навальному про административный арест никто даже не заикается. При том, что именно на его митингах происходит максимум задержаний.

И такая непонятная любовь к Навальному у властей давно - помните, когда Удальцова посадили, Навальному дали выступить на выборах Собянина спарринг-партнером. Причем не просто допустили его довыборов, но и депутаты от "Единой России" дали ему возможность пройти муниципальный фильтр.

Этого всего разве недостаточно для подозрений в сговоре с кремлем?

Теперь про бегуна Шубенкова.

Его интервью запомнилось вовсе не тем, что он считает Навального проектом кремля, а тем, что этот выдающийся спортсмен категорически отказался петь с голоса кремля и выступать от имени "Единой России", чем грешат большинство наших чемпионов.

Странно, никого не волнует, что спортсмены у нас принимают законы в Думе, а вот что спортсмен Шабенков не уважает Навального, точнее даже не "не уважает", а просто говорит о нем без придыхания - это, конечно, возмутительно.

Да, Шабенков, конечно, не профессор политологии. Но у него хоть есть профессия. А какая профессия у Навального? По существу, он вообще человек без определенных занятий, но никто ж его не упрекает при этом, что он обо всем имеет свое мнение. Отчего ж спортсмену Шабенкову не высказать свое мнение, раз спрашивают? Тем более, что говорит он толково и неординарно. И даже Навального особо не ругает. Просто без должного почтения, без пиетета.

А с чего ему особо уважать Навального? С точки зрения профессионального спортсмена, пашущего 25 часов в сутки, Навальный и ему подобные (все эти зюгановы, жириновские, мироновы и имя им легион) - бездельники, паразитирующие на надеждах народа. Торговцы надеждами. МММ-щики от политикума.

Сколько лет Навальный уже выводит школоту под полицейские дубинки? Ничего, борьба без тумаков не бывает, но где результат? Хоть какой, хоть самый промежуточный, мизерный? Результата нет, одна "движуха".

Ну а кому выгодна движуха без результата, как не кремлю?

Is fecit cui prodest...

Анатолий Баранов