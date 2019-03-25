Умный дурак

В средствах массовой информации появляются умные статьи, в которых отражается переходный период от плановой экономики к рыночной. Плановая экономика разрушена, а к рыночной не подошли и при этой власти не подойдём никогда. Рыночная основана на конкуренции, надо работать, создавать лучший продукт и с меньшими затратами. Однако наши олигархи и собственники к этому не приучены. В стране царствуем монополии, что и даёт необоснованную прибыль. Да и власть не зацикливается над созданием справедливого рынка. Они получают всё сразу и сполна. Например, И.Артемьев озвучил воровство по налогам ЖКХ, но никто возвращать деньги переплаченные гражданами не собирается. Да и президент молчит. А ведь там крутятся миллиарды, которые выводятся за бугор. Появляются даже статьи о пересмотре приватизации. Однако президент сказал, что никакого пересмотра не будет. Если допустить пересмотр, то власть В.Путина теряет смысл. Двадцать лет не только потеряла Россия, но и отстала на 50 лет. И чтобы догнать нужен Сталин. Однако Россия таких больше не рожает. Может и есть несколько нормальных управленцев, но власть их в Кремль не допустит. Она положит тысячи, но долгожитель Кремль народу не сдаст.

Мне придётся несколько раз возвращаться на радио В.Соловьёва, уж больно он развязано освещает некоторые события. Частенько, когда ругает правительство, но не всё, напоминает И.Шувалова, который по его мнению порядочный и умный руководитель. Однако в СМИ появилась информация о том, что он имеет земельный участок, стоимость которого занижена в 2800 раз. Если это не фейк, то почему нет расследования? Если фейк то почему нет наказанного? Имеет самолётик, на которым супруга возит во Францию собачек на выставки, недвижимость в Швейцарии, ну и так далее. Это мошенничество никого из правоохранительных органов не заинтересовало? Старушка украла продуктов на 60 рублей получила условный срок. Видите как просто в нашем "царстве". По этому поводу выразился совершенно справедливо Е.Сатановский. "Мы хотели построить свой российский капитализм. Но в итоге построили клептократию. Построили простыми словами - власть воров". Теперь против Евгения Яновича будет возбуждено дело? По принятому закону Клишаса он оскорбил власть. На самом деле это не фейк (какое - то дурацкое слово), а справедливая оценка государства.

Интересное предложение сделал долгожитель думы, всем известный Жириновский. По его мнению и с переводом на русский язык надо провести ревизию всех законов, которые приняты чиновниками. На радио Норкиным он давал пояснение и семья соглашалась, предложил супруге Андрея подарить бутылку Кагора и она любезно согласилась принять. Норкины пригласили Жириновского на свою новую передачу "Изменить нельзя". Надо бы назвать "Изменить можно".

Владимир Вольфович своей болтовнёй многим дурил головы, в том числе и мне. Я с ним переписывался почти год. Он высылал мне свою газету "ЛДПР" и я начал писать в его газету статьи. Однако ни одна статья не была опубликована и я понял, что всё, что он говорит это для дураков, которые слушают его сладкие речи. К чему он выдвинул ревизию законов? Народ его стал понимать, как и Зюганова, и они теряют авторитет.

Не успел народ пережевать ревизию законов, как Жириновский вносит ещё одно предложение. Организовать пенсионный фонд, средства которого не могут быть использованы на что либо кроме фонда. И этот фонд должен быть застрахован государством. Проценты вклада решает сам вкладчик, не только 6 %. Но долгожитель думы не учёл зарплату большинства населения. Если ты получаешь в районе 15 - 20 тысяч, то не до вклада. У тебя одна задача, как не подохнуть от грабежа власти. Налоги - то по ЖКХ превышают в два и более раза, но они так и останутся до лучших времён. От такого воровства должен был произойти взрыв негодования народа, но мы не такие. Воруйте, чиновники, а мы будем дохнуть как мухи с наступлением холодов.

