Судья Криворучко отказался разъяснять, что значит его приговор

Предварительно поясню, что судьи могут запузырить такой приговор, что его не способны будут понять ни приговорённый, ни УФСИН. И для таких случаев Уголовно-процессуальный кодекс предусмотрел процедуру разъяснения приговора.

Согласно части 1 статьи 396 УПК РФ: «1. Вопросы, указанные в пунктах 1,2, 2.1, 9, 10, 11, 14, 15, 16 и 20 статьи 397 и статье 398 настоящего Кодекса, разрешаются судом, постановившим приговор…». Нам здесь важен пункт 15 статьи 397 УПК РФ, который устанавливает: «Суд рассматривает следующие вопросы, связанные с исполнением приговора: …15) о разъяснении сомнений и неясностей, возникающих при исполнении приговора».

А статья 399 УПК РФ установила:

«1. Вопросы, связанные с исполнением приговора, рассматриваются судом:

…2) по ходатайству осужденного - в случаях, указанных в пунктах 3 (в соответствии с частью второй статьи 78 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации), 4, 5, 6, 9, 11 - 15 статьи 397 и частях первой и второй статьи 398 настоящего Кодекса;

2. Указанные в части первой настоящей статьи лица, учреждения и органы должны быть извещены о дате, времени и месте судебного заседания не позднее 14 суток до дня судебного заседания. …Вопрос о форме участия осужденного в судебном заседании решается судом. Ходатайство осужденного об участии в судебном заседании может быть заявлено одновременно с его ходатайством по вопросам, связанным с исполнением приговора, либо в течение 10 суток со дня получения осужденным извещения о дате, времени и месте судебного заседания».

Если вы поняли (а что тут можно не понять?), то если осуждённому что-то непонятно в приговоре, то он заявляет судье, вынесшему приговор (в моём случае – судье тверского суда А.В. Криворучко), ходатайство с просьбой разъяснить, что суд имел в виду. И судья назначает заседание, в котором осуждённый имеет право присутствовать, и суд разъясняет приговор. Это требование закона. Но у нас же судьи это преступное сообщество, которое плюёт на закон. Кстати, 15 декабря 2017 года, на заседании Мосгорсуда, рассматривающего наши апелляционные жадобы, участвовавший в заседании прокурор Исаченков, подтвердив, что в приговоре есть неясности, предложил:

«Однако, как замечено, есть некоторые неясности в приговоре относительно запрета посещения мест проведения общественных мероприятий, но считаем, что приговор подлежит оставлению без изменения в данной части, поскольку данный вопрос может быть разрешен судом первой инстанции в порядке главы 47 УПК РФ, а именно: в соответствии со ст.ст. 397-399 УПК РФ». То есть, предложил осуждённым самим обратиться в Тверской суд и разрешить эти неясности.

Вот я и поступил согласно «ст.ст. 397-399 УПК РФ». Но когда я написал Криворучко ходатайство о разъяснении приговора, то Криворучко, само собой, плюнул на закон, что, в конце концов, вынудило меня обратиться к Бастрыкину, поскольку против судей возбудить уголовное дело может только Председатель следственного комитета. Это тоже, конечно, тот ещё служитель закона, но ведь других-то нет!

Итак, вот заявление, которое я для удобства чтения не выделяю курсивом:

«Председателю Следственного комитета РФ

А.В. Бастрыкину

_______________________________________

105005 г. Москва, Технический переулок, д. 2

от публициста Мухина Юрия Игнатьевича,

осужденного приговором Тверского районного суда города Москвы от 10 августа 2017г. по ч. 1 ст. 282.1 УК РФ к лишению свободы сроком на четыре года с ограничением свободы сроком на один год условно с испытательным сроком четыре года.

ЗАЯВЛЕНИЕ

о пресечении экстремисткой деятельности и возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 141 УК РФ против федерального судьи Тверского районного суда г. Москвы Криворучко А.В.

Согласно Приговора, вынесенного судьёй Тверского суда Криворучко, УФСИН установил мне начало года ограничения свободы с июня 2018 года, в частности, до июня 2019 года от меня требуется: «не посещать места проведения общественно-политических мероприятий и не участвовать в указанных мероприятиях» (1, 37, 38 и 39 страницы Приговора прилагаются).

