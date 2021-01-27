Вопросы по "эпидемии" коронавируса

Кто откажется от вакцинации будет носить на одежде «звезду Ковида» жёлтого цвета.

Новости пандемии

Один из комментаторов моих работ поставил передо всеми думающими людьми вопросы, которые я до сих пор не догадался поставить сам – вопросы организационного плана. Посему я счёл своим долгом перенести эти вопросы из его комментария в мой текст.

«1. РФ даже по официальным данным (которые естественно - ложные) занимает четвертое место в мире по количеству зараженных Ковид! Почему в стране не введен режим функционирования государственной системы по предупреждению ЧС – «режим ЧС»?

До сих пор (11 месяцев) действует режим «Повышенной готовности»! К чему готовятся эти «руководители» страны?

2. Почему руководством по борьбе с этой «болезнью» занимается Роспотребнадзор? Ведь это - статистики! В его рядах нет ни врачей-инфекционистов, ни вирусологов, пульманологов, эпидемиологов?

Почему всем руководит Попова, а не руководство МинЗдрава?

3. Чем непосредственно занимается МЧС РФ?

Для тех кто не понимает: именно «МЧС» при возникновении всех ЧС природного и техногенного характера начинает работать как координирующий (и руководящий) орган всех подсистем ГО в стране!

Именно МЧС пишет все действующие документы и распоряжения, проводит совещания, осуществляет контроль, руководство и осуществляет персональную ответственность в вопросах ликвидации ЧС.

А как Вы понимаете: возникновение болезни и есть - ЧС.

Для примера: именно подразделения МЧС (областные управления, службы) в 2003 году занимались всеми видами деятельности (подготовка документов, учения, все виды контроля) при готовности к возникновению в стране вспышки эпидемии Птичьего гриппа!

Сейчас: МЧС - не работает совсем! Может быть это потому, что полностью деградировал ее руководящий состав? Как Вы, наверное, знаете нынешний «глава» МЧС Зимичев - никакого отношения к МЧС вообще не имеет! Это - охранник Путина, в ГО - полностью профнепригоден.

4. Почему массовое «заражение» коронавирусом в мире - так избирательно? Например: страны Юго-Восточной Азии фактически не подвержены болезни.

Скандинавские страны - аналогично, количество заболевших - минимально.

Сравните заболеваемость в Финляндии, например, с заболеваемостью в Германии или Великобритании.

А ведь вирус проник во все эти страны? Так почему его поражающая способность такая разная?

5. Очень интересный пример возник с ситуацией на острове Занзибар, Танзания. За истекшие полгода Танзанию посетило более 1 млн туристов из Европы, России, Украины. Ествественно, что среди такого количества посетителей должны были быть и люди: переболевшие, невыявленные вирусоносители, «бессимптомные» больные.

Но... ни одного случая заболевания среди местного населения в Танзании за истекший период - выявлено не было! Ни одного! А извините: многие европейские (да и российские) женщины едут в Танзанию не за «платонической» любовью с аборигенами!».

Выводы:

- никакого вируса - нет!

- имеет место целенаправленное (и строго локальное) испытание бактериологического оружия!

- «опыты» эти были сакционированы в США, еще при Обаме. Думаю, что года с 2015-го! Вспышка атипичной пневмонии (которую ложно интепретировали как «заболевемость вейп-курильщиков») происходила в США в период 2018-19 годов!

- в Китае (а именно в Ухане) - и находилась непосредственно американская лаборатория! И видимо ввиду низкого профессионализма китайцев - и стала возможность утечки опасного вещества!

- травили специально США (сатанисты-демократы, паника против Трампа), ИРАН (это уже видимо по указанию самого Трампа (по просьбе израильских «товарищей»), Италию (этих паразитов - не жалко), проверяли способность европейцев к «сопротивлению» болезни и «профилактических мероприятий».

РФ специально никто не травил! Это - колония! Свои.

Могли завести небольшое число случаев именно рассеяне из Италии, США. Вся статистика РФ - лжива!

Ну не может в Петербурге уже три месяца регистрироваться ежедневно одна и та же цифра больных - 3700!».

Дополнение к факту отсутствию коронавируса на Занзибаре и в Танзании. Там основное коренное население – негры. А недавно пришло сообщение о проведенном исследовании в Великобритании: «Исследование также показало, что вероятность смерти у людей азиатского происхождения была в 1,49 выше, чем у белых больных, а у чернокожих — в 1,3 раза выше. Более того, у выходцев из Азии и чернокожих пациентов риск оказаться на ИВЛ и в отделениях интенсивной терапии оказался выше на 50-80 процентов, чем у белых больных того же возраста».

По данным учёных, негры болеют и умирают от коронавируса больше белых, а в Танзании и Занзибаре негры вообще не болеют! «Наука», мать её!

К выводам комментатора я ещё добавлю вопросы от блогера, обычно целующего в зад власти России https://verola.livejournal.com/1457188.html. Он приводит статистику смертности от коронавируса в Австрии, имеющей население в полтора раза меньше, чем в Москве, и в Москве. В Австрии только с начала декабря прошлого года по 10 января этого года, на коронавирус списывали от 15 до 220 человек в сутки. Такой вот был разбег и это понятно - все люди разные, у них разные отягчающие болезни, которые и вызывают смерть, не поддающуюся какой-либо равномерности в эти короткие периоды от суток к суткам.

А что касается Москвы, то бедный блогер, что называется, таращит глаза:

«Это официальные данные московской мэрии. С 15 ноября по 5 января числа смертей: 75, 72, 74, 76, 73, 77, 74, 75, 71, 76, 75, 73, 77, 76, 72, 74, 76, 75, 73, 77, 74, 72, 76, 71, 75, 74, 77, 76, 72, 75, 77, 73, 76, 72, 74, 77, 75, 71, 73, 76, 74, 77, 73, 76, 75, 72, 73, 71, 76, 77, 74, 75.

Все числа за 50 дней подряд строго от 71 до 77. Нет ни одного меньше равно 70, ни одного больше равно 78, и ни одного повтора».

Это не статистика – это ложь! Это какой-то умник Роспоребнадзора выдумывал числа смертности по Москве, не напрягая куриные мозги.

Фашистский режим Кремля лжёт, лжёт и лжёт! Лжёт открыто, лжёт нагло, лжёт в уверенности, что дебильное население всё равно никакую ложь не увидит. Поэтому я не могу согласиться с приведенным выше выводом комментатора моих работ в том, что «имеет место целенаправленное (и строго локальное) испытание бактериологического оружия!».

Применение оружия безусловно имеется, но не бактериологического. Этот вирус, если он есть, очень слаб и как оружие не годен. Поверим в данном случае Малышевой, которая озвучила итоги официальной статистики в сравнении: вероятность умереть от вируса SARS-COV-2 в возрасте до 25 лет меньше, чем вероятность погибнуть от удара молнии; в возрасте от 25 до 65 лет – меньше, чем вероятность подавиться за едой и умереть от этого; и вероятность умереть в возрасте старше 65 лет – в 20 раз меньше, чем вероятность умереть от рака или сердечно-сосудистых заболеваний.

Ну кому такое бактериологическое оружие надо?

Но на самом деле оружие применено, однако это оружие психологическое. И главные убийцы – журналисты СМИ, вопящие за свои вонючие деньги о страшном коронавирусе.

Ну и дебилы из населения, вопящие о том же, но бесплатно.