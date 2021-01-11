Черта подведена, а есть ли толк?

Закончилась осенняя сессия Государственной думы. На заседании Госсовета подведены итоги. Естественно, как всегда, Геннадий Андреевич выступил перед членами совета и приглашёнными парламентариями. Он много выступает и в парламенте, и в партийной газета, на пленумах и на съездах партии, однако выступления одинаковы как под копирку. Так получилось и в этот раз. Напомнил о программе, которая прозвучала на Орловском международным форуме с которой он познакомил после форума и президента. На основании этой программы коммунисты разработали 12 законов, если бы они были приняты то бюджет имел бы 33 триллиона рублей - так говорил Г.Зюганов.

И снова о детях войны, которые влачат нищенское существование. Ну сколько же раз можно напоминать об этой проблеме? Измором хотит взять президента. Неужели Геннадий Андреевич не понимает, что на измор президент не реагирует. Надо изыскать другие методы. У вас самого на языке мозолей нет от бессмысленного повторения? Находите другие способы убедить президента. Не найдёте потому что вы боитесь народа, а без него ваша говорильня и гроша ломаного не стоит. Деньги все за пределами страны. Вам ведь это известно.

Идёт заседание по итогам работы думы. Г.Зюганов переходит хвалить себя за то, что якобы они - коммунисты отправили в Донбасс 90 - ый гуманитарный конвой. Но ведь эти подарки, как и продукты, лекарства, строительные материалы собрали не они, а народ и предприятия. Вы только организацию присваиваете себе. В стране всё делается за счёт нищего народа. Надо не груз направлять, а присоединить к России и открывать предприятия, чтобы народ сам зарабатывал себе на жизнь. Боитесь не выдержите напора США и НАТО. Имею ввиду руководство страны. Отмахнуться то нечем.

Нынешняя власть никогда не допустит, чтобы рабочий человек получал как в совхозе имени Ленина по сто тысяч рублей. Зачем воду толочь в ступе? И далее о беспределе рейдеров. 30 лет рейдерство на службе у чиновников и их друзей. Идёт системное перераспределение собственности. И это никогда не закончится пока не будет ликвидирован бандитский капитализм. Лидер коммунистов знает об этом, но больше он ничего придумать не может. Надо встречаться с людьми, бывать на предприятиях, выслушивать рабочих и вместе искать выходы из создавшегося уклада жизни в стране. Надо чтобы рабочие предлагали выход, а потом это предложение обсуждать, чтобы рабочий человек понял, что он не пешка в разорённой стране, и от его действий может произойти изменение. Народ ведь вас не поддерживает. Нет ни одного митинга, который бы насторожил власть.

Отчитываясь за работу думы и своей фракции Геннадий Андреевич напомнил совету, что в стране 104 миллиардера, пятеро из которых имеют состояние равное бюджету страны. Ошеломляющая новость озвученная на таком собрании. Овации были или нет? Думаю, что не были так как сидящие не бедные люди и большинство из них если и не миллиардеры, то миллионеры точно. За смелость Зюганову спасибо, но что дальше? Ведь таких выступлений было почти на каждом подобном собрании. И нет реакции народа. Почему? Возможно потому что его речь не опубликована в СМИ. А газеты простой народ не читает из - за дороговизны и за то, что им нет веры. Нет живого общения с народом страны и исчезла окончательно оппозиция.

В начале двухтысячных годов коммунисты собирали огромные массы людей к советским праздникам и за это за них голосовали. По мере того, как Геннадий Андреевич начал богатеть, получая огромные средства не только из бюджета за голоса избирателей, но и от кандидатов, которые получали место в думе по спискам стал иначе воспринимать чиновников с их огромными доходами и вообще богатых людей. Он постоянно говорит и на совете об олигархах и их миллиардными доходами, но он ни разу не сказал, что эти средства заработаны преступным путём. Он ни разу не сказал, что в Госдуме вообще нет бедных и даже среднего достатка. Ещё раз напомню читателям о том, что однажды Жириновский заявил, что место в думе стоит несколько миллионов долларов. Через некоторое время уточнил В.Соловьёв, назвав стоимость в 10 миллионов долларов. Так откуда в думе может появиться бедный или даже среднего достатка депутат? Об этом нам говорят современные фильмы. Сафрон, являясь смотрящим, накопил обирая собственников приличные деньги и теперь выдвигает себя в депутаты. Полиции всё это известно, однако что либо поделать не может. Полицейскому и особенно с большими погонами мешают деньги смотрящего, привлечь к суду. И такие фильмы идут ежедневно с повтором, чтобы молодёжь изучила политику власти и знала как поиметь капитал. Ни один фильм ещё не рассказал народу и молодёжи, как простой смертный став предпринимателем зажил на широкую ногу. А страна продолжает терять население. За последние 5 лет Россия уменьшилась на 1,2 миллиона человек. В России есть член экспертного совета "За правду" С. Михеев, который взялся прокомментировать потерю численности населения. "Материнский капитал перестал работать. Не поможет и Мишустин. А мы все можем многое другое. В целом, это называется комплексной политикой народосбережения страны, ибо люди, а не бабло на счетах - главный актив. Надо создавать нормальную среду. Дороги, газтфикация.90 % выпускников детских домов не доживают до 40 лет. Наркотики, алкоголь и так далее. Возврат 30 миллионов русских оказавшихся за рубежом. И проблема Донбасса". В.Соловьёв вывел его в СМИ и он часто выступая у него на передачах высказывал правильные мнения, но здесь он перестарался и оказался брехуном. Именно бабла не хватает народу, чтобы рожать. А материнский капитал в этом хаосе, справедливо сказано, не даёт желаемого результата. Нужно строить или восстанавливать тысячи разорённых предприятий и не только в больших городах, вернуть народ в деревни и платить не бабло, а нормальную зарплату. Когда человек будет не опасаться за завтрашний день, тогда и будет расти народонаселение. А как создавать нормальную среду? Михеев не сказал. Зюганов тоже говорит примерно тоже. На кого работает наша власть? На народ или на чиновников и олигархов, и просо воров? Мошенники вывели с банковских счетов 15 миллиардов рублей народных денег. И кто им возместит утрату? Смотрите, Михеев, даже Стерлигов закрывает часть своих, как раньше говорил, доходных предприятий. И не только предприятий, но и магазинов даже в Москве. А вы сами у него спросите причину закрытия? И ещё одна фраза Сергея. "А мы все можем многое". Например? Ничего вы не можете без расширения производства и создания рабочих мест о чём говорил президент в начале своего пути. Идёт наоборот сокращение и отсутствие медицины. Нужно восстанавливать социализм и тогда будет расти население. Но вы же против и об этом говорите на передачах у В.Соловьёва. Вам повезло, вы при деньгах, а народ в большинстве своём на прожиточный минимум. Это не прожиточный, это концлагерный паёк. Представьте себя на 12 - 15 тысяч рублей? Вот такие у нас политики и по этому Россия стала нищей страной.