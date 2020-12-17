К вопросу об ограничении цен на растительное масло

Минсельхоз, Минпромторг, крупнейшие торговые сети и производители подписали соглашения о снижении и стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар. Об этом сообщается на сайтах министерств, участвовавших в подготовке соглашений.

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Из книги "Путешествия и исследования в Южной Африке", Давид Ливингстон, Чарльз Ливингстон. Издательство «Дрофа».

Старшим офицером здесь был [в 1862 году] временно исполняющий обязанности коменданта Тете [поселение в Африке]. Это был своеобразный правитель. Вскоре после своего вступления в должность он издал ограничивающий прибыли закон, которым устанавливались рыночные цены на туземные продукты.

В связи с опустошающими войнами, имевшими место в течение трех последних лет, цены на продукты возросли почти втрое по сравнению с прежними.

Губернатор решил снизить цены до их прежнего уровня и объявил, что за 2 ярда коленкора [вид ткани] должны продаваться 24 штуки домашней птицы вместо 8-ми и что цены на овец, коз и растительное масло должны быть снижены в соответствующей пропорции.

Первый туземец, явившийся на рынок, отказался продавать своих кур по правительственной цене. Он был немедленно представлен пред лицо разгневанного коменданта, который за неподчинение присудил его к следующему наказанию: провинившегося должны были целый день водить по улице с повешенным ему на шею кудахчущим товаром, а затем он был послан на ночь в тюрьму.

Другой несчастный вынес на продажу кувшин орехового масла; за отказ продавать его по установленной законом цене он был принужден выпить значительную его часть.

Единственное затруднение, которое встретил комендант в проведении своей реформы, состояло в том, что туземцы отказались продавать свои продукты, пока эти новые законы не будут отменены.