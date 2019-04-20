О новой волне народной сталинолатрии уже отписались все. Очень многие (в т.ч. и your obedient servant) высказались очень правильно: жажда найти управу на хозяев жизни, имперский символ, малая информированность населения о репрессиях, неизжитый монархизм, потребность в котором культ Путина уже не удовлетворяет, требуется Сверпутин…

Но всё ещё хуже: Сталин – это бог России. Сталин – это создатель неизжитой до сих пор советской цивилизационной матрицы. Именно бог – демиург существующего исторического космоса, не царь и не обожествлённый правитель – бог, творец «отягощённой злом» социальной материи, «Ялдаваоф» России.

С точки зрения эсхатологической мистики – Сталин – это дракон с бараньими рогами [символ победоносного солнца и шофара – трубить в Судный день], получивший власть от Ленина - Вышедшего из моря (из Бездны – «тимат» первых стихов Книги Бытия) многоглавого Зверя, исцелившегося от смертельной раны…

Без мистики – Сталин стал таким же демиургом социального космоса, каким ещё век назад считался Наполеон.

В рассказах Конан-Дойля даже в английских аристократических домах стояли бюстики Великого Корсиканца. Хотя Британия вынесла на себе основную тяжесть противостоянию с Наполеоном.

Но все понимали – гений Буонапарте создал весь европейский мир Великого Столетия. Рядом мог ещё быть бюст равновеликого правителя – Юлия Цезаря. И никого не интересовало, что Наполеон напрасно (ради величия Франции) положил 2 миллиона французов. Но все проклинали Робеспьера, жертвами «необузданного кровавого террора» которого пали не свыше полусотни тысяч… Хотя именно якобинская диктатура добилась проведения справедливой аграрной реформы (наконец, накормившей голодающую Францию) и восстановила армию, разгромившую коалиции.

Не надо говорить о незнании массами о сталинском терроре. В каждой семье есть жертвы коллективизации или Большого террора. В советских школах не было темы Холокоста, но советские евреи о нём знали.

Нет любви к Сталину у народов, понимающих, что они были избраны Сталиным на заклание: балкарцев, ингушей, калмыков, крымских татар, чеченцев… В этом же ряду украинские украинцы и еврейские евреи… (Феномены еврейского и украинского национального «самоненавистничества» я сейчас не затрагиваю – в еврейской литературе тема отлично разработана, украинской – это ещё предстоит).

Нас не удивляет культ Чингиз-хана в Монголии и культ Тамерлана в Узбекистане. Не прими иракцы ислам – в Багдаде стоял бы монумент Навуходоносору Второму…

Просто Россия – совершенно языческая и не «национальная» страна. Языческая в том смысле, что в ней почти нет оценки исторических деятелей с точки зрения нравственных ценностей.

Впрочем, и «нравственность» градуируется от слогана уроженцев бараков «голы ноги не кажи» до государственной гомофобии.

«Ненациональная» потому что жертвы среди своего же народа воспринимаются как строительный материал державной мощи.

Парадоксально, но в отрицании сталинизма сошлись два идеологических полюса: правые (монархические) русские националисты и российские либералы-западники. Наверное, потому что и те, и те исходят из европейского представления о нации как о Большой семье, где каждого своего жалко.

Границы сталинолатрии – это и есть цивилизационные рубежи Русского мира. Самый точный его социокультурный маркер…

Все эти мысли уже писал много лет подряд. Но решил ещё раз повторить – раз появился такой роскошный повод как всеобщее обсуждение итогов опроса «Левада-центра».