Однако уголовное и уголовно-процессуальное законодательство не содержат определения термина «общественно-политические мероприятия», а словари русского языка устанавливают: «По содержанию и направленности массовые мероприятия можно разделить на: 1. Общественно-политические (демонстрации, митинги, уличные шествия, манифестации, выборы Президента и депутатов, высших и местных органов власти, съезды, конференции и др.)…».

Таким образом, типичным массовым общественно-политическим мероприятием являются выборы органов власти и референдумы, но, с другой стороны, ПРАВО на участие в референдуме и выборах является конституционным (часть 2 статьи 32 Конституции РФ) и защищается статьёй 141 УК РФ.

Накануне выборов мэра Москвы, я обратился к Начальнику ОИН ФКУ ОУИ УФСИН России Шульге Ю.В. с требованием подтвердить «лишение меня права участвовать в подготовке общероссийского референдума «За ответственную власть» путём создания Инициативной группы по проведению референдума «За ответственную власть» (ИГПР ЗОВ) и права участвовать в выборах мэра Москвы» (прилагается). Заместитель начальника отдела УФСИН ожидаемо подтвердил необходимость «соблюдать обязанности и ограничения возложенные приговором Тверского районного суда г. Москвы от 10.08.2017» (прилагается).

Понимая проблемы УФСИН, я накануне, согласно ч.1 ст. 396, п.15 ст. 397, ст. 399 УПК РФ, обратился в Тверской суд за разъяснениями, имею ли я право при указанном в приговоре ограничении участвовать в выборах и референдуме (прилагается), однако судья Тверского суда А.В. Криворучко, в нарушение п. 15 ст. 397 УПК РФ, не вынес постановления с разъяснением, а простым письмом 14.08.2018 года нагло ответил:

«Поданное Вами 30 июля 2018 года ходатайство рассмотрено. С учетом доводов, изложенных в Вашем ходатайстве, оснований для рассмотрения судом вопроса о разъяснении сомнений и неясностей в порядке, предусмотренном п. 15 ст. 397 УПК РФ, не имеется, ввиду отсутствия таких сомнений и неясностей. Приговор Тверского районного суда города Москвы от 10 августа 2017 года вступил в законную силу и приведён в исполнение» (прилагается).

В связи с этим, 28.08.2018 мною была подана апелляционная жалоба с ходатайством рассмотреть моё заявление судом и вынести по нему постановление, а поскольку эта апелляционная жалоба находилась у судьи А.В. Криворучко без движения, то 23.10.2018 года мною было подано и заявление на имя председателя Тверского суда Солоповой О.Н. (прилагается).

В результате, 30.10.2018 года за подписью судьи Криворучко пришло письмо, датированное 27.09.2018: «Возвращаю поданную Вами апелляционную жалобу без рассмотрения. Одновременно разъясняю, что направленное Вам письменное уведомление от 14 августа 2018 года не относится к судебным решениям, подлежащим обжалованию в порядке, предусмотренном главой 45.1 Уголовно-процессуального кодекса РФ» (прилагается).

Солопова отказалась восстанавливать законность в Тверском суде и на поданное ей заявление 26 октября 2018 года ответил Криворучко, повторив указанный выше текст (прилагается).

Таким образом, в нарушение ч.1 ст. 396, п.15 ст. 397, ст.399 УПК РФ судья Тверского суда А.В. Криворучко отказался разъяснять, что его приговор не означает лишения меня права участвовать в выборах и организовывать референдуме и этим совершил преступление, ЛИШИВ меня права участвовать в выборах мэра Москвы 9 сентября 2018 года.

Таким образом, использовав свои властные полномочия, судья Криворучко совершил преступление, предусмотренное частью 2 статьи 141 УК РФ, в связи с чем прошу возбудить против А.В. Криворучко уголовное дело, а меня назначить по этому делу потерпевшим.

Приложение: по тексту на 11 листах».

Я, разумеется, понимаю, сколько толку будет от этого заявления, но ведь если его не подать, то толку будет ещё меньше, не так ли?