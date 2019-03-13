Сломанный президент России

Название статьи я позаимствовал в интернете. Пусть меня простит автор, но он точно подметил нынешнее положение президента.

Несколько лет тому назад в стране были слышны такие отзывы о президенте. "Он самый сильный, волевой, мировой лидер". И вдруг такие отзывы исчезли, наш президент больше стал походить на обычного президента, требования которого не всегда выполняются. И главное без последствия для тех кто игнорирует его указания. Взять хотя бы принятие Пенсионной реформы. Ранее говорил, что пока он у руля повышение пенсионного возраста не будет. И вдруг дума приняла и он по должности подписывает закон. Для первого человека в государстве это удар ниже пояса. Он ведь понимает, что на него народ стал смотреть совсем по иному. Некоторые в интернете называют его тряпкой. Хотя дума приняла закон Клишаса, но это не моё определение. Я просто повторяю к месту то, что есть в интернете. Думаю для сильного и волевого президента это звонок для добровольной отставки. Если бы экономика России была бы хотя на уровне экономики начала девяностых годов то можно было посидеть ещё шесть лет. Однако в стране кризис, который начался с развала Союза и сколько ещё он будет продолжаться??? Россия - то вымирает. Смертность превысила рождаемость, не помогает материнский капитал и поощрения на рождения детей. Народ задавили нищенской зарплатой, налогами, ценами, штрафами и бестолковщиной в кадастровых оценках всего, что ещё осталось у народа. Делайте всё это без нас - оценивайте, пишите бумаги по кадастру и в готовом виде присылайте людям если вам это нравится. Не лезьте в наши души и без вашего опекунства тошно.

Фактически сейчас страной управляет кто - то другой но не совсем избранный президент. Однако на его содержание бюджет расходует 41 миллион рублей в сутки. Вдумайтесь, граждане, создатели бюджета. Это самый богатый президент. Да ещё на чиновников в год расходуется 1,2 триллиона рублей. Мы ещё не знаем сумму секретного бюджета, которым якобы распоряжается президент. На развитие экономики денег нет. Кто - то говорит что есть даже с профицитом. Но развития - то нет. Г.Бовт на радио говорит, что безработица была 4,5 %, а сейчас стала 4,9 %. Смотрите во что превратили Уральский танковый завод. Наверное президент об этом и не слышал. Страшно смотреть. Огромные цеха со станками и оборудованием брошены. Есть станки гиганты и нет ни одного человека. И всё это разваливается, зарастает мусором. На очереди любимый президентом Уралвагонзавод. Почему бы ему не поехать посмотреть вместо того, чтобы поздравлять конскую полицию. Листая интернет наталкиваешься на кладбища военного транспорта. Автомашины, танки, броневики, даже орудия. Неужели нельзя всё это переплавить на нужды армии. В стране полный хаос. Завалили мусором страну и не могут найти выход. И никто серьёзно этим вопросом не занимается. А деньги и не малые некоторые господа у которых ушей не видно из сытинких щёчек, получают.

Что - то случилось с президентом в 2014 году. Он отказался от Донбасса, можно сказать предал русских, признал Порошенко. Он кого - то стал бояться? В России наоборот чиновники перестали его бояться, кроме простых людей. Премьер с улыбкой на лице говорит, что денег нет, но вы держитесь, учителям советует идти в бизнес. А кто будет учить Илюшу? Оказывается эта школа финансируется напрямую. Им вторят чиновники меньшего масштаба. "Надо меньше есть если не хватает денег, мало получают те, кто не хочет работать". При "сильном" президенте чиновники, депутаты совсем обнаглели. Да они же просто издеваются над народом. Но мы ведь терпим и они будут ещё больше наглеть.

