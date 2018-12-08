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Московский листок

Уголовный аспект судебно-приставного хамства

Опубликовано 08.12.2018 автором Сергей Комков в разделе комментариев 0

суд закон
Уголовный аспект судебно-приставного хамства

О достаточно распространенном явлении под названием «судебно-приставное хамство» я написал в одной из своих статей еще 11 ноября 2018 года. Речь в ней шла о беспрецедентном безобразии, которое устроили, так называемые, «слуги порядка», именуемые «судебными приставами» в Пресненском Суде города Москвы 6 ноября 2018 года во время судебного процесса над известным российским ученым и общественным деятелем Олегом Платоновым.

Эти «слуги порядка» в тот памятный день вели себя как настоящие базарные хамы!

Они обзывали людей, пришедших поддержать Олега Платонова, оскорбительными словами, угрожали применением физической силы! И даже чуть ли не пинками выталкивали пожилых людей и инвалидов из здания суда на улицу, использую при этом, как говорят в таких случаях, ненормативную лексику!

А, когда автор данной публикации сделал им замечание и потребовал, чтобы эти безобразия прекратились, в его адрес также посыпались угрозы и оскорбления. Даже несмотря на то, что он предъявил им свое Удостоверение помощника депутата Государственной Думы России. Которое их командир в погонах, оказавшийся заместителем начальника службы судебных приставов данного Пресненского Суда по фамилии Красильников, предложил автору засунуть «в одно место»!

Все перипетии этой уникальной «истории» были описаны в статье «Судебно-приставное хамство» и опубликованы на ряде Интернет-порталов.

А начальник «судебно-приставных хамов» Роман Константинович Красильников, который, оказывается, умеет не только матюгаться, но и читать написанное литературным русским языком, очень «обиделся» на автора вышедшей в свет публикации!

Только вот, видимо, работая в Суде, он так и не усвоил элементарных норм российского права!

Потому что заявление о защите своей чести и достоинства (в существовании которых я после всего произошедшего весьма сомневаюсь) он почему-то направил не в Суд, а в… Дорогомиловский ОВД города Москвы! То есть, - в полицию! И потребовал он – ни много, ни мало – «привлечь автора публикации к уголовной ответственности по ст. 128.1 УК РФ»

При этом, в своем «заявлении» командир «судебно-приставных хамов» из Пресненского Суда написал заведомую ложь!

Так, например, он указал в нем, что «автор статьи был привлечен к административной ответственности за нарушение общественного порядка в здании Суда». Что вообще не соответствует действительности! Потому что «привлечение к административной ответственности» означает составление «протокола об административном правонарушении» и наложение штрафных или иных административных санкций. А ни во время самих событий в Суде, ни сразу же после них никто никаких «протоколов» не составлял!

Хотя, уже после того, как автор уехал из Суда, не желая связываться с обнаглевшими «стражами Закона», в Государственной Думе раздался телефонный звонок. И все тот же командир «судебно-приставных хамов» гражданин Красильников сообщил коллегам автора о том, что в отношении него составлен некий «протокол об административном правонарушении». Пришлось позвонить этому командиру и выяснить, где же находится тот самый «протокол»? Оказалось, что это был всего лишь – блеф!

Вот так, дорогой мой читатель!

Сначала ты приходишь в Суд! Надеясь на то, что там ты встретишь понимание или, хотя бы, какую-то частичку справедливости. А наталкиваешься там сразу же с порога на совершенно неприкрытое хамство и фальсификации! А потом еще имеешь дело с натуральными шантажистами!

«Заявление» гражданина Красильникова внимательно прочитал начальник УВД Западного Административного округа Москвы и пришел в неописуемое удивление от того, что в судебных органах сегодня работают люди, не знающие элементарных норм российского законодательства. А, прочитав копию статьи о лихой «деятельности» «судебно-приставной братвы», которую автор подарил ему на память, вообще, видимо, пришел в полное смятение.

Что вполне объяснимо.

Потому что даже по элементарным «понятиям» не могут сегодня работать в судебных органах люди, не знающие элементарных норм Закона! Им, скорее всего, место где-нибудь на рынке! В качестве охранника пивного ларька! Или в качестве охранника дровяного склада! Но, уж, ни в коем случае – ни в качестве охранников «Дворцов Правосудия», каковыми сегодня пытаются представить наши несчастные российские суды!

Хотя, можно расценить и по-иному!

Как Театр начинается с вешалки, так и Суд начинается с тех, кто его охраняет!

Поэтому, если охранниками в наши российские суды набирают людей, подобных гражданину Красильникову – не знающих элементарных норм Права, не разбирающихся в нормах Законодательства, не умеющих нормально общаться с гражданами той страны, в которой они живут, - то и сами эти Суды уже никогда и ни при каких обстоятельствах не смогут называться «Дворцами Правосудия»! Ибо, о каком же «правосудии» можно говорить там, где тебя с порога обзывают последними словами, где тебе угрожают дубинками и где к тебе относятся как к последнему отребью?!

Кроме того, попытка командира «судебно-приставных хамов» Пресненского Суда города Москвы Романа Красильникова путем фальсификации возбудить уголовное дело в отношении писателя и публициста, написавшего всю правду о его недостойном поведении в отношении граждан России, говорит о том, что сам гражданин Красильников давно уже, во-первых, не соответствует занимаемой должности и подлежит немедленному увольнению из Службы Судебных Приставов. А, во-вторых, в отношении него самого необходимо провести тщательное расследование на предмет выявления фальсификации и попытки оговора гражданина России в совершении уголовного преступления.

Что уже составляет ярко выраженный «уголовный аспект» его «судебно-приставного хамства»!

 

Прошу данную статью считать официальным обращением в Федеральную Службу Судебных приставов России

 



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