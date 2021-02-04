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Московский листок

Забьем Лехе баки

Опубликовано 04.02.2021 автором Николай Бедный в разделе комментариев 0

путин выборы навальный кремль
Забьем Лехе баки

Вот и сел Лёха. Шалунишка этакий. Столько лет игнорировал ФСИН. Всего-то делов, зайти отметиться, чайку похлебать. Дверь нараспашку, зайди. Нет, нос задран и мимо. 50 раз мимо. Как за бугор мотнуть, время есть, а галочку поставить - времени нет. Обидно, понимашь. Вопрос: чего раньше не посадили? Ответ: жалели, потому как человеколюбивые. Вопрос: чего сейчас посадили? Ответ: пока не знаем, но придумаем.

 

КПРФ планирует массово подавать заявки на политические акции в России 23 февраля - сообщает пресса. Архиверно, Геннадий. Забьём Лёхе баки. А то ишь ты какой. Пацанят на улицы вывел, а заявки-то и нет. Регламент-то и нарушен. Посиди, посиди - подумай. 23 февраля раньше было днём Красной Армии. Слишком просто было, очень определённо. Сейчас это день защитника Отечества. Толерантненько. Нацгвардия будет пьяна и благодушна. Что там у нас в программе? А в программе у нас "12 шагов к достойной жизни". Сначала было 10 шагов, добавилось ещё два. По чистой случайности это совпало с числом апостолов. Тут или натуральный ряд невелик, или пусть патриарх порешает.

 

Очень хорошая программа, с большим количеством хороших слов. Каждый россиянец должен обязательно её всосать. Россию всегда тянуло в империю. Вот и сейчас тянет. Как там шапка Мономаха, моли не съели? Потому 12 шагов надо до Путина довести с умом. Не как в 1905-ом. Императоры обычно слегка пугливы, редко из бункера вылазят. Неча всем колхозом на Красную площадь переть. Пусть Геннадий прихватит своих ребят, из думцев, 12 штук. Будет здорово символично. Каждый из парней пусть вызубрит по одному шагу, чтоб от зубов отскакивало. Остановиться надо в 12 шагах от императора. А там старички сами меж собой перетрут, чай, не первый год замужем. Вспомнят КПСС, прольют слезу, сфоткаются для прессы. Эй, а как шаги? Не боись, не скиснут. Одобрят ваши шаги, примут к сведению. Не галопом же нестись к достойной жизни. А вечером - салют. Славно закончится день 23 февраля.

 

Что, и весь Марлезонский балет? Больше актов не будет? Не плачь, дружок, обязательно будет. Ведь есть ещё Кремль. Забьём Лёхе и Гене баки. Национальная идея России - патриотизм - заявил Владимир Путин. Великий и скромный Путин. О, ты не прав, Владимир. Национальная идея России - любовь к тебе, Государь. Народ любит тебя, Владимир. Не жалкие 60%, не 68%, как доносят нерадивые опросы. Сто шестьдесят восемь процентов народа любит тебя, государь.

 

Мало иметь национальную идею, надо донести её миру. Не снарядов и пуль, не заводов и фабрик боятся соседи. Они боятся национальной идеи. Хочу попенять тебе, Государь. Плохо твои приближённые доносят миру нашу национальную идею. Да что там, своему же народу плохо доносят. Не поверишь, сам народ запутался в национальной идее. Не те люди заправляют этим архиважным вопросом. Вот Кириенко, разве это его корыто? Он в чём дока, он в дефолтах дока. Зачем сняли его с этого увлекательного направления? Обратно его, к дефолтам, к киндер сюрпризам. А Сурков? В кустах спрятали, а уши торчат. Развеж бывает рояль с ушами?

 

Национальная идея льётся только с телевизора. Да кто его нынче смотрит, этот телевизор? А всё почему? Потому что в телевизоре тепло и сытно. Гони всех вон, Государь. Во дворы, подворотни, улицы с разбитыми фонарями. В мороз и слякоть. Пусть там славят тебя, Государь. Жалко смотреть на эти халтурные подтасовки. Вот вроде как ты едешь на машине, а несколько людей машут тебе руками. Ты в другом месте едешь себе на машине, а те же люди машут тебе руками. Не только Станиславский, блохастый кот скажет - не верю. Говорю тебе, Государь, не мелочись. Махни рукой, всей кодлой примчимся на Красную и умрём от любви к тебе. Хочешь, махнём на Дворцовую, и там умрём. На всех площадях России умрём. Можем умереть на мостах, щучкой попрыгав в реки. Как тебе любо, так и помрём. Вот что надо показать миру. Мир испугается нашей к тебе любви и отменит санкции.

 

Личная просьба, Государь. Угомони уже эту балерину. Сил нет смотреть на её растяжку. Не спорю, красота - страшная сила, но у неё же там просто ужас. Говорят, у тебя на море образовался домишко. Или у твоего друга, неважно. Место тихое, непубличное. Говорят, там из пола шест торчит. Может, её туда, к шесту?



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