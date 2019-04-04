Убогость нашего образования и специализации

Уже забывается новость, на которую следует прореагировать, но я начну о ней издалека и всё о том же.

Принятая во всём мире система образование просто губит человечество.

Миллиарды молодых людей, оттарабанив на экзамене какие-то слова и получив аттестаты или дипломы, уверены, что они стали умными, хотя на самом деле они не способны использовать ни те знания, который как бы выучили в школе и институте. Но проведенное в школе время без получения полезных знаний, не то, что оглупляет, но делает более глупым по сравнению с тем, кто это время тратил на получение полезных знаний. Такие молодые люди, не способны сами использовать и десятой части тех нужных для понимания жизни знаний, которые полтора века назад получал к их возрасту тот же крестьянский мальчишка после двух-трёх классов церковно-приходской школы. Получал, познавая конкретную жизнь и те конкретные дела, которыми он к этим годам занимался.

Не менее убийственна и специализация на основе такого образования. Подчеркну, не сама по себе специализация, а специализация на основе именно такого образования!

Да, специализация необходима, да, специализация – это основа прогресса. И да - специализация позволяет такому малограмотному образованцу достичь иногда даже выдающихся практических успехов в какой-то очень узкой области знаний. Но то, что он не умеет пользоваться базовыми знаниями, которые он обязан был получить в школе, делает такого образованца по сути безграмотным даже в той области, знатоком которой он как бы обязан является.

Скажем, человек, считающийся физиком, может не только не знать такой отдел физики, как химия (распиаренный «гений» физики академик Гинзбург даже хвастался незнанием химии), но может и не знать элементарных вещей из школьной физики.

Вот, скажем, одна из статей инженера Дубровского попала на рецензию А.А. Рухадзе, доктору физико-математических наук (1964 год), профессору (1971 год), главному научному сотруднику Института общей физики, дважды лауреату Государственных премий и премии им. М.В. Ломоносова МГУ, автор более 600 опубликованных работ, в том числе более 55 обзоров и 14 монографий, подготовившему в области физики 66 кандидатов и 32 доктора наук. И в этой официальной рецензии Рухадзе пишет: «Во внешнем потенциальном поле, каковым является поле тяжести, при любом замкнутом движении с возвращением в исходную точку, работа не производится»! Оцените идиотизм этого утверждения, а оно ведь сугубо из области школьной физики! Согласно данному дебильному утверждению этого мегафизика, штангисты, которые во внешнем потенциальном поле притяжения Земли поднимают и возвращают штангу в исходную точку, не производят никакой работы! И даже если они за тренировку поднимут по 150 тонн, все равно – работы они никакой не производят, раз после их ухода штанги лежат на том же месте, что и тогда, когда они пришли на тренировку! Ну, никакой!

Или вот личный пример. Когда мне на сердце делали операцию аорто-коронарного шунтирования – изумительную по сложности, которую ещё лет 50 назад все врачи хором бы считали невозможной, - то её делали 16 хирургов (бригада оперирует сразу четверых пациентов), каждый из которых делал свою часть операции – кто-то разрезал и распиливал грудину и готовил сердце к операции, кто подключал меня к искусственным лёгким и сердцу, кто вскрывал вену на ноге и нарезал из неё шунты – и.д. И вот сидят эти хирурги утром в своей ординаторской, пьют кофе, и вдруг одному из них становится плохо. Все вскакивают и начинают кричать: «Врача! Врача!». Правда, до них вскоре дошло, что они сами врачи, но это тоже пример специализации. Либо специализации изначально без базовых знаний, либо тогда, когда эти знания уже забыты.

А что тогда говорить о, скажем, авиационных инженерах, каждый из которых отвечает за конструирование максиму одного узла самолёта (если он конструктор) или обслуживания этого узла, если он эксплуатационник?

Пятнадцать лет назад, в 2004 году у меня вышла книга «За державу обидно!», которую Серпуховской городской суд в 2012 году признал экстремистским материалом. И хотя Мособлсуд в 2014 году это решение Серпуховского суда отменил, тем не менее, эта книга под номером 1450 продолжает гордо стоять в списке экстремистских материалов Минюста РФ.

(Нет, ну что бы я был за публицист России, если бы мои книги не запрещала фашистская власть Кремля?).

