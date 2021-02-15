"Ни при каких обстоятельствах менять Конституцию я не намерен"

Еще в в 2003 году президент России Владимир Путин, выступая в Совете Федерации, призвал российских чиновников «ПРЕКРАТИТЬ ВРАНЬЕ и НЕ ДАВАТЬ ПУСТЫХ ОБЕЩАНИЙ населению». В июне 2018 года в ходе «Прямой линии» он признался, что главный совет, который бы он дал своим внукам, – «НЕ ВРАТЬ!». А совсем недавно – во время пресс-конференции, отвечая на вопрос о журналистах, он привел цитату героя фильма «Брат-2»: «Вы знаете, правда, не в силе, или как там… СИЛА В ПРАВДЕ». Данила Багров произнес: «Я вот думаю, что сила в правде: у кого правда, тот и сильней!» И на протяжении всего фильма Данила демонстрировал свою правду, пристрелив с десяток людей. Один умный человек утверждал: «Понятие о чести есть у карманного вора и у портовой шлюхи. Но у каждого свое». Вот у Багрова такое понятие о силе и правде, только стоило ли президенту его цитировать?

14 февраля на встрече с редакторами российских СМИ Путин так прокомментировал протесты в поддержку Навального: «… этого фигуранта используют именно тогда, когда во всех странах, в том числе у нас, возникает усталость у людей, возникает накопленное раздражение. Возникает недовольство, в том числе по отношению к условиям, в которых они живут, уровнем своих доходов. (Можно подумать до «возникшей усталости» у людей не было накопленного раздражения и недовольств). Всякие противоборствующие силы «испокон веков» использовали в своих интересах амбициозных и жаждущих власти людей. «Амбиций много, энергии много, ЖЕЛАНИЕ ЗАРАБОТАТЬ ПОБОЛЬШЕ ДЕНЕГ И ПРОРВАТЬСЯ К ВЛАСТИ…» По мнению президента, в текущей ситуации власть должна набраться терпения и работать ритмично.

В отношении вышедших с мирным протестом граждан власть продемонстрировала «завидное терпение», а ее ритмичную работу люди испытали на собственном горбу.

Здесь вспоминается слегка забытая история. Еще в 2010 г. Путин в прямом эфире российского телевидения на вопрос «чего на самом деле хотят Немцов, Рыжков и Милов» ответил: «ДЕНЕГ И ВЛАСТИ, чего они ещё хотят?! В своё время они поураганили, в 90-х годах утащили вместе с Березовскими и теми, кто сейчас находится в местах лишения свободы (Ходорковский, Лебедев), о которых мы сегодня вспоминали, немало миллиардов. Их от кормушки оттащили, они поиздержались, хочется вернуться и пополнить свои карманы. Но, я думаю, что если мы позволим им это сделать, они отдельными миллиардами уже не ограничатся, они всю Россию распродадут». Из великого множества людей, которых можно было бы упрекнуть в воровстве, Путин выбрал троих, которых ни как невозможно было заподозрить ни в коррупции, ни в связях с Березовским. Милов в начале девяностых был студентом, а работать в правительстве стал в путинское время после 2000 года. Рыжков вообще в те годы был депутатом, а не чиновником. Немцов ни когда не дружил с Березовским, а всеми возможным способами с ним боролся. Скорее наоборот, именно Путин дружил с Березовским в 90-е годы, ходил на день рождения к Борису Абрамовичу и дарил цветы его жене. Именно Березовский его продвигал кандидатом в президенты, именно Березовский финансировал его предвыборную кампанию. Где же путинское обещание – НЕ ВРАТЬ? Тогда Немцов подал на Путина в Мосгорсуд иск о клевете. Как и следовало ожидать, суд иск отклонил.

Обвинение Путина «амбициозных людей» в желании ЗАРАБОТАТЬ ПОБОЛЬШЕ ДЕНЕГ, вызывает удивление – разве это предосудительно? Насколько известно, этим активно занимается именно окружение самого президента. БОЛЬШИХ ДЕНЕГ ни у Навального, ни у его сподвижников в России не обнаружено. У самого Алексея нет ни дворцов, ни яхт, ни отелей, ни другой недвижимости ни в России, ни за рубежом. А постановлением авторитетного Европейского суда оба приговора по его обвинениям в хищении материальных средств были отменены. Хотя российские суды их решения не признали (при этом выплатив компенсацию), отчего и без того невысокая репутация российской судебной системы, после невыполнения своих обязательств, стала еще ниже. И высказанная в негативном смысле фраза Путина – «ПРОРВАТЬСЯ К ВЛАСТИ», также вызывает недоумение. Ни для кого не секрет, что стремление «прорваться к власти» – неотъемлемая цель любого политика, а в данном случае государственная Дума даже посягнула на святая святых – конституцию. Депутат Терешкова предложила внести в Конституцию поправку об обнулении президентских сроков. Благодаря этой поправке Владимир Путин сможет остаться президентом как минимум до 1036 года. Путин сам приехал в Госдуму и заявил, что сможет баллотироваться на выборах 2024 года, если эту поправку поддержат граждане России и Конституционный суд. А дальше – дело техники.

Хотя раньше сам Путин твердо обещал не менять конституцию.

2004-й год: «Как только начнем править Конституцию – это уже путь к какой-то нестабильной ситуации. Вот стоит только начать – потом не остановиться будет. Поэтому лучше не трогать основной закон государства».

2005-й год: «Стабильность в стране, в обществе не может быть обеспечена другим путем, кроме как стабильностью законодательства и основного закона страны — Конституции. Поэтому ни при каких обстоятельствах менять Конституцию я не намерен».

2007-й год (Великобритания предложила поменять России Конституцию): «Дают оскорбительные для нашей страны, для нашего народа советы поменять Конституцию. Мозги им надо поменять, а не Конституцию нашу! То, что они предлагают — это очевидные рудимент колониального мышления».

Как мы помним, президент призвал «ПРЕКРАТИТЬ ВРАНЬЕ и НЕ ДАВАТЬ ПУСТЫХ ОБЕЩАНИЙ. Вот такая СИЛА В ПРАВДЕ!