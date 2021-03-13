Конспирологи как детективы, расследующие мировые аферы

Скептики и «умные»

Сегодня, в связи с осуществлением очередной мировой аферы под видом мировой пандемии ужасного COVID-19, за работу снова взялись скептики, в связи с чем надо бы задать вопрос, который ранее даже ими не ставился, - а кто они такие по роду своей деятельности? Ведь очень часто им вешают кличку «конспирологи», но это кличка идёт от дебилов, а реально они кто?

Однако для порядка начну не со скептиков, а с их оппонентов - с тех, кто даёт скептикам клички и кто гордо заявляет, что они «противники конспирологии» и отрицатели «теории заговоров». Присмотритесь к ним - это крайне слабоумные люди (обычно с дипломами о высшем образовании и учёными степенями), не способные понять никаких технических деталей никакой мировой аферы, а посему способные только верить или не верить во всё, что они запомнили или обсуждают.

Несколько подробнее о том, что я имею в виду.

Вот давайте рассмотрим, к примеру, часто общий для всех афер вопрос - сколько необходимо исполнителей для осуществления мировой аферы? Скажем, какова была численность исполнителей Лунной аферы США? Не понимая деталей этой аферы, «противники конспирологии», с одной стороны, истово верят, что аферисты, к примеру, те же работники НАСА, не могут врать (честнейшие люди!), с другой стороны, эти отрицатели «теории заговоров» не могут поверить, что такие огромные организации могли совершить аферу так, что никто из членов этой организации об этой афере не обмолвился. В понимании глупца это невозможно. Скажем, в НАСА, в момент совершения аферы «высадки на Луну», работали 200 тысяч человек, как можно было их всех заставить молчать?

Действительно, если для тебя все детали аферы только звуки слов, и ты не способен образно представлять себе технические детали управления работниками больших организаций (тем более, охраняющих секретность), а можешь только верить, что все работники всех организаций знают всё, что в организации делается, то как тогда тебе поверить в то, что из 200 тысяч человек никто не проговорился об афере?

Подобные вопросы, кстати, и у нормальных людей часто вызывает сомнения, но только до момента, пока такие люди не вникнут в детали афер, в данном случае в то, как устроены большие организации, и как на деле выглядит в этих организациях разделение труда. А когда вникнут, то нормальные люди понимают, что на самом деле не было никакой необходимости информировать об этой афере всех работников НАСА – об афере знали вряд ли больше сотни руководящих аферой работников и рядовых исполнителей, а 200 тысяч честно исполняли свой долг и были уверены, что их трудом американцы действительно летали на Луну.

Но если человек способен только верить, если он «борцун» с «конспирологией», то он и услышанное разъяснение не поймёт, и уведенное доказательство не увидит.

Вот пример того, что я имею в виду, когда говорю, что человеческие массы уже не способны образно представить, что означают произносимые ими слова. На развлекательном сайте, который ежедневно посещают сотни тысяч зевак, без каких-либо возражений помещена «лунная фотография»:

https://cdn.fishki.net/upload/post/2021/03/09/3651489/tn/40.jpg

И оказавшийся на этом сайте всего лишь один посетитель с мозгами всего лишь попробовал задуматься: «Вездеход экспедиции «Аполлон–17» на Луне, 1972 г. Тогда крыло обломали на луноходе и лунный грунт стал набрасываться на водителя и вообще, мешать движению. И тогда, кто-то из астронавтов нашел скотч (кто его положил в модуль?) и картонку(?) и соорудили крыло. С тех пор в набор астронавтов входит скотч.... Такая легенда». И этого засомневавшегося на этом сайте тут же заминусовали: как можно называть «легендой» это высочайшее достижение США?!

Но способны ли люди, смотрящие на это фото, образно представить себе даже такое простое понятие, как «ездить по Луне»?

Смотрите, площадь опоры всех четырёх колёс меньше, чем площадь опоры подошв одного американского «астронавта», а уж с учётом веса самого «лунохода» удельное давление колёс на грунт во много раз больше, следовательно, колёса должны …оставлять глубокую колею, глубокий отпечаток следа колеса! Гораздо глубже, чем изображённые на фото следы «астронавтов». Ну и где эта колея от колёс? Этот «луноход» не приехал, а материализовался из ничего? Эта «шайтан-арба» не каталась на колёсах, а прыгала по Луне как кенгуру?

