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Московский листок

О Георгиевских лентах

Опубликовано 29.04.2019 автором Андрей Марковцев в разделе комментариев 2

лента георгиевская
О Георгиевских лентах

В очередной раз перед Днем Победы многие патриоты повсеместно начинают надевать Георгиевские ленты. К моему большому сожалению, люди носят эти ленты незаслуженно, и с такими патриотами периодически приходится спорить. Главный аргумент их в том, что ну, почему нельзя их носить, где это написано? А написано это в статье 17.11 КоАП РФ об ответственности за ношение ордена, медали, нагрудного знака к почетному званию, знака отличия Российской Федерации, РСФСР, СССР, орденских лент или лент медалей на планках лицом, не имеющим на то права. «Ну, о Георгиевской ленте ведь ничего не сказано. Это вообще не награда». – «Ну как же не награда?» – «А где написано, что это награда?»

Пришлось немного посидеть в интернете и найти источники и подтверждения. Заняло это чуть больше времени, чем написание обычной статьи. В общем, представляю на суд общественности свой правовой краткий анализ.

Чтобы разобраться в этом вопросе, пришлось искать Статуты Российской империи касаемо данного вопроса. Было принято таких Статутов пять: 1769, 1833, 1857, 1892 и 1913 года. В Статуте 1769 года говорится, что есть 4 класса данного ордена, а статья 7 законодательно закрепляет знаки сего военного ордена следующие:

 Звезда четырехугольная золотая, посреди которой в черном обруче желтое или золотое поле, а на оном изображено вензелом имя Святого Георгия, а в черном обруче золотыми литерами надпись: «За службу и храбрость».

 Крест большой золотой с белою с обе стороны финифтью по краям с золотою каймою, в середине которого изображен Царства Московского герб на финифти же, то есть, в красном поле Святый Георгий, серебряными латами вооруженный, с золотою сверх оных висящею епанчею, имеющий на главе золотую диадему, сидящий на коне серебряном, на котором седло и вся збруя золотая, черного змия в подошве излита золотым копьем поражающий, на задней стороне в середине в белом поле вензловое сего Святого Георгия имя.

 Лента шелковая о трех черных и двух желтых полосах.

 Крест для Кавалеров третьего и четвертого классов во всем подобен большому, кроме того, что несколько меньше. Равномерно ж и лента с такими ж полосами, только поуже первой.

Таким образом в 1769 году впервые законодательно была закреплена Георгиевская лента.

Перечитал все статуты – один дополняет другой. В каждом закреплено, за какие подвиги люди достойны награды, порядок награждения, какие будут привилегии т.д. Самое интересное, он же является и самым последним нормативным актом, на мой взгляд, является «Статутъ Ииператорскаго Военнаго Ордена Святаго Великомученика и Побѣдоносца Георгiя, принадлежащаго къ сему Ордену Георгiевскаго Креста и причисляемыхъ къ тому же Ордену Георгиевскаго Оружiя и Георгiевской Медали» от 10 августа 1913 года. Он также закрепляет, за какие подвиги люди достойны награды, порядок награждения и т.д. Также закреплено, что Орден Святого Георгия имеет 4 степени и что носится он на ленте из трех черных и двух оранжевых полос. Орден Святого Георгия мог получить тот, кто, командуя или управляя артиллерией под сильным огнем, смело выдвинется вперед и, нанеся решительное поражение неприятелю своим огнем, даст возможность нашим войскам окончательно утвердиться на атакуемом пункте.

В этом же Статуте закреплены положения и о Георгиевском кресте, в статье 64 сказано, что Георгиевский крест имеет 4 степени и носится на Георгиевской ленте либо с бантом, либо без банта, в зависимости от его степени. Быть удостоен чести получить такую награду мог тот, кто, командуя взводом и находясь на передовом пункте или в отдельной заставе, удержит этот пункт и отобьет противника силою не менее роты.

В главе о порядке награждения есть интересная статья под номером 79 в ней говорится: «В случае если начальство не располагает достаточным количеством Георгиевских крестов, награжденным, до вручения оных, выдаются Георгиевские ленточки, которые и носятся на груди на орденской колодке». Т.е. получается, что Георгиевская лента – это награда, и произвольно, для красоты, никто не мог ее носить. Только совершив настоящий подвиг, люди приобретали такое право.

Еще есть и Георгиевское оружие и Георгиевская медаль, которая также имеет 4 степени. Медаль носится так же, как и Крест, по нормам статьи 143 Статута. А по нормам статьи 153 Статута, в случае если начальство не располагало достаточным количеством Георгиевских медалей, награжденным, до вручения оных, выдавались Георгиевские ленточки, которые и носились на груди на орденской колодке.

Прочитав в Статуте о том, за какие подвиги люди получали право носить Георгиевские ленты, я больше никогда себе не позволю надеть ее просто так. Лично я этого недостоин!

Вызывает настороженность, что сегодняшнее поколение просто так носит Георгиевские ленты. Возможно, следующее начнет носить уже награды и ордена к которым они не имеет никакого отношения.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
йй написал 29.04.2019 01:17
Объясните мне, почему в советском Военном энциклопедическом словаре вообще нет такой статьи, как "георгиевская лента" (из всего "георгиевского" есть только георгиевский флаг, и гвардейской ленты тоже нет)? Как такое может вообще быть символом победы? Кто о ней вообще вспоминал до 2005-го (что ли) года, когда ее стали раскручивать как якобы символ победы? В советское время ничего подобного не было в майских номерах журналов, я не видел вообще ни одной советской фотографии с этой хренью! Это символ путинско-олигархической десоветизации и промывания мозгов молодому поколению.
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(без названия)
Большевик написал 29.04.2019 00:35
Автором проделана большая работа. Даже при Сталине не решались носить георгиевские ленточки, так как понимали, что это не развлечение, а награда.
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