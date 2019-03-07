Госдеп объявил о новой тактике действий против России. Расчет делается на внутреннюю пятую колонну, внедренную во все структуры страны.

Вы думаете, эта пятая колонна будет каким-то образом завозиться и внедряться? Да ни боже мой. Она уже здесь.

Внедряться будет долларовая масса. А личный состав уже готов. Вы посмотрите на состав администрации сверху до низу. Он насквозь коррумпирован, их снимают, судят, сажают, публично клеймят, приходят новые, а результата нет. Новые через короткое время становятся такими же как старые.

Дело не в людях, а в системе. Система коррупционна в принципе. Она воспитывает своих функционеров. Уж если начал, то и продолжаешь. Опасно, рискованно, но окупается. Если можно за один раз взять куш и свалить, избавившись от риска, то это шанс.

Предоставить этот шанс продажной структуре – вопрос только количества денег. Заплатил и пятая колонна готова. А у госдепа деньги есть.

И подготовка уже ведется. Только подъем народных масс может воспрепятствовать чиновным предателям. Они старательно создают препоны объединению, обмену мнений, ограничивают и запрещают встречи, митинги, шествия.

Либералам это на руку, они спят и видят госдеповское вмешательство.

Только единое левое движение может поднять массы и предотвратить предательство. Для этого нужно отринуть оппортунизм, ведущий к пассивности, и авантюризм, отпугивающий трудящиеся массы.

Пролетарская демократия и социалистический патриотизм спасут нас от госдеповского рабства, хаоса и разорения.