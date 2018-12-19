Опять вдогонку.

Понятно, что даже достаточно культурные читатели чаще всего видят только вопиющие случаи дебилизма власти, а случаи, требующие взгляда не с привычной всем стороны, так сказать, «специальные случаи» не видны и им.

Вот комментатор на моём сайте сообщил, что недавно интернет обсмеял выборы в Конгресс США молодой (28 лет) женщины Александрии Окасио-Кортес. Формально как бы нет ничего удивительного, поскольку она получила диплом по специальности «международные отношения» в Бостонском университете. Но в англоязычном интернете уже начали коллекционировать её высказывания типа:

«Не помню, в каком году была холодная война, но я знаю, что это было зимой».

«Никогда не забывайте, что 7 декабря 1941 года немцы сбросили атомную бомбу на Пёрл-Харбор».

«Как вы считаете, человек когда-нибудь прогуляется по Солнцу так, как он это сделал по Луне?».

Нынешний дебил не поймёт, в чём тут юмор. Действительно, если война холодная, то как она может идти летом? Или если американцы были на одном светиле, то почему им и не побывать на другом?

Однако мало-мальски культурному человеку вот с такими дебилами у власти всё понятно – их глупость или явная ненормальность хорошо видны. Однко есть и более сложные случаи.

Знаете, сейчас для Рашки уже выхода нет, но я считаю, что продавать за границу газ и нефть преступно, поскольку эти ресурсы принадлежат не только нам, но и будущим поколениям. Поэтому я «теоретически» не против того, чтобы Рашка прекратила поставки энергоресурсов в Европу. Но сейчас я буду смотреть на эту торговлю с другой стороны - глазами не русского, а европейца. И вот читаю:

«В Европарламенте подготовили проект резолюции, в котором от России требуют остановить строительство «Северного потока – 2». …В документе подчеркивается, что …российский газопровод усугубляет отношение к Москве и усиливает зависимость Европы от «голубого топлива» России.

Против газопровода выступают Украина, США, Латвия, Литва и Польша. Известно, что у американцев свои виды на поставки в Европу СПГ, Украину беспокоит вопрос транзита голубого топлива, а остальные считают проект политическим».

По идее, депутатов Европарламента должны заботить обеспеченность стран ЕС энергией, в частности, заботить, чтобы газ в Европе продавался по минимальной цене. Но минимальная цена на рынке устанавливается тогда, когда продавцов много, а продавцов много не только тогда, когда их численно много и товара много, но и тогда, когда продавцы могут подать на рынок свой товар без проблем. Что толку от того, что товар есть, если подать его невозможно?

Вот и ответьте на вопрос – чем для европейца плохо от того, что газ из России будет подаваться ещё с одного направления? Это же гарантия минимальной цены! Депутатов Европарламента, якобы, убедил довод, что увеличивается зависимость Европы от газа из России. А как она увеличивается??

Если газопровод «Северный потока – 2» перерезать, то тогда Европа становится полностью зависимой от газопровода, идущего по Украине, и становится полностью зависимой от Украины, – как этого можно не видеть? Как можно не видеть, что если США привезёт в Киев корзинку печенек, то Киев назначит такую цену за транзит газа, при которой поставлять газ из России будет невозможно, и Европе только и останется, что покупать дорогой газ из США. Это не понятно?!

То есть депутаты Европарламента заведомо ведут борьбу за то, чтобы европейцы как можно больше тратили за свой обогрев. Эти депутаты - это умные люди? Нет, это образцовые долбоны. Ещё 70 лет назад в СССР таких долбонов не стесняясь назвали бы врагами народа, и это было бы самым точным определением.

Но как эти враги народа Европы попали во власть в Европе?

А благодаря полной безответственности этой власти. Депутаты Европарламента хоть как-то отвечают за своё творчество? А никак! Эти уроды своей тупостью только что вытолкнули из Европейского сообщества Великобританию, но хоть кто-то из Европарламента за это ответил? Я уже не говорю о том, что ни один депутат Европарламента, даже депутат от Великобритании не застрелился от позора, но ведь этих долбонов даже не укоряют в развале Евросоюза!

Да что Европарламент? Не только парламент, но и любая организация, членам которой не надо носить мешки, при такой безответственности как у депутатов станет только сборищем тупых идиотов. И только! Ну объясните мне, почему в такой организации – в том же парламенте - должны собираться умные люди? Умные люди что – уже не нужны в тех организациях, в которых за тупость наступает ответственность, скажем, хотя бы в виде уменьшения прибыли?

