Ну достали меня с этим Марсом

Для воскресного чтения.

Мои читатели знают, что собственно в России я был один из самых первых скептиков, занявшихся во второй половине 90-х аферой американцев с высадкой на Луну. Причём, я уже рассказывал, что меня фактически заставили заняться этой аферой читатели газеты «Дуэль», особенно ныне, к прискорбию, уже покойная Влада Селина из Сталинграда.

А вот теперь читатели начали требовать от меня заняться и Марсом.

Ну не хватает меня на Марс! Для меня теперь и Луна не в приоритете. Я, конечно, стараюсь не упускать случая поиздеваться над этой тупой американской аферой с «высадкой на Луну», но только если бывает возможность сообщить читателям что-то новое. Я и так уже чёрт знает какой универсал, прямо как «Victorinox».

Сейчас у меня в приоритете такие темы:

1. Бессмертие человека (не забывайте, что я научный руководитель «Института бессмертия жизни - https://ibzh.ru/).

2-3. Коронавирусная афера, которая вылезает на второе место ввиду такой её всемирности (глобальности), что становится страшно от степени человеческого идиотизма.

3-2. Артисты в роли Путина, поскольку это самый быстрый путь избавиться от фашистов во власти России.

4. Закон об ответственности власти.

5. Выборность судей народом.

И уж потом все остальные аферы и проблемы.

Ну вот, объяснился, почему не расследую марсианскую аферу.

А теперь сообщаю, что, всё же, по настойчивому напоминанию читателя, чисто из любопытства просмотрел статью весьма уважаемого мною кинематографиста Л. Коновалова с рассмотрением его доказательств в том, что и от марсианской эпопеи США сильно воняет аферой https://zen.yandex.ru/media/id/5e4ac3dd5033cf582d873b74/53-kakaia-detal-srazu-vydala-chto-spusk-perseveransa-na-mars-byl-sniat-na-zemle-60947cdb4461ec746c0b1319.

Кстати, я уважаю автора этой статьи, Л. Коновалова, за то, что он, вместе коллегой Ю. Елховым, уже во многих своих работах здорово и с сарказмом топчутся на лунной афере США, а теперь вот, оказывается, он и за Марсом следит.

Ну, и я просмотрел полтысячи комментариев к этой его статье, кстати, впечатлил «железный довод» комментатора: «Неужели в нашей стране столько дол..ов которые думают что в 21м веке реально состряпать фейк с посадкой на Марсе?». Отвечу: «Нет, ни в коем случае - в нашей стране пока ещё больше дол..ов, которые думают, что в 21-м веке НЕ реально состряпать фейк с посадкой на Марс!».

Пповторю, не хочу, чтобы меня затащили в эту аферу с Марсом, тем не менее, не удержусь от пары комментариев к этой работе Коновалова и к комментариям к ней – от рассмотрения того, что Коновалов мог бы дополнительно разъяснять своим читателям.

Итак, почему мы на поверхности Земли днём видим только голубое небо и не видим звёзды? И почему, начиная с высот в 11 километров небо становится чёрным, а звёзды становятся видны?

Начнём с того, а как мы вообще видим? Свет сначала падает на то, на что мы смотрим, затем отражается от этого объекта и попадает нам в глаз или объектив фотографирующего устройства. Поскольку одни части освещённого объекта отражают падающий на них свет сильнее, другие слабее, мы видим объект не одним светлым пятном, а в деталях. Но если разница в отражённом свете этих деталей начнёт резко возрастать, то ни глаз, ни фотографирующее устройство не смогут передать мало освещённые детали – яркие, светящиеся детали «засветят» те, которые светятся или отражают свет значительно меньше. То есть мы эти относительно мало посылающие нам в глаза свет детали на фоне ярких просто не увидим – они для нас и фотоаппарата будут сплошь чёрными силуэтами.

https://images.freeimages.com/images/large-previews/804/against-sun-1578248.jpg

Я не стал разыскивать численные значения разницы освещённости, при которой начинается «засветка» или как от неё избавить снимки, думаю, что Леонид Коновалов и так это знает, а нам важен в данном случае сам факт этой «засветки».