Кстати, все, кто интересуется этой аферой, отмечают, что с тех пор, как изобрели фотошоп, количество «подлинных» фотографий с Луны выросло в разы. Но не это интересно, а то, что мало того, что в США фабрикуют «доказательства» для дебилов «не верящих в конспирологию», так ведь и фабриковать их уже начали дебилы. В своё время Кубрик хоть как-то старался снять хоть что-то на что-то похожее, а эти идиоты мастерят что попало! С другой стороны, а чего им стараться? Дебилу и так сойдёт, не так ли, дебилы?

Ладно, оставим в стороне «противников конспирологии» и вернёмся к «конспирологам». Так, кто такие «конспирологи», и чем они занимаются? И почему вы, читатель, не «конспиролог»?

Скептики как детективы

Уже очень давно чуть ли не главным жанром литературы и кино стал детектив. Это понятно, поскольку человек создан Природой для поиска ответов на вопросы мироздания, и его интенсивно тянет учиться поиску ответов и, само собой, ему интересно смотреть на то, как ведут поиск другие. Уверен, что это биологическая причина интереса к детективам.

Но к любителям криминальных детективов уместен вопрос, ну, вот зачем вам читать книги и смотреть фильмы не о чём-то реальном, а о выдуманных преступниках и прекрасных полицейских, которых не бывает в жизни? Или даже о настоящих преступниках и полицейских? Вы сами способны понять вашу тягу к тайнам жизни и деяниям уголовников?

Вы способны понять, что ответ-то прост – вас тянет читать и смотреть именно криминальные детективы только потому, что вам понятно всё, что преступники и полицейские в этих детективах делают?

Это-то вы не будете отрицать?

И после вступления к вам следует такой же несложный вопрос: вы можете понять, почему вам не интересен реальный, но не криминальный детектив? Почему не интересно расследование не уголовных, а любых иных проблем и, тем более таких проблем, как мировые аферы?

Ответ один – причина в вашем слабоумии. Такой ответ звучит неприятно, но как изложить ситуацию по-другому?

Причина отсутствия у вас интереса к тому, что инстинктивно обязано быть вам интересным, в том, что у вас отсутствует не просто вымученный аттестат зрелости, а настоящее образования, которое должна дать уже школа. Причина в вашем неумение самостоятельно пользоваться никакими, даже самыми элементарными естественнонаучными знаниями. А без них любое расследование тайн жизни превращается для вас в набор знакомых, услышанных в школе или институте слов, но не несущих вам никаких образов, – превращается в скучную тягомотину.

Вот смотрите. Несколько десятков лет во всех странах исследователи («детективы») Луной аферы США пытались «найти убийцу» - пытались понять, что было не так с ракетой фон Брауна «Сатурн-5» - что заставило американцев реальный полёт заменить аферой?

По итогам запусков (по значительно более низкой скорости ракеты «Сатурн-5», взлетающей после старта) было понятно, что ракете не хватало мощности, но почему? Ведь и скорость подачи топлива и кислорода в камеру сгорания двигателей, и размер этой камеры, и диаметр сопла расчётно соответствовали нужной мощности, тогда почему американцы на практике не могли получить нужную мощность двигателей? А в вместе с мощностью не могли получить ту тягу двигателей, которая могла бы забросить на околоземную орбиту 140 тонн груза, состоящего из космического корабля «Аполлон» со всей приборной начинкой, тремя астронавтами, вместе с системами их жизнеобеспечения, и с двигателями и топливом, необходимыми для полёта, посадки на Луну и возвращения на Землю.

И только когда уже в нашем тысячелетии начали поднимать с океанского дна упавшие туда первые ступени «сатурнов», и скептики получили возможность увидеть состояние отработавших двигателей, стало понятно, что вероятных причин («убийц ракеты») было две: либо неправильный расчёт двигателей, либо это неспособность американских металлургов создать хромоникелевый сплав нужной жаростойкости и теплопроводности.

