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Московский листок

Олигархи за пределами Конституции РФ

Опубликовано 07.12.2020 автором Григорий Полуэктов в разделе комментариев 0

путин выборы кремль
Олигархи за пределами Конституции РФ

Президент большую часть времени суток находится в своём "бункере", однако народу даёт понять, что он в курсе того, что происходит в стране и естественно принимает меры по улучшению положения. Читатель спросит, каким образом. А вот таким. 18 ноября этого года на очередном совещании с правительством по видеосвязи произнёс: "Абсолютное большинство  наших врачей, фельдшеров, медсестёр, работников скорой помощи мужественно и профессионально исполняют свой долг, делают всё возможное и даже невозможное, всё, что от них зависит, рискуя собой, чтобы помочь людям.  Сейчас недопустимы любая медлительность и нерасторопность. Чёткость, оперативность и эффективность в поддержке людей и защите - вот это ключевой критерий работы всех уровней власти. Ни в коем случае нельзя допустить ни одного сбоя". Красиво сказано, но оно не имеет никакого отношения к реальной жизни. Действительно большинство медиков работают потому что не хотят умирать от голода. При этом значительная часть медицинского персонала уволилась. Очевидно  нашли  работу, чтобы хоть как - то прожить и содержать семьи. Но не всем такая участь обеспечена. В медицинских учреждениях катастрофически не хватает транспорта , лекарств, коек и  персонала. Люди работают на износ. Одна фраза президента мне понравилась, но она сказана в пустоту. "Сейчас недопустимы любая медлительность и нерасторопность". Это в первую очередь касается именно руководство страны и  министров здравоохранения бывших и действующих.  Голикова и Скворцова развалили   здравоохранение и что мы видим. Одна пошла на повышение, а другой  президент  вручает награду. Он издевается над народом или как? Что президент знает о положении в этой отрасли за пределами Москвы? Скорая  вообще не приезжает  на вызов или приезжает через три дня, когда в ней уже нет необходимости. При молчаливом согласии президента эти две особы закрыли тысячи поликлиник, больниц, отделений, которые надо было законсервировать. На передачах у В.Соловьёва открытым текстом говорят, что страна должна готовиться к войне. Нынешняя Россия не готова даже к локальным войнам. Никто этим не занимается. Нужны огромные средства, а бюджет на последующие три года сокращается. О какой медлительности и расторопности говорит президент? Он говорит потому что над что - то говорить. Ведь ему никто не задаёт наводящих вопросов.

Президент поручил правительству и руководителям регионов принять исчерпывающие меры по организации бесплатной выдачи всех необходимых лекарств заболевшим сразу после постановки диагноза, а также в кратчайшие сроки устранить их дефицит там где он есть. На эти цели выделено 5 миллиардов рублей. А что делали руководители до пандемии? Для народа ничего, только для себя. Почему же президент ничего не говорит о  других больных? Лекарства подскочили в цене в два и более раз. Почему так произошло? Да потому что  аптеки все частные.  Предприятия, которые выращивают продукцию для президента и Парламента принадлежат государству и их скачки цен на рынках не касаются. Более того  вы понимаете, что на государственных предприятиях продукция будет чище чем у частника.. Поэтому по стране работают сотни, а может  и  тысячи подпольных предприятий по производству лекарств. Некоторые предприятия выпускают пустышки, а на некоторых с вредными наполнителями. И в первом случае и во втором человек умирает. И власть не принимает никаких мер. Почему? Да потому что она (власть) не пользуется аптеками. Всё это сотворено для народа. Жратву выращивают на государственных предприятиях, а лекарства где придётся.

"Ни в коем случае нельзя допустить  ни одного  сбоя". Это о чём выдал президент? Сегодня вся медицина работает на сбоях. Почти во всех регионах не хватает специализированного транспорта  и бригад на этот транспорт. Правительство  за первый квартал 2021 года может решить проблему транспорта. А где взять бригады медиков? На подготовку уйдёт от пяти до семи лет. А сколько народу умрёт за эти годы? Президент думает об этом? К сожалению такой мысли у него не возникает. Он думает как помочь людям Сирии,  Ливии, Нагорному Карабаху. Свои подождут. А с бригадами  можно решить вопрос в течение месяца. Объявите по всей стране, что зарплата на скорой помощи увеличивается в пять раз. И медики вернутся. Но не тут - то было, у правительства на это нет денег, а вот платить миллионы чиновникам деньги есть.

По журналу "Форбс" выписал 21 российского олигарха и получил бюджет страны. Этот же журнал информирует народ о том, что в России около 200  миллиардеров. Все эти суммы выведены из страны и работают на наших врагов. Под матрас эти миллиарды не  положишь. Они в банках или в предприятиях. Читатель,  смотрите что происходит в стране. Не успели оправиться от первой волны эпидемии, как нагрянула вторая  более агрессивная. Президент проводит почти ежедневно совещания, собрания с правительством, с  руководителями  фракций и депутатами думы. Но он ни разу не обмолвился о наших олигархах. Как будто их нет, однако они держат за бугром почти два бюджета страны, которого катастрофически не хватает  у себя. Более того по году из страны очевидно через Центральный банк в Лондон вывезли 220 тонн золота. Вы что - нибудь можете по этому поводу сказать или написать?  Собственная власть нас  обрекает на голодную смерть и на отсутствие медицинской помощи. Больницы забиты вирусниками и с другими диагнозами даже не принимают. А президент говорит  в пространство о том, что надо сделать всё возможное и невозможное.

Читатель, после такой речи что - нибудь у вас изменилось?  Никто из местных руководителей на  эту речь не обратили внимание. Любой регион за исключением Москвы нуждается в средствах, а их нет, они гуляют за пределами России. Премьер создаёт новую структуру. "Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан". А почему не создать подобный центр по  обеспечению граждан растительным маслом или качественным хлебом, а может  годной к употреблению   питьевой водой? Неужели в правительстве никто не занимается планированием и разработкой лекарственных препаратов? Тогда давайте  правительство дармоедов разгоним. В Советском Союзе почти 90 процентов лекарств производили сами, а сейчас почти все закупаем. Зачем держать такое правительство??? С одной стороны премьер принял решение сократить количество чиновников, а с дугой создаёт новые  конторы. Так было всегда в течение 30 бандитских лет.

Президент несколько раз пытался вернуть в страну хотя бы часть вывезенных миллиардов. Объявлял амнистии, однако на это олигархи и воры не обратили внимание. Смотрите, люди добрые. Президент  ранее предлагал национальной идеей объявить патриотизм. И каков результат? Есть в стране композитор И.Крутой. Уважаемый человек. Так вот вся его родня живёт в Майями. А он зарабатывает миллионы в России и переводит в США. Вот это и есть наш путинский патриотизм. Не забывайте про выборы. Провалим для народа будет одна дорога - на кладбище.



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