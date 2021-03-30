На бога надейся, а сам не плошай

Старшее поколение помнит, как выглядела Россия в 90-е: миллионы безработных, полная разруха и нищета, закрытые производства, здравоохранение находилось в глубоком кризисе. Сокращались научно-медицинские исследования. За короткий период демографическая ситуация резко ухудшилась: рождаемость снизилась вдвое, а смертность возросла в 1,5 раза. И вот к власти пришел молодой, энергичный президент Путин, и с его приходом у народа возникла надежда на обещанное Ельциным грядущее процветание. Для этого у людей были все основания, – на страну обрушился ливень нефтяных денег. Тогда народ подумал, ну теперь-то уж заживем. И Путин не скупился на обещания, – в сентябре 2005 года он назвал одним из самых приоритетных национальных проектов – развитие здравоохранения. Здесь речь Владимира Владимировича напоминала выступление персонажа романа «12 стульев» перед любителями шахмат города Васюки, только вместо выгоды от развития шахмат, он говорил о пользе здравоохранения:

— Медицина! — говорил президент. — Знаете ли вы, что такое медицина? Она двигают вперед не только культуру, но и экономику! Знаете ли вы, что при правильной постановке дела она сможет совершенно преобразить Россию. Оснастим больницы и поликлиники новым оборудованием, увеличим зарплаты медицинским работникам. Россия станет самой привлекательной для жизни страной.

Перед гражданами Росси, так же как и перед васюкинскими любителями шахмат, развернулись ослепительные перспективы, но в обоих случаях, как писал поэт:

Погибшие мечты

Развеются как дым,

Как утренний туман…

В 2010 году в России началась реформа здравоохранения, которая получила загадочное название – оптимизация. Отвечала за нее экс- министр здравоохранения Татьяна Голикова, экономист по образованию. Под ее чутким руководством, оптимизация здравоохранения вскоре обернулось сокращением ее финансирования, массовым сокращением медицинского персонала, количества лечебных учреждений и медицинских работников. Число больниц сократилось в два раза и скатилось до уровня 1913 года, а оставшиеся перешли в режим жесткой экономии, причем экономили в основном на больных. Из схем лечения негласно изымались дорогостоящие препараты, оставаляя малоэффективные, но доступные по цене.

Ловкий мошенник Бендер, наобещав наивным любителям шахмат преобразить город Васюки, благополучно смылся с их деньгами. Хотя российское здравоохранение оказалось тоже облапошено, но ни кто никуда смываться не собирался, больше того, ответственная за провал этой сомнительной затеи госпожа Голикова – пошла на повышение, получила должность вице-премьера. Что касается результатов своей деятельности, она оправдываться не стала, а просто заявила: «Во многих регионах страны оптимизация здравоохранения была проведена ужасно. И качество, и доступность услуг в здравоохранении резко ухудшились. Виноваты все – и центр, и регионы». Мудрая чиновница знала, что говорит, ну не переводить же стрелки на инициатора реформ своего непосредственного начальника главу правительства, которым тогда являлся господин Путин, а она, как глава Минздрава, исполняла его указания. Но в такие подробности госпожа Голикова, понятное дело, вдаваться не стала. Виноваты все – и точка.

К чему привела эта, так называемая, реформа, догадаться нетрудно – стала неудержимо расти смертность. А тут еще пандемия. Но надо отдать должное, наш президент – человек предусмотрительный, он предвидел, что нечто подобное когда-нибудь может случиться, поэтому заранее позаботился и о россиянах и о себе-любимом. Еще в 2017 году он поручил правительству повысить качество похоронных услуг и их доступность, чтобы гражданам помирать было лучше, помирать было веселей. Это оказалось очень своевременное решение, проблему захоронения правительство, наверняка, решит успешно, ведь земли в России достаточно. А в остальном, дела обстаят не так радужно. Несмотря на то, что российским ученым удалось первыми в мире разработать вакцину от коронавируса, в таблице распространения эпидемии Россия прочно утвердилась в первой пятерке среди 200 стран. А ведь год назад, 26 марта 2020 года, на встрече с представителями бизнеса Путин заявил, что Россия сможет победить эпидемию коронавирусной инфекции менее чем за два-три месяца: «В некоторых странах говорят, что война с ней будет очень долго. Но когда мы действительно выйдем из этой ситуации, а мы выйдем точно, я надеюсь, даже раньше». (цитата по РИА «Новости»). Это заявление в очередной раз говорит об оторванности власти от реальности, как в свое время обещал Сталин – победить врага на чужой территории малой кровью.

