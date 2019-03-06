Тупого не убедишь

Бессовестные твари

В статье «К 66-летию убийства Сталина», на примере мотивов убийства Сталина и Берии, я разобрал причины того, почему профессиональные историки и журналисты не способны исследовать сложные случаи истории, особенно связанные с управлением государством. Но, что касается нашей Родины, по-настоящему поражают наши отечественные «профессионалы» в деле подмены президентов России артистами, играющими роль президентов. Играющих под управлением неизвестных кукловодов. А ведь это, между прочим, является захватом власти в России неизвестными лицами.

Я снова хочу поднять этот вопрос, но сначала отвлекусь на возмутившее меня сообщение от 1 марта 2019 года.

«Около 100 учащихся школ и вузов в 2018 году стали фигурантами уголовных дел об экстремизме. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин.

…Он рассказал также, что уровень оправдательных приговоров по делам, которые расследует СК, в 2017 году был равен 0,4%, а в 2018 году — 0,5%. Такие цифры глава СК объясняет стабильностью и качеством работы ведомства. В Европе стабильная цифра — 20% оправдательных приговоров. Они еще и гордятся своими результатами, — отметил Бастрыкин».

Как видите, это юридическое недоразумение по фамилии Бастрыкин, превратившее своё ведомство в преступное сообщество, ещё и хвастается своими достижениями – хвастается отсутствием оправдательных приговоров!!

Откуда взяться в судах оправдательным приговорам, если у нас нет судов?? Если «судьи», следователи и прокуроры организовали себе полную безнаказанность при совершении преступлений против правосудия – Бастрыкин даже заявления о совершении преступлений такими тварями, не то, что не расследует, а и не регистрирует.

Между тем, в 2016-2018 годах ФСБ арестовала подчинённых Бастрыкина генералов и полковников Следственного комитета России – Никандрова, Максименко, Дрыманова и Крамаренко. Тех самых «орлов Бастрыкина», с которыми Бастрыкин превзошёл всех коллег на Западе по минимуму оправдательных приговоров. ФСБ арестовало генералов и полковников Бастрыкина, как тварей, купленных ворами в законе.

Ну и в какой стране сотрудников следственного комитета арестовали бы, как арестовали у Бастрыкина, заместителей, начальника столичного главка, начальника центрального управления столицы и следователей за связь с уголовными преступниками, и такой министр на Западе не застрелился бы со стыда, а бессовестно пялил бы зенки на журналистов и хвастался своими достижениями у тёток, назначенных преступниками на должность судей?

Ведь именно эти помянутые бастрыкинские твари – Дрыманов и Крамаренко - перед арестом возбудили уголовное дело против Инициативной группы по проведению референдума, то есть совершили и преступление, предусмотренное статьёй 141 УК РФ, но суд всё равно вынес по этому делу обвинительный приговор не против тварей-следователей и генералов Бастрыкина, а против инициативной группы, то есть и судья охотно совершил преступление, предусмотренное статьёй 141!

А этот умник Бастрыкин, как видите, хвастается тем, что подобные «судьи» не выносят оправдательных приговоров!

Но вернёмся к вопросу о том, что профессиональные историки и журналисты не способны исследовать сложные случаи истории, особенно связанные с управлением государством.

Пример тупизны

В своё время меня и помотали по судам с прокуратурами, да я и сам интересовался, что там и как с нашими законами – как они должны работать. Поэтому, когда 21 год назад, в ноябре 1998 года потребовалось получить неопровержимое доказательство того, что Ельцин уже подох, а вместо него какие-то кукловоды представляют народу артиста, только похожего на Ельцина, то я написал в газете «Дуэль», распространявшейся тогда тиражом 16 тысяч экземпляров, статью «Генеральный педераст Российской педерации», а в ней сообщал читателям (сокращаю и собственные слова не выделяю курсивом):

«Напомню, что депутат А.И. Салий отправил запрос на имя Генерального прокурора России Скуратова о проведении расследования по фактам, сообщенным газетами «Дуэль» и «Завтра», т.е. о смерти Ельцина. Тогда же я написал, что толку от этого будет мало, что Скуратов отбрешется. Так и случилось. (Ответ Генпрокуратуры печатаем)».

То есть, депутат от КПРФ Салий потребовал от Генерального прокурора Суратова проверить мою информацию о том, что президент Ельцин умер в 1996 году и вместо него какие-то кукловоды используют артистов, внешне похожих на Ельцина, но заместитель Скуратова отказался от проверки заявления депутата Салия.

Продолжу ту статью:

«У нас есть Юрий Ильич Скуратов - Генеральный педераст Российской Педерации. Поскольку этот педераст никак не прореагирует на этот диагноз, то читатели могут засомневаться: может, Ю.И. Скуратов и в самом деле педераст - все-таки вхож в Правительство, в Администрацию ельциных, а там известно, что за типы. Не знаю, может быть. Поэтому вынужден для убедительности добавить, что он еще и юридическая паскуда, устроившая себе кормушку из Генпрокуратуры. Ну и для верности: Ю.А. Скуратов - это капээсэсовский выблядок.

Если в этом диагнозе Ю.И. Скуратову - Генеральный педераст, паскуда и выблядок, - который, на мой взгляд, является оскорблением в неприличной форме, не содержится признаков преступления по статье 130 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Оскорбление», то тогда я и не знаю, какие еще слова употребить.

