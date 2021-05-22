Говорильней детей не воспитаешь

Трагедия в Казани не стала поворотным пунктом к изменению внутренней политики в стране. Почему не стала? Да потому что это не первый и не последний случай. Их были в России десятки и будут ещё.

В СМИ и на телевидении идёт разговор о воспитании молодёжи со стороны школы и родителей. Но забывают о главном. Ни какой язык не заменит пример поведения или действий взрослого человека и особенно чиновника самого большого уровня. Учитель в школе, родители дома разговаривают с ребёнком и должны поставить пример поведения взрослого человека, которому могли аплодировать все. Таких примеров сейчас нет, а если и есть, то о них знают единицы. Они проходят в новостях. Молодой человек зимой спас собаку, которая барахталась в реке и не могла вылезти на лёд. Кто - то вынес из горящего дома детей или стриков. Есть случаи, но они как правило касаются простых людей. Вы слышали, чтобы чиновник рискуя жизнью спас человека или объект? Или дети чиновников совершили благородный поступок и не потребовали вознаграждения? Однако есть другие примеры. Идёт фильм, полиция задерживает подростка за распространение наркотиков или за другое нарушение а он говорит: "Ты знаешь кто мой отец, он меня вытащит". Читатель, вы смотрите современные фильмы на телевидении. Смотреть страшно. Одни убийства, похищение людей, пытки, которых даже фашисты не знали. И при этом нам день и ночь говорят, что главное это деньги. За них можно купить всё, а то что не продаётся можно за очень большие деньги. Ни о каком воспитании не может быть и речи в современной России пока не будет восстановлен социализм. Только он может без болтовни, а на личном примере воспитывать не только молодёжь, но и оступившихся взрослых. И пример должны подавать чиновники, начиная с президента. Для воспитания только личный пример может иметь воздействие на человека.

Сегодня детвора не вылезает из интернета. А что там для молодёжи подаётся? Самый богатый олигарх В. Потанин имеет 24 миллиардов долларов, часть средств вложил в британскую компанию по производству электробусов. А что у нас некуда вкладывать наворованные средства. Не может он за такой короткий промежуток времени заработать миллиарды долларов. В России "заработал " , а вкладывает к нашим врагам. Вот это и есть яркий пример воспитания подрастающего поколения.

Давайте вспомним некоторые цитаты из парадной речи президента. "Враг хотел не только свергнуть политический строй, советскую систему, но и уничтожить нас как государство". И какой у нас строй и система? Та которую пытался установить Гитлер. А что у нас разве есть государство? У чиновников есть, а у народа нет. Чиновники зарабатывают деньги в России, а живут за бугром и туда вывозят награбленное. Враги меняют систему не только войной, но и мирными методами, о чём говорил и писал А.Даллес. Западный капитализм и США своего добились. Нет социализма, нет и великого государства. Президент устал от ничего не делания. Даже не удосужился вдумчиво прочитать подготовленную речь. Президент продолжил. "Враг напал на нашу страну, чтобы убивать, сеять смерть и боль, ужас и несметные страдания". Может несметных страданий и нет, однако страдания есть и у большинства населения России, особенно у тех, кто жил при социализме. Сейчас убивают меньше чем на войне, но убивают каждый день и самое главное убивает российский народ российских граждан. Идёт вялотекущая гражданская война. Гитлер хотел захватить недра Советского Союза. И.Сталин с народом при огромных потерях отстояли своё право владеть государством и его богатствами. Сейчас недрами страны распоряжаются чиновники. Всё что добывается в России вывозится за рубеж. По - прежнему идёт реклама от Газпрома - достояние народа. Достояние народа продаётся гражданам страны дороговато да и то не всем. Народ от этого ничего не имеет. Гитлер хотел войной захватить, а наши чиновники почти мирным путём прибрали к рукам все достояния страны и продают нашим врагам, а денежки оставляют на своих счетах в Лондоне, Швейцарии, Кипре и так далее.

Хороший пример показал арестованный губернатор Пензенской области И.Белозерцев. Возможно новый губернатор по собственной инициативе или по указанию сверху начали проверку финансовой деятельности сельских административных поселений. Выявляются такие нарушения, что понять не возможно. Например, в одном административном посёлке по документам давно уложен асфальт на всех улицах. Жители в глаза не видели и подумать не могли. Ущерб на 7 миллионов рублей. Оказывается асфальт лежит только на бумаге. Глава села не мог провернуть эту операцию. Очевидно такое указание получил от администрации района. И сейчас уже глава Никольского района Пензенской области арестована. Пытались задержать бухгалтера посёлка но она выехала якобы в Москву проведывать детей. А на какие средства детки очевидно учатся в Москве? Простой смертный на 15 тысяч рублей зарплаты не сможет учить детей да ещё в столице. Значит можно предположить, что Белозерцеву приносили деньги не только Шпигель, а и главы районов. Президент как - то назвал километры построенных федеральных дорог и муниципальных. Не знаю как на счёт федеральных дорог, а муниципальные только на бумаге. И так очевидно в стране строятся школы, детские сады, дома культуры. Откуда - то надо брать деньги чтобы отблагодарить губернатора и немного оставить себе. Можно утверждать, что так происходит по всей стране. И наш губернатор не самый богатый. Есть губернаторы, которые имеют миллиарды. Некоторые уволившись уезжают жить во Францию на Лазурный берег. И не только губернаторы, но и министры. А президент всё заботится о сохранении народа. Неужели он не знает, что творится по всей стране?

Российская власть воспроизвела царские порядки. Губернаторы назначаются в регионы на кормление. И надо сказать, что у них это получается не плохо. Списывают миллиарды на не построенные объекты и это стало нормой выкачивания денег из бюджета страны. Теперь уже при нынешней власти устранить грабёж не получится. Да и нормальному хозяйственнику в регионах не усидеть. Его система либо выдавит, либо посадит. Надо быть как все.

И вот как финал внутренней политики президента. Н.Платошкин осуждён на 5 лет условно. Значит он не может принимать участие в выборах не только в государственную думу, но и президента. Разве президент может поступить иначе. Это он создал воровскую страну, в которой воруют все за счёт народа. А что наш лидер протестного движения? Рад, что Н.Платошкин задвинут президентом так далеко, что воровской порядок будет существовать в России ещё лет 15, если страна не развалится ранее. И будущее России зависит только от нас. Именно от нас ,а не от президента, если мы конечно выразим ему не согласие массовым и мирным выходом на центральные площади страны. Примеров десятки.