А мы боремся с курением...

Дебилы, виноват, слабоумные «государственные деятели» Думы упорно не унимаются:

«МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, устанавливающий максимальный объем табачной продукции для свободного перемещения по территории РФ физлицами, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Законопроектом запрещается перемещение табачной продукции по территории РФ в количестве более 600 сигарет, или 150 сигар (сигарилл), или 750 граммов табака, или указанных изделий в ассортименте общим весом более 750 граммов на одного человека…

«Сопутствующим законопроектом предлагается предусмотреть соответствующие нормы по ответственности физических лиц за нарушение ограничений, вводимых 15-ФЗ, в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях», - отмечают авторы проекта в пояснительной записке.

Авторами законопроекта выступили депутаты Госдумы Сергей Катасонов, Айрат Фаррахов, Алексей Веллер, Дмитрий Ионин, Ирек Зиннуров, Владимир Афонский, Евгений Примаков, Леонид Огуль и сенатор Сергей Калашников».

Комментаторы этой новости сразу же задались вопросом, а как эти слабоумные собираются контролировать эти перевозки гражданами табачных изделий внутри страны? Разрешат ментам обыскивать, когда угодно и кого угодно? И если торговые организации свободно перемещают по стране любое количество табака, то в чём смысл запретить это делать гражданам, купившим в России этот табак у помянутых торговых организаций?

А я в этом сообщении, кроме слабоумного: «Запретить! Запретить! Запретить!», - обращаю внимание, что речь идёт о дополнительном запрете на использование гражданами России лекарства против стресса (напоминаю, что курение табака является лёгким и удобным антидепрессантом).

Однако этот запрет ведётся под соусом борьбы с раком, а я тут как раз увидел новые данные о результатах борьбы с раком в США, вот и возникла мысль познакомить вас с этими данными. Но хочу предварить эти данные комментарием, полученным мною из Германии от читателя Гость 43. Комментарий сделан к моей статье «Парламентарии как дебильные холуи наркомафии» (из-за цитат в комментарии не буду выделять его текст курсивом):

«Открываем книгу Н.Н. Блохина, Л.В. Орловского, А.И. Сереброва «Противораковая пропаганда», в которой эти, не обременённые излишней скромностью научные деятели пишут о себе так: «Н.Н. Блохин и А.И. Серебров отмечают, что основной путь профилактики рака заключается в своевременном выявлении и лечении заболеваний, которые могут быть предраковыми». Полезно привести подобные высказывания и других выдающихся онкологов.

Вот только почему выдающийся онколог Н.Н. Блохин не выявил у самого себя предраковое заболевание? Почему он у себя не вылечил это предраковое заболевание? Почему он у себя не выявил ранние стадии своего рака, хотя книгу написал об этом? Почему он у себя не вылечил рак на ранней стадии? И почему он не вылечил у себя рак на поздних стадиях? И почему его не смогли вылечить его талантливые ученики, о которых он пишет в своих воспоминаниях? А ведь он подготовил около 100 кандидатов и докторов наук. И почему от рака умер его талантливый ученик, выдающийся онколог, академик РАН и РАМН Н.Н. Трапезников? И почему выдающегося онколога Н.Н. Трапезникова не смог вылечить другой выдающийся онколог, академик РАН и РАМН М.И. Давыдов, который сам оперировал Н.Н. Трапезникова?

Смотрим ролик ведущего молодого онколога СПБ Андрея Павленко с вырезанным у него на 3 стадии желудком, который даёт рекомендации по профилактике онкологических заболеваний. Это что, прикол? И на вопрос что спровоцировало у него рак - у Павленко нет никаких предположений. «Сложно сказать, никто на этот вопрос не может ответить», - и бла-бла-бла... А его речам внемлют миллионы завороженных и восхищённых слушателей. Когда у него спрашивают про возможность вылечиться по полису, он отвечает: «Шансы нулевые - только платно». На вопрос сколько вы зарабатываете - отвечает: «Вы знаете с моей зарплатой от 150 т.р. мне с семьей с двумя детьми невозможно прожить без «благодарностей» от больных», - которые он с удовольствием берет и ртом и жопой… за свою работу без гарантий... никаких гарантий... Ну совсем не хочется у них всех лечиться... И как то совсем не жалко его. Словил ответку - каждому бы из них так!

Если бы у нас в Германии какой-либо врач сказал бы в ролике, как этот придурок, что берет «благодарности», то ему бы в тот же день надели наручники и кинули бы в Бастилию лет на 25, конфисковали все имущество и выдали бы «волчий билет» всем его личинкам на 5 поколений вперед - запрет на выезд и на любую работу выше квалификации дворника».

А вот и цитаты из книги, о которой я упомянул выше. Это книга специалиста, рассказывающего о проблемах лечении рака в США, и о том, что и в США, под соусом борьбы с раком ведут борьбу с курением, и на самом деле никто не пытается остановить эпидемию собственно рака.

«Если у вас диагностирован рак, и вы полностью доверяете медицинской системе своё дальнейшее лечение, то можете смело попрощаться со своими деньгами. Даже при наличии страховки, вы, скорее всего, всё равно потратите всё до копейки. Либо выживите и останетесь с пустым карманом, либо умрёте, но всё равно с пустым карманом.

…Раньше главной причиной детских смертей в Америке были несчастные случаи, теперь - это рак. Рак лидирует среди причин детской смертности в США - Американским институтом рака (American Cancer Institute) ежегодно регистрируются 13 500 новых диагнозов. Каждый из 300 мальчиков и каждая из 333 девочек возрастом до 20 лет заболевают раком, по данным Американского общества клинической онкологии (American Society of Clinical Oncology).

За прошедшие 100 лет заболеваемость раком увеличилась во всех возрастных группах. Данные Государственной службы здравоохранения США (U.S. Public Health Service) показывают, что, если в 1900 году число смертей от рака было 64 на каждые 100 000 человек, то в 2005 году это число увеличилось почти в три раза, достигнув 188,7 человек на каждые 100 000 человек.

Коалиция по профилактике рака (Cancer Prevention Coalition - CPC) отмечает, что рак - это большой бизнес в этой стране: «Победа в войне с раком означает уничтожение рака. Однако, рак - многомиллиардный бизнес. Разве уничтожение рака - это не плохо для бизнеса? Это фармацевтический и маммографический бизнес. У этих отраслей существуют сложные связи с американскими политиками, направляющими финансы на исследования, обеспечивающие их прибылью от лечения и диагностики рака»».

Но разве рост смертей от онкологии - это проблема для наших кнопкодавов Думы? Нет! По их поведению видно, что и у кнопкодавов Думы «существуют сложные связи», как с фармацевтической мафией, так и с наркомафией.

Иначе как объяснить то, что кнопкодавы ведут борьбу с курением, совершенно не интересуясь даже официальными итогами этой своей борьбы, – не интересуясь, что происходит с заболеваемостью онкологией в России?