Чайка и фейки

Хорошая новость, спасибо сенатору Клишасу.

Подлые дебилы уважаемой Госдумы, силами 322 кнопкодавов против 78, таки прияли закон о наказании за распространение фейковых (лживых) новостей в интернете. Под фейковыми новостями в тексте закона понимается недостоверная общественно значимая информация, распространяемая под видом достоверных сообщений и создающая угрозу безопасности.

Однако, что самое пикантное, определять достоверность информации будет прокуратура. Если прокуратура установит, что в сообщении есть недостоверные данные, то она обратится в Роскомнадзор, а тот к виновному, после чего данное интернет-СМИ должно удалить материал, в противном случае доступ к нему блокируется.

Понятное дело, на прорежимные СМИ это не распространяется - они по-прежнему могут брехать, как подзаборные шавки, поскольку дебилы в нашем уважаемом Федеральном Собрании - эти ишиасы - уже дано похерили статью 19 Конституции РФ: «Все равны перед законом и судом».

Но почему эта новость про проверку прокуратурой лживости новостей, хорошая?

Совсем недавно в статье «Тупого не убедишь» я рассказывал, что в конце прошлого века я, тогда главный редактор ныне запрещённой газеты «Дуэль», писал и писал о том, что президент Борис Николаевич Ельцин подох в 1996 году, и вместо него неизвестные лица выпускают минимум двух артистов с ампутированными пальцами, внешне лишь слегка похожих на Ельцина. И всё это было при глухом молчании СМИ России, хотя я кричал о совершении преступления, предусмотренного статьёй 278 УК РФ, согласно которой:

«Действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное удержание власти в нарушение Конституции Российской Федерации, а равно направленные на насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации, - наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет».

И своим молчанием СМИ России соглашались со мною, что власть захвачена преступниками… но СМИ России охотнее всего служат именно преступникам. Это, как говорится, медицинский факт.

Дело с замалчиванием захвата власти в России некими лицами дошло до того, что когда 8 июня 1998 года депутат Госдумы А.И. Салий внес в повестку дня Госдумы вопрос об образовании Комиссии Думы по проверке сведений, содержащихся в выпусках газет «Завтра» № 21 за 1998 год и «Дуэль» № 22 за 1997 год относительно исполнения полномочий Президента Российской Федерации Ельциным Борисом Николаевичем, и за внесение в повестку этого вопроса проголосовали 168 человек (при необходимом для принятия числе голосов 226 — больше половины депутатов), то ни одно СМИ России даже не заикнулось о том, что в Думе идёт рассмотрение вопроса о смерти Ельцина. СМИ России дружно решили, что народу России это не интересно.

И тогда Салий отправил запрос об этом преступлении тогдашнему генпрокурору Ю. И. Скуратову, а в запросе указал следующие признаки отсутствия Ельцина и использования вместо него двойников.

Во-первых, Салий указывал на потерю работоспособности президента перед вторым туром выборов и заключение консилиума врачей от 20 мая 1996 года о невозможности продолжения работы Ельцина в связи с угрозой его здоровью и жизни, Салий указывал на пятый инфаркт 26.06.96 года - за семь дней до второго тура выборов, поразивший оставшуюся часть сердца Ельцина, и т. д.

Затем Салий указывал на отсутствие портретных фотографий Б. Н. Ельцина с инаугурации 1996 года (фото, представленные в средствах массовой информации, были либо с инаугурации 1991 года с отрезанным флагом РСФСР, либо были сняты с затылка), а также на отсутствие каких-либо иностранных делегаций на инаугурации.

Депутат Салий указывал Генпрокурору на резкие отличия в пропорциях черепа, лица и фигуры личности в СМИ спустя три месяца после инаугурации, на необычное время начала операции аортокоронарного шунтирования, Ельцину, на недопущение на операцию специально приглашенного из США хирурга М. Дебейки в течение первых 4 часов её проведения, на то, что М. Дебейки обнаружил у Б. Н. Ельцина «совершенно здоровую печень», тогда как в 4-томной истории болезни, о которой писал Коржаков, утверждалось обратное, а стаж хронического алкоголизма Ельцина исчислялся десятилетиями, Салий указывал на принципиальную невозможность проведения операции аортокоронарного шунтирования пациенту с нездоровой печенью.

