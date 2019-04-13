Пора всенародно начать бороться за рост доходов президента!

Супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Татьяна Навка осталась самой богатой среди жен сотрудников администрации президента, следует из декларации о доходах, опубликованной на сайте Кремля. В 2018 году Навка заработала 218,6 миллиона рублей - почти в 20 раз больше мужа, который задекларировал доход в 12,8 млн рублей. "Открытые медиа" обратили внимание, что из декларации исчезла квартира Навки в США. Песков сообщил РБК, что квартира была продана по цене ипотеки, и дохода от ее продажи нет.

Он отметил, что американская квартира у Навки была "только де-юре". "У нас, если ты берешь квартиру в ипотеку, она числится на банке, а в США - на тебе. Поэтому де-юре квартира числилась на ней, но де-факто этой квартиры у нее никогда не было, потому что она уехала из Америки, приехала жить в Россию, и квартира так и осталась висеть в этой ипотеке", - объяснил пресс-секретарь президента.

Недвижимость была продана сейчас, потому что Навке "пришлось этим заниматься самой", сообщил Песков, не ответив на вопрос о стоимости квартиры. Также из декларации Навки пропал автомобиль Lexus RX 350, который числился за ней в 2017 году.

У супруги президентского пресс-секретаря остались в собственности три квартиры, два жилых дома и два земельных участка (все в России), а также автомобили Mercedes-Benz CL 63 AMG, Mercedes-Benz GLE 63 и мотовездеход Yamaha.

Из декларации следует, что от квартиры за рубежом избавился и один из сыновей Пескова. Информация о квартире площадью 180 кв. м во Франции, которая была у него в пользовании, значилась в декларации за 2017 год. "Теперь сын живет со мной в Москве и квартирой не пользуется", - пояснил Дмитрий Песков "Открытым медиа".

Доходы самого представителя Кремля оказались выше, чем заработок его начальника - главы администрации президента Антона Вайно: тот в прошлом году заработал лишь 9,6 млн рублей.

От редакции: Что же касается самого Путина, то его финансовые дела идут из рук вон плохо - из года в год то 7 миллионов "на галерах" заработает, то 8. Как заурядный кОммерс. И только в год столетия столь ненавистной и непонятной ему революции, которая, как говорил Путин в 1991-м году, в августе, разрушила рыночные отношения - было на десять миллионов побольше. Что, Сургутнефтегаз тогда много накачал разве?

Может, и памятник Солженицыну он для Таганки в том году на свои собственные отлил - как и перезахоранивал Деникина с Иваном Ильиным сюда, в Даниловский монастырь? Немудрено, что и рейтинг незаменимого лоцмана нашей галеры по имени РФ - всё падает и падает. В обществе, которое именно он (если Ельцин переставил, то Путин упрочил) стабилизировал на рельсах пропаганды либеральных реформ и капитализма как прогрессивного мировоззрения - бедных не уважают.

Ну что это такое, если даже какая-то песковская Навка гребёт миллионы лопатой, всего лишь виляя опеределёнными частями тела, стоя на фигурных коньках, на которых и Путин неплохо в хоккей играет в Сочи? Что, умственный труд в Путинской России так низко ценится?

Нет, пора тут что-то менять! (Например, всю социальную иерархию и "структуру собственности" путём национализации...) А то прям зло же берёт - тот же Миллер или Сечин всего лишь за то что друзья Путина - а насколько его богаче? Несправедливо же!

Помню, когда проводили мы в Мосгордуме "круглый стол" за то, чтоб "Литературную Россию" не выселяли с Цветного бульвара , 32 (с тех пор, правда, выселили оттуда именно организатора этого мероприятия) - один старичок-художник аж всплакнул от того, что Путин получает в им руководимой стране меньше заурядного футболиста Аршавина. Мол, непорядок, расшатывает такое положение устои, скрепы ослабляет, надо как-то помочь президенту!..

Может, и впрямь выйти под соответствующими лозунгами умеренной оппозиции? "Сильному президенту - сильные миллиарды!" В духе НОДа чтоб - за рост суверенных доходов любимого президента: "Олигархи - пора делиться! Путину - коньки, ой, то есть доходы Навки!"

Д.Ч.

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