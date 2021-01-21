Судью по вызову продлевать будете?

Вот ведь как получается – опять не могу дать статью про вакцинацию, придётся уже видимо давать на следующей неделе. Дело в том, что мне подослали постановление Химкинского суда о заключении Навального на 30 суток, но в доводах адвокатов я не увидел того, о чём напишу ниже. Может это судья об этих доводах не упомянула (это обычное дело при вынесении заведомо неправосудных судебных актов), а может и адвокаты прошляпили.

Прежде всего о том, насколько законно Навального задержали.

Основания для задержания установлены статьёй 91 УПК РФ:

«1. Орган дознания, дознаватель, следователь вправе задержать лицо по подозрению в совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы, при наличии одного из следующих оснований:

1) когда это лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его совершения;

2) когда потерпевшие или очевидцы укажут на данное лицо как на совершившее преступление;

3) когда на этом лице или его одежде, при нем или в его жилище будут обнаружены явные следы преступления.

2. При наличии иных данных, дающих основание подозревать лицо в совершении преступления, оно может быть задержано, если это лицо пыталось скрыться, либо не имеет постоянного места жительства, либо не установлена его личность, либо если следователем с согласия руководителя следственного органа или дознавателем с согласия прокурора в суд направлено ходатайство об избрании в отношении указанного лица меры пресечения в виде заключения под стражу».

То есть, задержать могли только того, кто подозревается в совершении преступления (или правонарушения, но это уже КАС РФ).

Но Навальный не совершал никакого преступления, поскольку статья 14 УК РФ установила: «1. Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания». Но неявка куда либо, даже по вызову суда, не является общественно опасным деянием, запрещенным УК РФ под угрозой наказания – не является преступлением.

Следовательно, согласно закону, как бы действующему то ли в России, то ли в Рашке, не было никаких оснований задерживать А. Навального и применять к А. Навальному меры пресечения.

Ну и интересно то, что судья основала своё постановление на статье 46 Уголовно исполнительного кодекса Российской Федерации», в которой есть строчка «4. Скрывшийся с места жительства осужденный, местонахождение которого неизвестно, объявляется в розыск и может быть задержан на срок до 48 часов. Данный срок может быть продлен судом до 30 суток». Но дело в том, что вся статья 46 УИК РФ называется: «Ответственность за нарушение порядка и условий отбывания исправительных работ и за злостное уклонение от их отбывания». Да, действительно, согласно Уголовного кодекса РФ уклонение от отбывания исправительных работ является деянием, запрещённым под угрозой наказания, - согласно статье 50 УК РФ: «В случае злостного уклонения осужденного от отбывания исправительных работ суд может заменить неотбытое наказание принудительными работами или лишением свободы из расчета один день принудительных работ или один день лишения свободы за три дня исправительных работ». Уклонение от принудительных работ - это преступление, и уклоняющегося можно задержать.

Но А. Навальный не приговорён к исправительным работам – к реальному наказанию. У него реальное наказание – лишение свободы - заменено условным. И всё! И к никаким исправительным работам его, повторю, не приговаривали.

Не имели права его задерживать!

Опять эти судейские уроды приговорили всех нас выплачивать Навальному компенсацию по решению Европейского суда по правам человека.

Вот и ещё пример к печальному выводу – если нет судов, то нет и государства. Нет ни России, ни даже Рашки. Ведь в любом, даже паршивом, но государстве, человек, исполняющий законы, спокоен, - его никто не арестует, не обидит. Защита законопослушных граждан – это обязанность государства, а граждан защищает в государстве суд. Но если нет судей, то нет и суда, а нет суда, то нет и государства! Напомню, что согласно Основам конституционного строя России, в России судьи обязаны избираться народом, а не назначаться президентом, и если судей народ не избирает, то нет и судов.

Тут дебилы вякают про возрождение России. Вот оно, ваше возрождение - России, как государства, вообще нет! Есть уголовная банда, вершащая свои «понятия» на территории, на которой живут суслики и как бы граждане, и банде плевать, исполняют ли суслики и как бы граждане законы. Ну, а самим бандитам на этой территории, соответственно, можно даже не плевать, а прямо оправляться на права граждан, установленные Конституцией РФ.

P.S. Постановление Химкинского суда

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