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Московский листок

Беспринципная проституция - главная скрепа современной росиянии!

Опубликовано 21.04.2019 автором Евгений Петушков в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Беспринципная проституция - главная скрепа современной росиянии!

В современной росиянии ( для нынешнего "государства"- Россия звучит слишком громко!) продается все и вся! Повсеместная проституция -вот тот самый склизский и расползающийся "фундамент" шатающегося сарая под власовским триколором!

Продаются и покупаются женщины - матери будущего поколения! Лягут под того, у кого кошелек зеленее! О какой вы любви, ребята!!!?

Продаются и покупаются мужчины - воины и защитники Отечества! Передернут затвор за того, кто монет больше подкинет! О каком вы мужском самоуважении, бабье!!!?

Продаются и покупаются учителя - ум и честь подрастающих ребятишек! Ради лишнего балла нарисуют нужную оценку и промолчат на педсовете в присутствии единоросовского директора! О какой вы чести товарищи родители !!!?

Продаются и покупаются спортсмены - "сила" и "гордость" нации! Этих вообще, не спрашивая, по контракту из клуба в клуб пинают! О каком вы "постоим за честь Родины на мировых соревнованиях" квасные путриоты!!!?

Продаются и покупаются "ученики Гиппократа" - "здоровье" Отчизны! За мягкое кресло, "обмазанное медком", продадутся любой частной клинике! О какой вы помощи нуждающимся, калеки!!!?

Про чинуш разных калибров и их шнырье, даже упоминать - время впустую тратить!

А ты, читающий эти строки, кто по своей сути?! Проститутка или человек?! Задумайся! Оцени свои поступки и стоящие перед тобой цели!

Только человек способен присоединится к единомышленникам и постоять за будущее наших детей, ну а проститутка будет кряхтеть под толстым потным брюхом и молчать!



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