Итак, звёзды светят с одинаковой яркостью хоть на поверхности Земли, хоть на высоте в 12 км над нею, так почему же мы их днём с поверхности Земли не видим? Потому, что на поверхности Земли они засвечены. Чем? Светом, отражённым от молекул воздуха – частичек газа, составляющего атмосферу Земли. У поверхности Земли этих частичек много, они находятся близко друг от друга, разогреты и от этого интенсивно колеблются, и вся эта плотная (относительно) масса воздуха отражает солнечные лучи нам в глаза и этот отражённые воздухом свет во много раз ярче пробивающегося сквозь воздух света звёзд. Отражённый от воздуха солнечный свет нас слепит, и мы звёзд не видим. Но зато ночью частицы воздуха свет на отражают, и звёзды нам видны.

Но даже днём, уже на высоте в 12 км, этих частичек воздуха в 4,75 раза меньше, чем у поверхности Земли, соответственно от них в наши глаза и объективы фотоаппараты света попадает гораздо меньше, и этот свет уже не слепит, и сквозь сильно поредевшие частички воздуха становятся видны звёзды.

А теперь переместимся на Марс. Расстояние от Солнца до Земли 149,6 миллиона километров, до Марса 228 миллиона километров – в полтора раза больше. Это значит, что от Солнца до Марса света долетает в 2,25 раз меньше, и если бы на Марсе была бы такая же атмосфера, как и на Земле, то в яркий солнечный день на Марсе освещённость предметов под прямыми солнечными лучами была бы, как на Земле в пасмурный день, правда, не дождливый.

А в тени? На Земле в тени предметы освещаются светом, отражённым от всё тех же частичек воздуха. А как в тени на Марсе? А на поверхности Марса атмосфера разрежена даже не так, как на Земле на высоте 12 км – не в 4,75 раза, - а в 170 раз! Разрежена, как на Земле на высоте даже не в 12, а в 35 километров! На Марсе детали объектов в тени практически не освещаются.

Не буду ничего считать, просто оценю гипотетическую картинку с Марса – там освещённые Солнцем поверхности должны выглядеть как на Земле в пасмурный день, а тени должны быть в 170 раз темнее, чем на Земле!

Но это если бы не было звёзд, но они и на Марсе светят, причём, сила их света такая же, как и на Земле. Что должно быть в итоге? В итоге на фотографиях с поверхности Марса всё небо обязано быть в звёздах.

Поэтому не убеждают меня вот такие фото «с Марса».

https://ic.pics.livejournal.com/troll_lol_o/66139238/760205/760205_800.jpg

Красивое фото, красивое, вот только не убеждают.

Убедите меня в том, что это фото с Марса, и я соглашусь с вами!

Но сегодня я не могу согласиться с тем, что на фотографиях с Марса» на небе нет звёзд. Почему на Земле даже днём, даже при интенсивности освещения Солнцем в 2,25 раза большей, чем на Марсе, при такой же плотности атмосферы (на высоте в 35 км) звёзды на Земле видны, а на фото с Марса их нет?

Я не буду настаивать, но, повторю, убедите меня в том, что эти фото не фальшивка! И убедите не при помощи бла-бла-бла про величие НАСА и про то, что эти честнейшие люди не способны на брехню, а хоть с какими-то числами! Хоть какими-то фактами.

И наконец, в комментариях несколько умников «доказывают», что в вакууме и в разрежённой атмосфере не видна работа реактивного двигателя, то есть ни сопла двигателей не светятся, ни вырывающиеся из них газы. Не буду тут ничего обсуждать. Вот ролик, который я читателям уже рекомендовал.

https://www.youtube.com/watch?v=Gik0OyXhTrA&t=1023s

Если неохота смотреть весь, смотрите с 16-10.

Итак, повторно рекомендую указанную выше статью Леонида Коновалова.

Одновременно хочу сообщить, что Юрий Елхов, снявший в своё время множество фильмов, в том числе и художественный фильм «Приключение Буратино», собирает деньги на второе издание своей интереснейшей книги с названием «Технология лжи или Пока живут на свете дураки». Если у вас есть ещё не пристроенная копеечка, то это будет разумная трата:

https://planeta.ru/campaigns/157770