При этом Жириновскому хочется сохранить депутатство хотя бы ещё на один срок. Он уйдёт и его партия развалится. А надо поддержать сынка у которого за границей недвижимость. Фактически эта недвижимость папочки. А раз есть недвижимость, значит есть и счета, что для депутатов запрещено. Однако Жириновский так дурит народ, что он теряет разум. Не сказал, что законы направляются в думу президентом и премьером. Он их обезличил. Чиновники направляют. А зачем в государстве создан Парламент? Именно для ревизии поступающих законов. Так в преступных законах виноваты не чиновники, а депутаты, в том числе и Жириновский. И ведь Норкины тоже об этом не сказали. Они что запрограммированы на то, чтобы забыть о законодательной деятельности думы? Выходит, что дума создана с электронным пультом для голосования на котором есть всего одна кнопка "за". Дума в год принимает сотни законов и кто от народа знает суть этих документов? Или нам стало жить лучше? Мы меньше платим налогов? Цены стали приемлемы? Медицина доступна? И Жириновский только теперь после 26 лет жизни при "коммунизме" догадался о ревизии. Читатель может не поймёт почему автор пишет о жизни депутатов при коммунизме? Коммунизм не могли построить в отдельно взятой стране, потому что надо было содержать амию. Капитализм только и существует на силе, по отношению других. Стоит потерять обороноспособность и ты уже под пятой более сильного государства. Однако США выбрала другой путь завоевания России. Путь экономического давления И есть уже плоды. 75 % экономического потенциала России управляется американцами. Стоит добраться до ядерного оружия и мы окажемся квартирантами. У депутатов есть проблемы в материальном положении? Нет им доступно всё. Сегодня они живут гораздо лучше, чем жили бы при коммунистах в Советском Союзе. Вот у Жириновского наверняка зарплата тысяч 500. Премиальные, отсутствие всяких налогов. Имеет сотни тысяч, сдавая 8 квартир. Так что в месяц наберётся миллион. А народу и 15 - 20 тысяч хватит. Конечно он же не знал раньше, что рабочий в лучшем случае получает под тридцать тысяч и даже пятьдесят, но это только в Москве.

Большинство законов, которые ухудшали жизнь народа Жириновцы принимали. Иногда они для пиара выходили из зала заседаний, зная о том, что закон будет прият. Но он ни разу не призвал своих избирателей выйти на Красную площадь, именно на главную площадь страны, и устроить митинг против антинародного закона. Для Жириновского открыты все СМИ. Он может призвать народ выйти на митинг в такой - то день и такой - то час. Собраться на подступах к главной площади страны с максимальным количеством не согласных, чтобы Золотов не мог разогнать. И выйти на площадь всем и сразу. Однако Жириновский с Зюгановым на народе уже давно не появляются. Вспомним недавний случай. 9 - го сентября в Москве состоялось шествие молодёжи, которая скандировала "Путин вор", "Путин уходи", "Мы здесь власть", "Мы идём на Кремль". И вдруг чуть в стороне появляется Жириновский с головорезами охраны. Схватил молодого парня, придавил к земле и заорал: "Где паспорт, скотина". Обшарил карманы и не найдя отпустил. Перед этим спрашивал толпу, кто здесь коммунист? Вот в этом весь Жириновский. Почему бы ему не возглавить это шествие. Ведь они шли мирно, никого не убивали и не грабили магазины. А жаль, надо было чуть - чуть попугать предпринимателей. Они не плохо навариваются на нищете народа, завышая цены по своему усмотрению. Конечно между собой они договариваются, не на понижение, а на повышение. Были бы магазины государственные цены были бы совершенно другими.

А воровство в стране продолжается. Воруют даже то, что хорошо охраняется. Например, экс - майор, бывший следователь Магаданского областного управления ФСБ К.Костенко подменил 12 килограммов самородного золота. Ущерб на 23 миллиона рублей. Но ведь до этого надо было догадаться. Правильно говорил писатель А.Проханов, в России воруют везде. И надо бы добавить - но мер никаких власть не принимает. Наоборот некоторых даже представляют к званию Героя.

Какое отношение к энергетике имеет предприниматель Д.Потапенко, который говорит на телевидении, что Китаю продаём электроэнергию по 46 копеек за киловатт, а себе по 6 рублей. В этом и заключается рыночная экономика? Всё перевёрнуто в нашей стране. Развалили такое государство и ещё не известно чем этот бардак закончится. Недостающие миллиарды собираем с народа и никому нет дела, как живёт этот самый народ.