Россияне привыкли видеть в президенте Путине – бесстрашного человека, что он неоднократно демонстрировал: пилотировал истребитель, летал на дельтоплане, нырял с аквалангом, тушил пожары, забивал по 8 шайб в хоккей, а с началом пандемии лидер нации сразу и неоднозначно показал народу, что он панически боится вируса! После самоотверженной вылазки в больницу в желтеньком космическом скафандре, Владимир Владимирович окончательно забросил рискованные походы на работу, засел под бетонированный бункер и благословил губернаторов на полное самоуправление. Множество мировых лидеров переболели Ковидом, никто из них не стал прятаться от инфекции.

Российское издание «Проект» в рамках расследования рассказало, какой длительный контроль проходят те, кто получил шанс встретиться с президентом. Они должны были две недели провести на карантине, а потом проходить какой-то несусветный дезинфекционный коридор.

И вот наконец-то появились сообщения, что Путин отважился и сделал прививку от коронавируса, но людей настораживает тот факт, что сделал он это «непублично», в отличие от многих своих зарубежных коллег. В этот раз обошлось без камер и фотографий. Такое поведение президента дает повод для сомнения, что он вообще прививался, ведь не секрет, что у 10% привитых возникают осложнения, а на фиг ему рисковать? Подавляющее большинство граждан ни каким официальным сообщениям давно уже не верит. Многие считают, что новость о путинской прививке распространена, чтобы подстегнуть людей идти на прививочные пункты, так как вакцинация в России идет очень медленными темпами. Во-первых в регионах это объясняют перебоями с доставкой вакцины, а во-вторых – большая половина россиян вообще не хочет прививаться, по крайней мере, до тех пор, пока вакцины не пройдут все этапы проверки и не будет доказана их эффективность и безопасность.

Народная мудрость утверждает, что береженного – бог бережет, но президент предпочитает иную мудрость – на бога надейся, а сам не плошай. И Владимир Владимирович распорядился построить эксклюзивную клинику, где будет обслуживаться лично он и его ближайшие соратники. Клиника в три этажа площадью 12 тыс. кв. м будет располагаться на территории нынешней кремлевской» больницы. Она рассчитана на пребывание 10 пациентов одновременно и места в ней будут зарезервированы для президента, премьера РФ и нескольких других важных лиц. Помимо VIP-палат, которые будут оснащены всем необходимым, в здании также будет бассейн, конференц-зал на 50 человек, несколько комнат для совещаний и помещения для охраны. Две палаты будут иметь площадь чуть меньше 200 квадратных метров каждая. Как говориться, все для человека, все для блага человека. И мы знаем этого человека.

***

Интерпретируя Жванецкого: «И что смешно – президент и его ближайшее окружение есть и очень хорошо выглядят. И что важно – отличные и бесплатные больницы в России имеются, с прекрасными специалистами и современнейшим оборудованием есть, мы о них знаем, и запах их чувствуем. Все это действительно существует, что бы там ни говорили. Просто чтобы их увидеть, нужно попасть к ним внутрь. Они там внутри поправляют свое пошатнувшееся здоровье, благодаря чему ни какой вирус им не страшен. И нам всем, стоящим тут же, у забора, остается поздравить их во главе с президентом и министром здравоохранения, пожелать дальнейших успехов им и их семьям, и спросить, не нужны ли слугам народа их хозяева, буквально 140 миллионов? У них там внутри музыка, из-за забора слышны речи, видны флаги – там их день. И мы, конечно, из последних сил можем окружить себя забором и праздновать свой день. Но давайте объединим наши праздники, и вы не будете чувствовать себя так одиноко, пробираясь на лечение в районную поликлинику, прижимая к груди номерок к кардиологу по пустым улицам в окружении охранников».