Бобр Катющика и дурак мухин

Набросал в качестве развлечения к началу выходных.

В опубликованной мною ещё в октябре прошлого года статье «О масках, Собянине… и философии Катющика», я удивился тому, насколько высокого качества ролики изготавливаются для иллюстрации философии Виктора Григорьевича Катющика, в частности, в той статье я начал тему словами: «Само видео по сценарию Катющика, исполнено очень хорошо, но в нём особенно напирают на то, что понять теорию Катющика могут, понятное дело, не какие попало, а только умные люди, владеющие логикой. А чтобы теорию Катющика поняли и не очень умные люди, его фильмы насыщены какими-то примитивными примерами, которые если что-то и доказывают, то только самому Виктору Григорьевичу». http://www.ymuhin.ru/node/2235/o-maskah-sobyanine-i-filosofii-katyushchika

Так вот, надо думать, в благодарность за эту заметку о нём, Виктор Григорьевич силами телестудии «Катющик ТВ» изготовил высокохудожественный ролик о том, какой я дурак, - «Мухин что-то не понял и принялся критиковать» (рекомендую!) https://www.youtube.com/watch?v=8xYrZB8m9QU&t=58s. В этом прекрасно изготовленном ролике, в котором приёмами мультипликации моё фото мастерски уродуют на протяжении всего фильма, Виктор Григорьевич как бы разобрал то, что я написал в помянутой статье, правда, не сообщил благодарным зрителям хотя бы название моей статьи, чтобы они могли сами прочесть подлинник. Да и приведенную выше фразу изготовители ролика предусмотрительно опустили, поскольку все доказательства своей правоты, Виктор Григорьевич, опять-таки, оформил всё тем же, мягко скажем, каким-попало видеорядом.

Правда, мой сарказм по поводу его представлений о гравитации, Виктор Григорьевич, понятное дело, опустил, не зная, что ответить, но зато несколько остальных доводов разобрал при помощи собачек, яблок и эпизодов с женскими ножками.

Вот я пишу, что Катющик утверждает, что «всё изложенное в Библии доказывает физика». «Нет! – опровергают меня в фильме, - Катющик это не говорил!» А что он говорил? Виктор Григорьевич говорил, что всё описанное в Библии можно «согласовать с помощью научного метода». А какая разница? А разница есть, но «понять её могут не только лишь все» (правда, это сказал уже другой философ).

Вот я подшутил над его определениями времени и поля, а он опровергает меня этими же, данными им определениями времени и поля со своего сайта. Я над этими определениями смеюсь, а Виктор Григорьевич их повторяет, как доказательство их истинности. Это как?

Смотришь это кино, а в нём не имеющие никакого отношения к делу, бессмысленные картинки, и только бла-бла-бла без малейшей попытки задуматься над моими доводами. К примеру, я высмеял его утверждение, что время может иметь знак минус, и Виктор Григорьевич путём собственного диалога с какой-то как бы жрущей яблоки собачкой убедительно доказал своим адептам, что время таки может быть отрицательным! Надо же!

Но, скажем, пройденный путь определяют по формуле – скорость умножают на время. И вот Виктор Григорьевич с собачкой, жрущей яблоки, и со скоростью 5 км в час, прошёл два часа. Перемножаем 5 км в час на 2 часа и получаем пройденное Катющиком расстояние - 10 км. И это понятно. А теперь Виктор Григорьевич с той же скоростью прошел минус два часа. Перемножаем и получаем, что он прошел минус 10 км. А это куда Виктор Григорьевич прошёл? В какое охраняемое санитарами собрание учёных?

Дураку, понятное дело, это не понять, тут надо иметь умственное развитие адептов Виктора Григорьевича.

Но особенно поразил адептов Катющика его пример с макаронами. Комментатор Ростислав Мелешенко: «С отворением макаронов четко!». Комментатор Alexes1728: «Аналогия с макаронами шикарна!». Дело в том, что для доказательства моей тупости Виктор Григорьевич показал, если поручить мне отварить макароны, то я пачку макарон приклею на дверь и буду отворять дверь. По Катющику, как видите, что отвари, что отвори – это одно и то же слово русского языка, и адепты у него такие, что и подсказать Виктору Григорьевичу некому. (Они что – с пятого в школу ходили только для того, чтобы в туалете курить?)

В ролике Виктор Григорьевич теперь утверждает наоборот – что, оказывается, его логику может понять даже бобр. Но «Орденом бобра» почему-то наградил не себя, а меня. Меня-то за что, если я глупее бобра??

И главное, как в этом выводе Виктора Григорьевича о моей глупости можно сомневаться, если я ту свою статью закончил мыслью, которая в фильме Катющика тоже не процитирована: «Но В.Г. Катющик из физики, ставшей бессмысленным нагромождением наковырянных в носу теорий, пытается получить что-то осмысленное. А это безусловно философская деятельность. Да, на мой взгляд пока неудачная. Но какие его годы!».

Поэтому вынужден согласиться с характеристикой, данной мне Виктором Григорьевичем, - только дурак, глупее бобра, может надеяться, что с годами из Катющика получится что-то осмысленное. Не плучится!

Каюсь, дурак!