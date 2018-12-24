«В салун врывается ковбой, стреляет в потолок из револьвера, скачет по столам и выпрыгивает в окно. Ошарашенные гости спрашивают бармена, невозмутимо протирающего стаканы:

- Кто это был?!

- Неуловимый Джо.

- Его действительно никто не может поймать?

- Никто.

- Но почему?!

- А он никому не нужен».

Древний анекдот.

Пишу книгу об отечественной интеллигенции, в связи с чем решил взглянуть на Алексея Навального с этой позиции.

Посмотрел еженедельное выступление Навального 6 декабря 2018 года и сначала должен мимоходом заметить, что интересность его выступлений быстро падает - Алексей начинает злоупотреблять мелкотемьем, посвящая десятки минут или уже приедающимся сообщениям об уже известных ворах, или тратит время на личности, известные только в кругу узких тусовок либеральной части интеллигенции. Что случилось? Ни он, ни его штаб не видят более интересных тем? Ну, ладно.

А по-настоящему удивил меня длинный пассаж в защиту Иммануила Канта от посягательств вице-адмирала Игоря Мухаметшина. Мои читатели знают, как я отношусь к генералам и адмиралам, но в данном случае это не пример дебилизма этих чинов - это пример дебилизма туземной интеллигенции, к которой, к сожалению, надо отнести и Навального.

Навальный завёл речь о переименовании аэропортов, причём, достаточно здраво обсудив то, что эта шумиха с переименованием должна отвлечь людей от более насущных вопросов. Я по-другому смотрю на этот дебилизм, но соглашусь, что и такой взгляд, как у Навального, основан на здравом смысле.

И вот на этом бы Навальному и остановиться, но «Остапа понесло», и Навальный присоединился к всеобщему «фе» интеллигентов по поводу того, что адмирал Мухаметшин агитировал против предоставления аэропорту Калининграда имени философа Иммануила Канта, в своё время присягавшего на верность и прусскому королю Фридриху II, и русской императрице Елизавете Петровне (аж семь лет Кант был русским подданным, однако). Адмирал основал своё выступление на понятном и известном факте – кто такой Кант, в России не известно, и в России Кант никому не нужен.

А вот по мнению Навального - в данном случае игравшего роль зеркала всей интеллигенции, - весь мир не знает ни каких выдающихся личностей из России – ни Пушкина, ни Ломоносова, - а знает только великого русского философа Иммануила Канта. Мало этого, Навальный нашёл в дебрях интернета даже карту, согласно которой самым известным русским на территории России является Кант! (И, кстати, согласно этой карте, самым известным украинцем на территории Украины (хохлы, закройте глаза!) является Лев Троцкий).

Кант – лицо России? Надо сказать, что трудно найти более дебильное утверждение, как и дебила, который бы подобную карту приводил в доказательство чего-угодно. В связи с этим, за Алексея обидно.

Кант считается философом, но философия – это поиск наиболее общих связей между явлениями, и когда кто-то такую связь обнаружит, то человечество это ценит. Поясню, я имею в виду человечество, а не кучку никому не нужных паразитов, называющих себя философами. Кроме этого, ценят люди не самих философов, а результаты их работы - их обобщения, и ценят обобщения философов не воплями восхваления этих философов, а цитированием найденных этими философами связей между явлениями и вещами. Если люди для понимания жизни цитируют философские обобщения, то они могут и не знать, кто именно эти обобщения сделал, но мы-то понимаем, что авторы этих обобщений и есть философы.

Что касается России, то тут и к бабке не ходи, – самыми выдающимися философами безусловно являются Ленин и Сталин. У Ленина даже книга «Материализм и эмпириокритицизм. Критические заметки об одной реакционной философии» - посвящена теории вообще познания, в том числе и познания в физике. Причём, сколько интеллигентских придурков не лаяло на Ленина, но никто не посягнул на философские выводы этой книги, да это и невозможно. Но разве это главное? Разве можно найти настолько решающее для практики философское обобщение, чем ленинский отказ от догм марксизма и утверждение, что социализм может победить и в одной стране? А его обобщение потребностей России: «Учиться, учиться и ещё раз учиться!». А кто не повторял его обобщение о российских интеллигентах, «мнящих себя мозгом нации? На деле это не мозг, а говно» А сталинское: «Кадры решают всё!»? Или я вот недавно упрекал Навального и остальных революционеров, что они не понимают сталинского утверждения, что для решения социальной задачи главным условием является нахождение «в каждый данный момент того особого звена в цепи процессов, ухватившись за которое можно будет удержать всю цепь и подготовить условия для достижения стратегического успеха».

Но ведь дело не только в Ленине и Сталине. Я, к примеру, очень ценю такого философа, как Абай, и часто цитирую мудро найденную им связь между явлениями: «Приедается всё. Приедается лучшая пища, приедается молодая жена, приедается лучший скакун. Не приедается только думать». Разве это не так? А разве поспоришь с польским философом Ежи Лецем: «Мечта рабов: рынок, на котором можно купить себе хозяина»? Ведь это обобщённая характеристика интеллигента. Или: «Как? Одним и тем же мозгом – думать и верить?». Если ты веришь, что Кант великий русский философ, то способен ли ты думать?

Надо сказать, что в ходе перестройки и советская интеллигенция родила своего лучшего действительно философа – В. Черномырдина, - мысли которого об интеллигенции, в обществе давно и часто цитируют, к примеру: «Хотели, как лучше, а получилось, как всегда», - или: «Никогда такого не было, и вот опять!». Разве это не обобщение результатов деятельности отечественной интеллигенции и разве это не оправдание этих результатов?

Мне могут сказать, что Черномырдин – «не того», даже не кандидат философских наук, в отличие, скажем, от Зюганова или Жириновского – докторов философии. Но обобщения Черномырдина в обществе цитируют, а кому нужны обобщения Зюганова, Жириновского или Солженицына, Сахарова с прочими Гайдарами?

И если уж смотреть на дело с этой стороны, то Кант даже кандидатской по философии не защитил! А кто и когда слышал хоть какую-то мысль этого Канта? Я не говорю о том, чтобы Канта читать, – кому нужна эта глупая заумь? Но хоть кто-нибудь, хоть когда-то, хоть какую-то мысль Канта слышал? А?

Смешно и то, что в качестве доказательства величия Канта, антикоммунист Навальный привёл в доказательство то, что Маркс в своей философии опирался на Канта. Сударь, вы или крестик снимите, или трусы наденьте! Галиматья Маркса, считающаяся в определённых кругах философией, никак не обобщает реальную жизнь, что доказано практикой (прошу прощения у «грамотных марксистов», которые от этих слов забьются в истерике). И если Маркс при написании своей галиматьи опирался на Канта, то это значит, что, начитавшись Канта, Маркс умнее не стал. А это, в свою очередь, дополнительно характеризует правоту адмирала в его оценке объективной ничтожности этого философа.

Поэтому в данном спиче Навального дело не в выборе названия аэропорта, а в поводе интеллигента Навального показать свой ум тем способом, которым только и может показать свой ум интеллигент – болтовнёй о величии разрекламированного «гения». Не Солженицын, так Кант! У Навального даже хватило ума дать понять, что он типа прочёл у Канта книгу «Критика чистого разума», правда Алексей удержался от объяснения, чем чистый разум хуже грязного.

Вот такие перлы, по сути самого опасного врага режима Кремля, удручают, но в этом нет ничего удивительного.

Напомню, что физиолог И.П. Павлов ещё в 1918 году доложил результаты своей работы по исследованию ума российского интеллигента («О русском уме»), и показал, что безусловной чертой российского интеллигента является нежелание вникать в суть проблем.

«Через мою лабораторию прошло много людей разных возрастов, разных компетенций, разных национальностей. И вот факт, который неизменно повторялся, что отношение этих гостей ко всему, что они видят, резко различно. Русский человек, не знаю почему, не стремится понять то, что видит. Он не задает вопросов с тем, чтобы овладеть предметом, чего никогда не допустит иностранец. Иностранец никогда не удержится от вопроса. Бывали у меня одновременно и русские, и иностранцы. И в то время как русский поддакивает, на самом деле не понимая, иностранец непременно допытывается до корня дела. И это проходит насквозь красной нитью через все. Можно представить в этом отношении много и других фактов.

Вообще у нашей публики есть какое-то стремление к туманному и темному. Я, помню, в каком-то научном обществе делался интересный доклад. При выходе было много голосов «гениально». А один энтузиаст прямо кричал: «гениально, гениально, хотя я ничего не понял!» Как будто туманность и есть гениальность».

Да, для российского интеллигента туманность - это гениальность, да только у российского интеллигента не стремление к туманному, а для него вообще всё туманно, поэтому для интеллигента гениально не всё ему туманное, а только то, что на Западе считается гениальным.

