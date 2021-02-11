Суровая реальность от правительственных мерзавцев

Читаю: «К сожалению, добавленная смертность в 2020 году появилась практически во всех странах мира, и везде она на тех уровнях, которые мы не хотели бы видеть. Это наша суровая реальность, в которой мы живем — я имею в виду все страны мира, которые живут в эпоху пандемии», — сказал господин Песков во время пресс-колла».

О чем речь?

Заместитель Председателя Правительства сообщила: «Смертность в России выросла на 17,9% в 2020 году в том числе из-за ковида, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге в Доме правительства. По ее данным, коронавирус обусловил 31% избыточной смертности в России в прошлом году». В 2020 году в стране умерли 2,124 млн человек, это на 323 тыс. человек больше, чем в 2019 году, 31% от этого числа – 100 тысяч человек умерших как бы от коронавируса. Таким образом, от преступных мероприятий правительства – от домашнего ареста, безумного ношения масок, от сокращения лечения онкологических (примерно 300 тысяч умирающих в год), сердечно-сосудистых (примерно 900 тысяч умирающих в год) и прочих больных, а главное, от перепрофилирования больниц под инфекционные и заражения всех отделений внутрибольничными инфекциями – в 2020 году умерло 223 тысяч граждан России, вернее, 223 тысячи – целый город – были УБИТЫ правительством России и врачами, поддакивающими правительству из алчности. Повторю: УБИТЫ правительством и врачами!

В том числе убит и бывший главный санитарный врач Москвы, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, замдиректора по науке НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Николай Николаевич Филатов, пытавшийся призвать к совести врачей и правительство и остановить ковидбезумие. Он попал в больницу, там его заразили внутрибольничной бактерией Klebsiella pneumoniae. Но эту бактерию удалось высеять (обнаружить) поздно - всего за несколько дней до его смерти, - уже начался сепсис и поэтому спасти Филатова не удалось. Ну и СМИ объявили, что он умер от коронавируса.

То есть, с Филатовым сотворили то, что творят врачи в пресловутой «коммунарке» (ГКБ №40). Пока эта больница была новой и не зараженной внутрибольничными бактериями, там в марте смертность была менее полпроцента, а в ноябре она уже подскочила до 9%!

Вот из таких смертей и состоит утверждение Голиковой, что «коронавирус обусловил 31% избыточной смертности в России в прошлом году».

Кстати, начали выходить предварительные статистические данные за полный 2020 год и в других странах, и в том числе и в скандинавских странах. А эти страны интересны тем, что в Швеции не вводились никакие локдауны и обязательное ношение масок, а Норвегия, противопоставляемая Швеции, была образцовой страной по внедрению коронавирусного идиотизма, виноват, коронавирусных карантинов https://antiscientism.livejournal.com/63293.html.

Как следует из приведенных в этом источнике графиков, подтверждённых выводами именно норвежских исследователей (что в данном случае важно), общая смертность в Швеции в 2020 году была ниже смертности в Швеции в 80-е и 90-е годы, когда и население Швеции было меньше. А удельная смертность на 1000 человек населения в этом ужасном «пандемическом» 2020 году была в Швеции НИЖЕ не только тех лет, но и отдельных лет начала этого века. Скажем, в 2020 «пандемическом» году итоговая смертность была 9,39 на 1000 жителей, а в 2000-2009 годах всего чуть-чуть ниже – 9,25 человек. Подскочила не на 17,9%, как в России, а всего на 1,5%, и это при том, что в 1990-1999 годах смертность была 10,75; а в 1980-1989 годах – 11,04 человека на 1000 жителей, то есть на 14,5-17,6% выше, чем в 2020 году.

Поразительно то, что и смертность конкретно от ОРВИ на 100 тысяч жителей в 2020 году в Швеции была ниже, чем 5 лет назад и намного ниже, чем в 80-е и 90-е годы.

Ну и вообще выглядит издевательски над ковидпаникёрами то, что общая нормализованная смертность в Швеции в 2020 «пандемическом» году оказалась ниже смертности у дебильно закарантиненных соседей – Дании и Финляндии, хотя, к примеру, в 2016-2017 годах смертность в Дании была ниже, чем в Швеции.

