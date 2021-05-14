Когджа вместо судей подлецы

Я понимаю, что уже надоел читателям с репортажами о судейской подлости, но с моей стороны оставлять проделанную работу без последствий (без публикации), тоже неправильно.

По этому вопросу надо было бы написать в Думу (если бы там кто-то был способен понять, о чём это я пишу) потому, что это тамошние кнопкодавы возводят маразм в закон. Но, повторю, кому там писать, если эти кнопкодавы вообще не способны и не умеют думать ни над чем иным, кроме личного благополучия?

Ещё и ещё раз напомню, что в соответствии с требованиями ч. 8 ст. 448 УПК РФ «Не допускается возбуждение в отношении судьи уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 305 УК РФ, в случае, если соответствующий судебный акт, вынесенный этим судьей, вступил в законную силу и не отменен в установленном процессуальным законом порядке как неправосудный».

Это введённый Думой юридический идиотизм имеет цель дать возможность судам совершать преступление против правосудия, и только! Никакого иного смысла эта статья не несёт. Попробуйте сами в это вникнуть.

С точки зрения основ права, признание судебного акта данного судьи неправосудным было бы признанием судьи виновным по статье 305 УК РФ («Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта») без рассмотрения его уголовного дела, возбуждённого против него по этой статье 305 УК РФ. Это можно понять?

В той юриспруденции, в которой законодатели имеют мозги, сначала судом устанавливается, совершил ли человек преступление, а уж потом признаются преступными обстоятельства, связанные с его преступлением.

И до этого законодательного идиотизма по законам России сначала судью надо было признать виновным по статье 305 УК РФ, и только после этого подлежало пересмотру то дело, в ходе рассмотрения которого судья совершил преступление, вызвавшее против него возбуждение дела по статье 305 УК РФ. Так требует до сих пор оставшаяся в законе статья 413 УПК РФ:

«1. Вступившие в законную силу приговор, определение и постановление суда могут быть отменены и производство по уголовному делу возобновлено ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.

…

3. Вновь открывшимися обстоятельствами являются:

…

3) установленные вступившим в законную силу приговором суда преступные действия судьи, совершенные им при рассмотрении данного уголовного дела».

Мало этого, в УПК РФ нет положения об отмене судебных актов, как неправосудных, и судам, соответственно, не дано право признавать судебные акты неправосудными.

Таким образом, сегодня закон (статья 413 УПК РФ) устанавливает признание судебного акта неправосудным только после того, как по статье 305 УК РФ будет вынесен приговор судье за вынесение заведомо неправосудного судебного акта, и одновременно закон (ч. 8 ст. 448 УПК РФ) запрещает возбуждать дело против судьи по статье 305 УК РФ за такой неправосудный судебный акт, пока этот вынесенный им судебный акт не будет признан неправосудным.

Попробуйте спросить любого депутата – зачем вы своими законами ввели полную безнаказанность судей и правоохранителей в совершении ими преступлений против правосудия, – и эти «депутаты» будут таращить на вас глазки! Они и вопроса не поймут. Им по три закона в день надо принять, как они могут успеть их ещё и читать??

И мы с Валерием Парфёновым решили протоптать тропинку в этом маразме – понять, как будут вертеться судьи, когда это положение части 8 статьи 448 применить на практике.

В двух словах (из документов будут понятны подробности) повод был таков. Мы обратились в ФСБ с заявлением о возбуждении уголовного дела против клеветников, возбуждающих коронавирусную панику в России. Понятное дело, что в нарушение УПК, тамошние «защитники безопасности России» отказались проверять наше заявление. Тогда мы написали заявление на бездействие ФСБ в Лефортовский суд. Тот нам отказал, и мы подали апелляционную жалобу в Мосгорсуд, но не с привычной просьбой признать судебный акт Лефортовского суда незаконным - не по основаниям статьи 389.15 УПК РФ, - а на основании части 8 статьи 448, то есть с просьбой признать постановление судьи Лефортовского суда неправосудным.

И вот начало «марлезонского балета».

