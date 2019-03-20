Навальный от нас что-то скрывает

Тут в Белоруссии какой-то профессиональный бездельник, именующий себя «политологом», наковырял в носу предсказаний о судьбе Лукашенко, и эти предсказания охотно начали цитировать запутинские «поцриоты» бывшей РСФСР:

«Диктатурой и культом личности пропитан каждый уголок Белоруссии. Из истории известно, к чему приводит сосредоточение необъятной, неограниченной власти в руках одного лица. Вождизм не доводит до добра. В мире осталось лишь несколько беднейших государств Африки и ещё пара стран в Азии, где президент находится у власти более 25 лет.

Нет никаких иллюзий по поводу того, что при сохранении нынешнего политического режима в белорусско-российских отношениях произойдут какие-либо изменения. Думаю, что в Москве это уже прекрасно понимают. Впереди нас ждут новые громкие многочасовые речи Александра Григорьевича. Когда нет идей и ресурсов на новые выборы, придется рассказывать о тяжёлом положении в мире и выявлять врагов. Закат эпохи Лукашенко обещает быть захватывающим зрелищем», - набалаболил «политолог».

И ни этому «политологу», ни «поцриотам» как-то в голову не приходит, что не стоит в доме повешенного вспоминать о верёвке, а именно, не стоит вспоминать о диктаторах и о беднейших странах в бывшей РСФСР, в которой уже 20 лет с помощью подтасовок выборов правят артисты «Путины». Ведь эти путины, сидя на нефти и газе, только за последние 5 лет в полтора раза снизили душевой ВВП бывшей РСФСР, и сейчас по этому показателю подданные бывшей РСФСР не только почти в два раза беднее не имеющих нефти чехов и эстонцев (и эстонцев, Карл!), но и беднее той же Румынии. А граждане Белоруссии без нефти и газа – да, беднее бывшей РСФСР. Но белорусы не только в разы богаче Армении, Грузии и прочих молдов с узбекистанами, но и почти полтора раза богаче граждан нефтеносного Азербайджана.

И ведь, судя по этим числам, закат путинизма «обещает быть» ещё более «захватывающим зрелищем», и надо ли было этим «политологам» и «поцриотам» в бывшей РСФСР напоминать о диктаторах и нищающих гражданах в РСФСР?

Но ненадолго прерву рассказ о дураках замечанием о нормальных людях.

Что значит претендующий на власть нормальный человек, показывают на Украине кандидат в президенты Зеленский. И на Украине, и у нас в бывшей РСФСР бедные штатные политические интеллектуалы у власти просто не могут ничего противопоставить Зеленскому, кроме того, что тот, дескать, «комик» и «не имеет государственного опыта». Какого опыта? Такого, как у вас? Так упаси господь!

Вот и представьте, что Навальному дали бы участвовать в президентских выборах 2018 года. Сколько бы процентов получили артисты, играющие роль Путина, если на той же Украине Зеленский уже сегодня опережает даже не артистов в роли президента, до поноса боящихся реальных дискуссий, а не боящегося политических противников реального Порошенко? Причём, опережает более, чем в два раза!

Вы же видите, что в Кремле сейчас боятся не то, что дискуссий с Навальным, а даже фамилию Навального вслух произносить. Ну куда этим интеллектуалам с Навальным соревноваться?

Однако, вернёмся к дуракам.

Муж Поклонской, Иван Соловьёв, ввиду своего огромного интеллекта не обратил внимание на поведение Кремля в деле с Навальным, и решил с Навальным сразиться интеллектуально. Поводом выбрал защиту чести свой жен, для чего написал о Навальном «стихи». В мои годы была частушка: «Колхозный сторож, Иван Кузьмич, в защиту мира пропил «Москвич». Право дело, уж лучше бы муж Поклонской в её защиту пропил свой автомобиль. Всё ж такой поступок был бы умнее.

Кстати, взглянул на биографию этого «поэта», а из неё следует, что на 10 лет более молодая Поклонская у неутомимого Соловьёва уже четвёртая жена, ну и вспомнил ещё одну частушку времён СССР:

«Наш старик свою старуху

Поменял на молодуху.

Это не лихачество,

А борьба за качество!».

Но ладно, теперь для тех, кто не в курсе дела. Я уже рассказывал, что депутат Поклонская (от избытка своего интеллекта) шантажирует Кремль – грозится и грозится назвать фамилии воров в Думе. Грозится, но не называет, явно чего-то ждёт от своего шантажа. И 7 марта Навальный призвал Поклонскую прекратить этот шантаж и огласить список этих воров, тем более, что Поклонская об этом списке уже гордо сообщила и в своей автобиографической книге «Крымская весна. До и после».

Но в этом своем выступлении Навальный назвал Поклонскую «Натусик-крохотусик». Вот этот «крохотусик» и требование «огласить весь список» и толкнул мужа Поклонской в бой. И в Ливадийском дворце в Крыму на презентации помянутой книги Поклонской, «ейный» муж Иван Соловьев в пику наглому Навальному продекламировал «стихи», которые лично смастерил. Поклонская сидела рядом и улыбалась, как Джаконда Леонардо да Винчи.

(Если вы в теме, то искусствоведы улыбку Джаконды до сих пор не могут понять – толи эта Мона Лиза что-то хитро задумала, толи она просто дебильная).

Дело даже не в качестве стихов, понятное дело, что Соловьёв это не Быков-Зильбельтруд, но в этих «стихах» и смысл такой, что хоть стой, хоть падай! В любом случае эти стихи надо отлить в граните и повесить на наружной стене Думы у входа.

Итак, муж Поклонской с выражением прочёл:

«У Лехи крохотусик, но это не беда,

Зато к борьбе с коррупцией готовый он всегда.

Там никому не нужен огромный причиндал,

Мусолишь информацию – кто сколько кому дал.

К концу программы Лешенька себя сам возбудил:

Какой-то полный список он огласить просил.

Как мнительный хозяин полянку бережет

И думает, над всеми последним он поржет.

Не думай, Леха, много, вали дерьма полней.

С него похлебка мутная забродит без дрожжей.

Разбрызгивай по ложечке и исполняй заказ.

Какой ты честный парень – продемонстрируй враз.

В планах у лошарика у власти всё забрать.

Есть много дам, желающих за это приласкать.

Но если будешь Лешенька мою жену стебать –

То можешь и достоинство мужское потерять.

Расследовать коррупцию – не поле боронить:

Любой высокий рейтинг грозится обронить.

Но не дай бог, Алешенька, твои во власть придут –

Они по своей мерзости всех прежних превзойдут».

Везёт же Навальному на интеллектуалов! То Золотов с дуэлью вылез, то Кремль запретил называть вслух имя Навального, а теперь вот муж Поклонской вылез со «стихами»! Не государство, а какой-то паноптикум!

Посмотрите на этого доктора юридических наук и полковника, мужа юридической генеральши. Соловьёв ведь уверен, что в России всё принадлежит власти! Вот это понимание устройства бывшей РСФСР этим «юрыстом», который сегодня помощник «юрыста» Поклонской. Они, власть, непосильным трудом гребли и гребли всё под себя, а Навальный хочет забрать у них то, что они нагребли, - хочет «у власти всё забрать». Какой гад этот Навальный!

Эти «поэты», когда рифму ищут, мозги отключают, вот и Соловьёв, мучаясь поиском рифм, не обратил внимание (начну с конца), в-третьих, что о том, мутная или нет похлёбка из дерьма, знает только тот, кто её готовил или хлебал. Во-вторых, Соловьёв в упор не заметил, что нынешних представителей власти, включая свою жену, Соловьёв назвал настолько мерзкими субъектами, что только власть сторонников ненавистного Навального будет ещё хуже нынешней. Но это, повторю, во-вторых.

А во-первых, при слове «крохатусик» вспомнить о половом члене может только тот, кто об этом члене думает постоянно. Кроме того, этому сексуально неудовлетворённому следовало бы догадаться, что обсуждать вопрос, огромный ли «причиндал» у Навального или крохотный, будут только те, для кого «размер имеет значение». И вот этот крик неудовлетворённой души в «стихотворении» Соловьёва, говорит о том, что Навальный кого-то из них – Поклонскую или даже самого Соловьёва - не удовлетворил размером своего причиндала, хотя и пытался, раз они этот размер познали. Так чьи именно ожидания Навальный размером своего «причиндала» не оправдал? Или обоих сразу разочаровал?

Короче – Навальный от нас что-то скрывает.

Но главное то, что скрывает Поклонская – фамилии воров в Думе. Она нагло шантажирует власть и, в конце концов, дошантажируется до судьбы Вороненкова.

Ну, а нам, по существу вопроса, как не вспомнить Лаврова с его бессмертным: «Дебилы, бл…ь!»?