И мы же понимаем, чтобы считать, что у нас или во всём мире свирепствует эпидемия, надо, чтобы при сохранённой обычной смертности от обычных причин, резко возросла смертность от собственно эпидемической болезни. Но ведь, повторю, ничего этого и близко нет! Смертность от ОРВИ в Швеции в 2020 «пандемическом» году была не то, что выше, а ниже, чем пять лет назад и в предыдущие годы!

И эти статистические данные за якобы «пандемический» 2020 год свидетельствуют - никакой пандемии нет и не было! Ну как эти числа можно понять по-иному??

Вернёмся в Россию. Вот выдающееся достижение от ещё одних отечественных производителей ещё одной отечественной вакцины против коронавируса, которая названа ими «ЭпиВакКорона», - слава от вакцины «Спутник V» многим спать не даёт. Статья под заголовком «Первое в мире фото британского штамма COVID-19 получили новосибирские учёные» попала в топ новостей:

«Это удалось сделать благодаря специальному микроскопу, который увеличивает в 100 тысяч раз.

ФБУН ГНЦ «Вектор» впервые в мире сфотографировал штамм коронавируса, который выявили и получили от прилетевшего из Великобритании заражённого в декабре 2020 года. Снимок опубликовали на сайте Роспотребнадзора России.

Сделать микрофотографию учёным удалось благодаря трансмиссионному электронному микроскопу при увеличении в 100 тысяч раз. Вирусная частица — округлой формы диаметром около 140 нанометров (одна миллиардная часть метра)». И дано фото «выявленного» вируса:

https://sdelanounas.ru/i/d/3/d/d3d3Lm5za3R2LnJ1L3VwbG9hZC9tZWRpYWxpYnJhcnkvZGUzL2RlM2JkZmQ5NTlmMDE0OTE1NzI1YTQxZGVmZTBlZmI5LmpwZz9fX2lkPTEzOTAyMw==.jpg

Заметим, что новосибирские учёные вирус не выделили, а «выявили». То есть, взяли из носоглотки больного мазок, в котором содержалось до 30 миллиардов вирусоподобных частиц, быстренько под микроскопом их перебрали и «выявили» ту частицу, что и надо, – вирус «британского штамма COVID-19». (Это уже безграмотность журналиста – на самом деле вирус называется SARS-COV-2).

А я вот смотрю, смотрю на эту мутную картинку – а где на этом шарике из этого фото надпись «британский штамм SARS-COV-2»? Или хотя бы «COVID-19»? Да и вообще, как они узнали, что этот шарик в числе 30 миллиардов таких же шариков – это не просто вирусоподобная частица, а именно вирус? (Из Вики: «Вирусоподобные частицы (VLP) - это молекулы, которые очень похожи на вирусы, но не заразны, поскольку не содержат вирусного генетического материала»).

Да ведь не только в этом дело. Коронавирусы открыты в 60-х годах и выяснилось, что семь их разновидностей каждый год вызывают от 4 до 20% случаев всех ОРВИ. Коронавирусы, скорее всего, есть в пробах мокрот у любого простудившегося. Поэтому ещё раз – где на этом шарике на этой картинки надпись «британский штамм SARS-COV-2» или хотя бы «british strain SARS-COV-2»?

Тут ведь так. Если вирус выделен, то у учёных имеется его изолят – чистая культура вируса, то есть некая жидкость, в которой все частицы – это не смесь вирусов с вирусоподобными частицами, а только сам вирус в чистом виде. И тогда в микроскопе любой шарик – это зараза, вызывающая болезнь, - вирус. Тогда понятно, что именно на этом фото изображено и почему утверждается, что это «тот самый вирус». Но если вирус не выделен, то зачем вам микроскоп и в связи с чем вы утверждаете, что этот шарик - это вообще вирус? Таких шариков в мазке соплей 30 миллиардов!

Напомню, что вирус SARS-COV-2 нигде в мире не выделен.

Но нам-то плевать на мир, нас лишили свободы и убили 223 тысячи сограждан из-за якобы «убийственной эпидемии, вызванной вирусом SARS-COV-2» в России, и «научные учреждения» России, сидящие на нашей шее, обязаны были сами этот вирус выделить перед тем, как кричать о его убийственности, и перед тем, как разрабатывать к нему вакцину.

