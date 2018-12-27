Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Судья Криворучко отказался разъяснять, что значит его приговор

Опубликовано 27.12.2018 автором Юрий Мухин в разделе комментариев 0

суд закон приговор
Судья Криворучко отказался разъяснять, что значит его приговор

Предварительно поясню, что судьи могут запузырить такой приговор, что его не способны будут понять ни приговорённый, ни УФСИН. И для таких случаев Уголовно-процессуальный кодекс предусмотрел процедуру разъяснения приговора.

Согласно части 1 статьи 396 УПК РФ: «1. Вопросы, указанные в пунктах 1,2, 2.1, 9, 10, 11, 14, 15, 16 и 20 статьи 397 и статье 398 настоящего Кодекса, разрешаются судом, постановившим приговор…». Нам здесь важен пункт 15 статьи 397 УПК РФ, который устанавливает: «Суд рассматривает следующие вопросы, связанные с исполнением приговора: …15) о разъяснении сомнений и неясностей, возникающих при исполнении приговора».

А статья 399 УПК РФ установила:

«1. Вопросы, связанные с исполнением приговора, рассматриваются судом:

…2) по ходатайству осужденного - в случаях, указанных в пунктах 3 (в соответствии с частью второй статьи 78 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации), 4, 5, 6, 9, 11 - 15 статьи 397 и частях первой и второй статьи 398 настоящего Кодекса;

2. Указанные в части первой настоящей статьи лица, учреждения и органы должны быть извещены о дате, времени и месте судебного заседания не позднее 14 суток до дня судебного заседания. …Вопрос о форме участия осужденного в судебном заседании решается судом. Ходатайство осужденного об участии в судебном заседании может быть заявлено одновременно с его ходатайством по вопросам, связанным с исполнением приговора, либо в течение 10 суток со дня получения осужденным извещения о дате, времени и месте судебного заседания».

Если вы поняли (а что тут можно не понять?), то если осуждённому что-то непонятно в приговоре, то он заявляет судье, вынесшему приговор (в моём случае – судье тверского суда А.В. Криворучко), ходатайство с просьбой разъяснить, что суд имел в виду. И судья назначает заседание, в котором осуждённый имеет право присутствовать, и суд разъясняет приговор. Это требование закона. Но у нас же судьи это преступное сообщество, которое плюёт на закон. Кстати, 15 декабря 2017 года, на заседании Мосгорсуда, рассматривающего наши апелляционные жадобы, участвовавший в заседании прокурор Исаченков, подтвердив, что в приговоре есть неясности, предложил:

«Однако, как замечено, есть некоторые неясности в приговоре относительно запрета посещения мест проведения общественных мероприятий, но считаем, что приговор подлежит оставлению без изменения в данной части, поскольку данный вопрос может быть разрешен судом первой инстанции в порядке главы 47 УПК РФ, а именно: в соответствии со ст.ст. 397-399 УПК РФ». То есть, предложил осуждённым самим обратиться в Тверской суд и разрешить эти неясности.

Вот я и поступил согласно «ст.ст. 397-399 УПК РФ». Но когда я написал Криворучко ходатайство о разъяснении приговора, то Криворучко, само собой, плюнул на закон, что, в конце концов, вынудило меня обратиться к Бастрыкину, поскольку против судей возбудить уголовное дело может только Председатель следственного комитета. Это тоже, конечно, тот ещё служитель закона, но ведь других-то нет!

Итак, вот заявление, которое я для удобства чтения не выделяю курсивом:

«Председателю Следственного комитета РФ

А.В. Бастрыкину

_______________________________________

105005 г. Москва, Технический переулок, д. 2

 

от публициста Мухина Юрия Игнатьевича,

осужденного приговором Тверского районного суда города Москвы от 10 августа 2017г. по ч. 1 ст. 282.1 УК РФ к лишению свободы сроком на четыре года с ограничением свободы сроком на один год условно с испытательным сроком четыре года.

ЗАЯВЛЕНИЕ

о пресечении экстремисткой деятельности и возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 141 УК РФ против федерального судьи Тверского районного суда г. Москвы Криворучко А.В.

Согласно Приговора, вынесенного судьёй Тверского суда Криворучко, УФСИН установил мне начало года ограничения свободы с июня 2018 года, в частности, до июня 2019 года от меня требуется: «не посещать места проведения общественно-политических мероприятий и не участвовать в указанных мероприятиях» (1, 37, 38 и 39 страницы Приговора прилагаются).

Однако уголовное и уголовно-процессуальное законодательство не содержат определения термина «общественно-политические мероприятия», а словари русского языка устанавливают: «По содержанию и направленности массовые мероприятия можно разделить на: 1. Общественно-политические (демонстрации, митинги, уличные шествия, манифестации, выборы Президента и депутатов, высших и местных органов власти, съезды, конференции и др.)…».

