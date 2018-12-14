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Московский листок

Если у Путина любовь, то была она и у Вари Карауловой

Опубликовано 14.12.2018 автором Наталья Челышева в разделе комментариев 4

суд закон милосердие
Если у Путина любовь, то была она и у Вари Карауловой

20-летнюю студентку филфака МГУ, отличницу, спортсменку и просто красавицу Варю Караулову посадили за любовь.

Вся история человечества – сплошная история любви. Бог изгнал из Рая Адами и Еву за любовь. Она заложена в нас самой Природой-матерью, для продолжения рода человеческого.

Все великие безумства совершались во имя любви или даже одного благосклонного взгляда возлюбленной.

Из-за неразделенной любви к королеве Анне Австрийский английский герцог Бэкингем объявил войну Франции и сам пал от кинжала влюбленного в миледи религиозного фанатика.

Любовные переживания героев описаны в тысячах отечественных и зарубежных романов. Что такое «Граф Монте-Кристо»? Это роковая месть за поруганную любовь. А «Анна Каренина»?

А вот другие чувства - «чувства верующих» удостоены всего 5 строк в Уголовном кодексе. Никто не знает, что это такое. Но их защищают всей мощью нашего отделенного от церкви светского государства.

Возможно, те законодельцы, которые изобрели антиконституционную и антихристианскую статью об «оскорблении чувств верующих» и размахивают ею как шашкой, тоже появились в результате любви. Может быть, даже небезгреховной.

После многолетнего брака разводятся первые, вторые и третьи лица государства. Потому что у них появилась новая любовь. У Владимира Владимировича, у Дмитрия Сергеевича, у Сергея Семеновича…

А у студентки Вари была первая любовь. Какой-то сириец оболтал ее по скайпу, и она, собрав свои нехитрые вещички, стала пробираться к нему.

Родители хватились, начали стучаться во все двери. На столбах городов и весей появились объявления «Помогите найти человека». Писали, что ее отец имел отношение к ФСБ, поэтому удалось подключить  Интерпол. Беглянку отловили 4 июня 2015 на турецко-сирийской границе и... приговорили к 4,5 годам колонии. За что?

За то, что «могла» присоединиться к террористам. Она этот бред отвергала. Но суд всегда верит обвинителям, а им казалось, что «могла».

У нас же теперь все чаще судят не за конкретные преступные дела, а за «мыслепреступления». Да еще вымышленные и приписанные следователями жертве. Любого пассажира, купившего авиабилет в Лондон, можно обвинить в «подготовке покушения на английскую королеву». Не отвертитесь.

Только у нас осужденный на 5 лет за хищения дров может быть кандидатом на пост мэра.

В нынешнем январе к Варе в вологодскую колонию приезжала Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.  Не ближний свет. Написала потом в своем Инстаграм для всеобщего обозрения:

«moskalkova.official. С Варварой был долгий, откровенный разговор. У нее нет жалоб на здоровье, порядок и условия содержания под стражей. Но мне, как Уполномоченному, было важно понять ее отношение к произошедшему... планы на будущее... Сейчас она работает в швейном цехе, занимается раскроем, выглядит симпатичной, здоровой девушкой, поступила в университет, получила учебники и очень сильно раскаивается за то, что причинила горе своим близким и изменила свою судьбу. Варвара обратилась ко мне с ходатайством поддержать и помочь ей обратиться к Президенту по поводу помилования. #упч».

Прошло 11 месяцев, и конечно, у родителей Вари, друзей и знакомых вопрос: «Что же до сих пор мешает помиловать ее и отпустить ее на свободу?» Ответа нет.

На 20 декабря намечена большая пресс-конференция президента В.Путина. На них порой звучат самые необычные вопросы и раздаются самые человеческие обещания.

23 декабря 2016 г. журналисты рассказали ему о двух, на их взгляд, незаконно осужденных женщинах. О курганской воспитательнице Е.Чудновец и продавщице из Сочи О.Севастиди.

Первую осудили за репост крохотного видеоролика с издевательствами над школьником в летнем лагере отдыха, на что она просила обратить внимание правоохранителей. Но ее саму обвинили в «пропаганде порнографии среди несовершеннолетних».

Вторую  посадили на 7 лет по статье «госизмена» за…СМС-ку в Грузию 8-летней давности.

Глава государства  удивился явному беззаконию, пообещал разобраться и слово сдержал.  К 8 Марта 2017 г. обе невинно осужденные  женщины были выпущены из колоний на свободу.

Е.Чудновец оправдали на повторном суде, и даже сам прокурор попросил у нее прощения. А Севастиди президент он помиловал своей властью.

Вот и надеются Варины родители, студенты-однокурсники и друзья: вдруг на пресс-конференции 20 декабря кто-то заступится за нее? Может глава государства помиловать ее после полной победы над террористами в Сирии и ходатайств омбудсмена Т.Москальковой?

Может. Особенно, если вспомнить, как он быстро помиловал «летчицу-наводчицу» Савченко, осужденную на 20 лет за соучастие в убийстве в Донбассе наших тележурналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина...



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Всего комментариев к статье: 4
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Re: Re: вытащить деваху
Ночной гвоздь написал 14.12.2018 01:06
Мораль. Случись какое несчастье - в ФСБ надо бежать в последнюю очередь. Они и сейчас не дают Путьке ее помиловать
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Re: вытащить деваху
Ночной гвоздь написал 14.12.2018 01:04
Папа о@уел, когда дочку пришли арестовывать. Он-то думал, контора хочет ей помочь, а они хотели на ее шкуре получить новые звездочки
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вытащить деваху
Ночной гвоздь написал 14.12.2018 01:00
Путин может смело вытаскивать деваху из зоны. Она так запугана, то ничего не сболтнет. Отец будет ее опекать, все их "методы" он рассказал в СМИ
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Посадили за свой прокол
Без названия написал 14.12.2018 00:11
ФСБ хотела использовать Караулову, чтобы вытащить в Россию ее жениха как будто вербовщика.
Когда это не удалось - ее упрятали за решетку, чтобы не сболтнула лишнего.
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