Есть такое правило – если вы задали правильны вопрос, то вам не потребуется ответ. Так в моём случае. Ещё в ноябре я задал институту Пастера в Петербурге вопрос:

«Почему Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека России не потребовала от институтов биологии выделения вируса SARS-COV-2 и организации его «золотого стандарта», а вместо этого через СМИ наводит панику в России используя теоретические умствования лиц, называющих себя «учёными»?».

Но не получил на него ответ в положенный срок – к 19 декабря прошлого года. Я повторил вопрос – и до сих пор глухое молчание этих «учёных». И вот это молчание – это реальный ответ!

Опять напомню, что мой оппонент С. Миронин уверяет, что произвёл поиск в тысячах рецензированных статей на предмет сообщения о выделении вируса SARS-CoV-2, и нашёл только вот такое сообщение:

«В декабре 2019 года группа пациентов с пневмонией неизвестного происхождения была связана с оптовым рынком морепродуктов в Ухане, Китай. Ранее неизвестный бета-коронавирус был обнаружен с помощью непредвзятого секвенирования в образцах, взятых у пациентов с пневмонией. Эпителиальные клетки дыхательных путей человека были использованы для выделения нового коронавируса, названного 2019-nCoV, который образовал группу внутри подрода sarbecovirus, подсемейства Orthocoronavirinae. В отличие от MERS-CoV и SARS-CoV, 2019-nCoV является седьмым членом семейства коронавирусов, которые заражают людей. Ведется усиленное наблюдение и дальнейшее исследование. (Финансируется национальной программой ключевых исследований и разработок Китая и Национальным приоритетным проектом по контролю и профилактике инфекционных заболеваний в Китае.)».

Если перевод выполнен адекватно, то получается, что вирус SARS-CoV-2 выделен китайцами в изолят на эпителиальных клетках человека. Замечательно! Но тогда почему не сделан следующий маленький шажок для получения полноценного «золотого стандарта» – почему вирусами этого изолята не заражены здоровые подопытные организмы с получением симптомов хотя бы ОРВИ?

И почему китайцами этот изолят не передан ВОЗ и мировому сообществу для разработки вакцины?

Это вопрос? Это вопрос!

И вот Я.Джугашвили нашёл и перевёл ответ на этот вопрос.

https://www.youtube.com/watch?v=J9ua0VbXpao&feature=youtu.be

Если Ютуб уже удалил этот ролик, то тогда:

https://vidio.blog/watch/%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81-%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2-2-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD_rYwy8sXu4sJuJ7a.html

Оказывается, что американский телеканал NBS NEWS удивился тому, что Китай не передал Америке образцы вируса, чтобы США могли разработать вакцину, и журналистка задала вопрос главе помянутого в вышеприведенной цитате Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая доктору Му Цин Ю (смотреть с 2-50):

«- Китайские власти получили образцы более года назад, почему эти данные не были предоставлены миру?

- Потому что они не выделили это вирус – в этом проблема.

- А как на счёт образцов живых животных?

- Они бесполезны, если речь только об их положительном результате теста. Я не думаю, что вирус появился там, где мы думали».

Напомню, что геном вируса содержит 30 тысяч пар нуклеотидов, а тест делается на выявление 30-40 пар нуклеотидов, которые, якобы, могут быть среди этих 30 тысяч пар. Поэтому глава китайского Центра и говорит, что больные летучие мыши ничего не дадут, если не известен весь геном вируса – все 30 тысяч пар нуклеотидов, - и вы заражение мыши определяете только по результату теста на наличие в растворе этих 30-40 пар.

Даже заражение мыши вирусом невозможно определить, если вирус не выделен. А мы говорим о людях!

Итак, и китайцами вирус не выделен и 30 тысяч пар нуклеотидов генома мифического SARS-COV-2 не установлены! Да и происхождение его от летучих мышей, как видите, под вопросом у самих китайцев.

А весь мир борется! Упорно борется! Старательно!? Убивая сограждан направо и налево.

С чем борется?!

И что смешно и одинаково противно - этот вирус SARS-COV-2 уже и нельзя выделять. Ведь если его выделить, скажем, в феврале 2021 года, то встанет вопрос, а с чем вы боролись весь 2020 год? Против чего вакцину делали?