И в этой уже не запрещённой, но находящейся в экстремистском списке книге, я, пожалуй, один из первых в России начал распространять уже исследованную на Западе версию событий 11 сентября в Нью-Йорке – что там в башни врезались самолёты, у которых с земли было отключено управление от лётчиков, и что эти самолёты с земли навели на башни Всемирного торгового центра спецслужбы самих США.

И вот уже более 15 лет, при каждом случае очередной авиакатастрофы, в которой явно было произведено отключение управления самолётом от лётчика, я пишу об этом и пишу, предлагаю и предлагаю привлечь лабораторию Касперского или иных программистов с тем, чтобы разобраться с программным обеспечением самолётов и защитить системы их управления от вмешательства извне.

Я призывал к этому, когда 14 сентября 2008 года, в Перми разбился «Боинг-737-500» с 88 пассажирами; я призывал к этому, когда 17 ноября 2013 года в Казани разбился очередной «Боинг-737», с 50 пассажирами на борту; я призывал к этому, когда 31 октября 2015 года разбился Аэробус А-321 авиакомпании «Когалымавиа», унёсший жизни 224 человек; я призывал к этому, когда 25 декабря 2016 года Ту-154 Б-2 ВВС России, упал через 70 секунд после взлёта из аэропорта Сочи, и унёс с собою в могилу 92 человека; я призывал к этому, когда 11 февраля 2018 года самолёт Ан-148-100B авиакомпании «Саратовские авиалинии» через 15 минут после взлёта из аэропорта Домодедово спикировал в землю и разбился, погубив 71 человека.

И каждый раз вылезали некие «профессионалы», которые причиной катастроф объявляли вину лётчиков, которые по уверениям этих «профессионалов» оказывались неучами. И раздавался мощный дебильный хор СМИ: «Лётчики виноваты! Лётчики виноваты!».

И на этих дебильных «профессионалов» не оказало ни малейшего влияния даже сообщение 07.03.2018 года генерального директора Международного консультативно-аналитического агентства «Безопасность полетов» Сергея Мельниченко в официальнейшей «Российской газете», который по другому поводу оговорился: «Дело в том, что после терактов в США в 2001 году фирма Boeing разработала новую концепцию, в соответствии с которой самолетом через автопилот можно управлять извне кабины пилотов. В том числе, с земли через спутники. Это сделано на тот случай, если угонщики проникнут в кабину и захватят управление самолетом».

Как видите, уже, как говорится, такие «профессионалы», что дальше некуда, пишут, что сегодня самолётами можно управлять извне – даже со спутников, а всем остальным образованцам и «профессионалам» это «по барабану» - они не способны понять даже предельно ясные сообщения.

Ладно.

29 октября 2018 года очередной «Боинг»-737 взлетел из аэропорта Джакарта и через 15 минут упал в Яванское море, унеся жизни 189 человек, среди которых было 20 индонезийских официальных лиц, 7 членов Регионального народного представительства и 3 высокопоставленных национальных судьи.

И вот, наконец, 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился самолет «Боинг» 737, совершавший рейс из Аддис-Абебы в столицу Кении Найроби. Погибли 157 человек. Но с ним случилась накладка: отключить «чёрный ящик» в момент аварии не удалось, и из записей «чёрного ящика» стало ясно, что при наборе высоты бортовой компьютер отключил управление самолёта от лётчиков и начал управлять самолётом сам, и вогнал машину в землю.

Оставалось ждать… Нет, не негодования по поводу подобных террористических акций – не разоблачения мерзавцев, которые губят самолёты и людей командами с земли. Осталось ждать, когда же «профессионалы» начнут кричать, что «это лётчики виноваты». И ждать пришлось недолго, уже 21 марта 2019 года читаем: «Капитан погибшего рейса «Эфиопских авиалиний» не тренировался на новом тренажере для Boeing 737 MAX 8, заявил коллега погибшего пилота. 29-летний Яред Гетачеу должен был пройти переподготовку в конце марта. The New York Times также сообщила, что капитан разбившегося самолета никогда не тренировался на симуляторах».

Причина найдена, причина найдена! Лётчики виноваты!

Очередное дело о катастрофе самолёта можно закрывать.