И во всём мире за последствия своей деятельности не несут никакой ответственности дети, умалишённые и депутаты парламентов с президентами. Но детям с умалишёнными стараются не дать ничего делать, а этим-то безответственным уродам разрешено делать всё!

Практически все парламенты мира из-за безответственности парламентариев превратились в помойные ямы дебилов. Но мир этого не видит! Даже культурные люди, если ещё и могут оценить какую-то там Окасио-Кортес, то целостной картины дебилизма и они не замечают.

Вопрос – почему дебилы смело идут на такие должности во власти? Неужели их идиотизм настолько велик, что они не замечают того, что принимают решения по вопросам, в которых ничего не понимают?

Идиотизм, конечно, при них и ему некуда деться, но, во-первых, и у них, евродепутатов, в Европе есть начальники, которые указывают дебилам, на какую кнопку нажимать (как в Думе есть какие-то там Володины и Зюганов с Жириком). И, тупо нажимая на кнопку по команде начальника, дебилы уверены, что они хорошо служит народу и государству.

Во-вторых, у дебилов во власти есть помощники, которые в понимании этих депутатов очень умные, и эти помощники подготавливают этим депутатам умные проекты решений для подписи или голосования.

Давайте скажем и о помощниках.

Ну объясните мне, почему к дебилу должен наняться на работу умный помощник? Что – уже все дураки хорошей работой обеспечены? Ведь дебил-начальник (малокультурный или просто слабоумный) не способен понять, какой помощник умный, а какой нет.

И потом, вы представляете, что значит умному помощнику работать у дебила-начальника?

Вот есть в Рашке очень большой начальник – глава Росгвардии Золотов. Его бывший коллега Коржаков (который и сам не семи пядей во лбу) охарактеризовал Золотова как дебила, не способного рапорт написать. Так вот, можете вы объяснить, почему у дебила Золотова должны быть умные помощники? Только потому, что его помощники много денег получают? А дуракам что - деньги не нужны?

Свежий пример. Вот Золотов решил подать на Навального в суд за оскорбление чести и достоинства, для этого в суд нужно подготовить и подать правильно оформленный документ, который называется иском. Ежегодно в суды Рашки поступают сотни тысяч если не миллионы подобных исков, подготовленных адвокатами или самими гражданами. Понятно, что самому Золотову подготовить такой документ - это сильно не по уму. Но ведь у него полно высокооплачиваемых помощников-«юрыстов», а не каких-то там адвокатишек! Юристов, получающих огромные деньги за, якобы, умение писать не только такие, но и более сложные юридические документы.

И вот эти «юрысты» подготовили этот иск от Золотова Навальному, и подали иск в суд. И мы читаем:

«Люблинский суд Москвы оставил без движения иск директора Росгвардии Виктора Золотова к политику Алексею Навальному о защите чести и достоинства, рассказали в пресс-службе суда.

Отмечается, что в иске есть недостатки по форме, содержанию и качеству прилагаемых документов. Рассмотрение дела отложено до 9 января, если к этому времени недостатки не будут устранены, то исковое заявление будет возвращено».

Думаю, что многие не поняли, в чём тут дело.

Дело не в том, что в иске Золотова нет доказательств вины Навального - «суды» в Рашке доказательства не интересуют, - и так понятно, что фашист Золотов в фашистском суде иск выиграет. А дело в том, что «юрысты» Росгвардии не сумели по форме написать иск так, как того требует закон, - не сумели сделать то, что, даже не задумываясь, делает любой начинающий адвокат. И судья Люблинского суда оставил иск без движения, то есть судья не сделал то, что обязан делать с нормальным иском. Почему? Да потому, что до рассмотрения дела судья обязан копию искового заявления отправить Навальному, а у Навального практикующие адвокаты просто высмеют не только придурков Золотова, но и самого судью. Судья боится показать такой иск Навальному, чтобы самому не стать посмешищем!

Понимаете, в Рашке власть гниёт так долго, что сгнила уже не только голова, но и вся рыбка. Дело уже не только в том, что власть антинародна - это уже власть органических дебилов. Это уже не только командиры дебилы, это уже и весь штат их штабов дебильный.

Понятно, что сами дебилы считают себя исключительно умными, но России-то от этого не легче…