Вот и никому не нужный Кант у Навального ходит в гениальных. И это естественно для интеллигента.

В свое время П.Б. Струве этому искренне удивлялся, наблюдая отношение интеллигенции к Л.Н. Толстому (взгляды которого сам Струве не разделял). Он писал (выделено Струве):

«Московские газеты полны описаниями грандиозной демонстрации, устроенной населением Москвы «великому писателю земли русской». Без преувеличения можно сказать, что Москва устроила Толстому царские проводы, как и подобает Льву Великому», — так пишет г. Пругавин в газете «Речь».

Должен сказать, что эти газетные сообщения о грандиозной демонстрации в честь Толстого производят странное впечатление на фоне того всеобщего равнодушия, которое круги русского общества, вообще могущие участвовать в подобного рода «демонстрациях», обнаруживают к мыслям Льва Толстого.

Рядом с дешевым идолопоклонством перед лицом великого человека обнаруживается довольно плачевное отсутствие интереса к работе его мысли, которая во всяком случае теперь составляет единственное дело Льва Толстого». То есть - бла-бла-бла: «Толстой велик!», - и полное непонимание идей Толстого.

Ну и ещё один пример к этому выводу.

20 декабря Навальному с новостями повезло – в этот день кукловоды путина устроили путину встречу с так сказать журналистами, хотя на самом деле встреча была со всё той же интеллигенцией Рашки, холуйствующей перед фашистами в СМИ. Ну, в самом деле, ну разве это мыслимо в любой стране, чтобы после 4 часов разговора с как бы главой страны, на следующий день в топе новостей об этой встрече сообщалась единственная новость: «Путин как порядочный человек пообещал когда-нибудь жениться»?!

Разумеется, ухватившись за глупость путина, Навальному было на ком «поваляться», и о чём дельно поговорить первые 20 минут в своей передаче. Но дальше у него опять пошло мелкотемье с уже привычными интеллигентскими «фе».

Повод для очередного «фе» был вот какой. Как известно, интеллигенты жрут за обе щёки мясо и хвалятся, какое качественное мясо они сумели сожрать в том или ином ресторане. Ну, а нажравшись мяса, начинают кричат в защиту животных – всяких там собачек бездомных. Вот и у Навального хватило ума встать на защиту цирковых животных, над которыми, якобы, во время дрессировки безжалостно издеваются.

Блин, политик! Ну и сходил бы на бойню перед тем, как съесть очередной кусок мяса, и посмотрел, как там ласково с животными обращаются. Гуманисты сраные! До сих пор до таких гуманистов не могут дойти выводы исследователей – те, кто любят животных, не любят людей.

Причём, Навальный завёл эту жалобную песню про бедных тигров в цирке после достаточно здравой критики позиции дрессировщика Запашного. Ну покритиковал и замолчи! Нет, полез соревноваться в глупости!

Кстати, критикуя путина, Навальный уже в который раз отмечает, что не только распоряжения путина не исполняются (Навальный только в октябре говорил, что Греф плюнул на распоряжение путина снизить процентную ставку ипотечного кредита и поднял её), но и путин как бы хронически не помнит, о чём он говорил совсем недавно. И Навальный в очередной раз дельно приводит пример из этой встречи путина с журналистами: этот путин не представляет проблем с мостом в Якутске, хотя 2 года назад путину специально по этому вопросу приезжал глава Якутии и они подробно эту проблему обсудили. Но глава Якутии встречался с другим путиным! Причём, Навальный показал ролик этой встречи и было хорошо видно, что 2 года назад говорил с главой Якутии ну явно другой артист – совершенно другой путин, а не тот, который сейчас отвечал журналистам!

Вся эта критика путина правильна и необходима, но ведь Навальный раз за разом констатируя подобные эпизоды, не задаёт вопрос – а почему и распоряжения путина не исполняются, и почему путин не помнит того, что обязан был помнить? Прямо по Павлову: «Русский человек, не знаю почему, не стремится понять то, что видит. Он не задает вопросов с тем, чтобы овладеть предметом…».

Но, повторю, это не русский человек, это российский интеллигент не стремится понять то, что видит. Иначе как нам объяснить то, что Навальный не ищет объяснений этому управленческому бессилию путина и постоянным приступам путинской амнезии?

Что поделать, Навальный слишком интеллигент.

А вот адмирал в этом смысле оказался не интеллигент, поскольку адмирал пытался самостоятельно понять, что такое этот Кант – этот неуловимый Джо на просторах России. И это радует.

Хоть это радует…