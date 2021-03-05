О смерти от соплей и золотом дожде вакцинации

До чего же ушлые мерзавцы!

Недавно взглянул на эту аферу с COVID-19 вот с какой стороны.

Понятно, почему основанием для очередного грабежа мира выбрана как бы пандемия как бы ужасной болезни, за которую выдано сезонное ОРВИ. Потому что при сегодняшней дебилизации (оглуплении) населения Запада и «развитых стран», становится чрезвычайно легко осуществлять аферы и мирового масштаба, - теперь этому населению можно «впарить» что угодно – начиная от арабских террористов, управляющих «боингами», кончая внушением страшной смерти от соплей.

Интересно другое: ведь есть и реально опасные болезни, скажем, холера или туберкулёз, или хотя бы дизентерия. Почему для этой аферы с пандемией выбраны не они? Ну, к примеру, завопили бы о появлении какого-то нового штамма возбудителей этих реально тяжёлых болезней, и афера стала бы убедительней и для умных.

Но выбрано то, что называется обычной «простудой»! Вот и вопрос: почему выбрали для паники и грабежа мира не реально тяжёлые болезни, а достаточно безобидное ОРЗ?

А дело в том, что при сегодняшнем развитии медицины не наскребешь сколь-нибудь значимого количества смертей от всех этих заразных болезней, кроме того, они все легко идентифицируются. То есть невозможно смерть, скажем, от ДТП или от воспаления почек выдать за смерть, скажем, от дизентерии, если не было явных признаков дизентерии - того же поноса - и не найдена дизентерийная палочка.

А вот острое респираторное заболевание (ОРЗ), вызванное острой респираторно-вирусной инфекцией (ОРВИ) – прямо-таки создано для паники в толпе дебилов, ведь для обычного человека простужаться до 5-6 раз в год не является даже отклонением от нормы.

По данные ВОЗ всего в мире на протяжение года болеют ОРВИ около 500 млн человек, почти 2 миллиона человек, большинство из которых - новорожденные и дети дошкольного возраста, ежегодно умирают от ОРВИ.

В России в самые тяжёлые годы ОРВИ заболевают свыше 40 миллионов человек и пока ещё не побит рекорд эпидемии осени-зимы 1997 года, когда одновременно ОРВИ болело свыше 7,5 млн граждан. Ежегодно в России: «У взрослых частота ОРЗ 18%, у детей в 3,6 раза выше и составляет 69 тыс. на 100 тыс. детей до 14 лет».

(Для справки, за весь 2020 год в России на коронавирус списано 3,2 миллиона заболевших гражданина. Но продолжим.)

«Каждый взрослый в среднем в течение года болеет гриппом или другим ОРЗ 2 раза, школьник - 3 раза, дошкольник - 6 раз. В течение жизни мы проводим 1-2 года в качестве больных простудными заболеваниями».

«В США ежегодно госпитализируются около 110 тыс. больных ОРВИ и 2-3 тыс. больных умирает от осложнений, ассоциированных с этим заболеванием. Простуда является причиной больничного листа в 40% случаев, прогулов в школе – в 30%».

Понимаете, любой вирус обнаружить очень непросто, зато легко подделать тест по его обнаружению, посему от чего бы человек не умер, но у большинства умерших можно накануне найти признаки простуды и приписать умершему смерть именно от неё – от проклятого коронавируса! Особенно, если от этого у врачей в четыре раза увеличивается доход! И плюсовать умерших, и плюсовать, уверяя, что они «погибли от короанвируса». (Хотя ОРВИ в 2020 году была, до крайности, щадящей – не трогала детей. Но какого дурака это убедит?).

До чего же ушлые мерзавцы эти организаторы аферы! И наглые!

Ладно. Теперь о вакцине.

О вакцинации от SARS-COV-2

Ещё раз напомню, что сегодняшние вакцины от SARS-COV-2 - это выращенный на куриных яйцах достаточно страшный вирус – аденовирус – сеющий реальную смерть, особенно среди детей. В вакцине у этого аденовируса, по идее, как бы отрезан ген, при помощи которого этот вирус размножается, тем самым этот аденовирус сделали теоретически как бы безопасным, а вернее, опасным только на эту свою порцию, содержащуюся в вакцине. Опустим ранее обсуждённый вопрос, как на кастрированный аденовирус нацепить белок SARS-COV-2, если SARS-COV-2 не выделен и никто не знает, из каких белков этот SARS-COV-2 состоит? Ведь есть и вопрос результата вакцинирования этой славной вакциной.

Но сначала – а как определяют действенность вакцины? Я полагал, что по уменьшению заболевших вакцинации, но ведь для этого нужно ждать, когда пройдёт сезон гриппа. А как иначе? Но что касается нынешней паники от коронавируса, результаты вакцинации по её итогам, мягко скажем, странные.

Напомню, что в Израиле, привитом на 70%, число заразившихся с начала паники – 790 тысяч, а в равной по численности населения Белоруссии, которая собирается прививаться только с апреля, заразившихся почти в три раза меньше – 290 тысяч. Умерших с коронавирусом за всё время и по 4 марта 2021 года в Израиле 5803, а в Белоруссии почти в три раза меньше – 2002. Но и это не так смешно, как сравнение Израиля с Китаем, у которого населения в 150 раз больше, чем в Израиле, а привитых едва 3%, но зато умерших МЕНЬШЕ, чем в Израиле – 4636. Чуть ли ни в 200 раз меньше на душу населения!

Вы прививкой спасете или убиваете? Это вопрос?

Нас уверяют, что действенность прививки определяют не по уменьшению заболевших, а по какому-то анализу на антитела. Продираясь сквозь биологическую терминологию, трижды просмотрел статью «Антитела» в Википедии и выяснил, что: «Антитела́ — крупные глобулярные белки плазмы крови, выделяющиеся плазматическими клетками иммунной системы и предназначенные для нейтрализации клеток патогенов (бактерий, грибов, многоклеточных паразитов) и вирусов, а также белковых ядов и некоторых других чужеродных веществ». Итак, у нас антитела не только против коронавируса, они вообще против всего!

И ни слова не сказано, что только по наличию антител или по какому-то признаку этих антител можно определить НАЛИЧИЕ ИММУНИТЕТА к какой-либо конкретной болезни. Болтовня о том, что у человека после вакцинации обнаружены антитела – это болтовня ни о чём! Они могут быть обнаружены и в следствии царапины на пальце.

Ну, сами смотрите: под видом вакцины человеку вкалывают аденовирус – организм обязан отреагировать на эту гадость или нет? Организм и реагирует созданием антител! При чём тут вирус SARS-COV-2 никому не известного состава?

Теперь об истинной цели этого вакцинирования и результатах.

Я даже не буду тратить время на критику вакцины «Спутник V» - в интернете обилие материалов о том, как институт им. Гамалеи, до этого времени не способный разработать никакую вакцину, вдруг в два месяца разработал вакцину против никем не выделенного вируса. (Скорее всего, именно поэтому и «разработал», что этого вируса никто не видел.)

А начну с главного в этой «пандемии» - с того, что «Цена вакцины от коронавируса, разработанной американской Pfizer и немецкой BioNTech, для стран Европейского союза составит €15,5 ($18,34) за дозу… Таким образом, цена 300 млн доз вакцины Pfizer и BioNTech, о планах купить которые объявила ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, составит €4,6 млрд».

Точно такая и даже выше цена вакцины ««Спутник V», которая была установлена ведомством. Она равна 1942 рублям - это цена производителя за оба компонента вакцины против коронавирусной инфекции». Теперь осталось только заставить правительства всех стран купить эти вакцины для всего несогласного населения (дебилы и сами привьются, и сами заплатят).

Давайте посмотрим на последствия вакцинации, сообщённые ресурсом https://humansarefree.com/.

В США Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщил, что с момента запуска вакцины Pfizer-BioNTech COVID-19 с 15 декабря 2020 г. по 12 февраля 2021 г. заболели 15 923 человека, в больницу попали 1869 человек, 616 из них – тяжёлые. Ну и по данным CDC уже умерло 929 человек, однако интересующиеся этим вопросом утверждают, что CDC скрывает летальность вакцины, поскольку на 11 февраля 2021 года она уже сообщала о смерти 1170 человек. Треть смертей, зарегистрированных в CDC после вакцинации COVID, произошла в течение 48 часов после вакцинации. То есть - вакцинировали и сразу похоронили.

В Великобритании, к 31 января, было введено 6,6 миллиона первых доз вакцины Pfizer и примерно 3 миллиона первых доз оксфордской вакцины. После этого всеми видами осложнений переболели около 100 тысяч человек, 244 человека, в том числе 8 выкидышй, умерли вскоре после получения одной из двух этих вакцин.

