Два лика одной российской Фемиды с двумя атрибутами мясника

Фемиду в российских, впрочем, не только в российских судах, традиционно принято рисовать с двумя атрибутами мясника. С большим ножом и весами. Также ей приделывают повязку на глаза, видимо показывая, что ей без разницы кого и что шинковать. Куда хозяева развернут, туда и направится.

С чисто субъективной точки зрения автора статьи, Фемиде не помешал бы ещё один атрибут. Ей, как и её римскому коллеге Янусу, надлежит иметь два лица. Одно, которое с повязкой - злобно-равнодушное, другое, наоборот, доброе и с большими ушами, повернутыми вверх. Впрочем, переходим к теме.

Итак, доброе лицо Фемиды, зарисовка с натуры.

28 февраля 2018 г. судья 313 судебного участка г-н Павел Бирин завершил слушания по делу о нападении на членов территориальной и участковой избирательных комиссий.

Напоминаем, в результате данного нападения член УИК от КПРФ (Илья Шабалин) получил побои, член ТИК (Иван Егоров) покинул место происшествия на машине скорой помощи, сразу же в СКЛИФе был положен на операционный стол, затем провёл на больничной койке 4 месяца (из них два в СКЛИФе). Из-за осложнений попадал в реанимацию, выжил, по словам врачей, чудом. В настоящее время является инвалидом.

«На УИК 667 были выявлены нарушения, которые требовали обязательного пересчёта КОИБов, в котором нам было отказано. Что ж такого было в том, что мы пересчитали бы голоса, но нам этого не дали, уверен, что неспроста", - рассказывает Иван Егоров.

Егоров попытался подать жалобу, на произошедшее в ТИК Марьина Роща (территориальная избирательная комиссия является вышестоящей по отношению к участковой избирательной комиссии), а затем и в ЦИК (Центральная избирательная комиссия).

Сделать это Егорову не удалось. «Прямо в здании Председатель УИК 667 Адиль Валитов угрожал моей жизни и моему здоровью, а в метрах 15 от этого здания его отец Халит Валитов привёл эти угрозы в действие, напал на меня и члена УИК Илью Шабалина».

Далее было следствие. Отметим, что у следствия были и данные сотовых операторов, зафиксировавшие звонки Адиля Валитова Халиту Валитову, и даже видеозапись нападения. Некоторое время Егоров был потерпевшим. Затем, спустя полгода, «чудом» обнаружился свидетель, который сидя рядом в машине, «видел», как Егоров бежал и упал сам. Впоследствии, судья отказался вызывать данного «свидетеля» в суд и проверять его показания. Таким образом Егоров превратился из потерпевшего в свидетеля.

А Халиту Валитову на суде инкриминировали только удар по лицу, нанесённый Шабалину. Ст. 141 УК, карающая любое вмешательство в ходе выборов, любое вмешательство, даже словесные угрозы, также не была применена.

Егоров на суде пытался заявлять ходатайство о признании его потерпевшим, а также о разрешении видеосъемки в зале суда. Судья распорядился удалить его из зала силами полиции. Ходатайство не удалось сдать даже через канцелярию. Там заявили, что оно «запрещено к приёму».

В итоге Халит Валитов (избивший двух человек, причем одного с тяжкими последствиями для здоровья, причем еще и во время исполнениями ими обязанностей членов избирательных комиссий) получил за всё про всё 100 часов общественных работ и обязанность выплатить компенсацию в 10 тысяч рублей (!). Думаю с добродушным лицом Фемиды уже все понятно.

А теперь переходим к злобно-равнодушному лику Фемиды. В настоящее время в Ибресинском районном суде (Чувашия) идет суд по делу Анастасии Раймовой (ближайшее заседание назначено на 9 утра 15 марта).

Раймова обвиняется в том, что нанесла тяжкий вред здоровью напавшему на неё соседу по селу. Ст. 111 ст. УК РФ (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, до 10 лет лишения свободы).

По словам Раймовой разошедшийся Филиппов набросился на неё, стал ее избивать, кричать, что сейчас поломает ей руки-ноги и свернёт шею. «Я знала, что он был ранее судим за побои и изнасилование, и очень испугалась», - описывает происходящее Раймова. Анастасия, пытаясь вырваться от Филиппова, оттолкнула его попавшимся под руку предметом (это оказались канцелярские ножницы, завалявшиеся в кармане куртки, с которыми Раймова чуть раньше ходила за петрушкой) и забежала в дом.

Показания Филиппова в ходе следствия и суда несколько менялись. Изначально он заявлял, что: «В этот момент мне стало очень обидно от произнесённых слов Раймовой А. В. в мой адрес. Она моложе меня и у неё должно быть хоть какое-то уважение ко мне. Тогда я левой рукой схватил Раймову за ворот куртки, который был на ней одет».

Позже, во время очной ставки Филиппов уже признал, что одной рукой схватил Раймову за ворот, а другой начал избивать, но угрозы в адрес Раймовой категорически отрицал, мотивируя это следующим образом: «Я не говорил, что обломаю руки и ноги Раймовой А. В., это неправда. Я же не был в дупль пьяным, я всё прекрасно понимал, что происходит».

И наконец, в ходе первого судебного заседания была озвучена уже третья версия, Филиппов признал и что начал бить Раймову, и что угрожал «свернуть ей шею», а ещё вдруг «вспомнил», что Раймова угрожала поджечь его дом (в ходе следствия потерпевший почему-то не упоминал об этом прискорбном факте).

Отметим, что Филиппов ушел домой своими ногами (точнее уехал на велосипеде). Был госпитализирован ночью. Провел в больнице неделю.

Раймова обвинена по статье 111 УК. Ей грозит 10 лет лишения свободы.

Такая вот у нас Фемида. Бессмысленная, когда нужно защитить человека от произвола, и беспощадная, когда провоохранителям нужно на ком-то набрать статистику. Встаёт единственный вопрос, не пора ли что-нибудь делать. И с этой Фемидой и с этим государством, которому нужна Фемида именно в таком виде.