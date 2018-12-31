В поддержу Валентины Матвиенко

Думал-думал, о чём же написать к Новому Году, но вы же знаете, что я о чём ни начну, а закончу всё тем же.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила наказывать тех, кто «выразит неуважение» в интернете к власти, наказывать административным арестом на срок до 15 суток или штрафом. Но ввиду дикости этого предложения, на итоговой пресс-конференции-2018 Совета Федерации Матвиенко начала изворачиваться и напустила тумана, что предлагаемый ею закон, якобы, распространяет наказание всего лишь на некое «виртуальное пространство» интернета. По этому закону, который теперь надо назвать «им. Матвиенко», в интернете будет преследоваться характеристики власти «в оскорбительном ключе», и мы понимаем, что был ли это «оскорбительный ключ» или нет, будет определять не отсутствующий в Рашке суд, а тот, кто преследуют.

При этом Матвиенко нагло и бессовестно утверждает, что цель законопроекта — защита Конституции РФ, общественных и государственных структур. https://eaomedia.ru/news/773358/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

Где в Конституции РФ сказано, что это не власть должна добиваться уважения у граждан своим умом и трудом – тем, чем добиваются уважения все люди, а граждане ОБЯЗАНЫ власть уважать?? Введение этого наказания прямо плюёт на статью 29 и именно Конституции РФ, напомню её:

«1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.

2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства.

3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них.

4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом.

5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается».

Где в этой статье Конституции запрещается неуважительное отношение к власти? Откуда в голове Матвиенко созрела мысль, что её антиконституционный беспредел защищает Конституцию?

Нет, строго говоря, оскорблением и неуважением к начальству можно нарушить и статью 29 Конституции, но только в случае, если Матвиенко предварительно составит список неуважений и оскорблений в адрес государственных структур, и объявит их государственной тайной. К примеру, пусть Дума примет, что, скажем характеристика Улюкаева и остальных министров «алчная подлая и тупая тварь» является государственной тайной, за разглашение которой и предусмотрит наказание. Тогда всё будет по Конституции и понятно.

Но ведь на сегодня такой список тайных настоящих характеристик членов государственной власти, отсутствует, следовательно, инициатива Матвиенко - это очередное втаптывание в грязь Конституции РФ.

Причём, Матвиенко известно, что наказание за оскорбление, как она говорит, «в лицо» или прилюдно, и так предусмотрено законом, а Матвиенко, дескать, хлопочет о наказании за оскорбление власти в интернете, в котором (по её пониманию законов) можно, дескать, оскорблять кого угодно.

Простите, но вот статья 5.61 КоАП РФ.

«1. Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц — от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

2. Оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации, — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

3. Непринятие мер к недопущению оскорбления в публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации — влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей».

Где в этой статье исключён интернет? В интернете что – произведения не демонстрируются публично?

То есть, нет и не было никакой необходимости специально защищать государственную власть – она и так защищена от оскорблений вместе со всеми гражданами статьёй 5.61 КоАП РФ.

Но Матвиенко мало обгаживания статьи 29 Конституции, данная инициатива Матвиенко - это дополнительный плевок и в статью 19 Конституции: «Все равны перед законом или судом». Ведь Матвиенко нагло нарушает это равенство, взявшись защищать в интернете не всех граждан России, а только начальство.

Как видите, эта дама не соображает, что установлено Основным законом России, так как же от неё требовать, чтобы она знала, что требуют международные законы и что разъясняет Верховный суд?

Скажем, пункт 9 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 24 февраля 2005 г. РЗ «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан и юридических лиц» указывает: «в соответствии со статьями 3 и 4 Декларации о свободе политической дискуссии в СМИ, принятой 12 февраля 2004 г. на 872-м заседании Комитета Министров Совета Европы, политические деятели, стремящиеся заручиться общественным мнением, тем самым соглашаются стать объектом общественной политической дискуссии и критики в СМИ. Государственные должностные лица могут быть подвергнуты критике в СМИ в отношении того, как они исполняют свои обязанности, поскольку это необходимо для обеспечения гласного и ответственного исполнения ими своих полномочий».

То есть, члены «государственных и общественных структур» не только не имеют никаких преимуществ перед обычными гражданами, но наоборот – должны терпеть критику, поскольку их в их должности никто на верёвке не тащил.

Кто тащил на верёвке упирающуюся Валентину Матвиенко на должность Председателя Совета Федерации? Дед Пихто?

То есть в лице Валентины Матвиенко мы видим того, о ком Лавров говорил: «Дебилы, бл…!», - лиц, занимающих государственные должности и при этом не соображающих, ни что требует Основной закон страны, ни что требуют международные законы.

Нет, в кругу коллег – таких же дебилов, не знающих, что требует Конституция, - Матвиенко может выглядеть вполне умной женщиной, как и в психлечебнице проходящий курс лечения Наполеон может выглядеть вполне адекватным в кругу лечащихся Александров Македонских.

Но как на эти выверты Матвиенко должны смотреть нормальные люди?

Особенно интересно, какую именно критику начальства Матвиенко считает оскорблением. Вы очень удивитесь, если прочтёте, что Матвиенко требует: «Речь идет о высказываниях в ненадлежащей форме, нельзя, например, назвать чиновника «дебилом»»? Думаю, что вы не удивились. То есть, нам нельзя считать дебилом паразита, сидящего на шее народа, но не знающего ни Конституции, ни проблем народа, и плюющего на законы, которые сам же этот дебил народу и установил!

И, кстати, кто, кроме дебила, будет считать понятие «дебил» оскорблением? Ведь это медицинское название болезни, как, скажем, и «сифилитик», а эта болезнь - «дегенерация» - была выделена в самостоятельную французским психиатром Валантеном Маньяном ещё в далёком 1890 году. Маньян, увидев в умственной отсталости проявление вырождения (дегенерации) человечества, разделил дегенератов на:

- дебилов,

- имбецилов;

- и идиотов.

Что ещё важно. Ввиду слабого умственного развития, следовало бы ожидать, что дебилы малоактивны и больше слушают умных людей, с целью поумнеть. И во власть им никак не попасть! Ничего подобного! Психиатры констатируют, что из-за умения запоминать различные правила и выражения и шаблонно их употреблять, дебилы склонны «поучать других людей и зачастую рассуждают о том, чего сами не понимают (так называемые «салонные дебилы»)».

С 1890 года «дебил» - это официальное название степени болезненного состояния таких дегенератов, как Матвиенко, и если она сама не способна посмотреть определение своего диагноза в словарях и считает это оскорблением, то пусть помощников пошлёт Википедию почитать.

Но в данном конкретном случае, я Матвиенко поддерживаю, – следует запретить употреблять слово «дебил» по отношению к кому-угодно и кем угодно, кроме врачей. Я сам словом «дебил» охотно пользовался, но если дебилы Думы примут этот закон им. Матвиенко, то я немедленно перейду на русский язык и буду называть их диагноз по-русски – «слабоумные».

Действительно, ведь русский язык достаточно развит, и зачем же нам пугать местных слабоумных иностранным словом, которое они, ввиду своей дебильности, принимают за оскорбление??

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Ну, а нормальным людям желаю, чтобы новый год был более удачным, нежели 2018-й, и напоминаю, что без вашей личной активности удачи не видать!

Как за эту удачу и ни пей в ночь на 1 января!