Немного о культурно-кинематографической катастрофе в Росфедерации

ПСИХОКУЛЬТУРНАЯ «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ» КАТАСТРОФА В РФ

В День Победы поглядел я хваленый «Т-34». Нарушил свой обычай. Обычно придерживаюсь железного правила: никогда не смотрю постсоветского кино про Великую Отечественную. Потому что придется глядеть не правду, а представления постсоветских дебилов о той войне, что вели представители гораздо более высокой ступени эволюции (если сравнивать с современными кретинами).

Еще одно правило: если по телевизору гипнотически утверждают, будто фильм «с документальной точностью воссоздает» тот или иной подвиг, что сценарист/режиссер тщательно, мол, изучал документы, знайте – вам впаривают бредовую отсебятину нынешних креаклов «от патриотизма». Ибо ветераны ушли – и некому пригвоздить выродков.

На 9 мая 2019-го показали «эпохальный» фильм «Т-34». Снятый, как оказалось, полными остолопами. Видимо, еще и накурившимися какой-то дури.

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Обзор фильма «Несокрушимый» (2018)

https://youtu.be/qOpmKmqx-RM

Т-34 (Притяжение нацистов)

https://youtu.be/BKQlqjBDF8Q

Это касается и успешного по кассовым сборам кино «Т-34». Зритель сегодня тоже, мягко говоря, умом и знанием не блещет. Как я и предполагал, убогая халтура оказалась лишь бледной тенью аналогичного по сюжету советского фильма «Жаворонок» 1964 года. Тупость расеянских киношников превосходит все. Ну оно и верно: советские кино снимали воевавшие или хорошо помнившие Отечественную люди, причем с нормальным умственным развитием. А теперь «кина» ляпают постсоветские недоучки.

Достаточно вспомнить, что в «Жаворонке» немцы отбирают в концлагере смертников в экипажи захваченных Т-34, чтобы отправить на полигон машины БЕЗ БОЕПРИПАСОВ – и проверять на них новые бронебойные немецкие снаряды. Все логично: люди работают живыми мишенями, потом немецкие эксперты изучат поражение танков и характер поражений экипажа.

В полоумном «Т-34» Гиммлер хочет учить новое поколение супертанкистов Рейха … тренируя курсантов в групповой охоте на одиночный русский танк с истощенным экипажем из лагерников. Который давно утратил квалификацию. Ведь действие кино происходит не летом 1942-го, как в «Жаворонке», а в конце 1944-го. Когда люди в лагере уже по 2-3 года просидели.

Раньше Максим Калашников думал, будто нет равных по дебилизму и алогичности американским «Звездным войнам» и японским анимэ. Каюсь, неправ был. Нынешние расейские кино про войну бьют все рекорды. Оно и понятно: они ведь о войне ничего толком не читали. Это чисто их фантазии и представления. Эпизод с тем, что в концлагерь Ордруф привезли советскую «тридцатьчетверку» с мертвым экипажем внутри, с оружием экипажа и даже со снарядами – остатком боекомплекта! Как привезли? А бес его знает. Расейские халтурщики такими мелочами себя не утруждают. И то, что сие уродство стало самым кассовым, рисует жуткое состояние умов общества РФ.

Сравните уродские киноподелки нынешних халтурщиков с танковым эпизодом из «Освобождения»1970 г.

https://youtu.be/kQgjTfEc4A8

Это вообще можно сравнить с дебильными «покатушками» в «Несокрушимом»? А с музыкальным рядом? И эти существа будут утверждать, что они превзошли советских кинематографистов, как та продюсерша «Несокрушимого»? Недоделки вы. Если ко времени выхода «Штрафбата» еще были живы те, кто реально прошел штрафные части и писал возмущенные письма, обличая этот воспаленный бред, то теперь они ушли. И дебилы резвятся привольно.

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Ну, воспаленный бред уже не нового «Противостояния» МихАлкова по деталям разобрал еще Евгений Нефедов. Однако все это постоянно повторяется во ВСЕХ «военных» лентах уже путинской поры. (Как испоганили образ Рихарда Зорге, недавно писал А.Колпакиди). Попробуем выделить общие черты россиянской кинохалтуры «про войнушку».

- Полное пренебрежение к историческим и просто армейским реалиям. Махровая отсебятина и бредятина.

- Алогичность полная, все приносится в жертву ложной эффектности и зрелищному «экшну».

- Бойцы Великой Отечественной были, оказывается, подобием уголовного быдла, ботающего по фене.

- Органы госбезопасности СССР только тем и занимались, что мешали нормальным мужикам воевать – и всех арестовывали. Причем все они – сплошь сластолюбивые идиоты и карьеристы. В общем, как выиграли войну – непонятно.

- Войну выиграли урки. Органы госбезопасности и обычные армейские части только и делали, что мешали им побеждать и выступали в роли заградотрядов.

- Немцы на фоне советских солдат показаны как тонкие, благородные, трагические натуры, человечные и чистые – на фоне советских тупиц и подлинных выродков.

- При этом игра актеров – дубовая, диалоги – бессвязные и глупые, характеры не прорисованы, есть множество прерываемых эпизодов и сюжетных линий (побочных по отношению к основному сюжету бредовых обрывков ни к селу-ни к городу). Тьма ходульных, надуманных конфликтов. Все это пытаются закрыть визуально-компьютерными эффектами.

