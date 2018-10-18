Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Слава Славе!

Опубликовано 18.10.2018 автором Михаил Казаков в разделе комментариев 4

капитализм наука
Слава Славе!

Глава Фонда «Русский Мир» Вячеслав Никонов, в 2011 году сменивший проворовавшегося декана факультета государственного управления МГУ, похоже, в ближайшее время станет ректором МГУ.

Правда, господин историк в жизни не руководил никакой серьезной госструктурой.

Нельзя же к таковым относить возглавляемый им Комитет по науке и образованию Госдумы! Да и деятельность г-на профессора на этом посту вряд ли можно назвать успешной.

Традиционного осеннего Общего Собрания Академии Наук не было. И, видимо, уже не будет.

Не до того!

Академики регулярно выступают с мрачными прогнозами, тыкая власть носом в мизерный размер средней зарплаты (в Эстонии,не имеющей нефте и газопромыслов она в два раза выше!) и в заоблачный до неприличия уровень цен на бензин.

Москву переполняют слухи, что РАН планируют превратить в некий Клуб Ученых, сэкономив бешеные деньги на ежемесячных выплатах из бюджета «лучшим умам».. Академик (пока что!) получает «стипендию» в сто тысяч рублей, а член-корреспондент 50 тысяч.

Академиков 800, член-корреспондентов 1200.

Даже в разгар гражданской войны (апрельская 1921 года забастовка профессоров МВТУ, Кремль хоть и пугал бунтарей, что их лишат пайков – так и не решился реализовать угрозу.

«Ученые нужны нам абсолютно! А ячейки нужно драть нещадно!» - изливал душу Ленин наркому просвещения Луначарскому.

Страсти разгорелись из-за того, что Наркомпрос назначил в главный технический вуз страны новых руководителей, не посоветовавшись с профессурой…Как ни визжали партийные студенты – власти вынуждены были назначить в МВТУ руководство в соответствии с академическим уставом, предусматривающим вузовскую автономию «Как у людей!». А товарищам студентам напомнили, что если пришли учиться, то уж, пожалуйста, извольте учиться, не подгоняя законы механики под свои политические взгляды.

Телесных наказаний студентам вопреки мечтам Основоположника, так и не ввели.

И сегодня в МГУ пытливые юные умы, прочитав бестселлер Дэна Брауна «Код да Винчи», бесстрашно исследуют вопрос: могло ли у Христа быть потомство и как с позиций сегодняшней науки воспринимается догмат о «непорочном зачатии».

Вячеслав Молотов, легендарный дедушка г-на Никонова, долгое время был вторым лицом в СССР после Сталина. У него были сложные отношения с соблюдением Христовых заповедей. И его вряд ли можно назвать непорочным.

В апреле прошлого года в издательстве «Эксмо» вышла книга г-на Никонова «Лидерство по-русски», где присутствуют и Святой Александр Невский и пока ещё не святой Владимир Путин.

Прочитаешь – и сразу переполняешься восторгом от того, что дышишь одним воздухом и ступаешь по одним камням с Источником Бесценного Знания.



Рейтинг:   2.83,  Голосов: 12
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 4
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Пятрович написал 18.10.2018 16:31
Зато у нас комиссия по лженауке есть!
Не пойму правда зачем она? И кто ее оплачивает.
Бабло у нас и так пилят все кому не лень. А "вечные" и самые обыденные двигатели не то что государство, какой ни будь олигарх не будет.
Это же не спекуляция, тут работать надо.
Ответить
Re: фашисту Норд Ману
45 написал 18.10.2018 10:49
Отправляйся к своему фюреру и оттуда квакай
Ответить
Re:Путин должен уйти!
No pasaran написал 18.10.2018 10:47
Нынешний правящий режим во главе с президентом осуществляет насилие над народами России , заставляя их жить в условиях властвования коррупции , бандитизма и воровства. Все требования народа по изменению вектора политики государства игнорируются и подавляются заключением в тюрьму лидеров протеста. На прямое требование покарать главарей социального, экономического и морального террора президент берет под свою защиту таких государственных преступников как чубайс,сердюков, шувалов,набиулина и т.п. Мало того он еще и награждает их высшими госнаградами!!!!! Теперь каждому и даже самым упертым стало ясно, что это антинародный режим и он уничтожает страну!
Ответить
РЕ
---------------- Норд Ман ------------- написал 18.10.2018 09:11
У комми-чекистов уже давно и окончательно СГНИЛИ МОЗГИ.
ЭТО - должно сдохнуть.
Как бешеная собака.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Нужны ли Москве еще 200 новых храмов?:
Результаты
Интернет-ТВ
Что происходило в колледже в Керчи во время стрельбы
Что происходило в колледже в Керчи во время стрель...
18.10.2018
Варфоломей уничтожил так называемую УПЦ Киевского патриархата
Варфоломей уничтожил так называемую УПЦ Киевского ...
18.10.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
В Москве открыли первый памятник Неофеодалу - тихонечко, ночью... (9)
Гаитянского президента обстреляли "благодарные" колонизаторам сограждане (0)
Саратовская областная дума миллионеров подняла прожиточный минимум на целых 288 рублей (3)
Разбившаяся на Украине "сушка" перезагрузила патриотический подъём постсоветским реализмом (6)
Что происходило в колледже в Керчи во время стрельбы (17)
Школьные бойни - это надолго (35)
Жителей США готовят к войне с Россией (38)
Варфоломей уничтожил так называемую УПЦ Киевского патриархата (8)
Реальные доходы россиян продолжают падать ударными темпами (7)
Что, опять украинского терроризма нет? (55)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Дмитрий Черный Дмитрий Черный: джамахирия на Страстном
Дарья Митина Дарья Митина: Прo вчера
Максим Калашников Максим Калашников: За точкой невозврата /И.Стрелков, Б.Кагарлицкий, М.Калашников/
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Пещерные представления
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss