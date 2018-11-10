А путаны Подмосковья голосовали 9 сентября за Воробьева?

Дню полиции 10 ноября посвящается

Журналистское письмо

Губернатору Подмосковья

А.Ю.Воробьеву

Если не врут СМИ, 3 ноября Вы поздравили полицейский корпус Подмосковья с профессиональным праздником 10 ноября. Что ж, это Ваше право.

А мне не хочется. Они же Вас охраняют от нас, а не наоборот. Если Россия одно из самых коррумпированных государств мира, то МВД - одно из самых коррумпированных министерств.

Сразу приходят на память омерзительные сцены, как полицаи Собянина и гвардейцы Золотова избивали студентов и школьников на молодежных акциях протеста на Тверской ул. 26 марта и 12 июня 2017 г., 5 мая с.г. и т.д.

Здоровенные костоломы выкручивали им руки, тащили их, как бараньи туши, в автозаки, везли в околотки, потом в суды. А те под копирку незаконно выписывали арестованным штрафы.

Когалымец Собянин, пожалуй, единственный в мире мэр, который лично возглавил «крестовый поход» против детей своей столицы.

Вы можете сказать, что подмосковные «менты» в этом не были замешаны и вполне достойны поздравления. Возможно.

У них на лбу не написано, откуда они. При этом согласитесь, что и осуждения этого насилия не было ни с Вашей стороны, ни одной из правозащитных организаций области.

Тогда давайте поближе к нашим баранам. 13 августа в цикле «Письма градоначальнику» мы направили Вашему столичному коллеге и приятелю журналистское обращение «Московские проститутки 9 сентября проголосуют за Собянина»

В нем нарисовали широко известную картину. Всех уличные проституток сутенеры увели под крыши и рекламируют по названиям станций метро. Стоит набрать в поисковике «Проститутки у метро «Тверская», то есть рядом с резиденцией Сергея Семеновича, и он выдаст десятки сайтов со шлюхами.

И мы спрашивали высоконравственного посланца нефтегазовых «северов»: «Скажите, что мешает вам в один день и час накрыть эти бордели, чтобы схватить и предать суду сутенеров и их покровителей? Не хватит сил? Никогда не поверю: ведь целые полки полиции вы выставляете против «несогласных» (https://forum-msk.org/material/news/14915430.html ).

Такой же вопрос, Андрей Юрьевич, хотим задать и Вам. Да, да - Вам. Поскольку вся подмосковная проституция скопирована с московской. Она тоже уведена в подпольные бордели, которые их владельцы рекламируют, но не по станциям метро, а по населенным пунктам.

Набираем наобум Лазаря: «Проститутки Малаховки» (звучит?) и получаем ссылки на 77 сайтов. А там всего 26 тыс. жителей. Не многовато ли тамошних селянок подрабатывают телом?

Город покрупнее - «Электросталь». На 158 тыс. человек больше 60 сайтов со шлюхами. Население Балашихи в 215 тыс. чел. обслуживают «жрицы любви» более 100 сайтов.

Сердце российского православия Сергиев Посад. На 110 тыс. жителей 200 сайтов с продажными девками, прости господи.

Это все, надо полагать, ваши избирательницы, Андрей Юрьевич? Они же не поражены в правах. Вы чувствуете свою ответственность перед ними?

А теперь вопрос: почему же ваши доблестные правоохранители и награданты не прихлопнут эти очаги разврата и наркоты?

Первый ответ и самый быстрый - значит, они все в доле. После развала СССР пресса открыто стала писать: МВД - главный крышеватель проституции.

Опровергните это утверждение хотя бы в отношении подмосковной полиции.

Вчера ФОРУМ.мск рассказал об интересном опыте Вашего предшественника министра обороны С.Шойгу, которого Вы называете своим «политическим крестным отцом».

В известном Вам военно-развлекательном парке «Патриот» он рядом со своим именным храмом по-простецки предусматривает и закрытый бордель для высшего командного состава и церковного начальства.

Генеральских и духовных особ туда же будет приезжать видимо-невидимо. Для маскировки бордель обзовут общежитием и будет там проживать обслуживающий персонал - простые военные девушки («Именной храм Шойгу будет обслуживать Институт военных монахинь», https://forum-msk.org/material/news/15156206.html ).

Посоветуйтесь с ним: может, он присоветует Вам как-то замаскировать подмосковную проституцию. А то сутенеры совсем распоясались. Ничего святого для них нет

Бордели уже напротив церквей и монастырей открывают.