В газете "Правда" А. Еркина пишет небольшую заметку "За права нужно бороться". И бороться должны сами у кого нарушены эти самые права. А у кого они не нарушены? И почему нищий человек должен бороться, хотя у него нет времени и он не знает как бороться. Ведь для этого в стране есть специальные службы. В конце концов есть Парламент. Есть Совет по правам человека при президенте. И чем он занимается? Простой человек должен бороться за свои права и это уже вошло в нашу жизнь. Чиновник нарушает права, а рабочий, пенсионер должен бороться. Какой - то сатанизм. Чиновник просто должен исполнять свои обязанности, если не исполняет сознательно, то на первый раз предупредить, а на второй к стенке. Да именно так. Сейчас навести порядок можно только таким путём.

На радио В.Соловьёв задаёт вопрос, кто у нас в стране занимается экономикой? Оказывается все чиновники должны заниматься. Выходит, что занимаются только министр Новак и Шойгу. По мнению Соловьёва у них всё хорошо. Остальных надо гнать поганой метлой. Значит цену энергии для Китая по 46 копеек установил не министр, а кто? Его надо гнать? Но ведь и в ведомстве Шойгу тоже не всё в порядке. Очевидно не хватило средств. При этом за 2 месяца текущего года из страны выведено около 19 миллиардов долларов. И это государство, которое ранее Франц Адамович, а теперь писатель Н.Стриков называют великим государством. Не зря я назвал эту статью "Умный дурак". Ведь не скажешь так о Жириновском, Старикове или Соловьёве. Умные люди, а говорят...

Военный прокурор В.Петров пишет: "Ущерб от коррупционных преступлений в военной сфере за год вырос в 4 раза и в денежном выражении достиг 7 миллиардов рублей. При этом заказ выполнен на 37 %. Всё хорошо у Министра обороны.

Всё дело в том, что в СМИ допущены очень богатые люди. Ну откуда Жириновскому знать как живут люди, большинство их которых зарабатывают по 15 - 20 тысяч рублей. И беда ещё в том, что на коррупционные высказывания власть не реагировала. Соловьёв раньше по этому поводу говорил: "У вас есть доказательство?" Ну откуда простой смертный добудет эти доказательства. Он видит как живёт чиновник или просто вор, который нигде не работает и готов сообщить. Некоторые сообщали, но власть и на это не обращает внимание. Вот это и есть свобода слова и демократия. Приведу забытый пример, который совершил Г.Зюганов и который точно отражает демократию. И это было на заседании возможно второй думы. Тогда меня не было в России. Идёт заседании думы. Зал полон, даже галёрка занята. Тогда все ходили на заседания, интересно поучаствовать в новом балагане. Встаёт Зюганов и с места говорит: "Международные транши, выделяемые России до Москвы не доходят. Разворовываются. Так Дьяченко взяла 28 процентов займа, провела через два банка и положила в третий в Швейцарии в виде ценных бумаг". Зал замер на мгновение и вдруг в могильной тишине раздаётся голос В.Илюхина: "Да, да я поддерживаю заявление Зюганова". На этом следствие было закончено. Надо отметить, что Ельцин ввёл свою дочь в аппарат президента, чтобы она имела доступ к финансам. Он же не мог воровать на свою фамилию. Много лет спустя, когда я вернулся в Россию написал письмо В.Илюхину и он ответил. Заём был 4,8 миллиардов долларов и он писал депутатский запрос Путину и Устинову , но ответа так и не получил. Я задавал вопрос на радио в прямом эфире Ю Болдыреву по этому воровству и вот его ответ: "Это только один эпизод, а есть и другие более существеннее". Посчитайте 28 % от 4,8 миллиардов долларов.

Сейчас некоторые прикормленные политологи или просто богатые говоруны пишут, что при Ельцине не было долларовых миллиардеров. Эти писаки не знаю современную историю, а скореее всего продолжают белить Ельцина. Сам президент был долларовым миллиардером. Или он не человек и его воровство не имеет смысла? Странность ещё и в том, что Зюганов больше никогда об этом не вспоминал, хотя я ему об этом писал. Это был первый и единственный поступок настоящего коммуниста. Очевидно позже он об этом пожалел и полностью исправился. А долг в Парижский клуб при Ельцине, который достиг 150 миллиардов долларов, где он? Жизнь - то народа не улучшалась. Рассовали по карманом семь долларовых миллиардеров во главе с Ельциным. Поэтому Путин и строит филиал "Ельцин - центра" в Москве. Надо же не забыть главного вора страны с которого и началось воровство.