Мосгорсуд отказался рассматривать эту нашу жалобу, хотя ссылки на закон и доводы в ней были, и вернул нашу жалобу в Лефортовский суд, а Лефортовский суд, предложив нам исправить нашу апелляционную жалобу, сообщил об этом так:

«18 ноября 2020 года постановлением судьи апелляционной инстанции Московского городского суда материал по жалобе заявителей Мухина Ю.И. и Парфёнова В.Н. вместе с их апелляционной жалобой возвращен в Лефортовский районный суд г. Москвы для устранения обстоятельств, препятствующих его рассмотрению в суде апелляционной инстанции.

Согласно ч. 1 ст. 389.6 УПК РФ апелляционная жалоба должна содержать: 1) наименование суда апелляционной инстанции, в который подаются жалоба, представление 2) данные о лице, подавшем апелляционные жалобу или представление, с указанием его процессуального положения, места жительства или места нахождения; 3) указание на приговор или иное судебное решение и наименование суда, его постановившего или вынесшего; 4) доводы лица, подавшего апелляционные жалобу или представление, с указанием оснований, предусмотренных статьей 389.15 УПК РФ; 5) перечень прилагаемых к апелляционным жалобе, представлению материалов; 6) подпись лица, подавшего апелляционные жалобу или представление.

Указанные требования заявителями Мухиным Ю.И. и Парфёновым В.Н. в полном объеме не выполнены, поскольку апелляционная жалоба не соответствует требованиям ч. 1 ст. 389.6 УПК РФ, так как в представленной апелляционной жалобе отсутствуют доводы лица, подавшего апелляционную жалобу, с указанием оснований, предусмотренных статьей 389.15 УПК РФ.

Согласно ч. 4 ст. 389.6 УПК РФ в случае несоответствия апелляционных жалобы, представления обязательным требованиям, что препятствует рассмотрению уголовного дела, апелляционные жалоба, представление возвращаются судьей, который назначает срок для их пересоставления. Если требования судьи не выполнены и апелляционные жалоба, представление в установленный судьей срок не поступили, они считаются неподанными. В этом случае приговор, иное обжалуемое судебное решение считается вступившим в законную силу. Суд также устанавливает Мухину Ю.И. и Парфёнову В.Н. срок на подачу соответствующей требованиям апелляционной жалобы до 13 января 2021 года.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 389.6 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Возвратить апелляционную жалобу Мухину Ю.И. и Парфёнову В.Н. на постановление Лефортовского районного суда г. Москвы от 19 октября 2020 года, предложив им в срок до 13 января 2021 года пересоставить ее в соответствии с требованиями закона, устранив недостатки, указанные в мотивировочной части постановления.

В случае неустранения указанных недостатков в установленный срок апелляционная жалоба будет считаться не поданной, а постановление вступившим в законную силу».

К этому надо добавить, что это постановление от 22 декабря прошлого года, в груде иных документов по другому делу было отправлено из суда в наш адрес 15 января 2021 года.

То есть дебилы Думы ввели в статью 448 пункт 8 о возбуждении уголовного дела против судьи только в случае, если приговор будет признан заведомо неправосудным, но на самом деле его таким признать невозможно!

Ну, что же, мы повторили жалобу, добавив в неё и статью 389.15 УПК. Теперь жалоба имеет такой вид:

«Постановлением Лефортовского районного суда Москвы от 19 октября 2020 года (судья Рябцев С.А.) оставлена без удовлетворения жалоба заявителей Мухина Ю.И. и Парфёнова В.Н., поданная в порядке ст. 125 УПК РФ, в которой они просят признать незаконными и необоснованными действия заместителя начальника Следственного управления ФСБ Корыстина А. на сообщение о совершении преступления.

Заявители - Мухин Ю.И. и Парфёнов В.Н., - обратились с заявлением на имя директора ФСБ России А.В. Бортникова о совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ. Однако это заявление попало соучастникам преступного сообщества в ФСБ, созданного с целью сокрытия преступной деятельности по России. И с целью совершить преступление, предусмотренное статьёй 300 УК РФ «Незаконное освобождение от уголовной ответственности», заместитель начальника отдела Следственного управления ФСБ России А. Корыстен объявил, что он в упор не видит никакого преступления, а поэтому ему можно плевать на какие-то там нормы УПК РФ.