…Тем не менее, никаких законных претензий по этому поводу ко мне от Генерального педераста и его прокуроров не последует. За это оскорбление против меня не возбудят уголовное дело. Почему?

…Вдумайтесь в то, что написано в начале УК РФ:

«Статья 39. Крайняя необходимость

1. Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или иных лиц, охраняемых законом интересам общества или государства, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и при этом не было допущено превышения пределов крайней необходимости…».

«Охраняемый законом интерес общества и государства», - чтобы государством правил избранный президент, а не марионетка. То, что я Ю.И. Скуратова за прожирание народных денег и отказ от исполнения своего долга в этом вопросе называю Генеральным педерастом, паскудой и выблядком - крайняя необходимость, и с моей стороны это не является преступлением, и ни один прокурор (а не педераст) не может меня обвинить в нем.

Скуратова и депутатов Госдумы за их подлую и алчную бездеятельность уже можно убить, и это тоже не будет преступлением. Но тогда начнется вопль о «превышении пределов крайней необходимости» и начнутся теоретические рассуждения на тему - можно ли было эту опасность устранить другими средствами и т.д.

Я выбрал из перечня средств воздействия, предусмотренных Уголовным кодексом, - убийство, причинения тяжкого вреда здоровью, побои, истязания и т.д., - самое легкое: кто обвинит меня, что я превысил «пределы крайней необходимости»?

Правда Скуратов может сказать, что это не он, а его заместитель А.А. Розанов подписал ответ депутату А.И. Салию, но как Главный педераст он отвечает за действия своих замов - более мелких выблядков.

Поэтому диагноз Ю.И. Скуратову - Генеральный педераст, паскуда и выблядок - никак ни им, ни прокуратурой не будет оспорен. Все сделают вид, как это делают депутаты, что именно этот номер «Дуэли» они и не читали вообще. Не видели его, не успели купить».

И тогда, в 1998 году заинтригованные читатели «Дуэли» начали звонить в Генпрокуратуру и предлагать для прочтения Скуратовым номер газеты «Дуэль» с этой статьёй, но в Генпрокуратуре просто бросали трубку.

Итак, я кричал и кричал Генпрокурору о государственном преступлении - о захвате власти кукловодами артистов, играющих роль сдохнувшего Ельцина, а ко мне и к «Дуэли» не было ни малейших претензий не то что прокуратуры - ни один участковый даже не почесался.

И «профессионалы» прессы и публицистики решили…

Решили, что Ельцин умер? Нет, ни в одном глазу! Они решили, что так и должно быть, в «демократических» странах, дескать, у нас теперь свобода слова и прокуроры могут не обращать внимания на выступления каких-то там газет. Решили, что это, так сказать, издержки ранее неведомой им демократии.

А как действительно бывает в других странах в подобных случаях?

Вот Украина такая же демократическая страна, как и Россия, если не хуже. И в 1999 году мы прочли:

«В Донецке начался суд над адвокатом Сергеем Саловым, которого обвиняют в умышленном препятствовании осуществлению гражданами Украины своих избирательных прав.

Он был арестован 31 октября 1999 года - в день первого тура президентских выборов. Причиной задержания послужило обнаружение у него фальшивых экземпляров спецвыпуска газеты «Голос Украины», в которых сообщалось, что президент Леонид Кучма якобы умер 24 октября, а «власть в стране захватило его криминальное окружение, используя при этом двойника главы государства для обмана населения на выборах». Следствие не установило ни места изготовления фальшивок, ни их авторов и заказчиков».

Как видите, Салов, по сути, и вякнуть не успел о том, что президент Кучма умер, - едва успел состряпать на ксероксе 6 экземпляров фальшивой статьи как бы из газеты «Голос Украины», - а ребята с наручниками уже были тут как тут. Вот вам и демократическая страна с ее обычаями «не замечать то, что пишут газеты»! Заметьте, о том, что Кучма вор, украинские газеты писали не стесняясь. За это - ничего. Но как только действительно сбрехали, что президент умер, так сразу - в суд.

Нет, разумеется, потом у меня наступила такая жизнь, что я по 8 раз в месяц ходил в суды, против меня возбудили три уголовных дела, вынесли два приговора, но за мои утверждения, что Ельцин сдох, и что вместо Путина артисты, и по указанной статье о Скуратове, мне никогда не предъявляли никаких претензий, - так и оставив бывшему Генпрокурору Скуратову почетные звания «генеральный педераст, паскуда и выблядок».

Напомню, что это было 21 год назад. Ну и как до сих пор реагируют «профессионалы» истории и журналистики на артистов, играющих роль Ельцина и Путина? А эти «профессионалы» до сих пор уверяю народ, что это настоящий Ельцин передал власть настоящему Путину. И вышеприведенный довод со Скуратовым для них не довод, и суд в Донецке над адвокатом Саловым для них тоже не довод, поскольку эти доводы касаются знания законов, а «профессионалы» журналистики и истории «не юристы».

А юристы молчат.

Значит, в понимании наших тупых «профессионалов» прессы, публицистики и истории, и Ельцин был настоящий, и Путин у нас настоящий.

***

Говорят, что против лома нет приёма, на самом деле и против лома есть другой лом, а вот против человеческой тупости приёма нет. Или я такого приёма не знаю.

В любом случае, годы от тупости лечат очень медленно. Если вообще лечат. Тут, повторю, сам «профессионал» лечению сопротивляется – боится, что в случае признания своей неправоты, его самого признают тупым, и тупой не видит, что он пытается скрыть свою тупость за своей же тупостью.