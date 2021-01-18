О воздушно-капельным пути распространения эпидемии COVID-19

Как уже поняли адекватные читатели, по теме пресловутой эпидемии самые тяжёлые для «учёных» вопросы – это предельно простые вопросы. На сложные вопросы «учёные» научились плести «научным» языком то, что и сами не понимают, - что-нибудь про «сорок бочек вирусов в одной капле соплей». Понятно, что и все читатели из этой околонаучной белиберды «учёных» ничего не понимают, но останется впечатление, что читатели не поняли ответ потому, что «учёные» умные, а те, кому они «объясняют» - дураки.

А на простой вопрос даже учёным надо давать простой ответ, а что давать, если ответа нет или он убийственный для «учёных»?

Вот я задал институту Пастера три предельно простых вопроса

1. Почему они считают причиной болезни COVID-19 некий вирус SARS-COV-2, если этот вирус не вызывает никакой болезни у тех людей, которые считаются «заразившимися без симптомов»? Повторю, если вирус присутствует в организме людей и не вызывает болезни, то почему у заболевших именно этот вирус, а не нечто другое, считается вызывающим болезнь?

Вот сообщение из Китая: «На данный момент в больницах региона находятся примерно 850 инфицированных — около 650 человек с температурой и кашлем, а также примерно 200 бессимптомных носителей. Ранее Шицзячжуан решили закрыть на карантин из-за выявления 117 случаев COVID-19, 67 из которых переносились бессимптомно». Заметьте, речь идёт не об «инкубационном периоде», а о тех, у кого вирус обнаружен, а признаков болезни нет.

Ведь так причиной любой болезни можно считать что-угодно, что присутствует в организме. Можно объявить, к примеру, что кишечная палочка, присутствующая у всех теплокровных животных, вызывает мозоли. А почему так не считать и начать борьбу с кишечной палочкой с целью борьбы с пандемией мозолей, которую услужливо объявит ВОЗ? Нет, в самом деле, если пресловутый вирус SARS-COV-2, у одних вызывает эпидемию ОРВИ, под названием COVID-19, а у других нет, то, повторю, почему кишечную палочку нельзя обвинить в эпидемии мозолей?

2. Почему Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека России не потребовала от институтов биологии выделения вируса SARS-COV-2 и организации его «золотого стандарта», то есть, почему не устанавливает, какой именно микроорганизм вызывает ОРВИ в 2020-21 годах?

Мне обязаны ответить не бла-бла-бла про то, что «вирус выделен», а в какой лаборатории этот вирус выделен, какой номер получил, когда отправлен во Всемирную организацию здравоохранения. Но никто в мире этого (выделения вируса SARS-COV-2) не делал и не делает, посему до сих пор неизвестно, есть ли в природе вирус SARS-COV-2 и вызывает ли он ОРВИ типа COVID-19?

Напомню то, о чём сообщал ранее, - взятые у больных COVID-19 выделения, якобы содержащие вирус SARS-COV-2, не создают колоний (не приживаются) в клетках человека, и не вызывают болезни у подопытных животных.

3. Почему Роспотребнадзор и подчинённые ему исследовательские институты, видя из статистики болезни COVID-19, что коронавирусные ограничения в России вызывают не только колоссальные экономические убытки, но и ничем не оправданное повышение смертности населения по сравнению с не вводившей никаких ограничений Белоруссией, тем не менее, поддерживают власть в её стремлении вводить и вводить попрание конституционных прав граждан, ограничения экономики и общественной жизни?

Ну, что на этот вопрос ответят медики, если по сей день делают вид, что никогда не слыхали про Белоруссию и вообще не знают, где эта страна находится?

Эти вопросы просты и поэтому понятны любым нормальным людям, посему этим людям и понятны будут любые ответы на эти вопросы, в том числе и ответы в виде «научного» балабольства. Будет понятно, что балабольства «учёных» про то, что вирус якобы «давно выделили», является способом избежать ответа по существу, следовательно, ответа на мои вопросы у «науки» просто нет.

Поэтому институт Пастера мне и не отвечает – ему ничего ответить.

