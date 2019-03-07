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Московский листок

Заплатил и пятая колонна готова. А у госдепа деньги есть

Опубликовано 07.03.2019 автором Антонов Ю. в разделе комментариев 2

Заплатил и пятая колонна готова. А у госдепа деньги есть

 

 

Госдеп объявил о новой тактике действий против России. Расчет делается на внутреннюю пятую колонну, внедренную во все структуры страны.

Вы думаете, эта пятая колонна будет каким-то образом завозиться и внедряться? Да ни боже мой. Она уже здесь.

Внедряться будет долларовая масса. А личный состав уже готов. Вы посмотрите на состав администрации сверху до низу. Он насквозь коррумпирован, их снимают, судят, сажают, публично клеймят, приходят новые, а результата нет. Новые через короткое время становятся такими же как старые.

Дело не в людях, а в системе. Система коррупционна в принципе. Она воспитывает своих функционеров. Уж если начал, то и продолжаешь. Опасно, рискованно, но окупается. Если можно за один раз взять куш и свалить, избавившись от риска, то это шанс.

Предоставить этот шанс продажной структуре – вопрос только количества денег. Заплатил и пятая колонна готова. А у госдепа деньги есть.

И подготовка уже ведется. Только подъем народных масс может воспрепятствовать чиновным предателям. Они старательно создают препоны объединению, обмену мнений, ограничивают и запрещают встречи, митинги, шествия.

Либералам это на руку, они спят и видят госдеповское вмешательство.

Только единое левое движение может поднять массы и предотвратить предательство. Для этого нужно отринуть оппортунизм, ведущий к пассивности, и авантюризм, отпугивающий трудящиеся массы.

Пролетарская демократия и социалистический патриотизм спасут нас от госдеповского рабства, хаоса и разорения.



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
ишкинд написал 07.03.2019 06:26
50 млн пятой колонны.
Хотя по китайским меркам это ерунда.
Но если всего 100 млн,то это уже что-то.
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Говорила баба деду - Я в америку уеду! Ах ты ж старая -зда! Туда ж не ходят поезда!
!!!TOT-JA-DIDA!!!&& написал 07.03.2019 02:22
"Госдеп объявил о новой тактике действий против России. Расчет делается на внутреннюю пятую колонну, внедренную во все структуры страны.
Вы думаете, эта пятая колонна будет каким-то образом завозиться и внедряться? Да ни боже мой. Она уже здесь.
Внедряться будет долларовая масса. А личный состав уже готов. Вы посмотрите на состав администрации сверху до низу"
- То таки в список надо и попо-зицию включить - таки за печеньки работает -о таки да...
\\\\\/\\/////"Только подъем народных масс может воспрепятствовать чиновным предателям. "
-То таки в гав-ностройку высочайший прилив фекальных масс - таки га-венной волной смыл и СССР и социализм и Коммунистическую перспективу - то таки отдал страну амерам за шоколатки "сниккерс", затычки для - зды "тампакс", и за права человека и 3,1416-дараса - то таки да! То таки, можно подумать, что фекальные массы таки чему - то научились - ага - таки разевай рот пошире - таки два майдауна в Гордоукрии сдали страну с потрохами заруб-ежу и десятку евреев в придачу - то таки да...
Таки бы-дло может сделать что-то хорошее только при Мудром Руководстве ВКПб или - таки ЦК КПСС - то таки да! Таки если этого руководства нет - то оно может только гадить, где стоит и своими грязными копытами растоптать страну, а потом ныть, что таки ему нияху не платят пенсиону - то таки да...
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