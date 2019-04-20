Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Бог России

Опубликовано 20.04.2019 автором в разделе комментариев 0

ссср сталин
Бог России

О новой волне народной сталинолатрии уже отписались все. Очень многие (в т.ч. и your obedient servant) высказались очень правильно: жажда найти управу на хозяев жизни, имперский символ, малая информированность населения о репрессиях, неизжитый монархизм, потребность в котором культ Путина уже не удовлетворяет, требуется Сверпутин…

Но всё ещё хуже: Сталин – это бог России. Сталин – это создатель неизжитой до сих пор советской цивилизационной матрицы. Именно бог – демиург существующего исторического космоса, не царь и не обожествлённый правитель – бог, творец «отягощённой злом» социальной материи, «Ялдаваоф» России.

С точки зрения эсхатологической мистики – Сталин – это дракон с бараньими рогами [символ победоносного солнца и шофара – трубить в Судный день], получивший власть от Ленина - Вышедшего из моря (из Бездны – «тимат» первых стихов Книги Бытия) многоглавого Зверя, исцелившегося от смертельной раны…

Без мистики – Сталин стал таким же демиургом социального космоса, каким ещё век назад считался Наполеон. 
В рассказах Конан-Дойля даже в английских аристократических домах стояли бюстики Великого Корсиканца. Хотя Британия вынесла на себе основную тяжесть противостоянию с Наполеоном. 
Но все понимали – гений Буонапарте создал весь европейский мир Великого Столетия. Рядом мог ещё быть бюст равновеликого правителя – Юлия Цезаря. И никого не интересовало, что Наполеон напрасно (ради величия Франции) положил 2 миллиона французов. Но все проклинали Робеспьера, жертвами «необузданного кровавого террора» которого пали не свыше полусотни тысяч… Хотя именно якобинская диктатура добилась проведения справедливой аграрной реформы (наконец, накормившей голодающую Францию) и восстановила армию, разгромившую коалиции.

Не надо говорить о незнании массами о сталинском терроре. В каждой семье есть жертвы коллективизации или Большого террора. В советских школах не было темы Холокоста, но советские евреи о нём знали. 
Нет любви к Сталину у народов, понимающих, что они были избраны Сталиным на заклание: балкарцев, ингушей, калмыков, крымских татар, чеченцев… В этом же ряду украинские украинцы и еврейские евреи… (Феномены еврейского и украинского национального «самоненавистничества» я сейчас не затрагиваю – в еврейской литературе тема отлично разработана, украинской – это ещё предстоит).

Нас не удивляет культ Чингиз-хана в Монголии и культ Тамерлана в Узбекистане. Не прими иракцы ислам – в Багдаде стоял бы монумент Навуходоносору Второму…

Просто Россия – совершенно языческая и не «национальная» страна. Языческая в том смысле, что в ней почти нет оценки исторических деятелей с точки зрения нравственных ценностей. 
Впрочем, и «нравственность» градуируется от слогана уроженцев бараков «голы ноги не кажи» до государственной гомофобии.

«Ненациональная» потому что жертвы среди своего же народа воспринимаются как строительный материал державной мощи.

Парадоксально, но в отрицании сталинизма сошлись два идеологических полюса: правые (монархические) русские националисты и российские либералы-западники. Наверное, потому что и те, и те исходят из европейского представления о нации как о Большой семье, где каждого своего жалко.

Границы сталинолатрии – это и есть цивилизационные рубежи Русского мира. Самый точный его социокультурный маркер…

Все эти мысли уже писал много лет подряд. Но решил ещё раз повторить – раз появился такой роскошный повод как всеобщее обсуждение итогов опроса «Левада-центра».



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как часто вы были на пляже у моря в прошлом году?:
Результаты
Интернет-ТВ
Топливная блокада Украины: Зеленский страшнее карателей ВСУ?
Топливная блокада Украины: Зеленский страшнее кара...
20.04.2019
М.Калашников. Почему я не пойду на марш Бессмертного полка?
М.Калашников. Почему я не пойду на марш Бессмертно...
20.04.2019
<< прислать видео
все видео >>
Новости
М.Калашников. Почему я не пойду на марш Бессмертного полка? (0)
Зеленский "сделал" Порошенко в "Олимпийском" не напрягаясь (0)
США пришли на Украину надолго, независимо от завтрашних выборов (5)
Топливная блокада Украины: Зеленский страшнее карателей ВСУ? (1)
Американцы удивлены тем, как мы живем. И тем, что все еще живем... (11)
Десять часов не слезая с велосипеда, коробейник "Яндекс.Еды" умер за рулём (7)
Десантный корабль "Цезарь Куников" сломался на учениях в Крыму (3)
Спецназ в астраханскую колонию, по словам родственников заключенных, введён для пыток (1)
Противники вывоза московского мусора в Архангельск сожгли два моста к строящейся свалке (14)
Полтора года за "ушиб ногтем", причиненный полицаю (7)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Завидуем Украине
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: В коме лежит,ну пусть лежит...
Дарья Митина Дарья Митина: Фсем идти и смотреть!!!
Дарья Митина Дарья Митина: Афганские френды прислали
Дарья Митина Дарья Митина: Фестивальное-1
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss