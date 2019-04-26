Жить для общества

Давно лежит материал без движения.

Как я уже сообщал раньше, в начале года меня неожиданно попросили, и я неожиданно согласился дать интервью. И поговорив о выбрыках бывшей прокурорши Натальи Поклонской и о том, откуда берутся подлые идиоты в правоохранительных органах, мы плавно перешли на вопросы, которые интересовали интервьюера, однако я был к ним не готов, посему не совсем доволен тем, насколько я точно и понятно разъяснил некоторые темы. К примеру, тему о том, откуда я беру информацию.

Я уже давно понял, что на самом деле стремится нужно получить не всю информацию – не тратить время на чтение или просмотр того, что для тебя является «мусором» - что не будет тобою использовано в обозримой перспективе. А просматривать и затем изучать только ту информацию, которая тебе нужна для дела. Но, как мне кажется, я в этом интервью не нашёл сходу понятного примера для иллюстрации этой мысли. А тут как раз в комментариях к статье подвернулся такой пример. Некий Балаев, о котором я первый раз слышу, оказывается написал о моих работах целую книгу:

«В конце прошлого года вышла книга некоего Петра Григорьевича Балаева «Л.П. Берия и ЦК. Два заговора и «рыцарь» Сталина». Большая часть книги посвящена «разбору» Вашей версии убийства Сталина и Берия, а также кратко комментирует уголовное дело против Вас и Ваших товарищей по ИГПР ЗОВ.

Вот один из его пассажей: «Как я уже писал ранее, Мухин считает себя не только великим писателем, но и выдающимся ученым, гениальным политиком и еще суперследователем, то есть самым грамотным юристом современности. А льстецы ему помогали утвердиться в этом мнении. И вот с таким грузом тщеславия он приступил ко второму акту политического спектакля по сатирической пьесе собственного сочинения и собственного же исполнения…»».

По идее, я должен был бы броситься и прочитать эту книгу, раз она обо мне, то есть потратить время, чтобы потребить всю эту информацию. Но даже если бы цитата из этой книги и не была откровенным словесным поносом глупого человека, то и в этом случае, я бы не стал вот так сразу тратить на эту книгу время. Почему?

А потому, что у меня достаточно врагов, которые прочтут материал против меня, и если там есть что-то реально полезное для меня (какие-о мои реальные ошибки), то они обязательно об этом сообщат мне – не лишат себя такого удовольствия. И поскольку от них ничего не следует, то мне-то чего суетиться и реагировать на этого, судя по цитате, явного дебила Балаева?

Но, возвращаясь к интервью.

За вот такие свои неготовности я и не люблю этих блицев – хочется убедить слушателей, а без подготовки трудно получить удовлетворительный материал. Но в данном случае, что получилось – то получилось.