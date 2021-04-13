Письмо А.Г. Лукашенко COVID-19

Уважаемый Александр Григорьевич!

Наблюдения за Вашей деятельностью приводят к опасению, что в отношении аферы с COVID-19 есть обстоятельства, которые от Вас либо скрывают, либо Вы сами в эти обстоятельства не вникаете в силу медицинской специфики данного вопроса.

Между тем, данная проблема хотя формально и медицинская, но вполне доступна для понимания любым нормальным человеком, а Вы, как глава государства, просто обязаны её понять.

Первое. По легенде о COVID-19 считается, что обычная вспышка острого респираторно-вирусного заболевания (ОРЗ) в 2020-21 годах, как обычно, вызванная суммой сезонных острых респираторно-вирусных инфекций (ОРВИ), является вспышкой очень страшной болезни под названием COVID-19, вызванной вирусом SARS-CoV-2. Так утверждают аферисты.

Поэтому начнём с уточнения понятий.

Микроорганизмов, приводящих к заболеванию ОРЗ, очень много, и в их числе коронавирусы известны с 60-х годов прошлого века – на сегодня их уже открыто более 40, а шесть из них вызывают у людей ОРЗ. А если и вирус SARS-CoV-2 существует, то он просто будет седьмым в этой обойме коронаврусов, входящих в систему ОРВИ, ежегодно отвечающих за болезненное состояние от 4 до 20% простуженных людей с ОРЗ. Это не тайна, скажем, в учебнике 2010 года «Биология» для 11 класса белорусских школ на рисунке 68 среди других вирусов показан и коронавирус. Не являются чем-то уникальным для сезонного гриппа прошлых годов и симптомы, которые сегодня определяют у больных COVID-19, – потеря вкуса и запаха.

Второе. Для того, чтобы определить, какой именно микроорганизм вызвал болезнь, необходимо соблюсти так называемый «постулат Коха-Генле». Это положительные ответы, которые необходимо получить для микроорганизма, чтобы доказать, что он является возбудителем некоторой болезни, а именно:

«Микроорганизм постоянно встречается в организме больных людей (или животных) и отсутствует у здоровых;

Микроорганизм должен быть изолирован от больного человека (или животного) и его штамм должен быть выращен в чистой культуре;

При заражении чистой культурой микроорганизма здоровый человек (или животное) заболевает;

Микроорганизм должен быть повторно изолирован от экспериментально заражённого человека (или животного)».

Таким образом, с началом эпидемии COVID-19 всем учёным, работающим над этой проблемой, надо было (упрощаю) начать с того, что:

- взять у больного образец с подозреваемым микроорганизмом;

- поскольку в 0,1 миллилитре соплей больного содержится 20 миллиардов вирусоподобных (не отличимых от вируса) частиц, то сначала отделить подозреваемый микроорганизм от остальных похожих объектов;

-затем размножить подозреваемый микроорганизм до состояния чистой культуры.

Все эти операции называются ВЫДЕЛЕНИЕМ вируса.

В СССР это умели. Вот учебное пособие для студентов медицинских институтов: Букринская А.Г. «Вирусология». М.: Медицина, 1986. Глава «Выделение вируса из клинического материала» (страницы 175-180):

«Вирусы могут быть выделены путем заражения лабораторных животных или культур клеток и идентифицированы с помощью биологических и серологических тестов. Методы выделения вирусов при различных инфекциях суммированы в табл. 19. Методы выделения вирусов из смывов носоглотки и фекалий больных людей с целью дифференциальной диагностики вирусных инфекций приведены в схемах 4 и 5. Показания к выделению вируса могут быть следующими. ... 3. Инфекции, вызванные новыми типами вирусов».

А из помянутой в цитате таблицы 19 следует, что выделение коронавирусов (да, именно коронавирусов!) проводится на клеточных культурах «эпителия слизистой оболочки трахеи человека (органные культуры)».

Обращаю внимание - на клеточных культурах «эпителия слизистой оболочки трахеи человека», а не клетках обезьян или кроликов.

И раз SARS-CoV-2 считается «новым типом вируса», то согласно приведенного учебника этот вирус ОБЯЗАН быть ВЫДЕЛЕН, в том числе и белорусской медициной.

Зачем это необходимо?

Чтобы достичь две цели. Первая цель - выделенным чистым микроорганизмом («изолятом») заражают подопытных людей или животных для того, чтобы выяснить, этот ли микроорганизм вызывает симптомы той болезни, возбудителем которой его подозревают? И если этот микроорганизм вызывает эти симптомы, то тогда выделенная культура этого микроорганизма считается его «золотым стандартом», и учёные получают право утверждать, что именно этот микроорганизм вызывает именно эту болезнь. До этого момента учёные такого права не имеют, поскольку симптомы болезни могут вызывать иные причины, а не подозреваемый микроорганизм.