Не может же Роспотребнадзор ответить, что по указанию мировой закулисы, с целью разрушения экономики России, «россиянским учёным» приказано не выделять вирус SARS-COV-2, и поэтому «россиянские учёные» не знают, как объяснить ситуацию, когда вирус как бы обнаруживается ПЦР-тестом (не предназначенным для этого), а симптомов болезни нет. А нанеся огромные убытки народу России карантинами, Роспотребнадзор боится, что русский народ прибьёт его, узнав о том, что Лукашенко убытков Белоруссии не наносил, а результаты по борьбе с сезонным ОРВИ в Белоруссии намного лучше.

Или есть другие соображения такого молчания Роспотребнадзора?

И вот тут мне в голову пришёл ещё один простой вопрос: а кто показал, что вирусы ОРВИ передаются воздушно-капельным путём?

Да, есть явно отсосанные из пальца числа эффективности той или иной маски. Есть достаточно много работ о том, что «маски помогают», но исследования в этих работах построены на статистике отдельных случаев, причём, явно есть и множество случаев, статистика которых показывает обратное – бесполезность маски.

И вся пропаганда ношения масок как защиты против вирусов построена на убеждающем малограмотного зримом препятствии между здоровым человеком и больным, и только. Глупец носит маску и этим гасит свой перепуг. (А если совсем дебил, то требует, чтобы и остальные носили бесполезные и даже вредные намордники).

И если вдуматься, то все заверения о том, что вирусы ОРВИ передаются воздушно-капельным путём, основаны на том, что учёные просто не могут предложить никакого иного способа распространения эпидемии ОРВИ. Ведь признак эпидемии – распространение болезни – есть, есть и утверждения, что болезнь вызывается вирусом, и если болезнь распространяется не воздушно-капельным путём, то как??

Но я не встречал работ, методика которых очевидна для любого исследователя, - надо предлагать больному покашлять или почихать на стерильную поверхность, затем под микроскопом обнаружить на ней капельки и рассмотреть их содержимое под микроскопом с целью, во-первых, обнаружить в капельке вирусы вообще, и, во-вторых, оценить их количество. Или обнаружить их любым иным путём.

Ведь это только считается, что если вирусы обнаруживаются в выделениях носоглотки больного, то они есть и в капельках брызг при его кашле или чихании. Это понятно, это логично, но это всего лишь логичная теория, а где эксперимент по подтверждению этой теории? Где эксперимент по подтверждению того, что эти вирусы имеются в капельках?

Да ведь и это не всё. Ну, положим, вирусы будут обнаружены, но чем доказано, что они могут вызвать болезнь?

Ведь уже есть несколько экспериментальных подтверждений того, что даже выделения больного COVID-19 человека не заражают ни подопытных животных, ни клетки человеческого тела. К примеру, напомню, что в своей статье «Что вызывает болезнь COVID-19» http://www.ymuhin.ru/node/2264/chto-vyzyvaet-bolezn-covid-19 я цитировал американского врача Тома Коуэна, который на сайте американского аналога министерств здравоохранения – «Центра по контролю и профилактике заболеваний США» (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), рассмотрел работу группы 20 вирусологов https://drtomcowan.com/only-poisoned-monkey-kidney-cells-grew-the-virus/.

Так вот, эти исследователи ввели жидкость от больного с наличием предполагаемого SARS-CoV-2 в культуру клеток человека и обезьян, включая клетки аденокарциномы человека (A549), клетки печени человека (HUH 7.0) и клетки эмбриональной почки человека (HEK- 293Т). И в клетки почки обезьян Vero E6 и Vero CCL81.

И доктор Коуэн сообщает: «…вирусологи обнаружили, что растворы, содержащие SARS-CoV-2 – даже в больших количествах – НЕ были, я повторяю, НЕ были заразными ни для одной из трех культур тканей человека, которые они тестировали!

Проще говоря, это означает, что эти исследователи доказали, что этот «новый коронавирус» не заразен для людей. Он заразен ТОЛЬКО для клеток почек обезьян, и только тогда, когда вы добавляете в смесь два сильнодействующих препарата (гентамицин и амфотерицин), которые, как известно, токсичны для почек».

Доктор Коуэн восклицает:

«Друзья мои, читайте это снова и снова. Эти вирусологи, опубликованные CDC, представили на своих условиях четкое доказательство того, что вирус SARS-CoV-2 безвреден для человека. Это единственно возможный вывод, но, к сожалению, ЭТОТ РЕЗУЛЬТАТ ДАЖЕ НЕ УПОМИНАЕТСЯ В ИХ ЗАКЛЮЧЕНИИ. Они просто говорят, что могут предоставить запасы вирусов, выращенные только на клетках обезьяны Vero…».

