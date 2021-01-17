Вы, наверное, думаете, что русский путь —это «промыслительные ориентиры духовной, государственной и общественной жизни русского народа, определившие его историческую судьбу»? Ошибааааетесь!

15 декабря я отправила пакет в Германию (моей маме — 96-летней старушке, ветерану войны, — правительство ФРГ, возможно, выделит кое-какие подъемные в тяжелое время пандемии, но для это нужны всякие документы, которые и были в этом пакете). По совету почтового работника, для скорости отправила через EMS.

Перед вами — копия отслеживания моего почтового отправления. Понятно, что оно начинается с конца, то есть с момента прибытия адресату. Прибыло сегодня. Ниже — его путь. В основном, русский, как вы увидите. Чтобы не писать постскриптума, прокомментирую сразу: эпидемия бушует во всем мире, но почему-то в нормальной стране это не влияет на работу почтовой связи. А у нас — «Почта России»! Это многое объясняет... И еще: а где, интересно, мой пакет летал с 4 до 12 января? Прям мистика.

Прибыло в место вручения

16 января 2021, 05:06 FRANKFURT, Германия

Передано в доставку по Германии

15 января 2021, 14:52 DEFRAA, Германия

Таможенное оформление

15 января 2021, 14:47 DEFRAA, Германия

Начата обработка в Германии

15 января 2021, 09:26 FRA, Германия

Прием на таможню

15 января 2021, 06:40 DEFRAA, Германия

Прошло регистрацию в Германии

15 января 2021, 06:39 DEFRAA, Германия

Начата обработка в Германии

12 января 2021, 09:41 LEJ, Германия

Отправлено из России

04 января 2021, 21:41 , Россия

Подготовлено к отправке из России

21 декабря 2020, 06:32 104007, Химки

Прибыло в сортировочный центр

21 декабря 2020, 06:31 104980, Химки

Выпущено таможней

18 декабря 2020, 22:06 130980, Химки

Прием на таможню

18 декабря 2020, 22:05 130980, Химки

Прибыло на границу России

17 декабря 2020, 14:43 130980, Химки

Прибыло в сортировочный центр

17 декабря 2020, 14:39 130980, Химки

Покинуло сортировочный центр

16 декабря 2020, 22:57 102975, Шарапово

Прибыло на границу России

16 декабря 2020, 05:01 130210, Шарапово

Прибыло в сортировочный центр

16 декабря 2020, 02:53 102975, Шарапово

Покинуло сортировочный центр

16 декабря 2020, 01:37 108960, Давыдково

Прибыло в сортировочный центр

15 декабря 2020, 20:39 108960, Давыдково

Покинуло место приема

15 декабря 2020, 15:25 117209, Москва

Принято в отделении связи

15 декабря 2020, 12:45 117209, Москва