Понимаете, мощность ракетного двигателя зависит от количества, подаваемого в него топлива, объёма сгораемого в двигателе топлива и вызванной этим температурой внутри камеры сгорания. Эта температура обеспечивает объём и скорость вылетающих из сопел газов – чем больше топлива сгорает в двигателе в единицу времени, тем выше температура, тем больше газов и выше их скорость вылета из сопел, - тем выше мощность. И, соответственно, тем выше тяга двигателя и его способность поднять на орбиту заданный груз.

И как теперь понятно, на испытаниях «сатурнов» выяснилось, что внутренние поверхности двигателей ракеты «Сатурн-5», выполненные из плоских хромоникелевых трубок, оказались неспособны выдержать температуру внутреннего пространства камеры сгорания двигателей при работе двигателей на полную мощность. Протекающий по этим трубкам керосин не способен был охладить их ввиду недостаточной теплопроводности сплава. Получается, или фон Браун, рассчитав и сконструировав двигатель, впоследствии не получил нужных хромоникелевых трубок для изготовления двигателей, либо Браун проигнорировал возможности металлургии в своей необоснованной уверенности, что американские металлурги со своей задачей справятся. А они не справились!

В результате, чтобы двигатели ракеты «Сатурн-5» ещё на старте не сгорели, пришлось ограничить их мощность и тягу (температуру в камере сгорания двигателя, чтобы выдержали помянутые трубки), но тогда при полной загрузке ракета при такой тяге двигателей просто не оторвалась бы от земли. Пришлось космический корабль «Аполлон», смонтированный на вершине ракеты «Сатурн-5», заменить просто похожей по форме пустой емкостью, и не заполнять баки ракеты топливом и кислородом полностью. Теперь сильно облегчённая ракета поднималась со старта, но всё равно не имела нужной скорости, чтобы выйти на орбиту Земли, да это теперь и не имело смысла. Посему ракета «Сатурн-5» с «космическим аппаратом «Аполлон»», скрывшись с видимости зевак на мысе Канаверал, просто падала в океан в районе Бискайского залива. Кстати, там один из не успевших утонуть «аполлонов» - пустой конический бак с надписью «NASA» - и был случайно выловлен советским разведывательным кораблём, наблюдавшим за военно-морскими учениями НАТО.

Таким образом, спустя много десятков лет скептики, а точнее - «детективы» обнаружили, кто «убил» ракету «Сатурн-5» - её «убили» недостаточные температура плавления и теплопроводность сплава, использованного для изготовления двигателей ракеты. И скептикам это интересно, как интересно киношному детективу, кто убийца в выдуманной истории.

Но вот нашим образованцам, оседлавшим СМИ, это не интересно. Зато:

«Назван возможный гонорар скопинского маньяка за участие в ток-шоу на федеральном канале: 70-летний Виктор Мохов, освободившийся после 17 лет заключения за похищение и изнасилование двух девушек, мог получить от 2,8 до 3 миллионов рублей».

Почему этим «журналистам» и их зрителям, презирающих «конспирологов», интересен этот урод-насильник, но не интересно то, о чём я написал выше?

Потому, что слова «мощность, тяга, двигатель, температура, топливо, сплав» и т.д. этим «журналистам» и их зрителям известны - они даже могут из Википедии процитировать значение этих слов. Однако эти слова не сопровождаются в мозгу этих людей возникновением соответствующих образов, для них эти слова просто звуки и посему просто непонятны. И, соответственно, абсолютно неинтересны.

А вот как насилуют девушек, как сидят в тюрьме, как воруют – это журналисты и «антиконспирологи» легко представляют в своих умишках, посему им это очень интересно.

И в итоге подавляющая масса населения Земли смотрит подобную реальную или выдуманную жвачку для мозгов, и никого не пугает то, что просмотр вот этих рассказов (детективов) об уголовниках, по сути, уничтожают время жизни людей.

И никого не убеждает, что расследование мировых афер объективно (независимо от мнения толпы) является самыми интересными детективами.

Думаю, что и я мало кого убедил, но это ведь не значит, что я не могу пробовать это сделать?

Не так ли?

Реально интересно

А лично мне эти расследования афер интересны настолько, что я стал универсальным следователем, - мне доставляет удовольствие расследовать любые неясности и любые аферы. Правда, меня на все подробности каждой аферы не хватало и не хватает, особенно не хватало во времена, когда я был главным редактором газеты и обязан был предлагать читателям на страницах газеты расследование самых разных вопросов. Так, к примеру, и в случае помянутой аферы с высадкой американцев на Луну я отличился только в показе фальсификации американского «лунного грунта», отпечатков подошв астронавтов и несоответствия теней высоте солнца над горизонтом, на большее – так, как, скажем, расследует эту аферу А.И. Попов и, тем более, американские разоблачители аферы, – меня тогда не хватило.

И поэтому я до сих пор совершенно не занимался сопутствовавшей аферой, исполненной руководителями партии и правительства СССР для прикрытия американской аферы высадки на Луну, – аферой «Союз-Аполлон». Не доходили до неё руки.

А тут мне «подсунули» ссылки на сайт Александра Чукланова, вернее, на его детективный фильм в двух сериях об этой афере под названием «Союз Аполлон. Всё снято! Все свободны! Сказ о встрече невстречаемого и стыковке нестыкуемого».

https://www.youtube.com/watch?v=ixHUwe2JB-4

https://www.youtube.com/watch?v=Gik0OyXhTrA

Фильм очень интересен именно как детектив, хотя, на мой взгляд, излишне затянут по времени, но я смотрел его на полуторной скорости и не скучал. Посему рекомендую его и вам.

Ну и чтобы закончить тему о том, почему для людей слабого ума изнасилование девушек гораздо интереснее расследования мировых афер, дам такой, как бы забавный, но на самом деле уже трагический факт.

У Александра Чукланова 100 тысяч подписчиков, однако первую серию этого детектива посмотрели или отметились включением только 31 тысяча человек, а вторую – 22 тысячи (а сюда ведь надо записать и таких, как я). Причём, «лайков» под обоими сериями примерно одно и то же количество – около 2 тысяч. Вот, наверное, 2000 - это столько народу и просмотрело этот фильм от начала до конца. Остальным, почти 100 тысячам, этот детективный фильм был непонятен, посему неинтересен. Какой-нибудь сериал про вымышленных убийц – интересен, а реальный детектив – нет!

И в этом трагедия.

Люди, созданы для творчества, для разгадывания загадок мироздания, а из-за собственного отказа развивать свой ум ограничивают себя крайне убогими интересами. И страшно то, что они этим счастливы! И счастливы потому, что не способны самостоятельно исследовать ни один вопрос своего жизненного предназначения – в том числе и вопрос, в чём состоит счастье человека. Счастливы от своей неспособности!

Получается замкнутый круг – из-за недостатка собственного ума люди получают удовольствие во всяких недостойных человека занятиях, а их удовольствие от этих недостойных занятий не даёт им развить ум. Получается, что даже из тех, кого интересуют общественно-политические темы (а сайт Чукланова именно такой), всего около 2% способны понять в общем-то не очень сложный реальный детектив.

Итак, о чём в этом детективе «Союз-Аполлон» речь и на что бы я хотел обратить внимание автора фильма и читателей.

Подтверждение «Лунной аферы»

Высшие деятели КПСС и правительства предали СССР и их предательство сначала заключалось в согласии замолчать со стороны СССР аферу США с высадкой на Луну. Думаю, что это было не очень сложно. И участвовали в этом предательстве всего несколько деятелей, а остальные про это просто ничего не знали.

Для осуществления аферы в этой части, необходимо было не пропускать в СССР никаких деталей об этой афере. К примеру, я, хотя и жил в Казахстане, но очень интересовался всеми этими космическими делами – покупал все книги на эту тему, появлявшиеся в книжном магазине, - однако первую фотографию «американского астронавта на Луне» увидел только в 90-х. Книги были, к примеру, я купил книгу «На космических стартах и финишах» и там были статьи и о «рекордных» полётах американцев к Луне, но не в виде подробных статей, как описывались рекорды СССР, а только в виде таблиц с техническими данными. Тем не менее, были! Но без деталей.

И, без сомнения, был приказ всем советским разведчикам и журналистам в США не слать в СССР информацию о том, что в самих США до четверти населения не верит в эту «космическую победу», что там выпускаются и книги, и фильмы, доказывающие, что американцы на Луну не высаживались.

В результате такой блокады СССР, даже работники советской космической отрасли, и даже высокопоставленные работники этой отрасли, ничего об этом не знали. Скажем, не просто заместитель генерального конструктора, но и тот, кто руководил отработкой и серийным производством уникальных маршевых двигателей для ракетно-космических систем «Энергия-Буран» и СС-18, директор завода, на котором эти двигатели строились, Г.В. Костин, о том, что в США с начала аферы массы американских специалистов доказывают, что американцев на Луне не было, узнал об этом от меня уже во второй половине 90-х.

Это пример того, насколько был перекрыт в СССР доступ информации об этой афере. Нет, о том, что американцы «высадились на Луну», в СССР, повторю, все знали, но ни деталей этой высадки, ни о том, что в самих США существует масса скептиков, в СССР никто не знал! Удивительно, но не знали и того, что в США и в остальном мире даже в художественных фильмах над этим американским «подвигом» издевались, скажем, в фильме «Бриллианты навсегда» сериала о Джеймсе Бонде.

Однако заставив СССР промолчать, американцы дальше всё наглели и наглели, и в конце концов потребовали от СССР ещё и подтвердить, что американцы типа на Луну летали, правда, подтвердить не прямо, а косвенно.

Дело тут вот в чём.

Когда СССР посылал космические станции на Луну, то он приглашал англичан, имевших мощный радиотелескоп, проследить за полётом и прилунением советских станций, и этим подтвердить, что советские аппараты долетали до Луны и садились на неё. Но американцы, даже в сговоре с руководителями СССР, не дали советским средствам слежения проследить за полётами своих «аполлонов» к Луне.

А вот теперь американцам надо было как-то разубедить своих американских скептиков тем, что СССР, космическая держава, якобы не имеет сомнений, что НАСА на Луну высаживалась. Задним числом это сделать было уже невозможно, поэтому придумали аферу со стыковкой в космосе советского космического аппарата «Союз» с пресловутым космическим аппаратом «Аполлон» из тех, которые, якобы, летали на Луну. И этой стыковкой в космосе подтвердить то, что у США реально была ракета, способная вывести на орбиту космический аппарат, способный доставить людей на Луну.

«Борцунам» с конспирологией хорошо известно только то, что: «Экспериментальный полёт «Аполлон» — «Союз», также известен как «рукопожатие в космосе» — программа совместного экспериментального пилотируемого полёта советского космического корабля «Союз-19» и американского космического корабля «Аполлон». Осуществлён 15 июля 1975 года».

А у меня о том времени в памяти остались только начавшиеся выпускаться в СССР сигареты «Союз-Аполлон», которые я не покупал из-за дороговизны и фильтра, и цель операции – спасение космонавтов другой страны в случае, если в этом возникнет необходимость. А для этого как бы требовалось опробовать такую возможность - требовалось запустить на околоземную орбиту наш «Союз» и американский «Аполлон» и там их состыковать, пожать друг другу руки, расстыковаться и вернутся на Землю.

Из фильма Чукланова вы узнаете, что вопреки и традициям, и кажущейся пропагандистской войне между собой, США и СССР начали с того, что заключили соглашение об «информационном обеспечении», согласно которому установили завесу секретности и предельно дозировали информацию о подготовке и проведении полёта, поступающую из обеих стран. И это понятно, поскольку не было ракеты, способной вывести реальный «Аполлон» на орбиту, следовательно, стыковка просто не могла быть произведена, то есть это было осуществление аферы в чистом виде, а для этого нужна была секретность.

А технически для осуществления аферы (как и с «высадкой на Луну»), требовалось снять видеосюжет об этом событии на Земле, а затем передать этот видеосюжет с орбиты во время нахождения на этой орбите только советского космического аппарата «Союз». Таким образом «Союз», во-первых, требовалось оснастить соответствующей нештатной техникой и, во-вторых, провести на земле съёмки «братания» советских и американских космонавтов. Ну и, само собой, найти мерзавцев, согласных участвовать в этом задании «партии и правительства», надо думать, за солидные по тем временам «ништяки».

Делалось это так. Поскольку у обоих аппаратов разные стыковочные узлы и разная по составу и давлению атмосфера, то американцы типа построили переходную (шлюзовую) камеру, в которой и должны были состоятся рукопожатия, и копия этой камеры, вместе с американскими астронавтами и телевизионщиками прибыли в СССР. И здесь типа начались тренировки – космонавты и астронавты типа открывали люки и жали друг другу руки, а американские специалисты кинематографии это действие снимали и снимали на плёнку.

Думаю, что в СССР из тех, кто ничего не знал о том, что это будет афера, не было ни единого специалиста, который бы заподозрил что-то неладное. Космонавты просто тренировались! Что тут такого?

А для того, чтобы передавать снятое на земле с орбиты на землю, в приборный отсек «Союз» накануне старта доставили 200 кг дополнительного груза типа для того, чтобы на орбите передать этот груз на «Аполлон». Чукланов в данном случае не совсем точно указывает назначение груза – это не только видеомагнитофон, но и телепередатчик для передачи картинки в США, кроме того, Чукланов не объясняет, почему готовившие «Союз» в полёт советские специалисты не стали возражать против каких-то им непонятных приборов в приборном отсеке, а, скорее всего, по этой названной выше простой причине – «для передачи на орбите американцам».

Ну, а дальше космонавты Леонов и Кубасов уже на орбите, подсоединили эти приборы к бортовой телевизионной сети «Союза», включили магнитофон и передатчик, и с космоса в центры управления полётами обоих стран была передана картинка, как типа корабли сближаются и как Леонов жмёт руку американскому астронавту Стаффорду. Это же увидели во всём мире и в СССР, что ещё более укрепило уверенность и специалистов, и простых граждан Советского Союза в том, что американцы на Луне всё же были.

И вот в фильме Александра Чукланова проведено подробнейшее расследование этой аферы и добыто большущее количество фактов, доказывающих, что никакого совместного полёта и стыковки не было!

По степени интриги куда там Конан Дойлу и Агате Кристи!

Не тот мотив предательства!

Не буду пересказывать фильм – в нём масса не просто убедительных, но и интереснейших подробностей этой аферы. Единственно, в чём крупно ошибается Александр Чукланов – это в определении мотивов действия Брежнева и тех высших руководителей СССР, кто был в курсе этой аферы.

Скептики, в своём множестве, являясь прекрасными техническими специалистами, не являются историками, да ещё и в таком сложнейшем отделе истории, как управление страной, посему и Чукланов повторил банальную, «либеральную» версию мотива, согласно которой считается, что руководители СССР пошли на это предательство потому, что Советский Союз, якобы, остро нуждался в иностранных инвестициях и хлебе.

Подчеркну, тут скептики, уверенные в таком мотиве, не оригинальны, - под этим соусом СССР и был разрушен с уничтожением его экономики в ходе «перестройки».

На самом деле это ложь!

Не Советский Союз нуждался в покупке зерна, а США и Канада нуждались в его продаже, – это позволило им подъёмом цен на зерно сохранить сельское хозяйство. Ну, смотрите, сегодня Россия производит зерна меньше, чем РСФСР, а всё равно его продаёт за границу. Спасает какие-то страны от голода?

Какие «инвестиции» нужны были СССР, если СССР делал займы и ему были должна масса стран? Мировой кредитор не нуждался в займах – это трудно понять?!

Тут надо учесть, что болтовнёй об «инвестициях», только как о неких деньгах, скрывают суть иностранных инвестиций – это покупка импортных товаров, которые невозможно или трудно произвести в своей стране.

К сожалению, с этим в СССР было далеко не всё в порядке.

В СССР существовали внешнеэкономические организации, которые монопольно продавали за рубеж экспортную советскую продукцию, и покупали импортную продукцию за рубежом. И если этим организациям, которыми руководил старейший член Политбюро, А.И. Микоян, не дать ежегодно покупать за рубежом определённый (плановый) объём товаров, то их сотрудники перестали бы получать премии и вынуждены были бы сокращать работников. Они этого не могли допустить, посему требовали и требовали хоть что-то, но закупать за рубежом.

Можно было без их деятельности обойтись? Да запросто, если речь идёт не о бананах с кофе.

Может кто-то из стариков вспомнить, что такое закупили за рубежом в это время, в чём была бы острая необходимость? Что-то такое, чего мы сами тогда не могли сделать? Наверное, вспомнят итальянский завод для постройки «Жигулей». А он нужен был? Сейчас то там, то сям всплывают интересные картинки: то фото полицейских машин Финляндии, а это оказывается были не «форды», а «москвичи»; то фото британской команды на ралли в Африке, выступающей на «москвичах». Помню, как Советскому Союзу отказали в поставке труб большого диаметра из ФРГ для газопровода, и тут же возник лозунг «Загоним Запад в трубу!» и в рекордные сроки за собственные деньги был спроектирован и построен собственный завод для производства таких труб.

Несколько личных наблюдений.

Когда я был ещё студентом-металлургом, как раз прорабатывалась затея по закупке в Западной Германии технологии и оборудования для Оскольского металлургического комбината. Я помню, как возмущались все доктора и профессора Днепропетровского металлургического института такой дикой глупостью! Дело в том, что немцы уже давно не имели богатых кусковых железных руд, которые можно было прямо давать в доменную печь. Немцы руду обогащали, для чего измельчали её чуть ли не в пыль, но эту пыль нельзя было использовать для плавки в доменной печи. И закупаемая у немцев технология была именно для переработки такой бедной руды и такой пыли. Но у нас-то была нужная богатая кусковая руда, у нас были самые мощные и самые экономичные доменные печи, у нас были самые мощные и экономичные конвертора. И схема «доменная печь-кислородный конвертер» по своей экономичности намного превосходила немецкую технологию! Зачем нам было покупать эту ненужную нам технологию у немцев, если на тот момент можно было без неё обойтись?! Может, в дальнейшем она и потребовалась бы, но в дальнейшем мы и сами бы её разработали, и более современную!

Однако купили немецкую!

Завод, на котором я работал, стоил (если бы его строил Запад, а не мы), не менее полутора миллиардов ещё тех долларов, но на нём единственным импортным оборудованием (не из стран СЭВ) была закупленная в ФРГ ещё в начале строительства завода единственная дробилка – одна из многих установленных на заводе дробилок. Причём, она была менее производительной, нежели стоявшие рядом советские дробилки, и когда у неё вышли из строя подшипники, и я пытался организовать их закупку в ФРГ, то главный механик махнул рукой – не парься, установим вместо неё советскую дробилку. В конце 80-х нас буквально насиловали, чтобы мы купили в Японии два герметичных свода для своих 26 печей. Как мы ни доказывали, что дешевле и лучше аналогичные своды купить в СССР, что нам японские и даром не нужны, а всё равно министерство для нас купило японские. Поставили мы эти своды на печи, они, как и полагается, сгорели через год, и мы заменили эти своды на советские.

На кой хрен нам нужны были эти инвестиции?

И реального работника экономики СССР просто не может не раздражать этот тупой вой: «СССР нуждался в инвестициях, нуждался, нуждался!». В чём нуждался, дебилы?? В чём мог нуждаться СССР в 70-е годы, если тогда каждый второй летательный аппарат в мире был советским? Он нуждался в том, чтобы отправить вас всех, ленивых дебилов, на Запад, и это единственное, за что стоило заплатить даже валютой!

Причина, по которой Брежнев и «иже с ним» предали советский народ совершенно в другом, но это отдельная тема, о которой я уже писал и писал. Поэтому просто отошлю вас к своей большой работе «Вопросы вопросов», написанной уже 11 лет назад:

http://ymuhin.info/node/343

http://ymuhin.info/node/344

http://ymuhin.info/node/345