И, в нарушение требований ст. 145 УПК РФ, А. Корыстен сам переименовывает наше заявление о совершении преступления в какое-то «обращение» и не выносит соответствующего постановления. При таком циничном попрании закона преступниками в ФСБ, заявители просили Лефортовский суд признать незаконными и необоснованными действия заместителя начальника Следственного управления ФСБ Корыстина А.

Однако судья Рябцев С.А. тоже оказался соучастником преступного сообщества в правоохранительных органах России, что доказывается тем, что вместо требования, провести процессуальную проверку в порядке, установленном ст. ст. 144-145 УПК РФ, и вынести предусмотренное УПК РФ постановление, С.А. Рябов грубо нарушил процессуальный закон и с целью совершения преступления, предусмотренное статьёй 300 УК РФ «Незаконное освобождение от уголовной ответственности», жалобу Заявителей отставил без удовлетворения.

Столь явное и грубое нарушение судьей уголовно-процессуального закона, а именно ст.ст. 125, 144-145 УПК РФ, не вызывает у Заявителей сомнений в заведомой неправосудности данного решения.

Явная неправосудность постановления судьи Рябцева С.А. следует из очевидных допущенных им нарушений уголовно-процессуального закона при его вынесении, которых судья, имеющий соответствующую юридическую квалификацию, не мог допустить по ошибке.

В связи с этим считаем, согласно части 8 статьи 448 УПК РФ, данный судебный акт подлежит отмене как неправосудный.

Исходя из изложенного и руководствуясь частью 2 статьи 389.15, статьей 389.17 и частью 8 статьи 448 УПК РФ, просим:

Постановление Лефортовского районного суда Москвы от 19 октября 2020 года (судья Рябцев С.А.), которым оставлена без удовлетворения жалоба заявителей Мухина Ю.И. и Парфёнова В.Н., поданная в порядке ст. 125 УПК РФ, в которой они просят признать незаконными и необоснованными действия заместителя начальника Следственного управления ФСБ Корыстина А. на сообщение о совершении преступления:

– отменить, КАК ЗАВЕДОМО НЕПРАВОСУДНОЕ ввиду явных грубых нарушений уголовно-процессуального закона, допущенных при его вынесении;

- рассмотреть жалобу Заявителей в новом составе суда».

И 25 марта 2021 года,

«Московский городской суд в составе:

председательствующего судьи Светозерской Ю.М.,

с участием: прокурора апелляционного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры г. Москвы Дмитриева К.В.,

заявителя Парфёнова В.Н.,

при секретаре судебного заседания Сигачевой М.С.,

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по апелляционной жалобе заявителей Мухина Ю.И. и Парфенова В.Н. на постановление Лефортовского районного суда г. Москвы от 19 октября 2020 года, которым жалоба заявителей, поданная в порядке ст. 125 УПК РФ, оставлена без удовлетворения.

Заслушав доклад судьи Светозерской Ю.М., выступление заявителя Парфёнова В.Н. по доводам апелляционной жалобы, мнение прокурора Дмитриева К.В., возражавшего против удовлетворения апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции

У С Т А Н О В И Л:

Заявители Мухин и Парфенов обратились в Лефортовский районный суд г. Москвы с жалобой в порядке ст. 125 УПК РФ на действия *** ФСБ России по сообщению о совершении преступления, которые просили признать незаконным.

Постановлением Лефортовского районного суда г. Москвы от 19 октября 2020 года жалоба заявителей оставлена без удовлетворения.

В апелляционной жалобе заявители Мухин Ю.И. и Парфенов В.Н. выражают несогласие с постановлением суда, считают его незаконным и необоснованным, мотивируя тем, что их заявление о совершении преступления, направленное в ФСБ РФ, было рассмотрено как обращение, соответствующего постановления по результатам его рассмотрения вынесено не было. Вместе с тем, суд принял неправосудное решение, отказав в удовлетворении их жалобы. Просит постановление суда отменить, рассмотреть жалобу заявителей иным составом суда.

Проверив материалы дела и доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции находит постановление суда законным и обоснованным и не усматривает оснований для его отмены.