И на этом основании депутат Салий потребовал от Генпрокуратуры исследовать признаки составов преступлений «Злоупотребление должностными полномочиями» (ч. 3 ст. 285 УК РФ) и «…насильственное удержание власти» (ст. 278 УК РФ) со стороны окружения Ельцина (в те годы не было Следственного комитета и следствие проводили следователи прокуратуры).

А тогдашний генпрокурор Скуратов, за подписью своего зама, ответил депутату Салию вот что:

«Уважаемый Александр Иванович!

На Ваше обращение в связи с публикацией статьи «Двойники» в газете «Завтра» (№ 21) Генеральная прокуратура Российской Федерации сообщает следующее.

В соответствии со ст. 21 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» предметом надзора является исполнение законов федеральными министерствами и ведомствами, субъектов Российской Федерации.

Вопросы, поставленные в Вашем запросе, не входят в компетенцию органов прокуратуры.

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Розанов А.А.».

Об этом запросе и ответе тоже все СМИ глухо промолчали, и тогда я за этот прокурорский отказ расследовать тяжелейшее преступление против государства, написал в газете «Дуэль», распространявшейся тогда тиражом 16 тысяч экземпляров, статью «Генеральный педераст Российской педерации», а в ней публично оскорбил Генпрокурора Суратова, уверяя читателей, что прокуратура не возбудит против меня уголовное дело за это оскорбление по действовавшей тогда в Уголовном кодексе РФ статье130, поскольку я этим оскорблением не превысил «пределы крайней необходимости».

Нет, потом у меня действительно наступила такая жизнь, что я по 8 раз в месяц ходил в суды, против меня возбудили три уголовных дела, вынесли два приговора, но вот за ни мои утверждения о том, что Ельцин сдох, ни по указанной статье о Скуратове, мне никогда не предъявляли никаких претензий, - так и оставив бывшему Генпрокурору Скуратову почетные звания «генеральный педераст, паскуда и выблядок».

Ну, а теперь я постоянно утверждаю, что В.В. Путина из Санкт-Петербурга уже давно нет в Кремле (да он, по сути, роли президента никогда и не исполнял, даже на первой инаугурации вместо него был артист). А поисковик в Сети на запрос «двойники путина доказательства фото» выдаёт 71 миллион ссылок с доказательствами подмены Путина и фотографиями артистов (на современном слэнге - 71 миллион фейков). Но ведь это значит, что уже десятки миллионов человек прекрасно понимают, что артисты, не слезающие с телеэкранов, это не Путин.

Это общественно значимая информация или нет?

А совсем недавно я напоминал в статье «Правоохранители подтвердили наличие артистов вместо Путина» http://www.ymuhin.ru/node/1743, что уже шесть лет назад было обращение ко всем правоохранителям России и к Администрации президента с требованием возбудить уголовное дело ввиду захвата власти в России неизвестными лицами, которые вместо Путина показывают народу и миру артистов уже вообще не похожих на В.В. Путина из Санкт-Петербурга.

СМИ понятное дело, как глухо молчали, так и молчат, молчат депутаты, молчит прокуратура, СК и ФСБ.

Ну и каков вывод? То, что роль президента в РФ играют артисты под управлением тайных кукловодов - это фейк или не фейк?

И всем тем «умным» людям, которые знают, что «подменить президента артистами нельзя, поскольку это невозможно никогда», я предлагаю обратиться к генпрокурору Чайке и к сенатору Клишасу с сообщением, что Мухин в Интернете публикует фейки о том, что Путин исчез и вместо Путина неизвестные кукловоды показывают артистов. И всем этим хором умных людей просить Генпрокурора Чайку проверить мои сообщения на фейковость.

Вы, умные, должны сами убедиться, за кого вас, умных, считают в уважаемой прокуратуре.

Это разумеется, не единственный «фейк», который я распространяю, но не будем всё валить в одну кучу.

Начнём с этого фейка об отсутствии у России президента.