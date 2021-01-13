Давайте вместе спросим!

У нас есть организация, которая в связи с этим обычным сезонными ОРВИ, запугивает население смертью от ужасного коронавируса, с целью вызвать панику у населения, – Роспотребнадзор. И в связи с деятельностью этой организацией, у граждан возникают вопросы, на которые сам Роспотребнадзор как бы ответить не способен, ввиду того, что там как бы нет специалистов-медиков, а есть только специалисты по организации паники.

Помните, что было 30 декабря уже прошлого года?

«Российские врачи пришли в офис Роспотребнадзора, требуя ответов. Но главу ведомства Анну Попову заменила кадровичка, которая ни на один вопрос ответить не смогла. В итоге медики пожаловались в Генпрокуратуру на надзорный орган.

Около 100 человек из «Независимой ассоциации врачей», «Лиги защитников пациентов» и советов граждан из разных регионов прибыли в Москву, чтобы обсудить с Поповой действия властей в связи с эпидемией коронавируса».

В этот раз Попова спряталась, но даже она понимает, что отвечать-то, как бы, надо!

И Роспотребнадзор поручил отвечать на вопросы граждан по эпидемии коронавируса подчинённому институту, надо думать, отвечать «научно» и в рамках федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Этот институт - ФБУН «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Пастера» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

И указанный институт создал сайт для получения вопросов, на который любой гражданин имеет возможность зайти и задать свой вопрос - https://www.pasteurorg.ru/feedback.

А согласно статьи 12 помянутого закона: «Письменное обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения…».

И при помощи этого сайта в 9-06 московского времени 19 ноября 2020 года я направил в этот институт открытое письмо с объяснением трёх заданных Роспотребнадзору вопросов, а для информации моих читателей текст этого обращения находился внутри статьи «ТРИ ВОПРОСА РОСПОТРЕБНАДЗОРУ», опубликованной на сайтах:

http://www.ymuhin.ru/node/2258/tri-voprosa-rospotrebnadzoru

https://forum-msk.org/material/news/16822893.html

https://maxpark.com/community/4109/content/7267675

http://worldcrisis.ru/crisis/3723608,

- а затем распространённой в интернете.

Не буду повторять доводы к вопросам – их можно посмотреть по указанным адресам, но в данном случае важно то, что, наплевав на закон, Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Пастера» не ответил мне к 19 декабря, нет ответа и по сей день.

Вот у меня и возникла просьба-предложение к читателям - зайти на сайт https://www.pasteurorg.ru/feedback и обратиться к этому институту со следующим (или похожим) обращением:

«Ю. Мухин в рамках части 3 статьи 7 Федерального закона Российской Федерации от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 19 ноября 2020 года обратился к вам с «Открытым письмом с тремя вопросами о COVID-19», в котором мотивировал и задал следующие вопросы:

1. Почему вы считаете причиной паники COVID-19 некий вирус SARS-COV-2, если этот вирус не вызывает никакой болезни у тех людей, которых вы считаете, «заразившимися без симптомов»?

2. Почему Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека России не потребовала от институтов биологии выделения вируса SARS-COV-2 и организации его «золотого стандарта», а вместо этого через СМИ наводит панику в России используя теоретические умствования лиц, называющих себя «учёными»?

3. Почему Роспотребнадзор и подчинённые ему исследовательские институты, видя из приведенной статистики, что коронавирусные ограничения в России вызывают не только колоссальные экономические убытки, но и ничем не оправданное повышение смертности населения, тем не менее, поддерживают власть в её стремлении вводить и вводить попрание конституционных прав граждан, ограничения экономики и общественной жизни?

Вопреки статье 12 Федерального закона Российской Федерации от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» вы не ответили Мухину на эти вопросы.

Прошу сообщить мне, почему вы, нарушая закон, не отвечаете на письмо Ю. Мухина от 19 ноября 2020 года? Прошу также ответить мне на эти вопросы!».

Разумеется, вы можете послать ваш собственный текст вопроса на эту тему.

Взятые для краткости отдельно, эти вопросы могут показаться непонятными, поэтому рекомендую, всё же, зайти по указанным адресам и в статье «Три вопроса Роспотребнадзору» прочесть объяснение к этим вопросам.

И вы увидите, что, исходя из того, ответы на какие вопросы я запросил, эти ответы одинаково важны как для перепуганных COVID-19, так и для тех, кто не видит в этой болезни проблему, большую, чем проблема сезонного гриппа.

Поэтому прошу вас лично поучаствовать в получении ответов.