ЛДПР принимает в свои ряды через гей-инициацию?

Вряд ли мы узнали бы об этом наверняка, если бы не публикация видео из сауны, где 29 мая 2019 года (камера видеонаблюдения зафиксировала все вплоть до секунды) проходила церемония приема в партийные ряды. Широко разошедшееся по соцсетям видео состоит из нескольких сцен, пунктирно прочерчивающих основные этапы скользкого пути отечественной либерал-демократии.

- У нас есть традиция танцевать стриптиз. Посвящение в соколы – это танец. – пузатые ветераны партии сверкают лысинами и демонстрируют явно избыточный политический вес над столом с банными разносолами.

Юный кандидат в члены ЛДПР танцует какое-то подобие стриптиза. Остальные в приступе недвусмысленного вожделения жадно впиваются взорами в изгибающееся тело мальчика. Атмосфера накаляется и наступает момент, когда самый пузатый не выдерживает.

- Так… Я созрел. Пора принимать в партию. Пошли в комнату для собеседований.

Несоответствующее российской Конституции явление вначале происходит где-то за кадром. Только мальчишка прибегает за презервативами, прежде чем отдаться не слишком глубокоуважаемому руководителю. Дальше уже церемония собственно приема в партию.

- Ну, что мальчики… Торжественный момент. Сначала выпить…

После чего двум юношам вручаются майки с символикой ЛДПР, кто-то снова танцует стриптиз, пытается что-то сказать о партии, но пожилые функционеры быстро затыкают соколам Жириновского глотки. На сей раз в кадре. Понятно, что электорат здесь не убеждают, а соблазняют или насилуют?

О подлинности видеоматериалов (то есть о том, что в них сняты именно члены ЛДПР) каждый может судить самостоятельно, просмотрев их. Тем более, что история разоблачения слабости лидеров ЛДПР к сильному полу началась далеко не сегодня. Слухи по этому поводу ходят уже давно.

Например, в начале июня еще один молодой активист ЛДПР рассказал о сексуальных домогательствах со стороны партийного руководства. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Дождь». Молодой человек по имени Матвей участвовал в мероприятиях ЛДПР год. По словам Матвея, он искренне хотел стать членом партии, потому что ему нравились идеи Жириновского. Однако при личном знакомстве с особенностями партийной жизни, его отношение к либерал-демократам резко изменилось.

Оказалось, что все заседания партийного отделения, в которое угодил юноша, проходили исключительно в саунах. Матвей вспоминает, что на банные заседания вначале привозили девочек. Потом стали вызывать мальчиков. Во время выездного заседания в доме отдыха на Волге «очень влиятельный человек Юрий Владимирович» предложил активисту Матвею 5 тысяч рублей за оральный секс. Матвей вспоминает, что пытавшийся вступить с ним в контакт член ЛДПР был «старым и отвратительным».

Сходство участников гей-вечеринки с типичными членами ЛДПР настолько очевидно, что вопрос дальнейший идентификации - кто с кем и где именно, - как-то не возникает. Напротив, хочется поскорее забыть увиденное и верить, что эти образы не всплывут в памяти при виде фотографии Жириновского в каком-нибудь телеграм-канале или на сайте.

ЛДПР в 2021 очевидно переживает свой закат. Единственный лидер стареет. Партия погрязла в секс-скандалах. А где растление, там и тлен.