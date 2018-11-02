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Московский листок

Почему Роскомнадзор не блокирует сайты с проститутками?

Опубликовано 02.11.2018 в разделе комментариев 2

проституция бордель
Почему Роскомнадзор не блокирует сайты с проститутками?

Спонсорское письмо

председателю «женского» комитета Госдумы

Т.В.Плетневой

 

Уважаемая Тамара Васильевна!

 

После избрания в 1989 г. Верховного Совета СССР мы - журналисты «Правды» и других центральных газет брали «невидимое шефство» над самыми яркими иногородними депутатами.

Оказалось, к примеру, что работавший в Комитете по делам женщин, охраны семьи, материнства и детства всенародный трибун Вениамин Ярин мой полный земляк с Урала.

Наверно, от него у меня интерес к семейной тематике. После избрания этой Думы в 1993 г. мы продолжили шефскую помощь передовым избранникам народа. Хотя понимали, что это уже совсем другой - буржуазный парламент буржуазного государства.

На правах общественного помощника я сотрудничал с «женским» комитетом Светланы Горячевой, но особенно - с комитетом по делам СНГ Георгия Тихонова.

Однако с утверждением в нижней палате монополии криминальной «Партии жуликов и воров» она перестала быть для нас интересной. В ней пропала всякая живая жизнь.

Не знаю, как насчет контроля за фракцией КПРФ со стороны Кремля, но издалека чувствуется неладное. На этот вывод меня и коллег натолкнули несколько Ваших искрометных высказываний, наделавших столько шума.

Всех насмешила рекомендация девушкам не вступать в интимные связи с иностранцами болельщиками ЧМ-2018. А то, мол, будет как в СССР после Олимпиады-80…

Этот перл я как юморист еще могу оценить. Во-первых, у каждой своя голова за плечами. Во-вторых, насколько помнится, советская госбезопасность тогда очень плотно ограждала зарубежных гостей от наших комсомолок, спортсменок и просто красавиц. И наоборот.

Но если Вы знаете случаи нежелательных беременностей - не буду спорить. Хочу лишь заметить, что тогда советские пролетарки получали приличные зарплаты. А студентки - 40-45 руб. в месяц, на которые, Вы знаете, ужавшись, можно было жить.  Но всем, конечно, помогали родители. А сейчас?

А сейчас, Тамара Васильевна, средней стипендии в 1400-1500 руб., хватает, наверно, на три-четыре обеда в Мак-Дональдсе. Потому что дешевые студенческие столовые истреблены как класс.

В Москве общежития есть у небольшого числа вузов, но и за них надо платить немалые деньги. Мой племянник из Брянска, обучаясь в Сеченовке, снимал комнату на двоих на окраине за 15 тыс. руб. в месяц. Мать посылала и бабка.

С прибором навернулось главное «преимущество ЕГЭ», о котором трубили его апологеты. Когда, мол, любая «девочка из яранги» может поступить в столичный институт.

Поступить-то она, может, и поступит. Но на ее «общагу», питание, одежду, косметику и книги должен работать весь тот оленеводческий кооператив. Вот почему после первого-второго семестров очень многие «девочки из яранги», Саратова и Пензы переводятся на заочные отделения.

Чем это не тема для «круглого стола», Тамара Васильевна? Вот бы раскрутить ее и со всей рабоче-крестьянской прямотой поставить перед мультимиллионерами Д.Медведева вопрос о резком повышении стипендий?

Какие интенет-сайты знакомств? У вас есть статистика их разлагающего влияния? Ознакомьте нас. Очень многие столичные студентки из провинции попросту уходят на содержание к состоятельным «папикам». Или в «кооперативы сутенеров», подрабатывая на учебу своей молодостью и красотой.

Вам это неизвестно? Об этом писано-переписано, и я мог бы ознакомить Вас с расчудесной «разблюдовкой». В Москве, да и по всей стране практически всю уличную и привокзальную проституцию деловые люди прибрали к рукам и увели под свои крыши.

Нынче это уже мощная, хорошо разветвленная секс-индустрия. Вы пришли в Думу из Тамбовской области? Моя невеста уехала из нее еще в советские времена.

Сегодня я набираю в поисковике «Проститутки Жердевки» (райцентр, 14 тыс. душ) и получаю… ссылки на 43 сайта!

В Москве, например, сутенеры публикуют свои точки в Сети по названиям метро. Это десятки тысяч! Ближайшая к Госдуме станция «Охотный ряд». Набираем в Яндексе «Проститутки у метро «Охотный ряд» и получаем… мама, дорогая! 86 ссылок!

Если этот преступный промысел карается ст.240-241 УК РФ, то почему сайты с проститутками не блокирует сверхпринципиальный Роскомнадзор? Разве не интересно?

Почему на эти «гнездилища разврата и наркоты» закрывают глаза генпрокуратура, МВД и Следком, хватающие пацанву за лайки, посты-репосты и «чувства верующих»?

Наши журналистские запросы силовики спихивают друг другу и никак на них не реагируют. Из чего мы делаем вывод, что они тоже «в доле». Очевидно, «профсоюз сутенеров» заносит и им.

А вот на Ваш депутатский запрос глава РКН г-да Жаров, Колокольцев, Бастрыкин по закону обязаны прислать аргументированные ответы.

И я по старой доброй памяти готов совершенно бескорыстно помочь Вам в подготовке таких запросов.

 

С уважением,

Александр Головенко,

обозреватель еженедельника «Патриот»



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Всего комментариев к статье: 2
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Поиск по ст. метро.
Pudlo написал 02.11.2018 02:43
Ну да, поиск проституток по станции метро "Охотный ряд" выдаст много предложений - целых две палаты: верхняя и нижняя. И на любой вкус... (Одна Яровая чего стоит... свят-свят-свят!)
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В пустынечахлой исырой Гуляетдевушка сбарбосом Барбос, когда на кустик цыт- Всегда культурно вертит
!!!!Q-TOT-Q!JAVSHBOG!!!-& написал 02.11.2018 02:18
носом!
"А сейчас, Тамара Васильевна, средней стипендии в 1400-1500 руб., хватает, наверно, на три-четыре обеда в Мак-Дональдсе. Потому что дешевые студенческие столовые истреблены как класс."
- Таки студенты в гав-ностройке тоже принимали деятельное участие (кака и на к-л юкрейнистан во всяких таки майдаунах - то таки да!) То таки пусть кушают свою таки пьяную блевотину - то таки да!
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