Таким образом, типичным массовым общественно-политическим мероприятием являются выборы органов власти и референдумы, но, с другой стороны, ПРАВО на участие в референдуме и выборах является конституционным (часть 2 статьи 32 Конституции РФ) и защищается статьёй 141 УК РФ.

Накануне выборов мэра Москвы, я обратился к Начальнику ОИН ФКУ ОУИ УФСИН России Шульге Ю.В. с требованием подтвердить «лишение меня права участвовать в подготовке общероссийского референдума «За ответственную власть» путём создания Инициативной группы по проведению референдума «За ответственную власть» (ИГПР ЗОВ) и права участвовать в выборах мэра Москвы» (прилагается). Заместитель начальника отдела УФСИН ожидаемо подтвердил необходимость «соблюдать обязанности и ограничения возложенные приговором Тверского районного суда г. Москвы от 10.08.2017» (прилагается).

Понимая проблемы УФСИН, я накануне, согласно ч.1 ст. 396, п.15 ст. 397, ст. 399 УПК РФ, обратился в Тверской суд за разъяснениями, имею ли я право при указанном в приговоре ограничении участвовать в выборах и референдуме (прилагается), однако судья Тверского суда А.В. Криворучко, в нарушение п. 15 ст. 397 УПК РФ, не вынес постановления с разъяснением, а простым письмом 14.08.2018 года нагло ответил:

«Поданное Вами 30 июля 2018 года ходатайство рассмотрено. С учетом доводов, изложенных в Вашем ходатайстве, оснований для рассмотрения судом вопроса о разъяснении сомнений и неясностей в порядке, предусмотренном п. 15 ст. 397 УПК РФ, не имеется, ввиду отсутствия таких сомнений и неясностей. Приговор Тверского районного суда города Москвы от 10 августа 2017 года вступил в законную силу и приведён в исполнение» (прилагается).

В связи с этим, 28.08.2018 мною была подана апелляционная жалоба с ходатайством рассмотреть моё заявление судом и вынести по нему постановление, а поскольку эта апелляционная жалоба находилась у судьи А.В. Криворучко без движения, то 23.10.2018 года мною было подано и заявление на имя председателя Тверского суда Солоповой О.Н. (прилагается).

В результате, 30.10.2018 года за подписью судьи Криворучко пришло письмо, датированное 27.09.2018: «Возвращаю поданную Вами апелляционную жалобу без рассмотрения. Одновременно разъясняю, что направленное Вам письменное уведомление от 14 августа 2018 года не относится к судебным решениям, подлежащим обжалованию в порядке, предусмотренном главой 45.1 Уголовно-процессуального кодекса РФ» (прилагается).

Солопова отказалась восстанавливать законность в Тверском суде и на поданное ей заявление 26 октября 2018 года ответил Криворучко, повторив указанный выше текст (прилагается).

Таким образом, в нарушение ч.1 ст. 396, п.15 ст. 397, ст.399 УПК РФ судья Тверского суда А.В. Криворучко отказался разъяснять, что его приговор не означает лишения меня права участвовать в выборах и организовывать референдуме и этим совершил преступление, ЛИШИВ меня права участвовать в выборах мэра Москвы 9 сентября 2018 года.

Таким образом, использовав свои властные полномочия, судья Криворучко совершил преступление, предусмотренное частью 2 статьи 141 УК РФ, в связи с чем прошу возбудить против А.В. Криворучко уголовное дело, а меня назначить по этому делу потерпевшим.

Приложение: по тексту на 11 листах».

 

Я, разумеется, понимаю, сколько толку будет от этого заявления, но ведь если его не подать, то толку будет ещё меньше, не так ли?



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Можете ли вы прожить на 11 тысяч в месяц?:
Результаты
Интернет-ТВ
Н.Поклонская: "На коне будет тот, кто благороден"
Н.Поклонская: "На коне будет тот, кто благороден"
26.12.2018
Димитриос Пателис: Я сознательно выбрал свой путь
Димитриос Пателис: Я сознательно выбрал свой путь
26.12.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Голодовка на питерском метрострое (0)
Распутинщина. Другой монархии у них для нас нет... (8)
Управделами президента закупит служебные авто на 400 млн рублей (2)
Скандальная свердловская чиновница Ольга Глацких написала заявление об увольнении (14)
Левада-центр: в России растет недовольство властью, люди готовы к протестам (8)
Анатолий Баранов: Обычно страны-лимитрофы не спрашивают, с чем там они не согласны (7)
Главный борец с экстремизмом в МВД подал в отставку (9)
Памфилова: расследование массовых фальсификаций на выборах губернатора Приморья в сентябре "замяли" (4)
Россияне залезли в долги ради новогодних подарков (7)
Н.Поклонская: "На коне будет тот, кто благороден" (10)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Как кинoкритик кинoкритику
Дарья Митина Дарья Митина: Экспириенс
Максим Калашников Максим Калашников: Кто вы, Николай Платошкин?
Дарья Митина Дарья Митина: Нарoдная примета
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss