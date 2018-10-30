О скандальных заявлениях придворных "коммунистов"

Старческая деменция руководства КПРФ?

Сегодня фракция КПРФ в Госдуме опять оказалась в центре внимания из-за громкого заявления. Нет, зюгановские депутаты не выступили в защиту какого-нибудь терпящего бедствие трудового коллектива и не занялись с фактами на руках обличением коррупции в коридорах власти. Все гораздо смешнее и прозаичнее.

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева предложила заблокировать сайты и мобильные приложения для знакомств. Она уверена, что сайты знакомств нужно блокировать, чтобы пресекать негативные последствия и развивать правильные отношения между мужчиной и женщиной:

«Я была бы полностью согласна (ограничить доступ к площадкам для интернет-знакомств), и чтобы вообще интернет ограничить, ведь все, что негоже, оттуда черпают наши и дети, и молодежь, и старики уже там сидят. Сплетни там всякие, вранье».

Возможно на этих сайтах зачастую и нет ничего хорошего, но – разве именно это волнует миллионы избирателей самой КПРФ? Пока еще миллионы, потому что те, кто еще голосует за зюгановскую партию, явно ждали от ее депутатов чего-то другого. Им там больше заняться нечем кроме сайтов знакомств и такой примитивной мерой, как их закрытие?

Однако вспомним – это ведь не первый подобный скандал с КПРФ! Совсем недавно депутат от КПРФ Вера Ганзя принародно пожаловалась на низкий уровень зарплат российских парламентариев. Мол, не хватает депутатской зарплаты в 380 тысяч рублей! Бедняжка, у нее «не остается ничего, одни долги по кредитной карте». Реакция трудящегося населения на такое заявление была закономерна.

Совсем недавно отличился и первый секретарь Московского горкома КПРФ Валерий Рашкин, с гордостью разместивший на своей странице в фейсбуке фото, где он обнимается с Ксюшей Собчак. Той самой Собчак, чьи агрессивно-антисоветские, антикоммунистические взгляды известны всей стране. Реакция аудитории не заставила себя долго ждать. Из комментариев читателей, оставленных к этому фото:

«Потому и КПРФ проигрывает: крайняя непоследовательность и неразборчивость, и тугодумие…» «Дума — хлебное место, и на какой пиар не пойдёшь…Мерзко…» «Депутат-«коммунист», обнимающийся с Собчак. Это все, что нужно знать про сегодняшнюю КПРФ…» «Гордитесь? А чем, позвольте узнать. Стыдно за вас и вам подобным. Ни мозгов, ни чести. Позор».

А еще можно напомнить, как та же Тамара Плетнева во время проведения чемпионата мира по футболу в России вызвала насмешки и критику, когда зачем-то начала призывать россиянок ни в коем случае не вступать в связи с иностранцами во время мундиаля. Причем не нашла ничего умнее, чем привести в пример советскую Олимпиаду-80. Мол, тогда появилось много матерей-одиночек, а их дети потом «страдают и страдали еще со времен советской власти». Завершила свое выступление она фразой, сделавшей бы честь любому черносотенцу:

«Хорошо, если еще одной расы, а если другой расы, то вовсе. Мы своих детей должны рожать».

И ведь подобные дурацкие заявления от зюгановских депутатов звучат с пугающей регулярностью! Это уже просто система какая-то! Причем бывают совсем позорные случай, как в Карелии, где депутат от КПРФ Валерий Шоттуев извинился перед представителями «Единой России» за критические выступления в их адрес на митинге против пенсионной реформы.

«Я взял слово и поднялся на трибуну, чтобы от имени ветеранов нашей партии, коммунистов, которые меня поддерживают, извиниться перед вами за то, что произошло 6 сентября на митинге, посвященном изменениям в пенсионном законодательстве, — сказал Шоттуев. – Мы считаем, что, несмотря на остроту вопроса, накал страстей непозволительно переходить на личности. Следует с пониманием относиться к убеждениям, мнениям людей и, безусловно, наших коллег-депутатов из других фракций, которые много сделали для республики и продолжают свою работу».

Много пишется об оппортунизме КПРФ, о политической коррупции в верхушке партии, когда депутатами от нее в массовом порядке избираются бизнесмены с сомнительным прошлым, вроде покойного уже Дениса Вороненкова. Но похоже, можно говорить еще об одном явлении.

Есть в медицине понятие старческой деменции. Это когда из-за возраста у человека могут снижаться интеллектуальные способности, помаленьку теряется связь с реальностью, развивается старческая болтливость. Он уже не всегда понимает, в каком мире живет.

Не поразила ли своеобразная «политическая деменция» руководство КПРФ, десятилетиями сидящее в Госдуме на мягких и дорогих креслах? Ведь судя по многочисленным подобным депутатским заявлениям, причем остающимся без всякой реакции со стороны остальных членов партии, зюгановское руководство уже не очень хорошо себе представляет, как живут обычные люди, в том числе их собственные избиратели, какую зарплату они получают, что их заботит и как они отреагируют на такие депутатские откровения.

Если бы это было проблемой одной зюгановской партии – на это бы не стоило обращать внимания. Но к сожалению, большинство наших сограждан до сих пор ассоциирует КПРФ именно с «коммунистами», и подобное явление дискредитирует все коммунистическое движение. Хотя может быть руководство КПРФ эту задачу и выполняет?