Но если вирус SARS-CoV-2 не живёт даже в неповреждённых клетках человека, то в связи с чем утверждать, что он живёт капельках жидкости?

И на сегодня есть всего один эксперимент, который был поставлен с целью определить возможность заражения вирусом посредством воздушных капель, этот эксперимент был проведен более века назад, во времена «испанского» гриппа, но этот эксперимент до сих пор никто не повторил, с целью опровергнуть его выводы или подтвердить.

Да, идея о том, что вирусы ОРВИ передаются воздушно-капельным путём, пришла в голову врачам уже в те времена и если вы посмотрите на фотографии времён «испанского» гриппа, то увидите практически поголовное ношение масок и повсеместные карантины – во время эпидемии «испанки» были использованы все приёмы ограничения прямых контактов людей друг с другом.

Но насколько это было эффективно? Оказывается, что тогда медицина была как-то более профессиональна, нежели сегодня, соответственно, медики пыталась выяснить даже не эффективность ношения масок и карантинных мероприятий, а сам принцип того, как заражаются люди болезнью, которую считают непонятным гриппом. Сведения возьму из очень полезной в наше время книги «Вирусомания» Т. Энгельбрехта и К. Кёнлейна.

«Чтобы лучше оценить загадку этой массовой болезни, в ноябре 1918 года с добровольцами в Бостоне была предпринята попытка симуляции инфекции. Это были 62 здоровых моряка, обвинённые в преступлениях и отправленных в тюрьму. Им было обещано помилование при условии, что они примут участие в эксперименте. У 39 из них не было гриппа, поэтому теория заключалась в том, что они будут особенно восприимчивы к инфекции и болезням.142 Но результаты ничего подобного не подтвердили, как описывает американская научная журналистка Джина Колата в своей книге «Грипп»: «Врачи ВМС собрали слизь от людей, которые отчаянно болели от гриппа, собирая густые вязкие выделения из носа и горла. Они распыляли слизь от больных гриппом в нос и горло некоторых мужчин и бросали её в глаза других мужчин. В одной попытке они брали слизь из задней части носа человека с гриппом, а затем сразу втирали её в носовую перегородку одного из добровольцев». Пытаясь имитировать то, что происходит естественным образом, когда люди подвергаются воздействию жертв гриппа, врачи взяли десять добровольцев в больничную палату, где от этой болезни умирали мужчины. Больные лежали на своих узких кроватях, сгорая от лихорадки, будучи в бреду. Десять здоровых мужчин получили инструкции: каждый должен был подойти к кровати больного и приблизиться к нему, наклониться к его лицу, вдохнуть его зловонное дыхание и поболтать с ним в течение пяти минут. Чтобы быть уверенным в том, что здоровый человек был полностью подвержен болезни больного, больной должен был глубоко выдохнуть, пока здоровый человек дышал непосредственно рядом с ним. Наконец, жертва гриппа пять раз кашляла в лицо добровольцу. «Каждый здоровый доброволец повторил эти действия с десятью разными больными гриппом. Каждый больной гриппом был серьёзно болен не более трёх дней - период, когда вирус или что-то, что вызывало грипп, всё ещё должен был присутствовать в его слизи, в его носу, в его лёгких. «Но ни один здоровый человек не заболел».143 Подобный эксперимент, проведённый в гораздо более жёстких условиях, проводился в Сан-Франциско с 50 заключёнными в тюрьму моряками. Но, опять же, результаты не соответствовали тому, чего ожидали врачи: «Исследователи были ошеломлены. Если эти здоровые добровольцы не заразились гриппом, несмотря на все усилия врачей сделать их больными, то в чём причина этой болезни? Как именно люди заболели гриппом?»144».

И что на этот вопрос ответила «наука»?

А она как до этих экспериментов, так и после них, как утверждала, что ОРВИ передаются воздушно-капельным путём, так и утверждает. Наши медики руководствуются правилом: «Если практика не соответствует теории, то тем хуже для… практики!».

Тупое следование доктринам характеризует сегодняшнюю мировую науку, и пандемия ОРВИ, названная COVID-19, прекрасно этот вывод и подтвердила, и показала.

P.S. Дал «Красному радио» интервью по этому поводу, чтобы призвать и его слушателей обратиться в институт Пастера с приведенными выше вопросами. Если есть желание прослушать, то оно по этому адресу: