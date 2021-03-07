Если бы Ленинград сдался немцам?

Геннадий Андреевич, выступая в думе, присутствуя на встрече с президентом, иногда обращается с краткой речью, в которой не забывает упомянуть отстранённого губернатора - коммуниста Иркутской области Левченко, как незаконно пострадавшего. Оказывается суд занимается делом младшего Левченко Андреем и его фирмой "Звезда", которая получила 515 миллионов рублей на установку и ремонт лифтового оборудования. Так вот суд постановил взыскать эту сумму и пока оставили фирмача в СИЗО. Думаю, что Левченко-старший помог сыну организовать фирму, в которой как и везде по России ничего не делается без воровства и откатов. Но им надо было сообразить, что за коммунистами будет установлена слежка по высшему разряду и год или два работать без откатов и воровства. Не выдержали, прибыль на первом месте. А теперь будет хлебать баланду, хотя есть случаи прекращения дела, как, например, самого президента в 2000 году. Однако вряд ли отпустят отпрыска - коммуниста.

А тут разведёнка А.Ротенберга выступила с пафосной статьёй о бывшем муже. Неужели снова хочет пойти под венец с Аркашей? Что - то странное происходит в нашей стране. Она пишет, что никто кроме него не мог построить Керченский мост. Проектная стоимость была равна 50 миллиардов рублей. А завершили строительство, истратив 300 миллиардов рублей. Сколько миллионов перетекло в карман руководителя нам никогда не узнать. А сколько мостов построено без Аркаши в советское время через Волгу, Енисей, Обь, Амур Наталье не известно? Тупоголовых в России стало через одного и никто им рот не затыкает.

Газета "Правда" публикует беседу члена Политбюро ЦК КПСС И.Полозкова о Горбачёве. Читатель, если вы не выписываете Правду, найдите этот номер и обязательно прочитайте, очень полезная статья. Могу сказать только одно, откуда берутся в России такие подонки и попадают на верх руководства страны?

Нынешнее руководство не имеет опыта руководить большой страны и не стремится поправить положение. Помните несколько лет назад руководитель Башкирии Рахимов сказал, что они даже не руководили курицами, а тут взялись за Россию. Смысл точный. Вот свежий пример. Сотрудники челябинского агрохолдинга "Чурилово" провели акцию протеста из - за долгов по зарплате. Более того им урезали премию. Люди вышли на улицу и мирно стали высказывать о положении в отрасли овощеводов. А что начальство? На следующий день стали увольнять активистов. Именно к этому сотрудников МВД призывал президент на итоговой конференции. Надо более жёстко принимать меры к тем кто выходит на не согласованные митинги. При этом президент забыл, что статья 31 Конституции РФ разрешает проводить митинги, собрания и демонстрации, шествия и пикеты. Более того в этой же Конституции есть статья 55 специально для вас, президент, которая гласит: "В РФ не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина". Почему же вы наплевали на основной закон страны? Есть ещё статья 3, которая: "Носителем суверенитета и единственным источником власти в РФ является её многонациональный народ". Это власть выходит на улицы не согласная с вашими действиями по руководству страны. Вы подмяли под себя все силовые структуры и забыли, что есть Конституция РФ, которую нельзя нарушать. Тот кто не соблюдает Конституцию должен покинуть свой пост. А прокуратура должна проверить в чьих интересах президент нарушал Конституцию. Разве не так? Или все за одно?

В интернете аноним задаёт вопрос, что было бы, если бы Ленинград сдался немцам? Сколько же лет этому анониму? А ведь сомневающиеся были и во время блокады, только о себе не подавали знать. Есть таковые и сейчас. Давайте представим, что Ленинград сдался. Во - первых надо помнить, что этот город назывался именем Ленина, который создал великое государство и за которое умирали и бойцы, и мирное население. Во - вторых это бы повлияло на моральный дух армии и тогда можно было готовить сдачу Москвы. Армия могла потерять надежду на Победу. Чуть ослабь стойкость наших солдат и натиск немцев был бы значительно выше. Мы бы потеряли веру, а немцы бы наоборот поверили ещё больше в свою исключительность.

Аноним дополняет свой вопрос: возможно удалось бы избежать стольких жертв? Значит аноним и некоторые его сторонники, а они есть думают, что входят в город немцы и начинают кормить изголодавшихся граждан? Ошибаетесь. Они бы стали убивать беззащитных такова была их доктрина. Но главное они бы стали грабить культурное наследие города и страны. Такого мародёрства не знал бы ещё мир. Сдача города повлияла бы на всю немецкую армию. Наступления были бы более жёстче и наглее. И мы бы теряли и военных, и мирное население не только в Ленинграде, но и по всём фронту. Задавая такие вопросы, надо попытаться пошевелить мозгами, которые очевидно заплесневели от безделья и тупости. Мой отец погиб в 1943 году именно защищая Ленинград от фашистов.

Анониму не приходил в голову другой вопрос, почему и кто сдал Победу 1945 года, что привело к ликвидации Союза, развале экономики? Мы потеряли половину населения Союза, а те кто остался за исключением чиновников всех уровней, превратились в рабов. На это у вас смелости не хватило или вы живёте как современные чиновники?

Системное ухудшение жизни народа и наоборот улучшение жизни чиновников, олигархов, депутатов и воровского элемента продолжает раскалывать граждан страны в противовес тому, что президент призывал к единению. Он идёт на пролом, делает вид, что не знает жизни народа. Окружение не даёт ни малейшей возможности, чтобы ему доложили о истинном положении большинства населения страны.

Вчера посмотрел передачу Н.Михалкова "Бесагон". Измельчала наша элита, да её и назвать элитой язык не поворачивается. Целый час Никита оправдывался от шпанёнка двадцати одного года. И его авторитет упал ниже плинтуса. М.Шахназаров нанялся адвокатом Никиты. Поверьте смотреть было противно, но досмотрел. Надо было понять чем эта бестолковая говорильня кончится. В качестве обвинителя выступила и К.Собчак и он перед ней тоже оправдывался. Так опуститься пред этой шпаной для Никиты было не допустимо. В кадре появилась и мама Ксении Нарусова. Она кого - то спрашивает: можно проводить одиночные пикеты? Перед зданием думы стоят не опрятно одетые бомжи и что - то требуют. Сколько лет она сидит в думе и не знает Конституцию. А вообще что она знает? Она знает, что президент её не оставит без средств существования. Вот так мы и живём. А скоро выборы. Промахнёмся будет ещё хуже. Локальная война отберёт последние гроши у народа.