Сколько блогеров и просто граждан страны пишут о несметных богатств А.Дроздова. Четыре квартиры стоимостью 490 миллионов рублей. Две подальше от центра стоимостью в 60 миллионов рублей. Паркинг на 8 стоянок и огромная территория для стаи собак. Тёща не бедствует и детки за бугром здравствуют. И никому нет дела. Ю.Чайка может проверить? Или при выявлении коррупции Дроздов может напомнить Юрию о его располневшем Артёме или о деле прокуроров. Всё в России завязано в круговую и конечно распутать этот клубок президенту уже не под силу. Сможет только народ, но и он действительно превратился в быдло. И ему это нравится. Ни одного массового выступления. Десятки выходят на митинги против якобы закрытия "интернета", небольшие группы против пенсионной реформы, задержки зарплаты, дольщики и даже нашёлся одиночка, который выступает за поддержку Зюганова. Ах ты, боже мой, Зюганова кто - обидел. Действительно народ не имея лидера превратился в быдло. И везде на микроскопических митингах участвуют коммунисты Зюганова. Какой толк от таких митингов и тем более одиночек. На вас смотреть больно, до чего же вы потеряли разум.

Пять лет уровень доходов населения падает. Президент не контролирует ни свою администрацию, ни правительство, ни депутатов. А чем же он занимается? Сказать трудно. Для простого человека президент закрыт. Однако такое положение в стране заставляет некоторых думать. В течение двадцати лет нет никакого движения для роста экономики и улучшения жизни народа. Только чиновники улучшают свою жизнь и в этом им никто не мешает.

Мне приходит на ум всё таки некоторые моменты из жизни президента. В новостях говорили, что президент на истребителе летал в Чечню, когда была развязана вторая Чеченская бойня. К сожалению так и не разобрались в причинах войны и кто её развязал. Поступок странный. И начинаешь думать о том, кто и как готовил этот полёт. Опробовали большинство истребителей на надёжность. Вылизывали аэродром, искали лётчика с незапятнанной биографией. Сам президент проходил длительное медицинское обследование. И все эти люди были оторваны от основных своих обязанностей. А сколько самолётов его сопровождало. Это в Сирии бомбардировщики летают без прикрытия и их сбивают, а здесь президент в воздухе. Всем приказано молчать. В воздухе ни одного самолёта.

Потом полетел на сверхзвуковом бомбардировщике до Камчатки и обратно. Потеряно более суток. И снова подготовка и самолёта, и экипажа, и самого пассажира. Надо ведь подобрать лётный комбинезон. Остановить полёты поблизости от маршрута следования. И вдруг нам сообщают, что президент учится управлять дельтапланом. Зачем это президенту? Оказывается он пытался приручить к этому летательному аппарату молодых стерхов, чтобы потом сопроводить их в дальний путь. Всё это президент осуществил, только в заключительном полёте его сопровождал всего один стерх. Операция не удалась. Сколько же времени и денег занял бессмысленный проект президента? А кто в это время развивал экономику страны?

И вдруг президент с двухметровой глубины залива достаёт две амфоры, которые очевидно не попали на глаза дайверам. Вы обратили внимание на количество чиновников, которые в дорогих костюмах и макасинах по песку встречали президента с древней находкой. Но и на этом приключения президента не закончились. Решил опуститься на дно Байкала и ведь опустился. А сколько дней и ночей шла подготовка этого мероприятия? Сколько людей было занято? Казалось бы больше удивить народ нечем. Но наш президент не таков. Едет в Краснодарский край и садится за штурвал комбайна, участвует в уборке зерновых. На открытии движения по Крымскому мосту садится за руль большегрузного автомобиля. Не думаю, что он имеет соответствующую категорию в правах. И как это понимать? А так, президент восстановил экономику страны, создал систему, которая работает и без него, и можно расслабиться. А как перед очередными выборами президент посетил в их логове байкеров и без шлема прокатился на байке. До этой встречи байкеров считали преступной организацией, но для выборов президент и эта контора подойдёт.

Не думаю, что президент озабочен состоянием России. Побыть на свежем воздухе, порыбачить не возбраняется даже президенту, он ведь из такого же теста сделан, что и остальной народ. Но так рисковать и днями не заниматься страной, которая уже 30 лет находится в кризисе говорит о многом. Действительно настала пора уйти на покой и не мешать патриотам восстанавливать страну. Правда их почти не осталось.