Во Франции к 24 февраля вынуждены приостановить обязательное вакцинирование медицинских работников ввиду начавшихся массовых заболеваний вакцинированных. Нехватка медперсонала в больницах объясняется именно вакцинированием. Ну и подробности.

В университетской больнице Бреста в Бретани, заболели 25 процентов вакцинированных медработников; вакцина отправила на больничный 18 процентов медицинских работников в Ванне; в больнице Сен-Ло в Нормандии пришлось приостановить прививку уже 11 февраля, поскольку накануне десять из пятидесяти вакцинированных медработников заболели - у них поднялась температура и возникла тошнота.

В больнице Периге в Дордони сам персонал больницы бойкотирует прививку AstraZeneca, увидев страдания коллег - после вакцинации в ней заболели от 50 до 70 процентов вакцинированных.

Примерно то же происходит и в Италии. Согласно Tribuna di Treviso, «десятки и десятки» учителей и профессоров были слишком больны, чтобы преподавать в понедельник утром, получив вакцину AstraZeneca на выходных».

К примеру, в Тревизо «получили вакцину на выходных» 5000 учителей. В результате две средние школы в этом районе были закрыты по причине болезни учителей, в начальной школе Сан-Доменико-Савио двое из трёх учителей болели. Правда, местные органы здравоохранения заявили, что это нормально и показывает, что «иммунная система учителей работает», но итальянский профсоюз учителей, тем не менее, начал возражать против плана вакцинации всех учителей в возрасте от 18 до 55 лет вакциной AstraZeneca.

И что касается вакцинирования стариков (за что бьётся в Москве Собянин).

В Испании, в Лос-Барриос, в начале января были вакцинированы вакциной Pfizer 145 проживавших доме престарелых Nuestra Señora del Rosario (Богоматерь Розария) стариков. И Богоматерь не помогла. Большинство заболело, 46 заболевших уже умерло, и заболевшие старики продолжают умирать.

Ну и цитата на 27 февраля:

«Швейцарский фармакологический институт (Swissmedic, национальный регулятор в сфере оборота лекарств) после начала вакцинации от коронавирусной инфекции получил 16 сообщений о смертях после прививок.

По состоянию на 24 февраля агентство Swissmedic проанализировало 364 сообщения о побочных явлениях после вакцинации от коронавируса. Из них 199 касались препарата, разработанного Pfizer и BioNTech, а 154 — вакцины компании Moderna.

В 95 случаях после вакцинации у получивших препарат (у каждого четвёртого) наблюдались «серьезные» с медицинской точки зрения последствия, некоторых вакцинированных госпитализировали, сообщает Swissmedic. Речь идет о головной боли, заболевании COVID-19 и аллергических реакциях, включая анафилактический шок».

Я не собираюсь сеять панику, я опытный статистик – эти числа смертей ужасны только в абсолютном выражении, а в относительном они на самом деле не велики, и как бы можно было бы считать эти смерти и жертвы оправданными…

Если бы знать, от чего аферисты прививают и прививают ли вообще? Или просто торгуют бесполезными и небезопасными уколами кастрированного аденовируса (если им удалось его кастрировать)?

От редакции: Вместо комментария - свежая реплика от Леонида Развозжаева, уже второй раз находящегося в ковидном госпитале "с безобидными соплями".

Опять больной падал всю ночь в обморок. Всю ночь из-за этого не спал и я.

Это другой уж пациент. Они как зомби, спрашивешь его - ты зачем встал? Ответ: "Мне туда". Идёт в сторону туалета и у дверей валится. И так несколько повторов в течении пары часов...

Тут важно понять, что человек этот - бывший член сборной СССР по велоспорту. Сейчас ему чуть больше 60-ти. Он на велосипеде постоянно, в том числе на далёких дистанциях. В общем, здоровый организм поздневозрастного спортсмена.

Лежит в больнице уже с неделю, балагур и весельчак.

Думаю много тратил энергии на лишнее. А при ковид главное правильно себя вести, дышать и пр. И использование кислорода, очень важно, если вам прописано им дышать! А многие игнорируют. А когда ударит кислородное голодание вообще никто не знает. Вот ты прыгал пару часов назад. А вот ты уже стоишь на коленях у сортира и не можешь вспомнить как тебя зовут.

Берегите себя.

Не шутите с ковид!