То есть, чтобы утверждать, что некую болезнь COVID-19 вызывает некий вирус SARS-CoV-2, необходимо ВЫДЕЛИТЬ вирус SARS-CoV-2 и проверить его патогенность на подопытных животных или людях, тем самым получив «ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ» вируса SARS-CoV-2.

В помянутом выше учебном пособии по вирусологии сообщается «В 1977 г. произошло необычайное событие — «возвратился» вирус H1N1 после 20-летнего отсутствия. И на этот раз эпидемия началась в Китае. Заболевали почти исключительно лица моложе 20 лет, т. е. родившиеся после 1957 г., когда прекратилась циркуляция этого вируса среди населения. Другой особенностью явилось то, что предшествующий вирус (H3N2) не исчез, а также продолжал циркулировать и были выделены штаммы- рекомбинанты, содержавшие гены обоих вирусов. Вирус, вызвавший пандемию, получил название А/СССР/77, так как он впервые был выделен советскими учеными и немедленно передан ВОЗ».

Почему учёные обязаны действовать быстро? Потому, что вторая цель, с которой немедленно выделяют вирус и получают его «золотой стандарт», - это потребность в создании вакцины для данного вируса. А вакцину желательно создать как можно быстрее.

Этот процесс начинают с того, что в «золотом стандарте» секвенируют (расшифровывают) геном вируса – определяют порядок нуклеотидов в геноме вируса (а геном вируса, по официальной теории, содержит всю информацию о самом вирусе). В геноме вируса содержится около 30 тысяч нуклеотидов (молекул, которые можно образно сравнить с буквами), а, к примеру, в Конституции Республики Беларусь содержится 67 тысяч знаков, то есть можно образно представить, что геном вируса содержит столько же информации о вирусе, как и половина Конституции Белоруссии об основных правилах жизни в Белоруссии.

Зачем необходимо секвенировать геном «золотого стандарта» данного вируса?

Во-первых, чтобы ставить больным диагноз – чтобы понять причину их болезни.

Образно говоря, делается это так: у нас есть тексты конституций, но мы не знаем, какой стране они принадлежат. И мы ищем в этих текстах слова, которые могут принадлежать только определённой стране. Скажем, если мы в тексте нашли слово «Беларусь» или «Лукашенко», то это Конституция Белоруссии. Так и в случае с новым вирусом – в его геноме ищут такое сочетание нуклеотидов, которого нет в геномах других вирусов, - специфическое только для этого вируса «слово». И закладывая это «слово» в параметры полимеразной-цепной реакции (ПЦР), определяют, есть ли этот вирус в выделениях данного больного.

Во-вторых, геном вируса отвечает за белковый состав его оболочки, и зная, какой белок имеется в составе оболочки (мембраны) вируса, можно изготовить вакцину против этого вируса. По-другому вакцину изготовить нельзя.

Таким образом, чтобы определять, что данный человек заражён вирусом SARS-CoV-2 и для того, чтобы создать вакцину против вируса SARS-CoV-2, необходимо прежде всего ВЫДЕЛИТЬ этот вирус и создать его «ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ».

А теперь оцените степень мирового идиотизма – до сих пор в мире ещё никто не выделил вирус SARS-CoV-2! До сих пор неизвестно ни какой микроорганизм вызывает болезнь COVID-19, ни какая жижа в ампулах может являться вакциной против SARS-CoV-2. До сих пор не сделано то, что без проблем делалось 60 лет назад!

Накал идиотизма дошёл до степени, при которой группа энтузиастов в Германии создала сайт, на котором собирает деньги, а помимо собираемых уже предлагает готовые 225 тысяч евро тому, кто сообщит адрес статьи, в которой описывается ВЫДЕЛЕНИЕ вируса SARS-COV-2. Заметьте, даже не тому, кто реально выделит этот вирус, а тому, кто только сообщит адрес статьи, описывающей это выделение, как вот я сейчас сообщаю Вам адрес этого сайта https://www.samueleckert.net/isolat-truth-fund/. И всего за сообщение такого адреса - 225 тысяч евро! Но никто ещё эти деньги не получил.

И несмотря на то, что вирус SARS-COV-2 не выделен, только к апрелю 2020 года только в Европе действовало 78 методик диагноза болезни COVID-19, и на январь 2021 года в мире разработано и разрабатывается 291 вакцина против COVID-19!

Естественен вопрос – если вирус SARS-COV-2 до сих пор не выделен, то как медики, не зная состава генома этого вируса, с помощью теста ПЦР определяют, что данный пациент заражён вирусом SARS-COV-2, и как данные учёные, не зная белковый состав вируса, создают вакцину против этого вируса?

Смотрите: чтобы диагностировать болезнь с помощью ПЦР, и чтобы разработать вакцину против SARS-COV-2, нужно знать состав генома вируса SARS-COV-2 или часть его генома. Так вот, учёные «узнают» состав генома, не выделяя «золотой стандарт» вируса SARS-COV-2, как это требуется, а поковыряв пальцем в своём носу и посмотрев на потолок – они выдумывают геном SARS-COV-2 или его части! Отсюда, только в Европе 78 методик ПЦР-теста, отсюда 291 компания собирается нажиться, разливая по ампулам разную жижку под видом вакцины против SARS-COV-2. Всяк выдумывает свой геном SARS-COV-2.

Почему такое происходит – почему не выделяют вирус SARS-COV-2, как того требуют медицинские правила и логика?

Думаю, что причин несколько и помимо чисто уголовной причины – стремления нажиться на вакцинации, - есть и чисто медицинская проблема. Дело в том, что ещё прошлой весной исследователи пробовали взятым у больного образцом соплей (безо всякого выделения вируса - всем комплексом вирусоподобных частиц) заразить клетки человека. И у этих исследователей ничего не получилось. Тот микроорганизм, который помянутые исследователи считали вирусом SARS-COV-2, размножить на клетках человека НЕВЗМОЖНО. Этот микроорганизм размножили на повреждённых лекарством клетках почки африканской зелёной мартышки – на линии клеток Vero.

А ведь из этого эксперимента следует, что заразить человека микроорганизмом, который считается вирусом SARS-COV-2, и который, якобы, вызывает болезнь COVID-19, невозможно даже в комплексе со всеми остальными выделениями больного.

Закончу на этом медицинскую часть.

Я понимаю, когда лидеры всего мира представляют из себя стадо взбесившихся перепуганных баранов, нормальному государственному деятелю очень трудно принять решение, скажем, решение приостановить вакцинацию.

Поэтому я предлагаю вот что.

Группа белорусских врачей 9 марта этого года обратилась в Министерство здравоохранения Белоруссии с просьбой сообщить, почему не выделяется вирус SARS-COV-2? https://petitions.by/petitions/4733. И уже 29 марта получила ответ за №4-5-1/С-1738 и за подписью Заместителя Министра Здравоохранения, Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь А.А. Тарасенко. В этом ответе Минздрава Беларуси сообщается ложь о том, что вирус SARS-COV-2, якобы, выделен, и в числе трёх приведенных адресов статей о его выделении, дана и статья российских исследователей - А.А. Чепурнова и других - с толи бессовестно лживым, с толи с предельно малограмотным заголовком «Антигенные свойства изолята коронавируса SARS-COV-2, выделенного от пациента в Новосибирске» https://journal.niidi.ru/jofin/article/view/1077/813.

Авторами указанной работы никакой изолят вируса SARS-COV-2 не выделялся и не создавался. Они взяли мазок у простуженного человека и нанесли его на уже повреждённые антибиотиками клетки Vero, а затем с помощью ПЦР-теста поставили этим клеткам диагноз – «больны SARS-CoV-2»: «Наличие РНК SARS-CoV-2 определяли с использованием набора «РеалБест РНК SARS-CoV-2» (АО Вектор-Бест, Россия) согласно инструкции производителя». То есть они не выделили вирус и не создали его изолят, чтобы секвенировать его геном, - они по уже известному от «производителя» составу генома определи наличие в повреждённых антибиотиком клетках почек зелёных мартышек РНК, которую данный производитель считает принадлежащей вирусу SARS-CoV-2.

Но Главный государственный санитарный врач Республики Беларусь А.А. Тарасенко считает, что таким образом выделяют вирусы. Надо же!

Президенту Белоруссии было бы полезно, во-первых, предложить Тарасенко немедленно отправить найденные им адреса статей тех, кто выделил вирус SARS-CoV-2, на адрес сайта https://www.samueleckert.net/isolat-truth-fund/ и получить там за это 225 тысяч евро.

А, во-вторых, потребовать немедленно выделить вирус SARS-CoV-2 с получением изолята и «золотого стандарта» или сообщить, почему вирус SARS-CoV-2 выделить невозможно.

И в конечном итоге у меня вопрос к президенту Белоруссии – планируя в апреле начать вакцинацию белорусов, Вы понимаете, какую жижу будут вкалывать белорусам медики?

Поскольку опыт показывает, что помощники А.Г. Лукашенко письма в его адрес не пропускают, то я данное письмо опубликую, чтобы оно получило и возможность дойти до адресата хотя бы со стороны тех, кто его прочитает.