О том, что президент создал систему управления страной говорит сам. За первые месяцы 2019 года сократился отток капитала в оффшоры по сравнению с 2016 годом. Похлопаем достижению. Почему сравнение идёт с 2016 годом, хотя СМИ говорит о 2017 годом. А почему бы не сравнить с 1999 - м годом или ещё лет на десять раньше. В начале восьмидесятых страна жили вполне прилично. Однако не удалось найти сумму которая всё таки утекла за рубеж. Ю.Чиханшин - глава Росфинмониторинга, с которым президент обсуждал этот вопрос сказал примерно так: "Речь идёт в большой степени о манипуляциях, связанных с уходом от налогов". Так что никакого уменьшения оттока нет, просто, как сказал, Силуанов богатые умные люди и они найдут способ как не платить повышенные налоги. Вот это наверное и первый случай ухода от налогов, когда президент хотит уменьшить отток.

Игорь Артемьев опубликовал краткий анализ завышения чиновниками налогов по ЖКХ. Положение аховое. Взимают на 100 % и более. Эту тему подхватило радио "КП". Обсуждали Р.Голованов, А.Овчинский и М.Шевченко. Спецкор Овчинский попытался объяснить на примере Ульяновской области. Скажу коротко. Скажем себестоимость тарифа стоит 20 рублей. Чиновники закладывают по 100 рублей. Есть неплательщики из числа бедных граждан, но это не обременительно для ЖКХ. Есть предприятия, которые не платят, однако не объяснили почему. Утверждая тарифы на следующий год чиновник раскидывает ту сумму которую не собрали на всех плательщиков, но в бухгалтерском отчёте эта сумма не отражается. И так ежегодно. Получаются миллионы и миллиарды, которые и выводятся в оффшоры. Примерно так, но мог я допустить и неточность. Так вот Шевченко сразу перебил спецкора и говорит а кто эти чиновники? Спецкор замычал, но ни одного имени не назвал. Вот в действии закон Клишаса и Шевченко понял и не стал настаивать. Так они и поговорили ни о чём. И вдруг звонок, слушатель говорит: "Кому нужна ваша болтовня?" Шевченко в своей манере возбудился и начал доказывать о работе журналистов, что их задача довести до народа правдивую информацию, что они иногда подвергают себя смертельной опасности. С этим нельзя спорить, это действительно так, а что делать нам простому народу, которого никто не слышит. После этой передачи многие пойдут в ЖКХ и будут настаивать, чтобы произвели перерасчёт. Но Шевченко не сказал, а что в это время будет делать тот чиновник которого они не назвали? Чиновник по - прежнему будет сидеть на своём месте и находить иные способы грабежа народа. Вот поэтому слушатель и сказал, о вашей болтовне. Скажем после такой передачи в Ульяновской области проверят, а в других? Да и проверят ли? Такова система в стране, основана на грабеже народа. При этой власти невозможно навести порядок. Надо начинать с Кремля, а кто вам позволит? Зачем создали посреднические конторы? Для обогащения чиновников, чтобы они голосовали за действующую власть. Чем больше чиновников, тем дольше сидит действующая власть. Однако эксперты говорят, что снижение налогов е будет, что и следовало ожидать. Поговорят, для приличия пересадят некоторых с одного хлебного места на другое и всё останется так как есть.

На этой передаче было сказано, что на местах сидят исполнители, а собственник этих компаний как правило сидят либо в Москве, либо в оффшоре. И естественно вся прибыль идёт на блюдечке в Москву, либо чуть дальше, где её уже власть достать не может, да у неё такой задачи и не стоит.

И всё таки что - то в Кремле не ладится. Прошла Универсиада в Красноярске и на закрытие приезжал премьер. Не помню, чтобы президент пропускал такие мероприятия. Комитет по обороне Госдумы провёл расширенное заседание с Министром обороны. А где президент? Раньше такие мероприятия президент не пропускал. Может куда - то собрался???