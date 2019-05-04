"Пятнистая тварь" Советского союза

В конце апреля 2019 года проскочило сообщение, что немецкий кинорежиссер и сценарист Вернер Херцог снял о Горбачёве очередной фильм «Встреча с Горбачёвым», но эта пятнистая тварь, которой в марте исполнилось 88 лет, попала в больницу и не смогла быть на кинопремьере.

Вот живёт Горбачёв, а зачем? Ведь всё равно подохнешь, зачем пялить тупые глазки на жизнь, в которой тебя все презирают – и те, кто в своё время тебя хвалил, кто Нобелевскую премию давал, и те, кто изначально ненавидел тебя – не государственного деятеля СССР, а «Райкиного мужа»? Даже те, кто о тебе фильмы снимают, всё равно тебя презирают, - этим херцогам деньги нужны, а за деньги они о любой твари кино сделают. Человек, на месте Горбачёва, уже со стыда давно повесился бы, а эта тварь живёт, живёт…

Догадывается, что его ждёт после смерти тела и боится умирать?

В книге Сергея Бабурина «Страж нации» (о которой ниже) есть такой эпизод:

«В конце 90-х годов в самолёте, возвращаясь из Германии, я встретил своего студенческого товарища по Омскому университету, который перебрался на жительство в Ганновер. Он был потрясен свежей газетой, насколько помню, «Зюд Дойче Цайтунг», поместившей фото какого-то красивого замка в долине Рейна. Надпись сообщала, что замок приобретен бывшим Президентом СССР М. Горбачевым. Заканчивалось словами: «Очевидно, на гонорары».

Искренне предлагаю:

Юра, давай выпьем за здоровье М. Горбачева и Б. Ельцина...

Видя ошалелый взгляд собеседника, готового, очевидно, усомниться в здравости моего рассудка, я заканчиваю:

-... чтобы они дожили до суда!»

Ну, разве что с такой целью портит российский воздух Горбачёв… Тогда пусть живёт.

Но, собственно, книга Сергея Николаевича Бабурина интересна не этим. Она весьма информативна в части новейшей истории, именно поэтому, разумеется, в ней есть и раздел «Михаил Горбачев. Благодушный недоумок или предатель?».

Однако я не могу отослать вас к этой его книге - она вышла очень маленьким тиражом в 1000 экземпляров, её нет в Интернете, и вы текст её не найдёте. Не дам я и весь помянутый раздел из-за его обширности (потом как-нибудь дам ещё часть), и сейчас процитирую только то из описания деяний Горбачёва, что для многих безусловно. Хотя, на мой взгляд, описанное далеко недостаточно для характеристики управления СССР того времени.

Для удобства чтения, текст Сергея Николаевича не буду выделять курсивом:

«Понимать других - это великое счастье. Прощать - это великая ответственность, ибо только прощение может быть превыше справедливости, как любовь - выше закона. Понять и не простить - это очень тяжелое нравственное решение. Часто прощал и прощаю своих личных недругов и даже друзей, которые меня предали. Порой понимал и, возможно, понимаю недругов моего Отечества, но прощать их - значит самому предавать. И Отечество, и всех, кого любишь.

О тех, кому прощать нельзя.

…Слишком одиозной к тому времени стала для меня, да и для многих миллионов советских людей фигура руководителя КПСС и СССР Михаила Сергеевича Горбачева.

Первоначальные огромные ожидания, связанные с молодым, говорящим без бумажки партийным и государственным лидером страны достаточно быстро стали меняться на досаду и разочарование.

Первоначально я планировал формулировать тему главы так: Михаил Горбачев: предатель или дурак? Но вовремя исправился. Во-первых, в слове «дурак» для русского человека скрывается какая-то трогательная снисходительность, восходящая к народным сказкам, а применительно к советскому руководителю такая снисходительность неуместна. Во-вторых, не смог бы дурак сделать карьеру вплоть до первого секретаря Ставропольского крайкома партии, а потом и Генерального секретаря ЦК КПСС. Очень даже не дурак! Но имея такие безбрежные возможности - всё бездарно потерять? Не умный, точно.

Не ставлю себе цели анализировать биографию М. Горбачева. Отмечу лишь вещи, которые вызывают наибольшие вопросы.

Прежде всего Мальта 1989 года.

К теме Мальты мое внимание впервые привлек в 1995 году Ю.А. Квицинский. Юлий Александрович, выдающийся советский дипломат тогда был безработным и принял мое приглашение пойти на выборы в нашем партийном списке. Говоря о встрече Генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева на Мальте с Президентом США Дж. Бушем-старшим 2-3 декабря 1989 г., он обратил мое внимание на потрясающий факт - на решающую встречу со своим американским партнером М.С. Горбачев отправился один, не взяв помощника и даже советского переводчика.

Такого не бывает и не должно быть: даже во время встреч «один на один» присутствуют, как минимум, переводчики сторон, а то и помощники. Горбачев не взял никого.

И ведь действительно, встреча на высшем уровне на Мальте стала неким рубежом: менее чем через месяц после неё в Румынии произошло убийство Н. Чаушеску, стал разрушаться Варшавский договор, СЭВ, а за ними и СССР.

Неожиданный случай узнать о той закрытой встрече представился 8 мая 1998 года в Берлине, на коллоквиуме «Рах Amerikana?». В первом ряду коллоквиума мы оказались за столом рядом с госсекретарем США при Дж. Буше-старшем Джеймсом Бейкером. С помощью российского дипломата А.С. Сургаева удалось обстоятельно переговорить о советско-американских отношениях конца 80-х. Рассказ Бейкера был невероятен, но впоследствии его содержание мне подтвердил видный российский историк Л.Н. Доброхотов, работавший в начале 90-х годов в российском посольстве в США, также встречавшийся с Дж. Бейкером.

Суть истории проста. Прежде всего, из рассказа высокопоставленного американца следовало, что на встрече Буша с Горбачевым был не только американский переводчик, но ещё и, как минимум, государственный секретарь США. Беседа была столь содержательна, что вечером у себя в каюте Дж. Бейкер обнаружит, что его рука будет синей, столь часто он себя норовил ущипнуть ради того, чтобы убедиться в реальности происходящего. Это был не сон.

Начиная беседу, М. Горбачев сообщил американским собеседникам, что руководство СССР приняло решение ликвидировать Варшавский договор. Президент Буш, повернувшись к Бейкеру, выразил досаду, что эта тема не предполагалась к обсуждению, и он лично не уверен, что удастся убедить союзников в Европе пойти на встречную ликвидацию НАТО. Бейкер тоже так полагал, но был готов незамедлительно приступить к консультациям с европейцами. После объявленного по просьбе американцев перерыва Дж. Буш спросил у М. Горбачева, какие условия при ликвидации Варшавского договора выдвигает СССР.

- Никаких условий! - заявил М. Горбачев, сопровождая свои слова эффектным жестом руки.

Между тем, советское руководство не принимало тех решений, о которых говорил Горбачев. Решение об упразднении военных структур Организации Варшавского договора будет принято только 25 февраля 1991 г., когда среди руководителей стран Восточной Европу не останется никого, способного сопротивляться Горбачеву. А решение о прекращении действия Договора состоится вообще только 1 июля 1991 года.

Обрушение советской перестройки и обрушение всей социалистической системы в Европе строилось на предательстве, во главе которого стоял Генеральный секретарь ЦК КПСС М. Горбачев».

Что надо понять? Это 1989 год – руководящая роль партии ещё безусловна. А что это значит?

Формально высшими руководящими органами собственно партии (КПСС) были собрания или съезды, но фактически партией (и страной) руководил Центральный комитет (ЦК), который собирался на пленумы три раза в году, на пленумах ЦК избирались секретари партии для руководства собственно партией и члены Политбюро для руководства государством. ЦК КПСС – это правящая элита СССР.

И руководящая роль КПСС должна была осуществляться так. Любой мало-мальски важный государственный вопрос, контролируемый партией, поступал сначала к секретарям ЦК КПСС, и если они считали необходимым принять по нему решение, которое исполнял бы весь народ, то от них этот вопрос поступал в Политбюро. А персональный состав Политбюро имел принципиальную особенность - официальный глава страны, председатель Совмина всегда был членом Политбюро, Глава Советской власти - председатель Президиума Верховного Совета СССР, - также был членом Политбюро. Членами Политбюро были и наиболее выдающиеся на тот момент государственные деятели, по меньшей мере те, кто таковыми обязан был быть. Итак, поступая в Политбюро, вопрос рассматривался, и если он мог быть решен Политбюро на основании действующих законов, то Политбюро находило решение и передавало его для исполнения находившемуся в составе Политбюро Председателю Правительства СССР. Таким образом получалось, что глава СССР, перед тем, как рассмотреть вопрос со своими министрами на заседании Совета Министров, сначала на рассматривал его с товарищами по партии на Политбюро.

