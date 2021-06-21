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Московский листок

ЛДПР принимает в свои ряды через гей-инициацию?

Опубликовано 21.06.2021 в разделе комментариев 0


Источник: https://www.lenpravda.ru/brief/285124.html
Вряд ли мы узнали бы об этом наверняка, если бы не публикация видео из сауны, где 29 мая 2019 года (камера видеонаблюдения зафиксировала все вплоть до секунды) проходила церемония приема в партийные ряды. Широко разошедшееся по соцсетям видео состоит из нескольких сцен, пунктирно прочерчивающих основные этапы скользкого пути отечественной либерал-демократии.
 
- У нас есть традиция танцевать стриптиз. Посвящение в соколы – это танец. – пузатые ветераны партии сверкают лысинами и демонстрируют явно избыточный политический вес над столом с банными разносолами.
 
Юный кандидат в члены ЛДПР танцует какое-то подобие стриптиза. Остальные в приступе недвусмысленного вожделения жадно впиваются взорами в изгибающееся тело мальчика. Атмосфера накаляется и наступает момент, когда самый пузатый не выдерживает.
 
- Так… Я созрел. Пора принимать в партию. Пошли в комнату для собеседований.
 
Несоответствующее российской Конституции явление вначале происходит где-то за кадром. Только мальчишка прибегает за презервативами, прежде чем отдаться не слишком глубокоуважаемому руководителю. Дальше уже церемония собственно приема в партию.
 
- Ну, что мальчики… Торжественный момент. Сначала выпить…
 
После чего двум юношам вручаются майки с символикой ЛДПР, кто-то снова танцует стриптиз, пытается что-то сказать о партии, но пожилые функционеры быстро затыкают соколам Жириновского глотки. На сей раз в кадре. Понятно, что электорат здесь не убеждают, а соблазняют или насилуют?
 
О подлинности видеоматериалов (то есть о том, что в них сняты именно члены ЛДПР) каждый может судить самостоятельно, просмотрев их. Тем более, что история разоблачения слабости лидеров ЛДПР к сильному полу началась далеко не сегодня. Слухи по этому поводу ходят уже давно.
 
Например, в начале июня еще один молодой активист ЛДПР рассказал о сексуальных домогательствах со стороны партийного руководства. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Дождь». Молодой человек по имени Матвей участвовал в мероприятиях ЛДПР год. По словам Матвея, он искренне хотел стать членом партии, потому что ему нравились идеи Жириновского. Однако при личном знакомстве с особенностями партийной жизни, его отношение к либерал-демократам резко изменилось.
 
Оказалось, что все заседания партийного отделения, в которое угодил юноша, проходили исключительно в саунах. Матвей вспоминает, что на банные заседания вначале привозили девочек. Потом стали вызывать мальчиков. Во время выездного заседания в доме отдыха на Волге «очень влиятельный человек Юрий Владимирович» предложил активисту Матвею 5 тысяч рублей за оральный секс. Матвей вспоминает, что пытавшийся вступить с ним в контакт член ЛДПР был «старым и отвратительным».
 
Сходство участников гей-вечеринки с типичными членами ЛДПР настолько очевидно, что вопрос дальнейший идентификации - кто с кем и где именно, - как-то не возникает. Напротив, хочется поскорее забыть увиденное и верить, что эти образы не всплывут в памяти при виде фотографии Жириновского в каком-нибудь телеграм-канале или на сайте.
 
ЛДПР в 2021 очевидно переживает свой закат. Единственный лидер стареет. Партия погрязла в секс-скандалах. А где растление, там и тлен.


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