В соответствие со ст. 125 УПК РФ в судебном порядке проверяются постановления следователя, дознавателя, прокурора об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а равно иные решения и действия (бездействие) указанных должностных лиц, которые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию.

При рассмотрении жалобы заявителя суд руководствовался нормами уголовно-процессуального закона, а принятое им решение основано на всестороннем и полном исследовании материалов.

Судом установлено, что по результатам рассмотрения обращения заявителей, СУ ФСБ России пришло к выводу, что отсутствие в обращении конкретных сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, исключало постановку вопроса о проведении процессуальной проверки в порядке, установленном ст.ст. 144-145 УПК РФ. На поступившее обращение заявителей в установленные сроки был дан ответ за подписью *** ФСБ России, в котором содержались сведения относительно того, что оснований для принятия процессуальных решений *** ФСБ России не имеется.

Таким образом, в виду того, что в поступившем заявлении не содержалось фактических данных о совершенном или готовящемся преступлении, не приведено информации, объективно подтверждающей мнение заявителей о каких-либо противоправных действиях, основания для принятия решения в порядке ст. ст. 144-145 УПК РФ отсутствовали, вследствие чего обращение было зарегистрировано в соответствии с требованиями Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

При указанных обстоятельствах суд пришел к выводу об отсутствии нарушений закона ***ФСБ России, а также не усмотрел нарушения конституционных прав и свобод заявителей и затруднения им доступа к правосудию.

Проанализировав представленные материалы, суд апелляционной инстанции находит выводы суда первой инстанции обоснованными и полагает несостоятельными доводы апелляционной жалобы заявителей о незаконности судебного постановления.

Вопреки доводам, изложенным в апелляционной жалобе, при разрешении жалобы суд надлежащим образом исследовал доводы заявителей и обоснованно пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения жалобы. У суда апелляционной инстанции не имеется оснований не согласиться с указанными выводами суда, поскольку конституционные права и свободы участников уголовного судопроизводства не нарушены, доступ их к правосудию не затруднен.

Нарушений уголовно-процессуального закона, равно как и прав заявителей, судом не допущено. Постановление вынесено в соответствии с требованиями ст. 125 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 389-13, 389-20, 389-28 УПК РФ, суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

Постановление Лефортовского районного суда г. Москвы от 19 октября 2020 года по жалобе заявителей Мухина Ю.И. и Парфенова В.Н. в порядке ст. 125 УПК РФ, оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения. Председательствующий».

Как видите, для этих подлецов в креслах судей и креслах начальников ФСБ никаких законов не существует – и эта «судья» начихала на все наши доводы, включая часть 8 статьи 448 УПК, о которой даже не упомянула. Ведь ни как бы судья Лефортовского суда Рябцев, ни как бы судья Светозерская не сослались ни на один закон, который бы дал им право отказать заявителям. Согласно закона, если, как пишет эта, с позволения сказать, «судья»: «в поступившем заявлении не содержалось фактических данных о совершенном или готовящемся преступлении, не приведено информации, объективно подтверждающей мнение заявителей о каких-либо противоправных действиях, основания для принятия решения в порядке ст. ст. 144-145 УПК РФ», - то следователь, согласно статьи 145 УПК РФ принимает решение об отказе в возбуждении уголовного дела по этим перечисленным основаниям и несёт за этот отказ уголовную ответственность. А этот Корыстин не регистрирует заявление о совершении преступления и не ведёт по нему проверку, как обязан, а с целью скрыть преступление, регистрирует это заявление, как обращение гражданина, - типа я никакого заявления о преступлении не получал, посему меня нельзя судить за отказ возбуждать уголовное дело против преступников.

И эти как бы «судьи» это преступление покрывают.

Таким образом в данном деле судьи совершили преступление, предусмотренное статьёй 305 «Вынесение заведомо неправосудного приговора, решения либо иного судебного акта». Соответственно, против этих подлецов в креслах «судей» должно быть возбуждено уголовное дело и они должны быть посажены.

Но это «должны» могло бы быть только в случае, если бы Россия была государством, в котором бы власть отвечала перед народом за то, что он творит, а не позорищем, существующем только благодаря дебилам своей интеллигенции.