А если вопрос требовал изменения законов Советского Союза, то решение, найденное Политбюро, передавалось для исполнения председателю Президиума Верховного Совета, и Президиум издавал соответствующий указ, либо изменял или принимал новые законы, утверждая их впоследствии на съезде Верховного Совета.

Не глава правительства, как по Конституции, а Политбюро было ГЛАВОЙ СССР, и нашем случае надо понимать, что управление и партией, и страной было коллегиальным – ОБЩИМ. То есть, все члены Политбюро знали все вопросы страны одинаково в силу того, что они по всем вопросам выносили общее решение. По-другому быть не могло. Как же я, член Политбюро, буду голосовать, если не знаю по этому вопросу всего, что необходимо знать?

Поэтому при Сталине даже его незначительные встречи и переговоры с иностранцами, даже с журналистами стенографировались или стенографом, или переводчиком, текст стенограммы размножался и рассылался для знакомства всем членам Политбюро, а в особо важных случаях, и членам ЦК.

Вот пример. В 1939 году немцам срочно потребовался пакт о ненападении с СССР. Нам он тоже был нужен, как воздух, но Сталин не потерял самообладания и условием заключения пакта о ненападении поставил немцам требование кредита и поставки на сумму этого кредита оружия и промышленного оборудования для производства оружия. Немцы вынуждены были уступить – они дали СССР кредит в 200 млн. марок (их собственный золото-валютный запас в это время был всего 500 млн) и заключили с СССР еще и дополнительное торговое соглашение на поставку немецких оружия и оборудования в обмен на советское сырье.

Делалось все это в спешке и наши внешнеторговые организации немцев «обули» - в контрактах оговорили вес поставляемого в Германию железа в руде в тоннах, но «забыли» указать нижний предел железа в руде в процентах. В результате СССР стал в обмен на оружие отгружать в Германию не руду, а породу со своих отвалов, которую в доменную печь ну никак нельзя было грузить. Когда немцы поняли, что именно мы им всучили, то в Москву, невзирая на праздники, прибыл из Германии К. Риттер, министр и посол Германии по особым поручениям. Сталин принял его прямо на Новый год – в ночь с 31 декабря 1939 года на 1 января 1940 года. Пустячный торговый вопрос, тем более, что Сталин вёл переговоры не только с переводчиком и стенографистом, но и с наркомами (министрами) торговли и чёрной металлургии СССР. Тем не менее, стенограмма его переговоров с немецким министром была разослана остальным членам Политбюро, для понимания, о чём говорил с немцем фактический Генсек ВКП(б) (фактически Сталин Генеральным секретарём не был – такой должности в то время не было).

Разумеется, велика роль Сталина в понимании им значения коллегиальности в управлении страной, но нельзя недооценивать и тогдашних членов Политбюро и ЦК. Если бы при них Сталин уединился с кем-то из иностранцев для какого-то разговора, то вне зависимости от того, о чём они могли говорить (пусть даже о выращивание роз в Подмосковье), это уединение привело бы к тому, что Сталина исключили бы из Политбюро, ЦК и, вполне возможно, - из партии.

А как иначе? Главу СССР Н. Рыкова убрали из руководящих органов только потому, что тот злоупотреблял спиртным, а уж за секретничанье с иностранцами! За последовавшее секретничанье с иностранцами его просто расстреляли.

Так, что дело не только в том, что Генеральный секретарь ЦК КПСС и на тот момент Председатель Верховного Совета СССР Горбачёв был гнилым – к 1989 году уже вся элита СССР сгнила – ей уже стало безразлично, что будет со страной, соответственно, стало безразлично то, о чём Горбачёв договаривался с «потенциальным противником». Ведь США на тот момент (даже больше, чем немцы в 1940 году) были тем врагом, к войне с которым готовилась Советская Армия, для противодействия которому и создавался Варшавский договор. Как же можно было допустить, чтобы с ними секретничал всего лишь исполнитель при главном руководящем органе страны?

Этим «государственным деятелям» СССР стало важным только их личное благополучие, а уж из этого человеческого гнилья на месте элиты СССР и всплыла эта пятнистая тварь, цинично предавшая и великую страну, и её народ.