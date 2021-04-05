О слабоумии тех, кто нас лечит

Профессионалы болтовни

Сообщение, что издательство АСТ остановило продажу книги о вреде прививок, так сказать, «позвало меня в дорогу» (это было стандартное выражение советских журналистов и даже, по-моему, рубрика в газетах).

«В начале февраля в издательстве АСТ вышла книга «Прививать или не прививать, или, Ну, подумаешь, укол! Мифы о вакцинации» израильского инженера-электронщика, блогера Антона Амантонио (псевдоним). Двухтысячный тираж быстро раскупили. Однако сразу разгорелся публичный скандал. Немалая часть научного сообщества, среди них, в частности, обладатель премии «Просветитель» Петр Талантов, намекнули, что больше не будут работать с «АСТ», если книга и далее будет распространяться. Еще несколько авторов заявили о прекращении сотрудничества с издательством».

Отвлекусь, чтобы повиниться перед читателями: я не читал книгу этого израильтянина, которому нагло затыкают рот в Израиле и теперь уже и в России, поскольку у меня не выработалось определённое мнение по поводу прививок, и я не хочу статьями о прививках далеко уходить от темы аферы коронавируса.

Но поскольку правительство Израиля, как махровые антисемиты, устроили евреям Израиля гетто своим тупым карантином и Холокост своей вакцинацией (в Израиле умерших от ОРВИ в три раза больше, нежели в Белоруссии), то всячески поддерживаю и считаю оправданным, что борющиеся за свои права евреи пытаются оказать сопротивление убийцам, как в 1943 году коммунисты Варшавского гетто подняли восстание против сионистов и нацистов.

Но вернёмся к нашим баранам.

Этот помянутый в цитате принципиальный Талантов, «просветитель», шантажирующий АСТ своим гением, - как бы врач и писатель на медицинские темы в одном флаконе. Я, правда, и его произведений не читал, и ни разу не встречал читателя его работ, но, наверное, читатели есть, раз издательство так перепугалось. Но Талантов, делая издательству «козью морду», только намекает, что его конкуренту из Израиля надо заткнуть рот, а вот Александр Баранов, академик РАН, главный педиатр Минздрава России высказался безапелляционно:

«Представьте ситуацию. Я, детский врач, вдруг решаю написать книгу о правильном выборе автомобиля для семьи, в которой начинаю жонглировать фактами. О том, какой должен быть изгиб бампера, чтобы в случае столкновения с другой машиной никто не почувствовал удара. Или фантазировать на тему состава краски и его потенциального влияния (в зависимости от фаз Луны) на состояние финансового благополучия хозяина авто и его близких. Причем ссылаюсь на публикации в серьезных технических журналах или финансовых обзорах. Будет такая книга востребована публикой? Вероятно, да. Особенно, если правильно выстроить рекламную кампанию при ее появлении. («Впервые вся правда о возможностях спасти свою семью при аварии!»… «Не верьте финансовым аналитикам или опытным инженерам. Слушайте только нас!»… и так далее.).

Как вы понимаете, ничем иным, кроме слова «афера», такой проект не назовешь. Не может неспециалист, человек, не имеющий знаний и компетенций в таких важных областях жизни как автомобилестроение и безопасное использование автотранспорта или финансовая деятельность семьи, давать советы и выступать экспертом для читателя. И ни одно серьезное издательство по идее не должно даже заинтересоваться такой рукописью. Тем более напечатать и распространять такую книгу, если не хочет быть уличенным в продвижении заведомо ложной информации, вводящей в заблуждение потребителя, то есть читателя.

Но почему-то все чудесным образом переворачивается с ног на голову, когда речь заходит о прививках. Вернее, о том, чтобы их не делать. В этот момент все аргументы вдруг странным образом испаряются. Остается лишь оголтелое желание любыми способами доказать: прививки делать не нужно».

Простите, академик Баранов, но если вы настолько тупой, что не способны оценить достоинства и недостатки автомобиля, на котором ездите, если вы смотрите на автомобиль, как папуас на кремневое ружьё, то как вы можете рассуждать на такую сложную тему, как вакцинация, и оценивать, кому можно писать о прививках, а кому нельзя? Простите за неприятную весть, но вам точно нельзя делать оценки вакцинации ввиду так откровенно выказанного вами слабоумия. Вы же сами признаётесь, что неспособны оценить по факту, а не по наличию диплома, имеет или нет человек знания даже в рамках вашей профессии, - сами признаётесь, что не способны оценить факты, которыми автор, якобы, «жонглирует», не так ли? Ведь именно из-за собственного слабоумия вы требуете одного – заткнуть рот тем авторам, на фоне которых видна ваша тупость, в том числе и профессиональная.

Затыкая рот критикам, вам бы, врачу-педиатру, надо было бы похвастаться, как вы прививками от пресловутого «свиного гриппа» – совершенно безобидного ОРВИ, - сумели услужить наживавшимся на этих прививках фармкомпаниям и убедить родителей в Западной Европе вколоть детям эту отраву, вызвав там у части детей неизлечимую болезнь нарколепсию. Это же ваша заслуга, наш вы менестрель прививок! Чего застеснялись? Хвастайтесь!

Вы, академик Баранов, считаете себя профессионалом, но знаете ли вы, что профессионалы опираются на надёжно установленные факты, а не на вопли подонков прессы и политиков?

Ещё отвлекусь, теперь уже на помянутые вопли подонков прессы и политиков. Вот две представительницы древнейшей профессии запугивают граждан России: «В Барселоне комендантский час, в Копенгагене закрыты рестораны, в США только-только открываются школы, а в российских городах как будто нет и не было никакого коронавируса: давно открыто все, от спортзалов до ресторанов. За привычный образ жизни Россия расплатилась людьми: смертность в стране за 2020 год выросла на рекордные 20%.

…В 2020 году в стране умерли 2 миллиона 124 тысячи человек — это на 20% или на 321 тысячу человек больше, чем было бы без коронавируса».

Лжёте проститутки! Это больше, чем было бы не без коронавируса, на который российским врачам в 2020 году удалось списать только 57 тысяч умерших, а без вас, проституток прессы! 264 тысячи граждан России убили вы, продажные холуи политиков и тех врачей, которые перепрофилировали больницы на инфекционные, чтобы зарабатывать большие деньги на лечении как бы больных COVID-19. Чтобы могли нажиться торговцы жижей, называемой вакциной. Эти граждане России умерли от ваших карантинов, от ваших намордников, от того ужаса, которые вы создали своими воплями в среде дураков.

Но опять вернусь к нашим баранам.

Итак, на каких фактах или документах вы, академик Баранов, основываете своё утверждение, что в мире свирепствует эпидемия ОРВИ COVID-19, для победы над которой, якобы, нужна вакцинация? На воплях помянутых выше проституток?

Поясню, что нынешний пресловутый коронавирус (если он существует) по принятым сегодня теориям является седьмым в семье коронавирусов, которые наряду с иными вирусами в ряду острых респираторно-вирусных инфекций (ОРВИ) ежегодно вызывают острое респираторное заболевание ОРЗ, в просторечье – грипп. Повторю, нынешняя эпидемия COVID-19 это эпидемия ОРВИ.

Вы почему игнорируете медицинские показания?

Медицина обязана готовить меры против всех эпидемий, в том числе и против эпидемий ОРВИ, и до 2020 года российская медицина такие меры готовила. И для определения начала принятия мер против эпидемии ОРВИ, российская медицина периодически рассчитывает, и в 2017 году рассчитала очередные, ныне действующие эпидемические пределы заболеваемости ОРЗ по каждой неделе года. То есть рассчитала количества заболевших в данную неделю, после которых можно считать, что в стране не просто протекает сезон гриппа, а началась настоящая эпидемия ОРВИ.

Эти пределы указаны в «Методике расчета эпидемических порогов по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям по субъектам Российской Федерации МР 3.1.2.0118-17» https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293738/4293738236.htm .

Как и полагается в медицине, эта методика даёт эти пределы отдельно по периодам – отдельно за каждую неделю года. Даже не помесячно, а понедельно! Но ведь аферисты COVID-19 дают статистику эпидемии ОРВИ, названной «эпидемией коронавируса», не то, что по неделям, не то, что помесячно, а, чтобы напугать дураков, статистика даётся от самого начала эпидемии: «Мильёны заболевших, тысячи умерших, ужас!!». Посему и я подсчитаю по Москве эти миллионы – пересчитаю недельные уровни заболеваемости в суммарные по году числа средних значений и эпидемических пределов ОРВИ.

Итак, среднее количество по годам и пороговое (толерантное) значение заболевших даётся в расчёте на 10 тысяч населения, и эти числа по неделям года колеблются в Москве от 14,7 до 76,0. А их сумма за 52 недели года равна 2323,0 заболевших на 10 тысяч населения Москвы и толерантный предел – 3104,7 заболевших. В Москве проживает 12,6 миллиона человек, и в расчёте на эту численность среднее обычное число больных ОРВИ по году в Москве равно 2 926 980 человек или в Москве в среднем заболевают ОРВИ 23% москвичей. Но при этом медицина ещё не считает, что началась эпидемия и надо принимать хоть какие-то противоэпидемические меры. А вот чтобы медицина считала, что началась эпидемия ОРВИ, необходимо, чтобы число заболевших поднялось по году и превысило число в 3 911 040 человек, или чтобы по году переболели ОРВИ не менее 31% москвичей.

Так вот, на 31 декабря 2020 года инфекцией ОРВИ, названной коронавирусом, в Москве заразилось 809769 человек (6,4%) – это в 4 раза ниже, чем то значение заболевших ОРВИ, которое считается эпидемией. Мало этого, заболеваемость ОРВИ с названием «коронавирус» в 2020 году была в 3,6 раза ниже, чем заболеваемость при обычном сезонном гриппе!

Какие были основания у мэра Москвы, который по вашему совету (или при вашем согласии) академик Баранов, объявил анти-эпидемические мероприятия, если для их объявления не было и четверти от необходимых для этого медицинских оснований?

За 12 недель нынешнего, 2021 года среднее значение заболевших должно быть 738,9 человек на 10 тысяч москвичей, а толерантный предел – 967,2. А в общем за эти 12 недель в Москве обычно (в среднем) заболевают ОРВИ 931 014 человек (7,4% населения), а объявлять эпидемию можно было бы только тогда, когда число заболевших достигло бы 1 218 672 (9,6% населения).

Но на 28 марта 2021 года (на конец 12-й недели года) в Москве заболевших как бы COVID-19 от начала аферы коронавируса числилось 1022551 или за 12 недель 2021 года к числу заболевших на 31 декабря 2020 года прибавилось 212782 человека (1,7% населения). Мало того, что это более чем в 4 раза меньше, чем обычно болеют москвичи от ОРВИ, но и почти в 6 раз ниже того числа, когда необходимо объявлять начало эпидемии.

На каком основании при вашей поддержке в Москве введены ограничения гражданских прав и свобод москвичей?

На каком основании «Бывший главный санитарный врач России, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке Геннадий Онищенко считает, что России не стоит прекращать действие масочного режима, сообщает ТАСС. «Никогда. <...> Это должно быть элементом нашей культуры», — ответил Онищенко на вопрос, когда в России отменят обязательное ношение защитных масок? - В качестве примера он приводит практику Китая, Южной Кореи и Японии, чьи жители постоянно носят маски». Этому дебилу с медицинским дипломом надо говорить о медицинских показателях, а он о «культуре» и о том, что раз в Китае и Японии все всю жизнь в масках ходят, то и нам надо!

Академик Баранов, а вы знаете, что прививки вводятся, в основном, против эпидемических болезней? А «Эпиде́мия (греч. επιδημία — повальная болезнь, от ἐπι — над, среди и δῆμος — народ) — прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей, значительно превышающее обычно регистрируемый на данной территории уровень заболеваемости и способное стать причиной чрезвычайной ситуации[1]. В обиходе универсальным эпидемиологическим порогом считается заболевание 5% жителей территории, или иногда 5% какой-либо социальной группы».

В Москве было хоть раз, чтобы COVID-19 болело одновременно 5% населения?

Это тоже легко подсчитать. Примем, что от этого COVID-19 надо было лечиться как от воспаления легких – 21 день - три недели (меня держали в больнице с COVID-19 аж 5 дней). Тогда по 2020 году среднее количество болеющих страшным COVID-19 было 0,4% москвичей, и за 12 недель 2021 года тоже 0,4%.

Я понимаю, что вас раздражает это «жонглирование фактами», раздражают эти цифирки, но я пишу для умных людей и, кстати, эти расчёты обязаны делать вы с Онищенко, «профессионалы», а не я. Кстати, почему я знаю эти сугубо медицинские факты, а вы их не знаете?

Так какие основания, академик Баранов, были у вас, чтобы поддерживать это наглое попрание прав москвичей?

Увеличенные денежные доходы от «борьбы с коронавирусом»? Рубли совесть изъели?

Или всё объясняет слабоумие?

От редакции: Нас просили дать информацию, что происходит в Израиле после почти 100-процентной вакцинации населения "жижей, называемой вакциной".

Количество зараженных на данный момент времени в Израиле.