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Московский листок

Вопросы по "эпидемии" коронавируса

Опубликовано 27.01.2021 автором Юрий Мухин в разделе комментариев 0

медицина бюрократия лекарства коронавирус
Вопросы по "эпидемии" коронавируса

Кто откажется от вакцинации будет носить на одежде «звезду Ковида» жёлтого цвета.

Новости пандемии

Один из комментаторов моих работ поставил передо всеми думающими людьми вопросы, которые я до сих пор не догадался поставить сам – вопросы организационного плана. Посему я счёл своим долгом перенести эти вопросы из его комментария в мой текст.

«1. РФ даже по официальным данным (которые естественно - ложные) занимает четвертое место в мире по количеству зараженных Ковид! Почему в стране не введен режим функционирования государственной системы по предупреждению ЧС – «режим ЧС»?

До сих пор (11 месяцев) действует режим «Повышенной готовности»! К чему готовятся эти «руководители» страны?

2. Почему руководством по борьбе с этой «болезнью» занимается Роспотребнадзор? Ведь это - статистики! В его рядах нет ни врачей-инфекционистов, ни вирусологов, пульманологов, эпидемиологов?

Почему всем руководит Попова, а не руководство МинЗдрава?

3. Чем непосредственно занимается МЧС РФ?

Для тех кто не понимает: именно «МЧС» при возникновении всех ЧС природного и техногенного характера начинает работать как координирующий (и руководящий) орган всех подсистем ГО в стране!

Именно МЧС пишет все действующие документы и распоряжения, проводит совещания, осуществляет контроль, руководство и осуществляет персональную ответственность в вопросах ликвидации ЧС.

А как Вы понимаете: возникновение болезни и есть - ЧС.

Для примера: именно подразделения МЧС (областные управления, службы) в 2003 году занимались всеми видами деятельности (подготовка документов, учения, все виды контроля) при готовности к возникновению в стране вспышки эпидемии Птичьего гриппа!

Сейчас: МЧС - не работает совсем! Может быть это потому, что полностью деградировал ее руководящий состав? Как Вы, наверное, знаете нынешний «глава» МЧС Зимичев - никакого отношения к МЧС вообще не имеет! Это - охранник Путина, в ГО - полностью профнепригоден.

4. Почему массовое «заражение» коронавирусом в мире - так избирательно? Например: страны Юго-Восточной Азии фактически не подвержены болезни.

Скандинавские страны - аналогично, количество заболевших - минимально.

Сравните заболеваемость в Финляндии, например, с заболеваемостью в Германии или Великобритании.

А ведь вирус проник во все эти страны? Так почему его поражающая способность такая разная?

5. Очень интересный пример возник с ситуацией на острове Занзибар, Танзания. За истекшие полгода Танзанию посетило более 1 млн туристов из Европы, России, Украины. Ествественно, что среди такого количества посетителей должны были быть и люди: переболевшие, невыявленные вирусоносители, «бессимптомные» больные.

Но... ни одного случая заболевания среди местного населения в Танзании за истекший период - выявлено не было! Ни одного! А извините: многие европейские (да и российские) женщины едут в Танзанию не за «платонической» любовью с аборигенами!».

Выводы:

- никакого вируса - нет!

- имеет место целенаправленное (и строго локальное) испытание бактериологического оружия!

- «опыты» эти были сакционированы в США, еще при Обаме. Думаю, что года с 2015-го! Вспышка атипичной пневмонии (которую ложно интепретировали как «заболевемость вейп-курильщиков») происходила в США в период 2018-19 годов!

- в Китае (а именно в Ухане) - и находилась непосредственно американская лаборатория! И видимо ввиду низкого профессионализма китайцев - и стала возможность утечки опасного вещества!

- травили специально США (сатанисты-демократы, паника против Трампа), ИРАН (это уже видимо по указанию самого Трампа (по просьбе израильских «товарищей»), Италию (этих паразитов - не жалко), проверяли способность европейцев к «сопротивлению» болезни и «профилактических мероприятий».

РФ специально никто не травил! Это - колония! Свои.

Могли завести небольшое число случаев именно рассеяне из Италии, США. Вся статистика РФ - лжива!

Ну не может в Петербурге уже три месяца регистрироваться ежедневно одна и та же цифра больных - 3700!».

Дополнение к факту отсутствию коронавируса на Занзибаре и в Танзании. Там основное коренное население – негры. А недавно пришло сообщение о проведенном исследовании в Великобритании: «Исследование также показало, что вероятность смерти у людей азиатского происхождения была в 1,49 выше, чем у белых больных, а у чернокожих — в 1,3 раза выше. Более того, у выходцев из Азии и чернокожих пациентов риск оказаться на ИВЛ и в отделениях интенсивной терапии оказался выше на 50-80 процентов, чем у белых больных того же возраста».

По данным учёных, негры болеют и умирают от коронавируса больше белых, а в Танзании и Занзибаре негры вообще не болеют! «Наука», мать её!

К выводам комментатора я ещё добавлю вопросы от блогера, обычно целующего в зад власти России https://verola.livejournal.com/1457188.html. Он приводит статистику смертности от коронавируса в Австрии, имеющей население в полтора раза меньше, чем в Москве, и в Москве. В Австрии только с начала декабря прошлого года по 10 января этого года, на коронавирус списывали от 15 до 220 человек в сутки. Такой вот был разбег и это понятно - все люди разные, у них разные отягчающие болезни, которые и вызывают смерть, не поддающуюся какой-либо равномерности в эти короткие периоды от суток к суткам.

А что касается Москвы, то бедный блогер, что называется, таращит глаза:

«Это официальные данные московской мэрии. С 15 ноября по 5 января числа смертей: 75, 72, 74, 76, 73, 77, 74, 75, 71, 76, 75, 73, 77, 76, 72, 74, 76, 75, 73, 77, 74, 72, 76, 71, 75, 74, 77, 76, 72, 75, 77, 73, 76, 72, 74, 77, 75, 71, 73, 76, 74, 77, 73, 76, 75, 72, 73, 71, 76, 77, 74, 75.

Все числа за 50 дней подряд строго от 71 до 77. Нет ни одного меньше равно 70, ни одного больше равно 78, и ни одного повтора».

Это не статистика – это ложь! Это какой-то умник Роспоребнадзора выдумывал числа смертности по Москве, не напрягая куриные мозги.

Фашистский режим Кремля лжёт, лжёт и лжёт! Лжёт открыто, лжёт нагло, лжёт в уверенности, что дебильное население всё равно никакую ложь не увидит. Поэтому я не могу согласиться с приведенным выше выводом комментатора моих работ в том, что «имеет место целенаправленное (и строго локальное) испытание бактериологического оружия!».

Применение оружия безусловно имеется, но не бактериологического. Этот вирус, если он есть, очень слаб и как оружие не годен. Поверим в данном случае Малышевой, которая озвучила итоги официальной статистики в сравнении: вероятность умереть от вируса SARS-COV-2 в возрасте до 25 лет меньше, чем вероятность погибнуть от удара молнии; в возрасте от 25 до 65 лет – меньше, чем вероятность подавиться за едой и умереть от этого; и вероятность умереть в возрасте старше 65 лет – в 20 раз меньше, чем вероятность умереть от рака или сердечно-сосудистых заболеваний.

Ну кому такое бактериологическое оружие надо?

Но на самом деле оружие применено, однако это оружие психологическое. И главные убийцы – журналисты СМИ, вопящие за свои вонючие деньги о страшном коронавирусе.

Ну и дебилы из населения, вопящие о том же, но бесплатно.



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