В советском кинематографе даже эпизодические роли были тщательно проработанными шедеврами. Вспомните миссис Хадсон или Бэрримора в классической шерлокиане Масленникова. Или кузнеца («Коротка кольчужка!») в «Александре Невском». А потрясающий по экспрессии эпизод танкового боя на Курской дуге в «Освобождении» 1970 года!

В россиянском кино эпизодические персонажи – словно недотесанные из чурбачков деревянные куклы. Какие-то незапоминающиеся уродцы без лиц, наполовину проработанные. Это касается не только поделок про Великую Отечественную, но и «исторической клюквы» вроде архидорогого «Викинга».

- Диалоги в сем «кино» страшно убоги, лубочны или банальны. Видно, что головы сценаристов – пустые. Им ведь и сказать-то толком нечего.

- Видно, что ленты тяп-ляпаются вчерашними варганщиками сериалов про братву и ментов, все равно ненавидящими все, что связано с СССР, чернушниками. И что бы они ни снимали, получаются все те же урки и «мусора».

- Все это сопровождается какими-то немыслимыми затратами.

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Перечислить все уродства и гуано, снятое «про войну» за минувшие 20 лет, да еще и с разбором их дичайшей дичи – на то потребуются многие дни. Проще сказать, что все эти постсоветские ленты по Вторую Отечественную, за крайне редкими исключениями, следует сгрести бульдозером на свалку и никогда не показывать. Впрочем, зритель так и делает, предпочитая советские кинокартины. Это о «большом кино». О тьме-тьмущих «правдивых сериалов» о Войне и фронтовых разведчиках против садистов из НКВД, про дивесантов, «сволочей», штрафбаты и снайперов даже говорить не приходится. В этом г…не штрафники после ранения возвращаются в штрафбаты (в реальности они получали полную реабилитацию, восстановление прежних званий и наград), уголовники-бандиты живут в трехэтажных особняках и свободно раскатывают в нищей послевоенной стране на роскошных черных автомобилях генеральского уровня. Вор-главарь банды в Ленинграде, разыскиваемый всеми «органами» за бандитизм и убийства милиционеров, СВОБОДНО расхаживает по городу (даже не изменяя внешности!) и обедает в ресторане в отдельном зале.

От таких сериалов блевать тянет в первые же четверть часа просмотра. Скорее, все эти «кина» - предмет исследования относительно того, что творится в головах постсоветского быдла. Что претендует на статус творцов. Но умственные их способности – как раз на уровне кретинов, режущихся в компьютерные игры. Интересно, они ждут, когда зрители тоже станут полными дебилами?

Впору говорить о психокультурной катастрофе в РФ. Здесь даже из патриотических побуждений делают то, что отвращает от героики Великой Отечественной, а русских – изображает как полных уродов и недочеловеков. Пьяных, ограниченных, расхристанных. (Вы хотя бы «Горячий снег» Бондарева для начала почитали бы, придурки. Или «Семя грядущего» Шевцова. Эти писатели сами воевали). У молодежи «кинотворчество» постсовков вызывает тошноту. Они просто не смотрят ленты про Войну. Предпочитая какие-нибудь футуристические сериалы с Запада, вроде «Черного зеркала». Голливуд без труда торжествует над «патриотической» халтурой.

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В царстве «кое-каков» и «тяп-ляпов» за большие деньги, в стране полной халтуры да имитаций, нет счастливых изолированных островов. Русская советская киношкола погибла. Как погибли многие научные и инженерные школы, как деградировали образование, высокоразвитая промышленность, как выродилось в обывательский волюнтаризм толковое и грамотное государственное управление. В деиндустриализованной стране, сделавшейся придатком к Сырьевой Трубе, вырождается все. И само государство, и спецслужбы (Петров-Боширов), и церковь, и кинематограф.

Если ваши великие авиастроители делают летающие гробы типа «погосяноджета», то и кино у вас таким же выходит. Создав вывернутое наизнанку, психопатологическое Зазеркалье, расплодив кумовство и некомпетентность везде, вы уж точно призов Каннского кинофестиваля не обретете.

Вы не можете экранизировать отличную научную фантастику Советского Союза. Вы хоть полистайте, помимо Ивана Ефремова, книги Савченко, Гансовского, Днепрова, Гуревича. Там что ни рассказ – потрясающая история. В той же фильмографии СССР на тему Великой Отечественной есть и потрясающая фантастика. Например, «Эксперимент доктора Абста» 1968 года, где есть и превращение подводных диверсантов в зомби с помощью психотропных стредств, и действия смелого русского, что разрушает базу с чудовищным отрядом. Вы не хотите снять новый вариант такого фильма? В СССР сняли не шибко удачный боевик «Последний рейс «Альбатроса»» - по книге «Штурмфогель» без свастики» Е.Федоровского. О том, как наш разведчик уничтожает гитлеровский реактивный Ме-262, затягивая и срывая программу создания немецкой реактивной авиации. Эх, воплотить бы замысел на новом уровне! Экранизировать бы великолепные советские приключенческие книги о действиях наших ДРГ в Югославии и на Курилах («Прибой у Котомари» Б.Воробьева)…

Но куда вам! На сцену вышло обывательское быдло, сформировавшееся при позднем Брежневе, при Горбаче и Ельцине. Со зловонной гнилью в головах.

Понадобятся титанические усилия НАШЕЙ власти, чтобы исправить положение.