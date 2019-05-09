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Московский листок

Можем прислать пионера

Опубликовано 09.05.2019 автором Ольга Костина в разделе комментариев 0

правительство пенсионеры
Можем прислать пионера

Источник: https://orphoprosecutor.livejournal.com/8230.html

Моя 94-летняя лежачая мама — ветеран войны. Когда-то, в забытую эпоху дефицита, ей к 9 мая приносили «заказ»: сырокопченую колбасу, баночку красной икры, шпроты, чай, вафельный тортик. Сейчас, понятное дело, ничего этого не нужно, но мама все равно ждет: а как поздравят в этом году?

Узнав, что ветеранам к годовщине Победы полагается какая-то денежная выплата, я позвонила в местное отделение соцзащиты. Объяснили: «Она у вас в апреле больше на пять тысяч получила? Во-о-от, это и есть ваша выплата». Спросила, будет ли еще какой знак внимания. «Ну не знаю. Купите ей сами на эти деньги чего-нибудь». Говорю, что сами обязательно купим, но старушке важно внимание со стороны государства, это же понятно, да? Отвечают: «Открытку пришлем с поздравлением. Хотите — можем прислать пионера, он стихи прочитает»...

Трубку я повесила невежливо, каюсь. 

Через час маме принесли букет гвоздик и странный именной сертификат «На постоянное выездное обслуживание для получения государственных услуг»,  где её день рождения был перевран на 14 лет. По указанному на сертификате  телефону «персонального помощника» я немедленно позвонила: приезжайте, помощник, мы явно недополучаем услуги — например, давным-давно положенный маме патронажный врач не приходит никогда. Обещал выяснить. 

Всё. No comment. 



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