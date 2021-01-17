Вы, наверное, думаете, что русский путь —это «промыслительные ориентиры духовной, государственной и общественной жизни русского народа, определившие его историческую судьбу»? Ошибааааетесь!
15 декабря я отправила пакет в Германию (моей маме — 96-летней старушке, ветерану войны, — правительство ФРГ, возможно, выделит кое-какие подъемные в тяжелое время пандемии, но для это нужны всякие документы, которые и были в этом пакете). По совету почтового работника, для скорости отправила через EMS.
Перед вами — копия отслеживания моего почтового отправления. Понятно, что оно начинается с конца, то есть с момента прибытия адресату. Прибыло сегодня. Ниже — его путь. В основном, русский, как вы увидите. Чтобы не писать постскриптума, прокомментирую сразу: эпидемия бушует во всем мире, но почему-то в нормальной стране это не влияет на работу почтовой связи. А у нас — «Почта России»! Это многое объясняет... И еще: а где, интересно, мой пакет летал с 4 до 12 января? Прям мистика.
Прибыло в место вручения
16 января 2021, 05:06 FRANKFURT, Германия
Передано в доставку по Германии
15 января 2021, 14:52 DEFRAA, Германия
Таможенное оформление
15 января 2021, 14:47 DEFRAA, Германия
Начата обработка в Германии
15 января 2021, 09:26 FRA, Германия
Прием на таможню
15 января 2021, 06:40 DEFRAA, Германия
Прошло регистрацию в Германии
15 января 2021, 06:39 DEFRAA, Германия
Начата обработка в Германии
12 января 2021, 09:41 LEJ, Германия
Отправлено из России
04 января 2021, 21:41 , Россия
Подготовлено к отправке из России
21 декабря 2020, 06:32 104007, Химки
Прибыло в сортировочный центр
21 декабря 2020, 06:31 104980, Химки
Выпущено таможней
18 декабря 2020, 22:06 130980, Химки
Прием на таможню
18 декабря 2020, 22:05 130980, Химки
Прибыло на границу России
17 декабря 2020, 14:43 130980, Химки
Прибыло в сортировочный центр
17 декабря 2020, 14:39 130980, Химки
Покинуло сортировочный центр
16 декабря 2020, 22:57 102975, Шарапово
Прибыло на границу России
16 декабря 2020, 05:01 130210, Шарапово
Прибыло в сортировочный центр
16 декабря 2020, 02:53 102975, Шарапово
Покинуло сортировочный центр
16 декабря 2020, 01:37 108960, Давыдково
Прибыло в сортировочный центр
15 декабря 2020, 20:39 108960, Давыдково
Покинуло место приема
15 декабря 2020, 15:25 117209, Москва
Принято в отделении связи
15 декабря 2020, 12:45 117209, Москва
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